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 Політика України
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Все про:карантин (200) облгази (14) обленерго (40) вимкнення (76) Герус (105)

 Облгази та обленерго не відключатимуть споживачів за несплату послуг у період карантину, - "слуга народу" Герус

Підприємства, що здійснюють надання комунальних послуг, зокрема, облгази і обленерго, не відключатимуть споживачів через неоплачені на тлі карантину рахунків, повідомив глава профільного комітету Верховної Ради Андрій Герус (СН).

"З такими підприємствами як обленерго і облгази є домовленості, про те, що вони не будуть відключати споживачів в період карантину. Також ми будемо ініціювати на законодавчому рівні скасування пені за несвоєчасну оплату послуг ЖКГ під час карантину, зміни в порядок надання субсидій, щоб у випадку виникнення у громадян заборгованостей, вони не приводили до втрати субсидій", - сказав нардеп у ході засідання Погоджувальної ради в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Герус закликав громадян уникати відвідування центрів обслуговування і банківських відділень, де зазвичай спостерігаються черги на оплату житлово-комунальних послуг, і по можливості здійснювати оплату рахунків онлайн.

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"Звичайно, платити за ЖКГ необхідно, але хочу звернутися до громадян, особливо до тих, хто перебуває в зоні ризику: якщо ви бачите чергу в банку або центрі обслуговування - утримайтеся. Будуть прийняті відповідні рішення, щоб не було погіршень для споживачів", - підсумував Герус.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181757
 
   
 Топ коментарі
 
а платить надо - а можно спросить с чего платить - если народ на карантине не работает?
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Оплату нужно отменить полностью,владельцы облгазов и прочих облэнерго покупают себе виллы во Франции за сотни миллионов - не обеднеют на тех с кого все это время драли три шкуры.
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Це добре. У сусідки собака вже місяць з під купи дров не вилазив.Боявся.
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а платить надо - а можно спросить с чего платить - если народ на карантине не работает?
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кто не работает? в Харькове все работают, или ты про "бедных учителей и преподов?" Которые сидят дома сейчас и получают зарплату?
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А в сфере обслуживания и торговли никто из людей не работал, только роботы? Облгазы и облэнерго не будут отключать потребителей за неуплату услуг в период карантина, - "слуга народа" Герус - Цензор.НЕТ 7745
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а шо барыгам базарным делать.. на каком столбе вешаться?.. хотя скорее будут вешаться не они, а те, кто нан них работает т.е. простые украинцы..и вам желаю, того, что вы им желаете
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_Ты сам себе придумал чего я кому желаю, и сам же на это отвечаешь? Даже не знаю что на это сказать...
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Я не понял пока будут ли работать банки? Банкоматы? Обменники?
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ну с банкоматами сделают просто. шоб пальцами по клавише не тыкать, подвергая себя опасности и задерживая очередь, после того как он проглотит карту, просто нужно будет громко и отчётливо произнести пинкод.
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Спасибо вам, отцы родные!!! Облгазы и облэнерго не будут отключать потребителей за неуплату услуг в период карантина, - "слуга народа" Герус - Цензор.НЕТ 2822
От поперло нищебродам зебильным наконец-то...
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"Я би на місці ссикла кожен виступ починав би з фрази: "Ви мене самі обрали, є-лани. Так шо закрили пи-даки!"" Облгазы и облэнерго не будут отключать потребителей за неуплату услуг в период карантина, - "слуга народа" Герус - Цензор.НЕТ 2662
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Вот поэтому ЗЕ дюже мешают патриоты Украины, ветераны, волонтеры.

А с зебилами у ЗЕбанария и так никаких проблем - навешал лапши, насцал в глаза и до следующего видосика.
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Дык, что если зебилы нищеброды, то все порохоботы олигархи?
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Ну, если ты между нищими и олигархами не видишь других градаций, то да.
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Оплату нужно отменить полностью,владельцы облгазов и прочих облэнерго покупают себе виллы во Франции за сотни миллионов - не обеднеют на тех с кого все это время драли три шкуры.
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херус як там з платіжкою за газ з доставкою дві й надалі ...скоти брехливі ... хто ж буде різати курей (гоїв) що приносять вам пейсячому кодлу золоті яйця (гроші) ...
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"Конечно, платить за ЖКХ необходимо"...с фигали?
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Це добре. У сусідки собака вже місяць з під купи дров не вилазив.Боявся.
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Ні. Просто собака. А **** той хто запропонував собаками розраховуватись.
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А облгазы и облэнерго через месяц пошлют Геруса нах и начнут вырубать.
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