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Все про:Зеленський (4797) наказ (231) COVID-19 (922)

 Зеленський створив Координаційну раду з протидії поширенню коронавірусу в Україні. Склад

Президент України Володимир Зеленський створив Координаційну раду з протидії поширенню коронавірусу COVID-19 і очолив її.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, відповідний указ він підписав у понеділок, і він набуває чинності з дня його опублікування.

У зв’язку з тим, що "поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої SARS-CoV-2, створює загрозу особистій, громадській та державній безпеці, спричиняє тяжкі соціально-економічні та демографічні наслідки, з метою посилення захисту населення, невідкладного здійснення заходів щодо протидії поширенню COVID-19 в Україні, відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України" Президент постановив утворити Координаційну раду з протидії поширенню COVID-19 як консультативно-дорадчий орган при Президентові України, основним завданням якого є моніторинг ситуації та напрацювання пропозицій щодо здійснення ефективних заходів, спрямованих на протидію поширенню COVID-19 в Україні.

Згідно з Указом, Координаційна рада з протидії поширенню COVID-19 має право:

- одержувати в установленому порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, документи та матеріали;

- запрошувати на засідання та заслуховувати інформацію представників міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, керівників державних підприємств, установ та організацій з питань, що належать до її компетенції.

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До персонального складу Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 входять:

Зеленський Володимир Олександрович — Президент України, Голова Координаційної ради

Аваков Арсен Борисович — Міністр внутрішніх справ України

Данілов Олексій Мячеславович — Секретар Ради національної безпеки і оборони України

Дейнеко Сергій Васильович — Голова Державної прикордонної служби України

Ємець Ілля Миколайович — Міністр охорони здоров’я України

Єрмак Андрій Борисович — Керівник Офісу Президента України

Криклій Владислав Артурович — Міністр інфраструктури України

Кулеба Дмитро Іванович — Міністр закордонних справ України

Ляшко Віктор Кирилович — заступник Міністра охорони здоров’я України — головний державний санітарний лікар України

Таран Андрій Васильович — Міністр оборони України

Tиmoшеhko Кирило Владленович — Заступник Керівника Офісу Президента України, секретар Координаційної ради

Хомчак Руслан Борисович — начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних Сил України

Шефір Сергій Нахманович — перший помічник Президента України

Шмигаль Денис Анатолійович — Прем’єр-міністр України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181751
 
 
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та пішов він нафуй Зеленський створив Координаційну раду з протидії поширенню коронавірусу в Україні - Цензор.НЕТ 7339, гандон протікающий
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Заседание Координационного совета, мля... Зеленський створив Координаційну раду з протидії поширенню коронавірусу в Україні - Цензор.НЕТ 8094
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Щось не зрозумів порядкові номери складу "камітету",
Перший номер- ну це звісно Гарант, а далі чого по алфавіту?
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толстый троллинг минского координационного совета (
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"Координационный совет по противодействию распространения зелайна в Украине" коли буде Зеленський створив Координаційну раду з протидії поширенню коронавірусу в Україні - Цензор.НЕТ 4953
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Все пенсионеры умрут (Емец И.Н.) - КООРДИНАТОР, мля..
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А нет, шоб вместо всяких советов, купить реально аппараты ИВЛ ?
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коментар відмічено як спам  
 
Для этого и создают.
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А просто купить нельзя ?

Без создания кучи разных советов
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Почему представителей молодых, динамично развивающихся республик не включил?
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они будут включены в координационный совет по противодействию распространения оспы.
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якщо за діло беруться такі люди, я за коронавірус спокійний
а на людей начхати
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У лавах вірусу вже починається паніка.
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найвеличніший лідер *********** вирішив перемогти коронавірус
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Исходя из количества силовиков - вирус расстреляют из рогатки.
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Больше похоже на Комитет Спасения самих себя!
Боже, пошли хоть капельку ума... Комитет для того и создается, чтобы контролировать правительство и министерства умными, квалифицированными и честными людьми, которые имеют уважение в обществе.
А этот блин президент дал просто еще одно название Кабмину, которые будут сами себя контролировать и сами себе давать советы и рекомендации.
Проще было себя назначить Верховным Канцлером всех министров и забрать себе ключи от входной двери в Кабмин....
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Устойчивое лечение от короновируса - 5 серий подряд Сватов и 10 серий Слуга народа
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Та ні, то лікування від елементарних розумових здібностей.
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Надбавка і премія за інтенсивність праці складатиме астрономічну суму!
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Ну тепер, звичайно, можна бути спокійними. Якщо Бубочка Янелох-Потерпевший сам взявся за справу, то все буде... рояль....
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мы все умрем..... Зеленский создал Координационный совет по противодействию распространения коронавируса в Украине - Цензор.НЕТ 7709

В персональный состав Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 входят:


Зеленский Владимир Александрович - Президент Украины, Председатель Координационного совета....
Ермак Андрей Борисович - руководитель Офиса Президента УкраиныИсточник: https://censor.net.ua/n3181751
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А шо так неуважительно по отношению к Шефиру Нахмановичу, он уже шо, не иудей!7..
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Зе, Рюкзакевич, Ємець, Єрмак та інщі "друзі" і патріоти України

З такими координаційними радами Кремль може спати спокійно за майбутнє Малоросії ))
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Бубочка ще живий? Бо останнім часом наче в воду впав.
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этим так точно 200% надбавки наперед выплатят
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Снова велосипед придумают за место чрезвычайного положения как умные страны сделали , что у нас будет АТОКарантин или ООСКарантин ?
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Очень, очень хороший и вежливый мальчик. Скромен, добр, правдив. Слушает маму и каждое утро делает зарядку. Характер [очень] мягкий...(с)
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.. характер нордический , беспощаден к врагам рейха олигархов...
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Зеленський створив Координаційну раду з протидії поширенню коронавірусу в Україні - Цензор.НЕТ 395Як добре, що у владі більше нема бариг, які роблять бізнес на крові! Лише чесні, відкриті, молоді та професійні! Країна у надійних руках!





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Координационный совет явно создавал ишак. Приближенный к делу специалист только один, и тот - кардиолог.
Ни одного инфекциониста или вирусолога. Профессия клоуна - беда нации.
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А, ну да. Только полгода назад народ шумел, что если заболеете гриппом - вызывайте не врача, а клоуна. Даже вызывать не надо - он сам пришёл.
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Хоть до кого нибудь из них дойдет, что всех прилетающих спецавтомобилями в "Санжары" Сколько вируса они разнесли, пока маршрутками домой добирались узнаем через неделю, и кто контролирует самозоляцию?
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Дуже показово: Президент, Аваков, Єрмак, різні міністри, навіть помічники і заступники... і на останньому місці Прем"єр Міністер. Так відчувається, що і Шмигаля невдовзі "*************"...
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Весь состав квартала 95 включить.
Без толку, но #поприколу!
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Первое правило подонка, или Шмыгализм - он такой, - политолог Март 16, 2020Без рубрикиКомментарии
Зеленський створив Координаційну раду з протидії поширенню коронавірусу в Україні - Цензор.НЕТ 2915Сотни примеров национального позора. Жлобский Спортлайф, который цинично требует сотню грн за то, чтобы «заморозить» на месяц ваш абонемент на время карантина. Жлобский Новус, который развернул масштабную продажу медицинских масок по космической цене 1200 грн за пару штук… Жлобские туроператоры, которые продолжают собирать деньги, зная, что отправлять никого никуда не будут. Но это же не форс-мажор…
Такие возмущенные оценки озвучил сегодня в Фейсбуке политолог Михаил Подоляк.
Жлобская элита, все эти трусливые певцы и рассказчики сказок, которые тихонько попрятались в заднепроходных отверстиях, тогда как западные звёзды отдают свои отели под больницы, организовывают сборы средств и сутками сидят в онлайне, чтобы бесплатно развлекать людей в карантинах…
Жлобское правительство, которое отморозилось, но «не забывайте платить налоги», пока нормальные страны дают рассрочки, объявляют налоговые каникулы, снижают ставки рефинансирования, а чиновники жесткого Сингапура и вовсе передают свои зарплаты врачам, которые сутками воюют с вирусом.
И наконец, очередное эпохальное уродство в исполнении мародерской МАУ…
Мы отвратительны. От А до Я. Нас можно и нужно презирать.
Что нередко и делает большой цивилизованный мир.
Почему? Потому что МАУ. Этот потрясающий синоним жлобства. На весь мир прославляющий страну.
У нас на всех уровнях жлоб на жлобе и жлобом обжирает. Одна мысль на всех: побольше бы наварить на лохах.
Ведь нам - «редкостным негодяям» - мало. Мы с удовольствием воспользуемся катастрофической ситуацией, чтобы ещё раз доказать миру - насколько легко быть циниками.
«Давай в два раза поднимем цену? Мало! Лохам ведь надо срочно попасть на родину, которое их так ждёт и любит. Тогда в 4 раза? Тоже мало. Разве мы не МАУ, чтобы брать запредельные десятикратные тарифы, доставляя это тупое санное быдло сюда?..
В мире сотни примеров того, как реагируют на масштабную катастрофу цивилизованные сообщества. Которые друг за друга. Но только не в Украине.
Здесь «друзья президента» продадут маски и добьют вас тарифами. Обберут до нитки, чтобы потом отслюнявить червончик мат/помощи на совместное патриотическое гимнопение.
В тему:
- Из Украины вывезли около тысячи тонн медицинских масок - Луценко
- Маски проданы. Когда украинцы начнут выбивать зубы циничным мерзавцам радуцким?
И обязательно какой-нибудь хитросделанный «директор МАУ» на аватарочку в Инстаграм влепит «Все буде Україна!»). А нет. Лучше на фюзеляж сразу - «Купуй українське!»)…
Всего две стороны у нас. Одна: объегорить, обмануть, обожрать, воспользоваться моментом и продать втридорога. Короче, озолотиться на форс-мажоре. Другая: объявить карантин, закрыть границы и умыть руки.
Ни одной правительственной идеи, как поддержать бизнес и людей, и не дать им загнуться. Шмыгализм он такой: никаких компенсаторных программ. Выживайте сами как хотите…
В тему - В Украине стартовал сильнейший кризис. Зеленский и Шмыгаль должны выступить перед нацией
Вот поэтому и страна у нас такая славная. Малоуважаемая, неухоженная, неопрятная и повёрнутая известным местом к собственному гражданину.
У нас только одно национальное правило. Правило подонка. Если все складывается плохо и можно хорошо навариться на общественных страхах, надо пугать и обдирать. Злобно, ярко и максимально цинично…
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"Нелох", а вместе с ним и вся его зе-команда "нелохов", в полном соответствии с их мировоззрением и моралью имеет "лохов" (это те, кто за них проголосовал) по полной программе. Если ты - сторонник Зеленского, то расслабься и получи удовольствие.
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да выставляйте уже кадры из фильмица, а то ,сидя при войне и вирусе, невозможно смотреть на этого поца-мамалуя
Зеленський створив Координаційну раду з протидії поширенню коронавірусу в Україні - Цензор.НЕТ 8860
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А урядовий оперативний штаб вже розпустили ? І РНБО постійно з цією темою засідає.В МОЗ теж є свій штаб...
Штабісти...
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Сегодня на Ютуб слушала Вата шоу Андрея Полтава за 17 марта 2019 года. После более менее адекватного россиянина, Полтава дал расшифровку "зекоманда" и это ещё перед выборами. Может кто-то знал, но я нет и поэтому хочу написать в тему этой новости:
ЗеКоМанда - где Зе- это зеленский, Ко- это коломойский, а оканцовка- это, что ждёт Украину. И оказывается, что это правда.
Что старые, что новые лица, все это одна ЗеКоМанда.
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Значит за обострение на передовой и гибель наших солдат можно булками не шевелить.... а за вирус, который уже идет на спад (в Китае) - выражаем "глубокую обеспокоеность"?
Нах твой совет если УЖЕ все просрано? Хотите на последок как Юля в свое время баблосов поднять?
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"создатель" ...лядь все про що тільки не "згадає" перетворює на лайно
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бубочка одних зрадників у список напхав...
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Ермак, включенный в это комиссию, по заданию Кремля сделает всё, чтобы в Украине в связи с этой эпидемией было как можно больше проблем, желательно, чтобы случилась настоящая катастрофа. Это его основная работа.
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Повний маразм!
Розумна людина створила-б Координаційну раду з спеціалістів-інфекціоністів, а ідіот зібрав в купу прихлєбатєлів... Боже, яке воно тупе!
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Ну все, теперь можно спасть спокойно... Клованы все порешают. Рассмешат коронавирус и тот умрет со смеху.
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Коронавирус: как фильм 2011 года предсказал эпидемию.https://nv.ua/style/kultura/koronavirus-film-zaraza-2011-predrek-epidemiyu-poslednie-novosti-50075716.html
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Українці зупинили поширення "русского мира", зупинять і коронавірус.
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Митя Ляуштян

Где советник по госбезопасности Сивохо? И когда уже лысого Жеку по приличней трудоустроят?
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Ей, ЗелеБуба, а чого ж ти не створиш раду по протидії російській агресії і зради державних інтересів? Твоє патякало, Єрмак, не має права взагалі рота розтуляти про якісь там домовленості, поки "та сторона" гатить по наший військових ПОСТІЙНО порушуючи ОСНОВНІ пункти тих самих мінських! Який "рух до миру", придурок?!!
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Почему на рядовую должность на госслужбу необходимо пройти конкурс и иметь опыт работы, а на Президента нет?
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