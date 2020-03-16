 Зеленський створив Координаційну раду з протидії поширенню коронавірусу в Україні. Склад

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, відповідний указ він підписав у понеділок, і він набуває чинності з дня його опублікування.

У зв’язку з тим, що "поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої SARS-CoV-2, створює загрозу особистій, громадській та державній безпеці, спричиняє тяжкі соціально-економічні та демографічні наслідки, з метою посилення захисту населення, невідкладного здійснення заходів щодо протидії поширенню COVID-19 в Україні, відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України" Президент постановив утворити Координаційну раду з протидії поширенню COVID-19 як консультативно-дорадчий орган при Президентові України, основним завданням якого є моніторинг ситуації та напрацювання пропозицій щодо здійснення ефективних заходів, спрямованих на протидію поширенню COVID-19 в Україні.

Згідно з Указом, Координаційна рада з протидії поширенню COVID-19 має право:

- одержувати в установленому порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, документи та матеріали;

- запрошувати на засідання та заслуховувати інформацію представників міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, керівників державних підприємств, установ та організацій з питань, що належать до її компетенції.

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До персонального складу Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 входять:

Зеленський Володимир Олександрович — Президент України, Голова Координаційної ради

Аваков Арсен Борисович — Міністр внутрішніх справ України

Данілов Олексій Мячеславович — Секретар Ради національної безпеки і оборони України

Дейнеко Сергій Васильович — Голова Державної прикордонної служби України

Ємець Ілля Миколайович — Міністр охорони здоров’я України

Єрмак Андрій Борисович — Керівник Офісу Президента України

Криклій Владислав Артурович — Міністр інфраструктури України

Кулеба Дмитро Іванович — Міністр закордонних справ України

Ляшко Віктор Кирилович — заступник Міністра охорони здоров’я України — головний державний санітарний лікар України

Таран Андрій Васильович — Міністр оборони України

Tиmoшеhko Кирило Владленович — Заступник Керівника Офісу Президента України, секретар Координаційної ради

Хомчак Руслан Борисович — начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних Сил України

Шефір Сергій Нахманович — перший помічник Президента України

Шмигаль Денис Анатолійович — Прем’єр-міністр України.