 Зеленський створив Координаційну раду з протидії поширенню коронавірусу в Україні. Склад

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, відповідний указ він підписав у понеділок, і він набуває чинності з дня його опублікування.
У зв’язку з тим, що "поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої SARS-CoV-2, створює загрозу особистій, громадській та державній безпеці, спричиняє тяжкі соціально-економічні та демографічні наслідки, з метою посилення захисту населення, невідкладного здійснення заходів щодо протидії поширенню COVID-19 в Україні, відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України" Президент постановив утворити Координаційну раду з протидії поширенню COVID-19 як консультативно-дорадчий орган при Президентові України, основним завданням якого є моніторинг ситуації та напрацювання пропозицій щодо здійснення ефективних заходів, спрямованих на протидію поширенню COVID-19 в Україні.
Згідно з Указом, Координаційна рада з протидії поширенню COVID-19 має право:
- одержувати в установленому порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, документи та матеріали;
- запрошувати на засідання та заслуховувати інформацію представників міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, керівників державних підприємств, установ та організацій з питань, що належать до її компетенції.
До персонального складу Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 входять:
Зеленський Володимир Олександрович — Президент України, Голова Координаційної ради
Аваков Арсен Борисович — Міністр внутрішніх справ України
Данілов Олексій Мячеславович — Секретар Ради національної безпеки і оборони України
Дейнеко Сергій Васильович — Голова Державної прикордонної служби України
Ємець Ілля Миколайович — Міністр охорони здоров’я України
Єрмак Андрій Борисович — Керівник Офісу Президента України
Криклій Владислав Артурович — Міністр інфраструктури України
Кулеба Дмитро Іванович — Міністр закордонних справ України
Ляшко Віктор Кирилович — заступник Міністра охорони здоров’я України — головний державний санітарний лікар України
Таран Андрій Васильович — Міністр оборони України
Tиmoшеhko Кирило Владленович — Заступник Керівника Офісу Президента України, секретар Координаційної ради
Хомчак Руслан Борисович — начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних Сил України
Шефір Сергій Нахманович — перший помічник Президента України
Шмигаль Денис Анатолійович — Прем’єр-міністр України.
Перший номер- ну це звісно Гарант, а далі чого по алфавіту?
Старичье вымрет. Нас тоже касается.
Без создания кучи разных советов
а на людей начхати
Боже, пошли хоть капельку ума... Комитет для того и создается, чтобы контролировать правительство и министерства умными, квалифицированными и честными людьми, которые имеют уважение в обществе.
А этот блин президент дал просто еще одно название Кабмину, которые будут сами себя контролировать и сами себе давать советы и рекомендации.
Проще было себя назначить Верховным Канцлером всех министров и забрать себе ключи от входной двери в Кабмин....
В персональный состав Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 входят:
Зеленский Владимир Александрович - Президент Украины, Председатель Координационного совета....
Ермак Андрей Борисович - руководитель Офиса Президента УкраиныИсточник: https://censor.net.ua/n3181751
З такими координаційними радами Кремль може спати спокійно за майбутнє Малоросії ))
рейхаолигархов...
Ни одного инфекциониста или вирусолога. Профессия клоуна - беда нации.
Без толку, но #поприколу!
Сотни примеров национального позора. Жлобский Спортлайф, который цинично требует сотню грн за то, чтобы «заморозить» на месяц ваш абонемент на время карантина. Жлобский Новус, который развернул масштабную продажу медицинских масок по космической цене 1200 грн за пару штук… Жлобские туроператоры, которые продолжают собирать деньги, зная, что отправлять никого никуда не будут. Но это же не форс-мажор…
Такие возмущенные оценки озвучил сегодня в Фейсбуке политолог Михаил Подоляк.
Жлобская элита, все эти трусливые певцы и рассказчики сказок, которые тихонько попрятались в заднепроходных отверстиях, тогда как западные звёзды отдают свои отели под больницы, организовывают сборы средств и сутками сидят в онлайне, чтобы бесплатно развлекать людей в карантинах…
Жлобское правительство, которое отморозилось, но «не забывайте платить налоги», пока нормальные страны дают рассрочки, объявляют налоговые каникулы, снижают ставки рефинансирования, а чиновники жесткого Сингапура и вовсе передают свои зарплаты врачам, которые сутками воюют с вирусом.
И наконец, очередное эпохальное уродство в исполнении мародерской МАУ…
Мы отвратительны. От А до Я. Нас можно и нужно презирать.
Что нередко и делает большой цивилизованный мир.
Почему? Потому что МАУ. Этот потрясающий синоним жлобства. На весь мир прославляющий страну.
У нас на всех уровнях жлоб на жлобе и жлобом обжирает. Одна мысль на всех: побольше бы наварить на лохах.
Ведь нам - «редкостным негодяям» - мало. Мы с удовольствием воспользуемся катастрофической ситуацией, чтобы ещё раз доказать миру - насколько легко быть циниками.
«Давай в два раза поднимем цену? Мало! Лохам ведь надо срочно попасть на родину, которое их так ждёт и любит. Тогда в 4 раза? Тоже мало. Разве мы не МАУ, чтобы брать запредельные десятикратные тарифы, доставляя это тупое санное быдло сюда?..
В мире сотни примеров того, как реагируют на масштабную катастрофу цивилизованные сообщества. Которые друг за друга. Но только не в Украине.
Здесь «друзья президента» продадут маски и добьют вас тарифами. Обберут до нитки, чтобы потом отслюнявить червончик мат/помощи на совместное патриотическое гимнопение.
В тему:
- Из Украины вывезли около тысячи тонн медицинских масок - Луценко
- Маски проданы. Когда украинцы начнут выбивать зубы циничным мерзавцам радуцким?
И обязательно какой-нибудь хитросделанный «директор МАУ» на аватарочку в Инстаграм влепит «Все буде Україна!»). А нет. Лучше на фюзеляж сразу - «Купуй українське!»)…
Всего две стороны у нас. Одна: объегорить, обмануть, обожрать, воспользоваться моментом и продать втридорога. Короче, озолотиться на форс-мажоре. Другая: объявить карантин, закрыть границы и умыть руки.
Ни одной правительственной идеи, как поддержать бизнес и людей, и не дать им загнуться. Шмыгализм он такой: никаких компенсаторных программ. Выживайте сами как хотите…
В тему - В Украине стартовал сильнейший кризис. Зеленский и Шмыгаль должны выступить перед нацией
Вот поэтому и страна у нас такая славная. Малоуважаемая, неухоженная, неопрятная и повёрнутая известным местом к собственному гражданину.
У нас только одно национальное правило. Правило подонка. Если все складывается плохо и можно хорошо навариться на общественных страхах, надо пугать и обдирать. Злобно, ярко и максимально цинично…
Штабісти...
ЗеКоМанда - где Зе- это зеленский, Ко- это коломойский, а оканцовка- это, что ждёт Украину. И оказывается, что это правда.
Что старые, что новые лица, все это одна ЗеКоМанда.
Нах твой совет если УЖЕ все просрано? Хотите на последок как Юля в свое время баблосов поднять?
Розумна людина створила-б Координаційну раду з спеціалістів-інфекціоністів, а ідіот зібрав в купу прихлєбатєлів... Боже, яке воно тупе!
Где советник по госбезопасности Сивохо? И когда уже лысого Жеку по приличней трудоустроят?