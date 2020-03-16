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 Справа про побиття Найєма: підозрювані Саітови "втратили пам'ять", Тамербулатов відмовився давати свідчення, - Масі Найєм

Сьогодні в Шевченківському суді відбулося чергове судове засідання у справі про побиття 30.04.2018 в Києві екснардепа Мустафи Найєма.

Про це повідомив його брат, адвокат Масі Найєм, передає Цензор.НЕТ.

"Обвинувачені Саітови Ахмед та Магомед-Саліх під час свого допиту раптово втратили пам’ять і на більшість запитань відповідали що нічого не пам’ятають. Обвинувачений Тамербулатов Умолт після допиту своїх друзів взагалі відмовився давати покази. Не зрозуміло, чи він злякався чи також забув", - написав він.

За його словами, адвокати, керуючись принципом змагальності сторін та свободи в наданні своїх доказів, подали три клопотання для забезпечення об'єктивного і неупередженого судового розгляду кримінального провадження.

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"Із трьох клопотань, вислухавши доводи захисників обвинувачених, суддя Голуб О.А. задовольнила тільки одне. На наступному судовому засіданні відбудеться допит в якості свідка Саітова Магомеда-Аміна, який разом із своїми братами та Тамербулатовим Умолтом обвинувачувався у вчиненні хуліганських дій та нанесенні тілесних ушкоджень Мустафі. Одразу після інциденту Магомед-Амін втік за кордон на 1,5 роки, а після повернення разом із своїми захисниками затягує ознайомлення із матеріалами досудового розслідування, відкритими їм в порядку ст. 290 КПК ще у жовтні 2019 року.

Тепер ми можемо робити припущення що це робиться для того, щоб суд не об’єднав кримінальні провадження і слухав їх окремо. І це не дивлячись на те, що ці особи обвинувачуються у вчиненні ОДНОГО кримінального правопорушення", - розповів Найем.

Він додав, що наступне судове засідання відбудеться 07.04.2020 о 15:00.

Нагадаємо, увечері 30 квітня 2018 року  внаслідок дорожнього інциденту був побитий народний депутат Мустафа Найєм. Сам потерпілий заперечує всіляке політичне підґрунтя того, що сталося.

Пізніше народний депутат Антон Геращенко оприлюднив інформацію про те, що трьох учасників нападу на Найєма затримали. Нардеп Сергій Лещенко повідомив, що Найєм прооперований, а нападники намагаються "вирішити" питання. Також стало відомо, що двоє підозрюваних мають громадянство Російської Федерації.

1 травня 2018 року глава київської поліції Андрій Крищенко заявив, що в цій справі відкрито ще одне кримінальне провадження за статтею "Умисне тілесне ушкодження середнього ступеня". Пізніше в мережі були оприлюднені відео початку конфлікту на дорозі з участю нардепа Найєма, а також самого побиття нардепа Найєма під час дорожнього інциденту.

2 травня 2018 року Шевченківський райсуд Києва відмовився поміщати під варту підозрюваного в побитті Найєма Саітова Магомеда-Саліха Арбуєвича та обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Ахмеда Абубакаровича Саітова також відпустили, призначивши йому нічний домашній арешт. Також суд відправив під нічний домашній арешт громадянина РФ Темербулатова. 2 травня стало відомо, що ще одного підозрюваного у побитті Найєма Саітова олошено в розшук.

Справа про побиття Найєма: підозрювані Саітови втратили память, Тамербулатов відмовився давати свідчення, - Масі Найєм 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181750
 
 
 Топ коментарі
 
...черноту всю эту давно из киева гнать на пинках нужно на родину или куда угодно...разсадники ворья, бандитизма, и пр. "ништяков" .... Дело об избиении Найема: подозреваемые Саитовы "потеряли память", Тамербулатов отказался давать показания, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 2478..
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А, что ты хотел плешивый пуштун? Начинай визжать про злочину владу. Можно и на фарси.
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это Киев или масковия вообще??..саид маид..султан-бек....
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А, что ты хотел плешивый пуштун? Начинай визжать про злочину владу. Можно и на фарси.
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САМ ТО, ЧИЇХ БЄНЄЙ БУДЕШ, ПОЦ ОБРІЗАНИЙ?
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ксенофоб ви , батєнька, очень некрасівиє слова изригаєтє
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Да ладно! Я уж обрадова...ь, а, оказывается, еще два года назад! Вспомнила бабка как девкой была. Позорище...
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Хотіли абреки волонтерську премію в 600 тис. грн. відібрати, але наш пуштун вистояв.
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Средней тяжести - это на хулиганку похоже
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Не понял.
Какие-то чучмеки что то делят в нашем суде.
Раздеть всех, вывалять в перьях и сбросить в джунглях.
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"Нє понял", бо - тупий кацап чи зєльний поц, а ці Українці воювали І "нє на калчакавських франтах", а в АТО і на МАЙДАНІ, і показали себе БІЙЦЯМИ, а не сцикунами-уклоністами. Так що заткни хайло своє вонюче і не сери тут, на форумі. Для цього в тебе твоя раша, чи то пак, параша Є, хоча, це- одне й те ж. Не кашляй, чучмек, не розповсюджуй віруси, бо КАРАНТИН.
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это Киев или масковия вообще??..саид маид..султан-бек....
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Ну, раньше, канешна, Порох мешал правосудию.
А сейчас-то кто?!
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открою вам маленький секрет - зеленский,только он ))
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...черноту всю эту давно из киева гнать на пинках нужно на родину или куда угодно...разсадники ворья, бандитизма, и пр. "ништяков" .... Дело об избиении Найема: подозреваемые Саитовы "потеряли память", Тамербулатов отказался давать показания, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 2478..
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Я би не узагальнював. Є серед них люди, які, наприклад, шиють чудові рюкзаки.
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Все одно - спочатку усіх "гнать" геть, а вже потім декого "гнать" назад.
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обойдемся без назад..хрен ты их выкуриш отсюда просто так теперь...у них паспотра укр., а то и 3.. Справа про побиття Найєма: підозрювані Саітови "втратили пам'ять", Тамербулатов відмовився давати свідчення, - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 1010
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...они не шьют, они тупые перекупщики с наваром на собственный карман... Справа про побиття Найєма: підозрювані Саітови "втратили пам'ять", Тамербулатов відмовився давати свідчення, - Масі Найєм - Цензор.НЕТ 8947
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Да, вместе с Найемом, пусть отправляется в свой Афган.
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чекаємо на остаточний вердикт суду: всі ці "рафікі" ніучьому не винуваті
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они бы могли обойтись и судом махкама шария ..... уже бы все решили
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а что-то не видать местного форумного абдулу. интересно его мнение услышать как "щиро коренного". Дело об избиении Найема: подозреваемые Саитовы "потеряли память", Тамербулатов отказался давать показания, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 8797
задрали чурки, не меньше, чем жи2.
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Что наем слуга внешних хозяев, что чурки безнаказанные зверьки, которых приютила Украина, а они беспредельничают типа у себя в аулах..... Мерзкие особи.
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саид побил мустафу..... похоже на какие-то азиатские разборки......
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Чурбану ,чурбаны настучали.И видно мало.При новой власти у него все честные,никто не ворует.Визга про злочинну владу нет.Видно в правильное место ногой попали!
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Всех участников процесса оштрафовать, а деньги отдать на борьбу с вирусом! А с Мутафы можно даже двойной штраф, все-равно в оборонпроме сотни тысяч загребает... Дело об избиении Найема: подозреваемые Саитовы "потеряли память", Тамербулатов отказался давать показания, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 6014
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Надо же..... Такие молодые а уже маразматики!!!!
Еще раз подтверждение - что занятие спортом до добра не доводит!!!
Совсем мальчикам мозги отбили!!!
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Ребят надо к награде представить за борьбу с действующей коррупцией!
Как по мне,что Бузына,что Шарий,что Мустафа - одного поля ягоды...
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Ребята - у тебя в засрашке,лижут жопу ботоксу и кадырке.
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И что нельзя с этими путинскими ушлепками разобраться по правильному?
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Выслать бы их всех из Украины на родину, пусть там свои звериные инстинкты показывают.
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Почему этих свиней не лишить гражданстаа и не депортировать ?
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эти чурки все ссыкливые, они герои только толпой, доказано жизненным опытом
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