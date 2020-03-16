 COVID-19: Вірменія запроваджує надзвичайний стан на місяць

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Це рішення, як і список антикризових заходів, має бути затверджене парламентом країни.

На цей момент у Вірменії зафіксовано 30 випадків зараження коронавірусом. Один пацієнт вже вилікувався, ще понад 300 осіб залишаються в карантині, повідомляє влада.

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У неділю країна ухвалила рішення закрити четвертий за величиною місто Вагаршапат з населенням близько 46.000 осіб, оскільки саме там зафіксовано найбільше випадків захворювання.