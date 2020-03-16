 COVID-19: Вірменія запроваджує надзвичайний стан на місяць

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Це рішення, як і список антикризових заходів, має бути затверджене парламентом країни.
На цей момент у Вірменії зафіксовано 30 випадків зараження коронавірусом. Один пацієнт вже вилікувався, ще понад 300 осіб залишаються в карантині, повідомляє влада.
У неділю країна ухвалила рішення закрити четвертий за величиною місто Вагаршапат з населенням близько 46.000 осіб, оскільки саме там зафіксовано найбільше випадків захворювання.
Им там, в Армении, все равно делать нечего, работы то нет.
Откуда я знаю?
так пожертвования для развития мелких бизнесов собирали для армян, через организацию Kiva.
Не знаю, собирают ли сейчас, в 2006-2008 году точно.
Сейчас, может, Маргаритка Симоньян денег отстегнула (от продажи рецепта супа из бобровой бошки).
Это только во времена СССР в Армении были и астрономические обсерватории, и академия, и ученые, и высоко-квалифицированное производство, а сейчас, только от слова "обс*риться" там обсерватории.
Да и в советское время...
Ездила я Армению с однокурсницами, в 1984 году.
Что скажу: такого количества молодежи мужского пола, ничем не занятых, как в Армении, я не видела никогда и нигде. Им совершенно нечего было делать, и они просто шатались по улицам.
Теперь то я понимаю, что то было просто просто будущее пушечное мясо...
Но самое примечательное, так это то, как армянская илитка, переехавшая запоребрик (в Краснодар, Сочи, иили в Москву), относится к своим соотечественниакм в Армении.
Как к грязи.
Откуда знаю?
А из вопросов на экзамене по сайенс (это и химия, и физика, и биология в одном флаконе) по окончанию школы, которые опубликовала недавно наша рептилоидная газетка местная.
Это даже не коррекционный класс в СССР, это "много более хуже".
Не верите?
Сидим мы как-то сс острудниками в китайском (ха-ха) ресторане (давно это было, году эдак в 2005-2006): я, один инженер, "великий ученый" и "великая ученая". Инженер, для поддержания разговора, говорит:
- Вот слышал я, что вода на морозе расширяется.
- Да ты чего, - набросились на него два великих ученых (степени из Лондонского университета и из ANU), все знают, что вода на морозе сжимается!
Инженер посмотрел на меня, наши глаза встретились...
- А, ну да, ну да, - забормотал инженер, - это я запямятовал.
Я промолчала.
Мы опустили глаза в тарелки и начали активно жевать.
А зачем что-то объяснять?
Чтобы было желание объяснять, должно быть желание понять у собеседника.
Зачем что-то объяснять тому, кто и так все заранее знает?
Еще доказательств?
Мои студенты не могли выполнить простейшей лабораторки по сопромату, они не могли посчитать погрешность измерения, они не знали, что она составляет половину шкалы деления линейки (измерительного прибора).
Я знаю людей, кторые уходили из преподов в Австралии, потому что на ТАКОМ УРОВНЕ они преподавать не могли, всему есть предел. Подобный уровень обучения - это не степень, и не диплом. Это справка "прослушал курс".
Этос таким уровнем они приходят после школы.
Как вам 50 или 150 обещанных будущих смертей от коронавируса в Австралии?
Вот уровень научных работ.
Рептилоиды знают, кого им спонсировать.