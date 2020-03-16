 Після закриття кордонів українці зможуть потрапити в країну на автомобілі, а також перетнути кордон пішки, - заступник голови Держприкордонслужби

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив перший заступник голови Державної прикордонної служби України Володимир Нікіфоренко.

"Ті громадяни, які йдуть у пішому порядку, з урахуванням того, що пішохідні переходи у нас наразі закриті, ми організували взаємодію з місцевими органами влади, і місцеві органи влади виділяють автотранспорт: автобуси, якими, зокрема, на західному кордоні цієї ночі цю проблему було вирішено. І надалі ми у такий самий спосіб комунікуватимемо з місцевими органами влади для того, щоб це питання вирішувалося", - сказав він на брифінгу в Києві у понеділок.

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Нікіфоренко нагадав, що починаючи з 00:01 вівторка припиняються пропускні операції в пунктах пропуску для авіаційного, повітряного, залізничного та автомобільного (для автобусів) сполучення.

"Тобто, залишається можливість автомобільного перетину державного кордону. Всіх громадян України ми запрошуємо повернутися додому і наголошуємо на особистій відповідальності: якщо хтось або був у відповідних регіонах, або відчуває, що є певні ризики, то рекомендуємо самоізолюватись після прибуття в Україну", - наголосив він.

Заступник голови Держприкордонслужби зазначив, що прикордонники готові в будь-який час доби пропустити українців через діючі пункти пропуску.

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Він також додав, що всіх іноземців випускатимуть за межі України в установленому порядку.

Як повідомлялося, 16 березня з 00.00 протягом наступних двох тижнів припиняється в'їзд в Україну для іноземців та осіб без громадянства, за винятком осіб, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території України і за окремими рішеннями МЗС - акредитованих співробітників дипломатичних представництв, консульських установ, представництв міжнародних організацій.

17 березня 2020 року з 00:00 протягом наступних двох тижнів буде закрито пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для громадян України, які подорожують на власному транспорті, пункти пропуску відкрито, пояснила прес-служба Ради національної безпеки і оборони.