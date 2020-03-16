 Самотнім пенсіонерам допоможуть розрахуватися за комунальні послуги, - Мінсоцполітики

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко під час брифінгу, присвяченого заходам протидії поширенню коронавірусу в країні.
"Хочемо звернути увагу, що для самотніх громадян, які перебувають на соціальному обслуговуванні в територіальних центрах, допомогу з оплати комунальних послуг нададуть соціальні працівники, які надають відповідні послуги таким громадянам. Міністерство соціальної політики вже передало відповідні завдання органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування для організації такої роботи", - наголосив Музиченко. Також він звернувся до українців з проханням допомогти своїм близьким похилого віку з оплатою житлово-комунальних послуг.
"Звертаємося до рідних і близьких пенсіонерів, людей похилого віку, маломобільних категорій населення з проханням допомогти вашим бабусям і дідусям, татам і мамам розібратися у оплатити комунальні послуги без відвідування відділень банків та "Укрпошти", або зробити це за них. Не залишайте без уваги ваших рідних похилого віку, цікавтеся їхнім самопочуттям і станом здоров'я", - зазначив заступник міністра.
А когда прочла "Одиноким пенсионерам помогут рассчитаться за коммунальные услуги" - подумала. что вот это дааааа! Ан нет. Вот дыбилы...
Без вас , бл..., знаем, что нужно помогать и как. Твари! Не кушай, дедушка, не кушай, бабушка, а коммунальные оплачивай вовремя! И это во время пандемии! Ну нет слов. Одни матюки.
Хоть бы молчали! Пенсионеры и так самые порядочные в плане оплаты ЖКХ! Если не оплатят, то субсидию не дадут! А эти... ну что я могу ещесказать...
Треба допомогти пенсіонерам заплатити комуналку поки вони ще не виздихали!
Чи не простіше відтермінувати оплату компослуг до закінчення карантину? Чи усі власники різних Х-енерго збанкрутують?
хрен вам! они только ваши денежки обещают до почты донести. и даже больше - чтобы два раза не бегать, прям с пенсии отнять, а остаток пенсии уже доставить по назначению. ну, гривен 20. а то почтальонам таскать тяжело.
https://www.depo.ua/rus/life/yak-******-do-zelenskogo-zvodit-lyudey-z-rozumu-virshi-odi-pisni-201909121027347