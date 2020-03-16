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Все про:пенсія (586) Міністерство соціальної політики (390) комунальні послуги (161) Музиченко Віталій (3)

 Самотнім пенсіонерам допоможуть розрахуватися за комунальні послуги, - Мінсоцполітики

Соціальні працівники нададуть допомогу в оплаті комунальних послуг одиноким громадянам України, які перебувають на соціальному обслуговуванні в територіальних центрах соціальної допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко під час брифінгу, присвяченого заходам протидії поширенню коронавірусу в країні.

"Хочемо звернути увагу, що для самотніх громадян, які перебувають на соціальному обслуговуванні в територіальних центрах, допомогу з оплати комунальних послуг нададуть соціальні працівники, які надають відповідні послуги таким громадянам. Міністерство соціальної політики вже передало відповідні завдання органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування для організації такої роботи", - наголосив Музиченко. Також він звернувся до українців з проханням допомогти своїм близьким похилого віку з оплатою житлово-комунальних послуг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обмежувальні заходи в Україні через коронавірус не вплинуть на соцвиплати, - заступник голови Мінсоцполітики Музиченко

"Звертаємося до рідних і близьких пенсіонерів, людей похилого віку, маломобільних категорій населення з проханням допомогти вашим бабусям і дідусям, татам і мамам розібратися у оплатити комунальні послуги без відвідування відділень банків та "Укрпошти", або зробити це за них. Не залишайте без уваги ваших рідних похилого віку, цікавтеся їхнім самопочуттям і станом здоров'я", - зазначив заступник міністра.


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181744
 
 
 Топ коментарі
 
я ржу нИ мгу))
А когда прочла "Одиноким пенсионерам помогут рассчитаться за коммунальные услуги" - подумала. что вот это дааааа! Ан нет. Вот дыбилы...

Без вас , бл..., знаем, что нужно помогать и как. Твари! Не кушай, дедушка, не кушай, бабушка, а коммунальные оплачивай вовремя! И это во время пандемии! Ну нет слов. Одни матюки.
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Які чуйні люди. Допоможуть забрати у пенсів гроші. До серця. Одиноким пенсионерам помогут рассчитаться за коммунальные услуги, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 5576
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В Італії податкові канікули, відміна комунальних послуг, заморожені кредити, а у нас колекторів відправляють до самотніх пенсіонерів Одиноким пенсионерам помогут рассчитаться за коммунальные услуги, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 7174 Одиноким пенсионерам помогут рассчитаться за коммунальные услуги, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 7174 Одиноким пенсионерам помогут рассчитаться за коммунальные услуги, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 7174
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"Бізнес не може залишатися осторонь, коли країна переживає економічну кризу помножену на загрозу епідемії коронавірусу. Тому, ми виділяємо 25млн грн на обладнання і додаткові матеріали для лікарень", -В'ячеслав Климов, співзасновник компанії «Нова пошта»

Одиноким пенсионерам помогут рассчитаться за коммунальные услуги, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 5710
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я ржу нИ мгу))
А когда прочла "Одиноким пенсионерам помогут рассчитаться за коммунальные услуги" - подумала. что вот это дааааа! Ан нет. Вот дыбилы...

Без вас , бл..., знаем, что нужно помогать и как. Твари! Не кушай, дедушка, не кушай, бабушка, а коммунальные оплачивай вовремя! И это во время пандемии! Ну нет слов. Одни матюки.
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Я тоже!! Ага. Щассс. У нас в стране заплатить богатому человеку за пенсионера - стыдобище!! Прийдут и помогу оплатить так, что у пенсионера в кошелечке останется сотня гривен в лучшем случае. Нужно теперь своих пенсионеров предупредить, чтобы всяким мразям двери не открывали!! Мало ли кто сунется...
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Які чуйні люди. Допоможуть забрати у пенсів гроші. До серця.
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Щас этих бедных и без того пенсионеров будут грабить случаные людишки, которые заделаются теми самыми соцработниками!! Пенсионеры его или ее чайком еще с печеньками угостят, а те после всего всё, что угодно могут сделать с бабушкой-дедушкой и отберут все, что им захочется!! Вот ... сами открывают лазейки для бандитов!

Хоть бы молчали! Пенсионеры и так самые порядочные в плане оплаты ЖКХ! Если не оплатят, то субсидию не дадут! А эти... ну что я могу ещесказать... Одиноким пенсионерам помогут рассчитаться за коммунальные услуги, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 4569
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На месте собачек я бы напружинился...
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У мошенников появился новый повод прийти домой к пенсионерам.
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В Італії податкові канікули, відміна комунальних послуг, заморожені кредити, а у нас колекторів відправляють до самотніх пенсіонерів
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Правільнає рішеніє!
Треба допомогти пенсіонерам заплатити комуналку поки вони ще не виздихали!
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Мудаки!
Чи не простіше відтермінувати оплату компослуг до закінчення карантину? Чи усі власники різних Х-енерго збанкрутують?
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тю! а я уж подумал, что государство окажет посильную помощь.

хрен вам! они только ваши денежки обещают до почты донести. и даже больше - чтобы два раза не бегать, прям с пенсии отнять, а остаток пенсии уже доставить по назначению. Одиноким пенсионерам помогут рассчитаться за коммунальные услуги, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 2562 ну, гривен 20. а то почтальонам таскать тяжело.
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От суки... А мораторій на оплату, або взагалі амністію на період епідемії для одиноких пенсіонерів? Ні падли, вони допоможуть... А шахраям то яке поле, то звіздець...
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Обьяление --- Пенсионный Фонд продает вторичку в неограниченном количестве
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Заголовок просто супер! Не прочитавши до кінця, висновок можна зробити, що в нас не Мінсоцполітики а "мать Тереза".
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