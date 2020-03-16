EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України, Здоров'я
  22033  31
Матеріали за темою:
Все про:Буковина (282) ОДА (766) COVID-19 (922)

 У Чернівецькій області з підозрами на коронавірус госпіталізовано 30 осіб, - ОДА

У Чернівецькій області було госпіталізовано 30 осіб через підозри на інфікування коронавірусом COVID-19, з них п'ятеро вже виписані, повідомила заступниця голови Чернівецької обласної державної адміністрації Наталія Гусак на брифінгу в понеділок.

"У нас було госпіталізовано 30 осіб. Із цих 30 людей семеро вже мають два негативні результати. Тобто п'ятьох з них ми вже виписали з Обласної клінічної лікарні з інфекційного відділення", - сказала вона на брифінгу в Чернівцях у понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому Гусак додала, що поряд з позитивними результатами на коронавірус є низка негативних, і найближчим часом ОДА уточнить інформацію про те, скільки підозр знято.

За словами Гусак, у понеділок також отримали перший негативний результат від пацієнта, у якого спочатку результат на COVID-19 виявився позитивним, і якщо через два дні його тест все ще буде негативним, його випишуть.

Вона зазначила, що частина людей, які контактували з двома пацієнтами, у яких раніше виявили випадки захворювання на коронавірус, госпіталізовані, а частина перебувають у самоізоляції, і у всіх них відібрано зразки для діагностування інфікування коронавірусом.

Також читайте: Двох нових інфікованих коронавірусом пацієнток на Буковині ізолювали, їхній стан стабільний, - МОЗ

Гусак підкреслила, що вік пацієнтів з підозрами на коронавірус і пацієнтів з підтвердженими випадками називати не будуть.

Вона повідомила, що в Обласній клінічній лікарні Чернівецької області є 19 апаратів штучної вентиляції легенів, два з них очікують з ремонту. Також у понеділок ОДА надіслала запит на Кабінет міністрів України і Раду національної безпеки та оборони про надання додаткових апаратів штучної вентиляції легенів високого класу.

Нагадаємо, 3 березня 2020 року в Україні виявили перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Станом на 16 березня в Україні підтверджено 5 випадків інфікування коронавірусом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181738
 
 
 Топ коментарі
 
Давайте еще самолетами возите. Беня гешефт рубит своими самолетами, а вы потом будете как жареный петух метаться разгребать епидемию.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
для зеленых жытов подошол сезон рубить бабло
 показати весь коментар
 
что возраст пациентов... называть не будут.

==
закусывать надо!
 показати весь коментар
 
По печально известной украинской статистике - первые от коронавируса убегут полицейские и чиновники - кто на Мальдивы, кто на Сейшелы, а кто беспробудно прожирать с водкой награбленное у себя на даче.
Пришло время создавать волонтерские группы по борьбе с коронавирусом.
 показати весь коментар
 
А потім мусорня повилазить із підвалів та буде кидати в тюрми волонтерів - нахрена лікувати було? ********** так би мовити - влада
 показати весь коментар
 
 
Источник, конечно прикольный ( https://www.worldometers.info/ ). Хотя данные по заболеваемости в Еврозоне соответствуют данным сайта ВОЗ. Так вот, этот источник сообщает, что от сезонного гриппа в этом году уже умерло 100 000 чел!
 показати весь коментар
 
в Україні- на сьогодні було 54 летальних ...( не Короно...) !!!!
 показати весь коментар
 
Давайте еще самолетами возите. Беня гешефт рубит своими самолетами, а вы потом будете как жареный петух метаться разгребать епидемию.
 показати весь коментар
 
 
Замість того щоб в січні закрити китай дебілтні продажні політикаи дочекались до того що зараз збитків буде на трилліони. дебіли. і продовжують працювати по китайским методичкам. як китай весь світ за яйки тримає через корумпованих політиканів.
 показати весь коментар
 
Прошу поставити пісню гурту Віа Гра - «И полетела бомба»
 показати весь коментар
 
 
А якщо серйозно, то правду вже сказали Франція, Німеччина, Британія. Поки не перехворіє 70-80% людей діла не буде. Літом трошки легше буде, потім знову епідемія. Хтось перенесе важко, хтось помре, хточь не помітить, але зачепить всіх.

Головне - виграти час та не положити систему охорони здоров'я.
 показати весь коментар
 
он вірус СНІД вже скільки років не зможуть знайти лікування, може бути так само із цим короновірусом. Так, що виграти час може і не вдастся.
 показати весь коментар
 
ЧИТАЄМО - ПІДОЗРИ В Черновицкой области с подозрениями на коронавирус госпитализированы 30 человек, - ОГА - Цензор.НЕТ 5365
А на хрєна паніку поширювати ?
 показати весь коментар
 
 
Зачем госпитализация? Если тесты положительные и симптомы легкие то до выздоровления пускай сидят в обсервации. А так они просто будут занимать место людей с тяжелыми осложнениями (а такие будут скоро).
Все легкие и средние симптомы - обсервация, либо домашняя изоляция.
Место в больницах нужно беречь для тех, у кого будут тяжелые осложнения.
 показати весь коментар
 
 
Согласно последним газетным новостям, в наших пенатах соседям предложено стучать на соседей, если они подозревают у соседей коронавирус.
А вы: тесты, тесты, - а я скажу - стучать сказано, то есть коронавирус определять на глаз и на нюх (есть чем поживиться у тех соседей или нет).
В СССР то стукачей топили. В нужниках.
Тесты, тесты.
НА ГЛАЗ отределяют коронавирус сосед у соседа.
А что такого?
Видела же полоумная Грета углекислый газ невооруженным глазом?
Так почему нельзя определить вирус без электронного микроскопа?
В Австралии глав "ученый" обещает 15 миллионов заболевших.
Ни один м*дак не спросит. "у тебя пистолетик то есть" (С) а где он возмет стольkо тестов?
Родит, наверное.

P.S. Пользуюсь случаем, убедительно прошу больше по моему адресу газету The Age не доставлять, ее никто тут не выписывал и с меня хватает рептилоидных онлайновых эдишн. Меня задрало, ЗАДРАЛО, собирать каждый эту газету с тротуара и нераспакаованной тащить в мусорку (рисайкл). Я рептилоидной прессой даже не подотрусь, несмотря на отсутствие в супермаркетах туалетной бумаги (рептилоиды очень любят оскотиновать население). Я лучше соломой биде. Честнее, знаете ли.
Считайте это официальным обрашением прекратить мне доставлять этот мусор.
 показати весь коментар
 
это похоже на математическую задачу из учебника 5 класса!

"У нас были госпитализированы 30 человек. Из этих 30 людей семеро уже имеют два негативных результата. То есть, пятерых из них мы уже выписали".
 показати весь коментар
 
 
Понеслась пи...да по кочкам и березовым пенечкам...
 показати весь коментар
 
 
Люди, ви хоч читайте, що написано - госпіталізовані з ПІДОЗРОЮ. Вам не потрібно ніяких результатів тестів, дай лиш привід для паніки?
 показати весь коментар
 
Почали масово повертатись і початок зарази не забарився, надіятись тільки на себе і на Бога.
 показати весь коментар
 
****** гастеры... вы не люди, вы хуже тварей... для страны нихера не делаете, а еще и заражаете....
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору