 У Чернівецькій області з підозрами на коронавірус госпіталізовано 30 осіб, - ОДА

"У нас було госпіталізовано 30 осіб. Із цих 30 людей семеро вже мають два негативні результати. Тобто п'ятьох з них ми вже виписали з Обласної клінічної лікарні з інфекційного відділення", - сказала вона на брифінгу в Чернівцях у понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
При цьому Гусак додала, що поряд з позитивними результатами на коронавірус є низка негативних, і найближчим часом ОДА уточнить інформацію про те, скільки підозр знято.
За словами Гусак, у понеділок також отримали перший негативний результат від пацієнта, у якого спочатку результат на COVID-19 виявився позитивним, і якщо через два дні його тест все ще буде негативним, його випишуть.
Вона зазначила, що частина людей, які контактували з двома пацієнтами, у яких раніше виявили випадки захворювання на коронавірус, госпіталізовані, а частина перебувають у самоізоляції, і у всіх них відібрано зразки для діагностування інфікування коронавірусом.
Гусак підкреслила, що вік пацієнтів з підозрами на коронавірус і пацієнтів з підтвердженими випадками називати не будуть.
Вона повідомила, що в Обласній клінічній лікарні Чернівецької області є 19 апаратів штучної вентиляції легенів, два з них очікують з ремонту. Також у понеділок ОДА надіслала запит на Кабінет міністрів України і Раду національної безпеки та оборони про надання додаткових апаратів штучної вентиляції легенів високого класу.
Нагадаємо, 3 березня 2020 року в Україні виявили перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Станом на 16 березня в Україні підтверджено 5 випадків інфікування коронавірусом.
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закусывать надо!
Пришло время создавать волонтерские группы по борьбе с коронавирусом.
Головне - виграти час та не положити систему охорони здоров'я.
А на хрєна паніку поширювати ?
Все легкие и средние симптомы - обсервация, либо домашняя изоляция.
Место в больницах нужно беречь для тех, у кого будут тяжелые осложнения.
А вы: тесты, тесты, - а я скажу - стучать сказано, то есть коронавирус определять на глаз и на нюх (есть чем поживиться у тех соседей или нет).
В СССР то стукачей топили. В нужниках.
Тесты, тесты.
НА ГЛАЗ отределяют коронавирус сосед у соседа.
А что такого?
Видела же полоумная Грета углекислый газ невооруженным глазом?
Так почему нельзя определить вирус без электронного микроскопа?
В Австралии глав "ученый" обещает 15 миллионов заболевших.
Ни один м*дак не спросит.
"у тебя пистолетик то есть" (С)а где он возмет стольkо тестов?
Родит, наверное.
P.S. Пользуюсь случаем, убедительно прошу больше по моему адресу газету The Age не доставлять, ее никто тут не выписывал и с меня хватает рептилоидных онлайновых эдишн. Меня задрало, ЗАДРАЛО, собирать каждый эту газету с тротуара и нераспакаованной тащить в мусорку (рисайкл). Я рептилоидной прессой даже не подотрусь, несмотря на отсутствие в супермаркетах туалетной бумаги (рептилоиды очень любят оскотиновать население). Я лучше
соломойбиде. Честнее, знаете ли.
Считайте это официальным обрашением прекратить мне доставлять этот мусор.
"У нас были госпитализированы 30 человек. Из этих 30 людей семеро уже имеют два негативных результата. То есть, пятерых из них мы уже выписали".