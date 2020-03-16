 Нардепи від "Слуги народу" просять секретаря РНБО звільнити Сивохо. ДОКУМЕНТ

Відповідне звернення опублікував народний депутат від "Слуги народу" Єгор Чернєв у Facebook, передає Цензор.НЕТ. Саме він виступив ініціатором документа.

"У зв'язку з тим, що публічна діяльність Вашого позаштатного радника Сивохи Сергія Анатолійовича викликає занепокоєння в суспільстві, створює політичну напругу, дискредитує Президента України і прямо шкодить національним інтересам України та її національній безпеці, прошу Вас розглянути питання про звільнення Сивохи Сергія Анатолійовича з посади позаштатного радника секретаря РНБО України", - повідомляється в документі.

Чернєв подякував колегам по фракції, які підтримали звернення.

"Насправді тих, хто не згоден із Сивохою та не хоче нічого чути про "внутрішній конфлікт", набагато більше, але не всі встигли фізично поставити свій підпис", - написав нардеп.

Він також опублікував список нардепів, які зараз підтримали звернення:

Гурін Д.О

Лерос Г.Б.

Мотовиловець А.В.

Потураєв М.Р.

Кицак Б.В.

Камельчук Ю.О.

Подгорна В.В.

Яременко Б.В.

Циба Т.В.

Василів І.В.

Ясько Є.О.

Богуцька Є.П.

Маріковський О.В.

Бондар Г.А.

Трухін О.М.

Жмеренецький О.С.

Дирдін М.Є.

Безгін В.Ю.

Нагадаємо, 11 березня радник глави РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України до НАТО немає жодних змін, а реальні перспективи вступу в Альянс відсутні.

12 березня Сивоху побили під час презентації Національної платформи примирення та єдності: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення". Сам Сивохо під час презентації заявив: "Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті". Водночас поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохою платформи примирення.

13 березня стало відомо, що поліція планує оголосити підозри трьом ветеранам за зрив презентації Сивохи - Сергію Тамаріну, Саші Волкову та Юрію Каплі.

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