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Все про:Слуга народу (726) Чернєв (14) Сивохо (55)

 Нардепи від "Слуги народу" просять секретаря РНБО звільнити Сивохо. ДОКУМЕНТ

Народні депутати від "Слуги народу" звернулися до секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова з проханням звільнити свого позаштатного радника Сергія Сивохо.

Відповідне звернення опублікував народний депутат від "Слуги народу" Єгор Чернєв у Facebook, передає Цензор.НЕТ. Саме він виступив ініціатором документа.

"У зв'язку з тим, що публічна діяльність Вашого позаштатного радника Сивохи Сергія Анатолійовича викликає занепокоєння в суспільстві, створює політичну напругу, дискредитує Президента України і прямо шкодить національним інтересам України та її національній безпеці, прошу Вас розглянути питання про звільнення Сивохи Сергія Анатолійовича з посади позаштатного радника секретаря РНБО України", - повідомляється в документі.

Нардепи від Слуги народу просять секретаря РНБО звільнити Сивохо 01

Чернєв подякував колегам по фракції, які підтримали звернення.

"Насправді тих, хто не згоден із Сивохою та не хоче нічого чути про "внутрішній конфлікт", набагато більше, але не всі встигли фізично поставити свій підпис", - написав нардеп.

Він також опублікував список нардепів, які зараз підтримали звернення:

Гурін Д.О
Лерос Г.Б.
Мотовиловець А.В.
Потураєв М.Р.
Кицак Б.В.
Камельчук Ю.О.
Подгорна В.В.
Яременко Б.В.
Циба Т.В.
Василів І.В.
Ясько Є.О.
Богуцька Є.П.
Маріковський О.В.
Бондар Г.А.
Трухін О.М.
Жмеренецький О.С.
Дирдін М.Є.
Безгін В.Ю.

Нагадаємо, 11 березня радник глави РНБО Сергій Сивохо заявив, що в процесі інтеграції України до НАТО немає жодних змін, а реальні перспективи вступу в Альянс відсутні.

12 березня Сивоху побили під час презентації Національної платформи примирення та єдності: "Яке ти, ватний клоун, маєш право говорити про примирення". Сам Сивохо під час презентації заявив: "Конфлікт не лише на Донбасі - бурштинова республіка на Волині, гранітна в Житомирській області, є проблеми на Закарпатті". Водночас поліція затримала 15 осіб, причетних до зриву презентації Сивохою платформи примирення.

13 березня стало відомо, що поліція планує оголосити підозри трьом ветеранам за зрив презентації Сивохи - Сергію Тамаріну, Саші Волкову та Юрію Каплі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зрив презентації Сивохи: прокуратура хоче посилити запобіжний захід для двох підозрюваних

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181736
 
   
 Топ коментарі
 
Мало уволить, надо отправить его в Юзовку, пущай там гнида платформы строит. Но сначала пускай вернёт 7,8 миллиона гр. незаконно полученых их бюджета на его платформу.
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ну все!.. теперь ждите Сивоху вечером в парке на лавочке, мирно "пускающим воду в Крым"..
Нардепы от "Слуги народа" просят секретаря СНБО уволить Сивохо - Цензор.НЕТ 5826
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Во уже обоссанные штаны сивохи в В/Раде завоняли..
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Нардепи від "Слуги народу" просять секретаря РНБО звільнити Сивохо - Цензор.НЕТ 8502-ЛЮТЫЙ ВРАГ УКРАИНЫ! СООБЩНИК КРОВАВОГО ЗЕКА В БЕГАХ ЭКС - РЫГОаНАЛ. А ТЕПЕРЬ СЕПАРАТИСТ - КАПИТУЛЯНТ ПРОДАЖНЫЙ КРЕМЛЁВСКИЙ ИУДА СИВОХА.
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Этим людям пора "попросить" президента распустить парламент и распуститься самому за попытку дерибана земли.
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Эту толстую вату в фонд обмена на наших пленных бойцов.
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а чем он помешал? Сказал слово "внутренний"?
Так он внутри территории страны.
Был бы в московии - был бы внешний?
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Звільнити в нас як страшне покарання,а посадити - зась. Нардепи від "Слуги народу" просять секретаря РНБО звільнити Сивохо - Цензор.НЕТ 4880
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Нашли козла,вместо Ермака.Думают скормят Сивохо обществу,а Ермак между капельками проскочит Нардепи від "Слуги народу" просять секретаря РНБО звільнити Сивохо - Цензор.НЕТ 7188
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А чого просять, а не вимагають, вони що уже в статусі прохачів?
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