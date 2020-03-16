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 Політика України, Економіка
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Все про:Зеленський (4797) економіка (344) Южаніна (88) Герасимов (224) Європейська Солідарність (293) COVID-19 (922)

 Економіка країни почала падати задовго до коронавірусу, це пряма відповідальність Зеленського, - Герасимов

Економічні проблеми в Україні почали накопичуватися ще до початку пандемії коронавірусу, - як тільки закінчився "запас міцності", створений ще за президентства Петра Порошенка.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив нардеп Артур Герасимов.

"Економіка почала падати задовго до коронавірусу, бо весь запас міцності, створений за Порошенка, було втрачено. Обіцянки 4 тис зарплати, 40% зростання вже викликають тільки посмішку. Натомість немає навіть грошей на індексацію пенсій. Це пряма відповідальність саме пана Зеленського, тому що ви знаєте, немає тут окремого уряду, є монобільшість Зеленського і є уряд Зеленського",- сказав Герасимов.

Він зазначив, що вже сьогодні може відбутися засідання суду щодо звільнення голови правління державного ПриватБанку, що може бути прямою дорогою до дефолту. Герасимов наголосив, що влада має негайно ухвалити заходи з підтримки української економіки та бізнесу, які вже запропонувала народний депутат з "Європейської Солідарності" Ніна Южаніна.

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"Ви обіцяли кінець епохи бідності, а починаєте епоху жебрацтва. Щодо економіки, треба негайно підготувати рішення РНБО по захисту економіки. Ми готові тут підставити плече, я думаю, що багато хто вже чули про План десяти кроків від "Європейської Солідарності" Ніни Южаніної, де ключовим пунктом є і зниження податків, і скасування драконівських антиФОПівських антибізнесових законів і введення податку на виведений капітал. Крім того, припиніть приховувати статистику, як економічну, так і статистику захворювань",- наголосив Герасимов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181733
 
   
 Топ коментарі
 
Итоги правления зеленой пошести во всей красе. Даже у Бени начали отдупляться, что "будет больно"

Экономика страны начала падать задолго до коронавируса, это прямая ответственность Зеленского, - Герасимов - Цензор.НЕТ 7570
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И это тело еще с перепугу забежало куда глаза глядят

Экономика страны начала падать задолго до коронавируса, это прямая ответственность Зеленского, - Герасимов - Цензор.НЕТ 7993
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артурчик - кристальный человек, не соврёт ни слова.
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А ми вас попереджали, що в країні війна, що ми вибрали правильний шлях, що коней в такому випадку на переправі не міняють. Розберемося після війни. Але ви ні, ви послухалися путіна, бо він сказав, що хто завгодно, тільки не Порох. Бо Порох його вже при такому розкраді загнав би за хмари. Всі фактори є: нафта дешева, війна в Сірії, де вони надумали налякати Турцію і обісралися, Китай готовий кусочок забрати, Саудіти викидають гопніка з Європи... А нарід розставив свої великі вуха і зробив все наспаки. Чий ви нарід? путіна? Бо ви пішли проти свого Гетьмана в часи війни.
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