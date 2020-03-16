 Маски стали популярнішим товаром для контрабанди, ніж сигарети, - Нефьодов

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Еспресо", про це заявив глава Державної митної служби Максим Нефьодов.

"У нас за ці вихідні (14-15 березня - Ред.) маски стали більш популярним товаром для контрабанди з України, ніж цигарки", - заявив Нефьодов.

За його розрахунками, протягом 14-15 березня з України намагалися незаконно вивезти 130 тис. штук масок різних типів. Голова митниці закликав бізнес не вивозити медичні маски, адже це загрожує кримінальною відповідальністю.

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