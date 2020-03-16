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 Політика України, Суспільство
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Все про:контрабанда (1117) маска (14) Нефьодов (157) Державна митна служба (18)

 Маски стали популярнішим товаром для контрабанди, ніж сигарети, - Нефьодов

Після обмеження експорту медичних масок і засобів медичного захисту з України вони стали одними з найпопулярніших товарів, які українці намагаються вивезти контрабандою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Еспресо", про це заявив глава Державної митної служби Максим Нефьодов.

"У нас за ці вихідні (14-15 березня - Ред.) маски стали більш популярним товаром для контрабанди з України, ніж цигарки", - заявив Нефьодов.

За його розрахунками, протягом 14-15 березня з України намагалися незаконно вивезти 130 тис. штук масок різних типів. Голова митниці закликав бізнес не вивозити медичні маски, адже це загрожує кримінальною відповідальністю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін зобов'язаний конфіскувати і передати медустановам всі медичні маски, які продовжують вивозити з України, - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181731
 
 
 Топ коментарі
 
А ты на главного контрабандиста Радуцкого уже протокол составил? Или низзя?
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Да шо вы говорите, господин Нефедов, а как вам это:"После смены руководителя Одесской таможни через таможенные посты снова начали бесконтрольно провозить товары известных брендов. Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников, близких к таможенным органам.Как сообщил наш источник, большие контафактных товаров начали пропускать через таможенные посты без проверок уже через неделю после представления нового руководителя Одесской таможни Гостаможслужбы Украины Михаила Грибанова."На "бренд" дали добро. После затишья длинной в квартал при прежнем руководстве, сейчас местные контрабандисты усиленными темпами пытаются наверстать упущенную выгоду. Уже через неделю после назначения Грибанова через пункты пропуска без какого-либо досмотра проезжает огромное количество товаров именитых торговых марок. Прибыль - колоссальная. И, судя по тенденциям, это только начало", - отметил наш источник.OBOZREVATEL также располагает фотографиями запрещенных к ввозу в Украину товаров, провезенных за последние дни. Преимущественно это одежда и обувь, а также автотовары. Примечательно, что фуры с контрабандной продукцией едут с сорванными пломбами.Михаил Грибанов, работавший при Януковиче на таможне и, по некоторой информации, уволенный оттуда после громкого скандала с контрабандой. Грибанов сменил на посту прежнего руководителя, Евгения Кодиса"
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нефьодов то ли гордится, то ли жалуется - он то больше на контрабанде сигарет зарабатывал...
а сейчас, похоже, на маска гешефт рубит
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А ты на главного контрабандиста Радуцкого уже протокол составил? Или низзя?
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"Маски стали более популярным товаром для контрабанды, чем сигареты, - Нефьодов"
O tempora, o mores!
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Да шо вы говорите, господин Нефедов, а как вам это:"После смены руководителя Одесской таможни через таможенные посты снова начали бесконтрольно провозить товары известных брендов. Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников, близких к таможенным органам.Как сообщил наш источник, большие контафактных товаров начали пропускать через таможенные посты без проверок уже через неделю после представления нового руководителя Одесской таможни Гостаможслужбы Украины Михаила Грибанова."На "бренд" дали добро. После затишья длинной в квартал при прежнем руководстве, сейчас местные контрабандисты усиленными темпами пытаются наверстать упущенную выгоду. Уже через неделю после назначения Грибанова через пункты пропуска без какого-либо досмотра проезжает огромное количество товаров именитых торговых марок. Прибыль - колоссальная. И, судя по тенденциям, это только начало", - отметил наш источник.OBOZREVATEL также располагает фотографиями запрещенных к ввозу в Украину товаров, провезенных за последние дни. Преимущественно это одежда и обувь, а также автотовары. Примечательно, что фуры с контрабандной продукцией едут с сорванными пломбами.Михаил Грибанов, работавший при Януковиче на таможне и, по некоторой информации, уволенный оттуда после громкого скандала с контрабандой. Грибанов сменил на посту прежнего руководителя, Евгения Кодиса"
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А сказали контрабанду ликвидировали,а где маски а где правительство а ни того ни другого нет,только в инете языком телепать мастера.
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А как про ввоз налички чемоданами,почему проспал?
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Так треба скористатись ситуацією і, де тільки можна, шпарити ці самі маски!
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это ты , максимка, сначала дал вывезти радуцкому крупный опт, а теперь прям на страже весь из себя. попроси у османского ишака премию и орден
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