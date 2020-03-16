 Медперсонал, який працює з інфікованими коронавірусом людьми, отримає надбавку в 200%, - Радуцький

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький.
"Передбачено додаткові надбавки для медперсоналу й інших співробітників, які працюють над ліквідацією епідемії коронавірусу. Узгодили, десь на рівні 200% виплачуватиметься надбавка медпрацівникам, які працюють з людьми, інфікованими коронавірусом", - заявив Радуцький у понеділок на брифінгу у Верховній Раді.
Нагадаємо, 11 березня уряд України затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.
17 березня з 00:00 пункти пропуску через державний кордон буде закрито для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для українців, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску залишаться відкритими.
У зв'язку з карантином 94 пункти пропуску через кордон зупинять роботу, ще 49 - припинять пішохідне сполучення.
хотя, учитывая сверхкороткую память зебилов - таки сможет
вход рупь - виход пять...
Житомирянин@Aleks_Kovalyuk 1 ч
Їхати під час епідемії в Єгипет чи іншу країну і потім хєрячити гнівні пости про те, що їх не випускають чи не впускають. Наші люди завжди розумом відрізнялись)
бухал кралосваивал деньги и строил маєтки на полях чудес близ населенных пунктов, шиковал на пляжах и кутил в ночных клубах , прежде чем принять законы, уменьшающие разрыв между слоями населения и создавать передовую медпомощь. Слава Богу, вирус всех в правах уравняет и не будет смотреть багат или беден и чьих будешь....
NinaBoi@artnataliwood5 2 ч
Ух ти!
Замість парфумів Christian Dior, Guerlain і Givenchy випускатимуть дезінфікуючі засоби.
Всього за тиждень фабрики розраховують випустити 12 тонн гелю для рук.
Деззасоби будуть передані французьким органам охорони здоров'я безкоштовно...
А скільки отримає той, хто під час пандемії спромогся продати за кордон мільйони захисних масок?
"Лекарства в настоящее время не существует, амбулатории не готовы, врачи не обеспечены. Тестов несколько сотен тысяч на 37-ми миллионную страну. Но есть простое, хоть и не стопроцентное средство предотвращения распространения вируса. Это - марлевая маска. Но почему в аптеках Украины сегодня не найти обычной марлевой маски? Потому что у нас есть предприимчивые люди, которые успели их выкупить и продать в Китай. Например, господин Радуцкий.
По информации СМИ, он купил 28 млн масок и продал их с наваром 188 млн грн. Проблема одна, что теперь их нет в Украине, когда сюда пришел китайский вирус", - заявил Билецкий.
Политик сообщил, что спекуляцию Михаила Радуцкого, который по сути предал национальные интересы и совершил преступление против своего государства, уже расследует СБУ.
Но справедливого наказания, считает Билецкий, не будет. Главная причина в том, что Радуцкий - приближенное к Зеленскому лицо
https://censor.net.ua/n3179292
А клепать левые медзаключения они умеют.
Да, зебилы?
Моя сестра - лікар-інфекціоніст відділення "ураженнями нервової системи та респіраторних вірусних інфекцій", перед пенсією, ще в другому кварталі минулого року отримувала ~10тисяч, нині - ледве 5... У відділені - некомплект медсестер та санітарок чи не на половину штату...
А це відділення - профільне по грипу, по короновірусу!
Уляна Супрун@usuprun 2 ч
Пандемія коронавірусу - чудовий фільтр на покидьків і шахраїв.
"Провідні" вчені, фармвиробники і політики уже на повну займаються поширенням фейкової інформації щодо засобів з профілактики коронавірусу.
Будьте уважні і турбуйтеся про інформаційну гігієну: