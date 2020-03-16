 Формується список чартерів для повернення українців у країну після 17 березня, - МЗС

Про це повідомляє МЗС України, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз Міністерство інфраструктури формує перелік чартерних рейсів, якими громадяни України зможуть повернутися додому після 17 березня", - йдеться в повідомленні.

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