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 Закарпатська ОДА просить залишатися в самоізоляції заробітчан, які впродовж останніх днів повернулися додому

У Закарпатській ОДА заявили, що останніми днями дуже багато громадян, які працювали в Чехії, Словаччині, Угорщині, Італії, Німеччині, повернулися додому. Адміністрація просить їх дотримуватися правил самоізоляції та повідомити про анамнез подорожей свого сімейного лікаря.

Про це йшлося на брифінгу з приводу поширення коронавірусу в Закарпатській ОДА 16 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Протягом останніх днів дуже багато громадян, які працювали в Чехії, Словаччині, Угорщині, Італії, Німеччині, повернулися додому. Дуже важливо, щоб кожен із них розумів, що він своєю самоізоляцією може упередити розповсюдження коронавірусу. Наголошуємо, що наразі дуже важливо, аби кожен із цих громадян дотримувався правил самоізоляції. Також просимо дотримуватися правил особистої гігієни, а також приміщення, де вони перебувають", - наголосила директорка департаменту охорони здоров'я Єлизавета Біров.

Також вона повідомила про те, що такі громадяни обов'язково мають повідомити сімейного лікаря. Лікар має зібрати анамнез подорожей, і тоді визначити, до якої зони ризику належить цей громадянин.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181728
 
 
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