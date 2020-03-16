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 Корбан звернувся з планом термінових антикризових дій щодо боротьби з епідемією COVID-19

Голова Громадської ради Дніпра Геннадій Корбан, спираючись на досвід підготовки Дніпра до епідеміологічного кризи, рекомендує низку важливих кроків для органів центральної влади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Корбана в фейсбуці.

"З урахуванням рішень про припинення роботи навчальних та дошкільних закладів, розважальних і торгових центрів, авіасполучення та закриття кордонів, вважаю за необхідне і найважливіше:

  1. Формування держрезервів для підтримки життєзабезпечення роботи держорганів. Необхідно сформувати резерви палива для забезпечення роботи поліції та армії, а також медичних установ, резерви питної води, лікарських препаратів і за можливості обладнання і запчастин для різних видів транспорту.
  2. Міністерству фінансів необхідно забезпечити прямі субвенції з держбюджету в міста і області, щоб місцева влада оперативно і самостійно приймала рішення щодо закупівлі засобів індивідуального захисту, лікарських препаратів та інших засобів для боротьби з епідемією. Централізовані закупівлі в цій сфері потрібні в держрезерв виключно для додаткових інтервенцій. Все інше має закуповуватися на місцях, виходячи з потреб того чи іншого міста або області, або громади. Час йде на хвилини, потрібно делегувати повноваження разом з грошима.
  3. Міністертво внутрішніх справ. Необхідно забезпечити патрулювання вулиць, налагодити взаємодію органів поліції на місцях з обласними та міськздороввідділу і опорними лікарнями – щодо виявлення і обсервації заражених коронавірусом.
  4. Мінсоцполітики необхідно припинити роботу територіальних центрів та відділів соціального захисту, перейти в віддалений режим спілкування з громадянами. А також забезпечити розміщення соціальної реклами на центральних і місцевих телеканалах, спрямованої на інформування різних груп населення.
  5. МОЗ. Тут маса роботи. Необхідно негайно прийняти нові медичні протоколи, які враховують досвід боротьби з коронавірусом в Італії, Ізраїлі та в Китаї. Необхідно призупинити медичну реформу вторинної медицини мінімум на квартал. І направити відповідні субвенції в медустанови для забезпечення своєчасної оплати медперсоналу. Слід зобов'язати центри екстреної медичної допомоги проводити усне опитування по телефону про симптоматику, яку відчуває пацієнт, а після цього приймати рішення, яку направляти екстрену медичну допомогу. Необхідно скасувати роботу центрів обсервації і перейти на обсервацію на дому так, як це зробили в Ізраїлі, в Італії і в інших країнах, оскільки неможливо виявити "нульових" хворих. Надати можливість громадам самостійно закуповувати експрес-тести з низькою валідністю, як і лабораторні тести. Необхідно визначитися з додатковими опорними лікарнями в містах та областях.
  6. Міністерство транспорту. Забезпечити дезінфекцію залізничного транспорту. А також приміщення залізничного вокзалів, автовокзалів і аеропортів. Дати вказівки місцевим органам влади проводити щоденну дезінфекцію залізничного транспорту, вокзалів, аеропортів.
  7. Міносвіти забезпечити по можливості онлайн-навчання або принаймні домашні завдання.
  1. Міністерство юстиції має призупинити роботу реєстрів нерухомості, юросіб та інших. Призупинити роботу ЦНАП.
  2. Міністерство економіки спільно з податковими органами повинні виробити комплекс заходів зі стимулювання економіки і збільшення внутрішнього держзамовлення.
  3. Нацбанку необхідно ввести обмеження на видачу валюти в одні руки для фізичних та юридичних осіб ", - написав Корбан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коронавірус поширюватиметься світом до кінця червня, - китайський епідеміолог

Корбан звернувся з планом термінових антикризових дій щодо боротьби з епідемією COVID-19 01
Корбан звернувся з планом термінових антикризових дій щодо боротьби з епідемією COVID-19 02
Корбан звернувся з планом термінових антикризових дій щодо боротьби з епідемією COVID-19 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181726
 
   
 Топ коментарі
 
шо он о себе возомнил???
тоже мне... царь Соломон ))))
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СНБО Порошенко и СНБО Зеленского ! Корбан обратился с планом срочных антикризисных действий по борьбе с эпидемией COVID-19 - Цензор.НЕТ 5836 Корбан обратился с планом срочных антикризисных действий по борьбе с эпидемией COVID-19 - Цензор.НЕТ 569
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Герман Аксьом@eternalrailway 14 ч

Олена Добровольська:
"Заклики до громадян серйозно поставитись до загрози коронавірусу такі ж ефективні, як і заклики в квітні 2019 не голосувати за табуретку."
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"Формирование госрезервов для поддержания жизнеобеспечения работы госорганов.Источник: https://censor.net.ua/n3181726"
Ну, ви все зрозуміли? Корбан обратился с планом срочных антикризисных действий по борьбе с эпидемией COVID-19 - Цензор.НЕТ 863
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Герман Аксьом@eternalrailway 14 ч

Олена Добровольська:
"Заклики до громадян серйозно поставитись до загрози коронавірусу такі ж ефективні, як і заклики в квітні 2019 не голосувати за табуретку."
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СНБО Порошенко и СНБО Зеленского ! Корбан обратился с планом срочных антикризисных действий по борьбе с эпидемией COVID-19 - Цензор.НЕТ 5836 Корбан обратился с планом срочных антикризисных действий по борьбе с эпидемией COVID-19 - Цензор.НЕТ 569
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шо он о себе возомнил???
тоже мне... царь Соломон ))))
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(не тут с вами не согласен - как менеджер(руководитель и организатор) - он силен ,реально силен - но и тут))) деньги местной власти ,хотя какая разница - кто?))))))
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ну...шо он друг Филатова и серый кардинал Днепра - ясно-понятно ( и тут с Вами согласен - организатор то еще...кому б еще в центре города отдали улицу под пешеходную зону?))))
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Это намёк Днепрянам - по сколько надо скинуться ???
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(ой...днепряне и так "скидываются" без намеков сколько надо))))
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Зетупарік вася, що Корбан сказав не вірного по даній ситуації? Ти по суті статті можеш щось сказати? У тебе є якісь інші пропозиції чи ти просто вирішило просратися?
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зеостряк юрий, а Вы знаете что на нервно-припадочных быстрее прилипает вирус, ибо они ослабили психозом и злобой свой иммунитет и убили печень, брызгая на других желчью....
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Тобто, по суті статті нічого сказати не можеш? Це показник відсутності мізків або наявність зе-мізків. Хоча, для тебе - це теж саме...
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зауважте, я ніде, жодним словом не переходив на особистості
Ви вмієте читати статтю і робити якісь висновки, та нажаль не маєто почуття гумору (від слова - зовсім) а ось чого Ви вирішил що вмієте ставити діагнози.?.. Ви - лікар? психоаналітик?
а по суті? я не мав притензіі до статті... я висказав своє відношення до її автора (і думаю і надалі користуватися цим правом - мати свою думку)
дякую за діалог.... доброго Вам дня і міцного здоров"я!
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Госорганы в Украине работают только тогда, когда им грозит опасность. И то, работают только чтобы себя врятуваты - Корбан тому пример. Поэтому им как-раз жизнеобеспечение не нужно, а то работать снова не будут.
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Сидел в засаде смотрящий за Днепром, контролировал распил бюджета города и прочие финансовые сделки. Проклюнулся.
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Жэсть. Ничего подобно не делалось и не делается по отношению к настоящим проблемам: туберкулёзу, СПИДу, кори, ветрянке и т.д.
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Ты просто настоящей проблемы не видишь! Посмотри на Италию и умножь все как минимум на три! +300% бонус на зебильную власть практикантов-вивисекторов.
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Извините, а вы были в Италии, видели лично этих больных, проводили патологоанатомическую экспертизу ? Откуда вы знаете что сообщаемая вам информация является правдой ?
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Вторичные признаки подтверждают догадки - итальянцам закрывают передвижение внутри Шенгена, ставя само существование Евросоюза и его основную идею на грань распада.
Хотя может они тоже не такие умные как ты...
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В ЕС правит одна и та же мафия. Там нет суверенных государств (только ещё пробуют немного трепыхаться бывшие члены СЭВ).
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О, а у тебя есть знакомые в той мафии? Помоги, сильно нужно! Хочу на работу...
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Нет, у меня там знакомых нет.
По секрету: я с ними рядом и $рать не сяду.
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а какие поводы сомневаться?..денег выклянчивать у ЕС?..НЕ ПРОКАТИТ, Италия не Греция..да и немцы с французами не дураки...
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Кто-то вообразил себя "владыками планеты", но сильно поиздержался, реализуя свои сумасшедшие планы. Для продолжения банкета есть хороший способ: быстро и мощно обвалить биржи - сыграть на шортах.
Правда, для этого человечество должно быть чем-то сильно напугано. Если в ваших руках все СМИ мира (ну, почти все), нужно раскрутить какую-то устрашающую кампанию. Раньше можно было организовать мировую войнушку, но... сейчас не та эпоха: наличие ЯО сделало войны страшно невыгодным занятием.
Таким образом, нужна была масштабная "false flag operation".
Вот её вы сейчас и наблюдаете.
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...особо громко об этом кацапи на своих ресурсах пишут... Пиндосы все придумали, вывели, завезли в китай и иран ну и т.д....но и у них, у амеров зараженных тоже уже немеренно, счет на десятки тыс. пошел..самоубийство самодуров такое массовое?..на амеров это не похоже..была бы вакцина у них, протоколы лечения, еще можна поверить, а так -фантазии, не более..у вируса границ и должностей нет, ему пофигу кого жалить..то что вирус этот рукотворный в лабораториях выведен и оттуда "убежавший", сомнения нет..в чьих- сейчас уже не важно...
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Нет. Американцы тут абсолютно не при деле.
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..да я на их примере описал ситуацию эту....его только а Антарктиде только еще нет...и в черногории Корбан звернувся з планом термінових антикризових дій щодо боротьби з епідемією COVID-19 - Цензор.НЕТ 4344....
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У нас в Австралии, при наличии десятков (если не сотен) тысяч студентов из Азии, зафиксировано только 5 (пять) смертей. И все они - глубокие старики, которых убьёт любая, даже самая слабая инфекция.
Тем не менее главные медицинские чиновники ежедневно выступают с абсолютно чудовищными заявлениями: что заболеют миллионы (правда, они между собой не могут договориться - заболеют 20% населения, или 70%), и что обязательно умрут от 50000 до 150000 человек.
Я только надеюсь на Премьер-министра что он сумеет политически справиться с этой вакханалией. ИМХО, ему в данном случае нужны практически диктаторские полномочия; иначе паникёры разрушат государство. У нас уже из продуктовых магазинов вымели практически всё.
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вы далеко, кругом океан, повезло))....сметают продукты везде.. Корбан звернувся з планом термінових антикризових дій щодо боротьби з епідемією COVID-19 - Цензор.НЕТ 7272..и почему то туалет. бумагу Корбан звернувся з планом термінових антикризових дій щодо боротьби з епідемією COVID-19 - Цензор.НЕТ 9536
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Как вы думаете, почему на должности министров обороны в странах ЕС почти везде назначены какие-то тётки, ни дня не служившие в армии ?
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..министры обороны у них - должности политические, как у англ. королевы...генштабы рулят..этого достаточно и през. над ними решения принимает, с ними согласованное..в чем вопрос то?
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Дело в том что "новый мировой порядок" построен на полностью подчинённых СМИ, одурачивающих население, и имитации "выборов" (хотя в реальности правят комиссары Евросоюза, назначенные из одного центра).
Политику вся эта гоп-компания проводит совершенно убийственную: туземное население просто вымирает, не размножаясь. На его место завозят африканцев, арабов и прочую нечистую силу.
Понимают ли серьёзные люди - что происходит ? Конечно. Но что они могут сделать, если все эти макроны, меркели и проч. "демократически избраны" ? Единственным кардинальным решением является силовая смена власти. Единственная сила способная совершить такой поступок - привести к власти местных Пиночетов - это армия.
Но армия нуждается в мудром командующем. Таковым, естественно, автоматически является министр обороны.
Вот именно поэтому на данную должность назначают каких-то левых тёток со стороны.
Чтобы не было военного переворота.
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.....перебор явно Корбан звернувся з планом термінових антикризових дій щодо боротьби з епідемією COVID-19 - Цензор.НЕТ 3207 ..причем тут министр обороны и переворот военный? Корбан звернувся з планом термінових антикризових дій щодо боротьби з епідемією COVID-19 - Цензор.НЕТ 8990..комбата за глаза хватит для этого...вопросы к поликультурности есть, и в ЕС особенно, фрау одной известной в одно время привнесенной..мало им там от черноты понаехавшей уже не кажется, но это их проблемы, раз талпаепы-соплежуи приняли своих бывших жителей колоний, другой совсем веры и цивилизации...куда их теперь девать?..пусть натурализуются Корбан звернувся з планом термінових антикризових дій щодо боротьби з епідемією COVID-19 - Цензор.НЕТ 3207..париж уже не париж, и лондон не лондон..а шо делать Корбан звернувся з планом термінових антикризових дій щодо боротьби з епідемією COVID-19 - Цензор.НЕТ 3207..
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А шо делать: либо вы сопротивляетесь, либо вас уничтожат.
На войне как на войне.
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..пусть парят моск себе теперь..национализм там уже буйным цветом цвести начинает..пока синусоидой, но уже не потухнет, дело времени..нам бы моск включить и вокруг себя оглянуться, в киеве в одессе, днепре, харькове, львове и везде где кавказ, заехавший под видом бизнесс дэлат, но за бабки паспорта прикупив, хвосты подняв повыше и в политику и на гос.службу прет, нехило так локтями работая, "в законе" которые здесь хазы себе пооткрывали, шестерки-положенцы ихние рынки и все почти торговые точки оптом и в розницу под себя подмяли ..вольница....в кацапских млн-ках винторогие уже на улицу по вечерам с опаской ходят, у всех "загоревших" паспорта на руках с курицей табака..попробуй скажи чего или тронь..таки вот дела, это много хуже короновируса..
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Вы думаете там идиоты как у нас ? Не видят опасности?Не только Италии уже и Испании и др понеслось просто так такие меры правительства вводить не будут потому что это миллиарды убытков не один два а десятки или сотни .Тут я думаю мы не знаем всю правду о вирусе не говорят что бы не было ещё большей паники это не обычный вирус а разработан китайцами как боевые вирусы. Для нас он более опасен чем для Европы и вот почему.
В Европе антибиотик приписывают в крайнем случае купить самому невозможно,в Украине жж практически сразу и по несколько.В Европе все делают чтобы имуннитет сам поборол у нас же антибиотик при этом иммунная система человека становиться слабой.Я два года назад в Англии болел каким то Новым гриппом 10 дней температура была 38-39 и мне не дали антибиотик два раза ходил в больницу отказали только парацетамол...А корона вирус поражает в первую очередь людей со слабой иммунной системой вот и делайте выводы сами.
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Ваше выступление говорит о вашей полной и абсолютной медицинской безграмотности.
Поясняю.
Антибиотики абсолютно бесполезны против вирусных инфекций. Антибиотики работают только против бактерий, но не вирусов.
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Совершенно верно но антибиотик ослабляют нашу имунн систему не позволяя ей бороться самостоятельно я об этом и говорил.У нас антибиотик приписывают сразу что бы не рисковать этим вредят больше.
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Чепуха. Антибиотик нашу иммунную систему вообще не трогает. Он целенаправленно прерывает биохимические процессы именно в бактериях, разрушая их механизм размножения (деления).
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Тонкий намёк соплеменнику зенелоху.., если, что, могу и я поруководить кабмином.., а фигли там . Корбан обратился с планом срочных антикризисных действий по борьбе с эпидемией COVID-19 - Цензор.НЕТ 2786
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к предложениям маленького еврея стоит минимум прислушаться , дельное внедрить
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Особенно необходимо прекратить перегистрацию недвижимости - тут старый суперрейдер знает шо говорит. Черные риэлторы и нотариусы только и ждут, когда косить начнет одиноких стариков...
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хм....
я так понял, если приЗедент и правительство ничтожества, то на местах пытаются как то удержать управление ситуацией...
Скоро Зе совсем превратится в полный ноль...
Может и к лучшему....
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Прошу прощения, а что, он изначально раньше нулем не был??
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ну по крайней мере пытался что то там изображать....
Ермак совсем загнал его под лавку...
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план Корбана по борьбе с короновирусом:
1) отжать...
2) рейдануть..
3) получить долю..
4) убедить переписать на себя имущественный комплекс..
5) написать в 10 СМИ о том, как Корбан спас мир от короновируса..
6) побухать с пацанами вечером..
7) составить план на завтра.
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забыл назвать поволнтерить, там тоже заработки не плохие были в 2014г
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главное про себя любимого не забыть!)))
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Мойша спрашивает Циля: Цыля - ты меня уважаешь... О да кОнечно Мойша...
Мойша: Вот видишь Цыля - мы уже с ТОбой Уважаемые Люди....
Так рождались легенды - об Уважаемости "богоизбранных"
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я гражданин Украины ",я уважаю Геннадия Олеговича Корбана за его деятельность в 2014 году по организации обороны Украины .
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мне это не интересно - так как у меня о таких "зАщитниках" другое мнение...- они "защищали" не Украину - они защищали от пУтлера свои ВОЗМОЖНОСТЬ здесь безнаказанно красть..., так как придя пУтлер и его ФСБ , возврат яНека и его своры, или подобных про-кацапских - они бы этого лишились...
Ну а о таком его ( как кто в теме - те знают) рейдерских и онном что идет в разрезе ККУ you скромно умолчал...
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Программа коломойского сколько надо ему украсть.
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І цього затюкали, а він пропонує дієві речі.
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...таких бы корбанов, да побольше в урядниках и ВР...системное управление -это не только деньги, ко всему этому и к ним тоже, мозгов и опыта много нужно и много еще чего...
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Я только что не смогла купить маску- их тупо нет в аптеках Днепра
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Повторяю - я сегодня не смогла купить маску ни в одной из аптек в районе 6й горбольницы ( ни на проспекте, ни в закаулках, ни в одной из аптек на территории больницы), для обработки рук мне правда предложили медицинский спирт и рассказали что лучше чем искать маску сшить самой дома из марли.
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В АТБ продавцам нашили масок из вафельных полотенец. Радуцкий, ты мародер и барыга.
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Ось воно що, Михалич!
То не барига Коломойша винен, просто епоха жадібності за Зеленського не хоче зникати. У МАУ заявили, що українці самі винні в різкому подорожчанні цін на авіаперельоти

Короче, ссыт в глаза не только клоун, но и его хозяин с его бандой Корбана. Причем, делает это в режиме "бессмертный"
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А кто такая Корбан, что бы выступать и что то о нем на этом сайте писать.
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10. Нацбанку необходимо ввести ограничение на выдачу валюты в одни руки для физических и юрлиц", - написал Корбан Источник: https://censor.net.ua/n3181726

https://twitter.com/i/status/1239321900016455680

Деньги, поручни в общественном транспорте, ручка корзины или тележки в супермаркете - переносчики болезнетворных микроорганизмов. Через них бактерии попадают на руки, а потом в организм человека.

Корбан звернувся з планом термінових антикризових дій щодо боротьби з епідемією COVID-19 - Цензор.НЕТ 7515
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Хоть один ,более менее правильно сформировал для дилетантов направление работы. Сивохи из РНБО и кабмин с оп из 95 анала ,перепишите ,и начните хоть что то делать.Времени уже нет.Закройте для начала кпп с крымом и лугандонодонбосянией .Границу с кацарылыми,отправте людей на карантин.
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План просто переписать квартиры и бизнесы больных вирусом на себя?
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Мало тут недочеловека Коломойского, нужно еще с нафтолинового ящика вытащить его кондома использованого.
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вылазят "предприниматели"
воно ж казало що до політики вже немає ніякого відношення
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Корбан уже освободил Иловайск с коломойским.....на крови
и теперь снова на соплях стали наживаться
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Не надо отмазывать Порошенко. Муженко четко высказался, кто на него давил
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Похоже скоро будет поставлен вопрос переименования Рады в кнесет
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А самий головний пункт це зняти тендери в Україні!!!
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