 Корбан звернувся з планом термінових антикризових дій щодо боротьби з епідемією COVID-19

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Корбана в фейсбуці.
"З урахуванням рішень про припинення роботи навчальних та дошкільних закладів, розважальних і торгових центрів, авіасполучення та закриття кордонів, вважаю за необхідне і найважливіше:
- Формування держрезервів для підтримки життєзабезпечення роботи держорганів. Необхідно сформувати резерви палива для забезпечення роботи поліції та армії, а також медичних установ, резерви питної води, лікарських препаратів і за можливості обладнання і запчастин для різних видів транспорту.
- Міністерству фінансів необхідно забезпечити прямі субвенції з держбюджету в міста і області, щоб місцева влада оперативно і самостійно приймала рішення щодо закупівлі засобів індивідуального захисту, лікарських препаратів та інших засобів для боротьби з епідемією. Централізовані закупівлі в цій сфері потрібні в держрезерв виключно для додаткових інтервенцій. Все інше має закуповуватися на місцях, виходячи з потреб того чи іншого міста або області, або громади. Час йде на хвилини, потрібно делегувати повноваження разом з грошима.
- Міністертво внутрішніх справ. Необхідно забезпечити патрулювання вулиць, налагодити взаємодію органів поліції на місцях з обласними та міськздороввідділу і опорними лікарнями – щодо виявлення і обсервації заражених коронавірусом.
- Мінсоцполітики необхідно припинити роботу територіальних центрів та відділів соціального захисту, перейти в віддалений режим спілкування з громадянами. А також забезпечити розміщення соціальної реклами на центральних і місцевих телеканалах, спрямованої на інформування різних груп населення.
- МОЗ. Тут маса роботи. Необхідно негайно прийняти нові медичні протоколи, які враховують досвід боротьби з коронавірусом в Італії, Ізраїлі та в Китаї. Необхідно призупинити медичну реформу вторинної медицини мінімум на квартал. І направити відповідні субвенції в медустанови для забезпечення своєчасної оплати медперсоналу. Слід зобов'язати центри екстреної медичної допомоги проводити усне опитування по телефону про симптоматику, яку відчуває пацієнт, а після цього приймати рішення, яку направляти екстрену медичну допомогу. Необхідно скасувати роботу центрів обсервації і перейти на обсервацію на дому так, як це зробили в Ізраїлі, в Італії і в інших країнах, оскільки неможливо виявити "нульових" хворих. Надати можливість громадам самостійно закуповувати експрес-тести з низькою валідністю, як і лабораторні тести. Необхідно визначитися з додатковими опорними лікарнями в містах та областях.
- Міністерство транспорту. Забезпечити дезінфекцію залізничного транспорту. А також приміщення залізничного вокзалів, автовокзалів і аеропортів. Дати вказівки місцевим органам влади проводити щоденну дезінфекцію залізничного транспорту, вокзалів, аеропортів.
- Міносвіти забезпечити по можливості онлайн-навчання або принаймні домашні завдання.
- Міністерство юстиції має призупинити роботу реєстрів нерухомості, юросіб та інших. Призупинити роботу ЦНАП.
- Міністерство економіки спільно з податковими органами повинні виробити комплекс заходів зі стимулювання економіки і збільшення внутрішнього держзамовлення.
- Нацбанку необхідно ввести обмеження на видачу валюти в одні руки для фізичних та юридичних осіб ", - написав Корбан.
Ну, ви все зрозуміли?
Герман Аксьом@eternalrailway 14 ч
Олена Добровольська:
"Заклики до громадян серйозно поставитись до загрози коронавірусу такі ж ефективні, як і заклики в квітні 2019 не голосувати за табуретку."
тоже мне... царь Соломон ))))
Ви вмієте читати статтю і робити якісь висновки, та нажаль не маєто почуття гумору (від слова - зовсім) а ось чого Ви вирішил що вмієте ставити діагнози.?.. Ви - лікар? психоаналітик?
а по суті? я не мав притензіі до статті... я висказав своє відношення до її автора (і думаю і надалі користуватися цим правом - мати свою думку)
дякую за діалог.... доброго Вам дня і міцного здоров"я!
Хотя может они тоже не такие умные как ты...
По секрету: я с ними рядом и $рать не сяду.
Правда, для этого человечество должно быть чем-то сильно напугано. Если в ваших руках все СМИ мира (ну, почти все), нужно раскрутить какую-то устрашающую кампанию. Раньше можно было организовать мировую войнушку, но... сейчас не та эпоха: наличие ЯО сделало войны страшно невыгодным занятием.
Таким образом, нужна была масштабная "false flag operation".
Вот её вы сейчас и наблюдаете.
Тем не менее главные медицинские чиновники ежедневно выступают с абсолютно чудовищными заявлениями: что заболеют миллионы (правда, они между собой не могут договориться - заболеют 20% населения, или 70%), и что обязательно умрут от 50000 до 150000 человек.
Я только надеюсь на Премьер-министра что он сумеет политически справиться с этой вакханалией. ИМХО, ему в данном случае нужны практически диктаторские полномочия; иначе паникёры разрушат государство. У нас уже из продуктовых магазинов вымели практически всё.
Политику вся эта гоп-компания проводит совершенно убийственную: туземное население просто вымирает, не размножаясь. На его место завозят африканцев, арабов и прочую нечистую силу.
Понимают ли серьёзные люди - что происходит ? Конечно. Но что они могут сделать, если все эти макроны, меркели и проч. "демократически избраны" ? Единственным кардинальным решением является силовая смена власти. Единственная сила способная совершить такой поступок - привести к власти местных Пиночетов - это армия.
Но армия нуждается в мудром командующем. Таковым, естественно, автоматически является министр обороны.
Вот именно поэтому на данную должность назначают каких-то левых тёток со стороны.
Чтобы не было военного переворота.
На войне как на войне.
В Европе антибиотик приписывают в крайнем случае купить самому невозможно,в Украине жж практически сразу и по несколько.В Европе все делают чтобы имуннитет сам поборол у нас же антибиотик при этом иммунная система человека становиться слабой.Я два года назад в Англии болел каким то Новым гриппом 10 дней температура была 38-39 и мне не дали антибиотик два раза ходил в больницу отказали только парацетамол...А корона вирус поражает в первую очередь людей со слабой иммунной системой вот и делайте выводы сами.
Поясняю.
Антибиотики абсолютно бесполезны против вирусных инфекций. Антибиотики работают только против бактерий, но не вирусов.
я так понял, если приЗедент и правительство ничтожества, то на местах пытаются как то удержать управление ситуацией...
Скоро Зе совсем превратится в полный ноль...
Может и к лучшему....
Ермак совсем загнал его под лавку...
1) отжать...
2) рейдануть..
3) получить долю..
4) убедить переписать на себя имущественный комплекс..
5) написать в 10 СМИ о том, как Корбан спас мир от короновируса..
6) побухать с пацанами вечером..
7) составить план на завтра.
Мойша: Вот видишь Цыля - мы уже с ТОбой Уважаемые Люди....
Так рождались легенды - об Уважаемости "богоизбранных"
Ну а о таком его ( как кто в теме - те знают) рейдерских и онном что идет в разрезе ККУ you скромно умолчал...
То не барига Коломойша винен, просто епоха жадібності за Зеленського не хоче зникати. У МАУ заявили, що українці самі винні в різкому подорожчанні цін на авіаперельоти
Короче, ссыт в глаза не только клоун, но и его хозяин с его бандой Корбана. Причем, делает это в режиме "бессмертный"
https://twitter.com/i/status/1239321900016455680
Деньги, поручни в общественном транспорте, ручка корзины или тележки в супермаркете - переносчики болезнетворных микроорганизмов. Через них бактерии попадают на руки, а потом в организм человека.
воно ж казало що до політики вже немає ніякого відношення
и теперь снова на соплях стали наживаться