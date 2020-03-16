EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Економіка, Суспільство
  1309  4
Матеріали за темою:
Все про:соцвиплати (104) Міністерство соціальної політики (390) Музиченко Віталій (3) COVID-19 (922)

 Обмежувальні заходи в Україні через коронавірус не вплинуть на соцвиплати, - заступник голови Мінсоцполітики Музиченко

Обмежувальні заходи, які запровадив уряд через поширення коронавірусу, не вплинуть на соціальні виплати населенню.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко під час брифінгу в Києві в понеділок.

"Що стосується здійснення соцзахисту населення, зокрема соцвиплат, а також субсидій. Хочу проінформувати, що близько 2/3 одержувачів пенсій і соцдопомоги отримують її за допомогою перерахунку на банківські картки. При цьому майже третина отримує через "Укрпошту" шляхом доставки додому. Всі виплати здійснюються відповідно до графіків", - сказав він.

Заступник міністра закликає використовувати для оплати житлово-комунальних послуг інтернет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2020 році на пільги і субсидії з послуг ЖКГ передбачено понад 47,5 млрд грн, - заступник міністра соцполітики Музиченко

"Рівень оплати житлово-комунальних послуг і наявність або відсутність заборгованості не впливає на право отримання пільг або субсидії протягом терміну їхнього отримання, тобто до кінця поточного опалювального сезону. Наявність простроченої понад два місяці заборгованості буде впливати на наступний період їхнього отримання - з травня 2020 року", - додав він.

Музиченко також зазначив, що "для самотніх громадян, які перебувають на соцобслуговуванні, допомогу з оплатою послуг нададуть соцпрацівники".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181725
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А также на оплату коммунальных услуг! Все деньги - отдай олигархам!
Сиди голый, босый, голодный и БОЛЬНОЙ.
 показати весь коментар
 
Побачим, що буде місяців через три, яку ще "пісню" почуєм, більше всього, що фінанси співають романси.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору