 Обмежувальні заходи в Україні через коронавірус не вплинуть на соцвиплати, - заступник голови Мінсоцполітики Музиченко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко під час брифінгу в Києві в понеділок.

"Що стосується здійснення соцзахисту населення, зокрема соцвиплат, а також субсидій. Хочу проінформувати, що близько 2/3 одержувачів пенсій і соцдопомоги отримують її за допомогою перерахунку на банківські картки. При цьому майже третина отримує через "Укрпошту" шляхом доставки додому. Всі виплати здійснюються відповідно до графіків", - сказав він.

Заступник міністра закликає використовувати для оплати житлово-комунальних послуг інтернет.

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"Рівень оплати житлово-комунальних послуг і наявність або відсутність заборгованості не впливає на право отримання пільг або субсидії протягом терміну їхнього отримання, тобто до кінця поточного опалювального сезону. Наявність простроченої понад два місяці заборгованості буде впливати на наступний період їхнього отримання - з травня 2020 року", - додав він.

Музиченко також зазначив, що "для самотніх громадян, які перебувають на соцобслуговуванні, допомогу з оплатою послуг нададуть соцпрацівники".