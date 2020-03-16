 За умисне зараження людей коронавірусом можуть ввести кримінальну відповідальність, - "слуга народу" Радуцький

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив на брифінгу.
Радуцький зауважив, що це тимчасовий законопроєкт, строком дії на три місяці, і лишилося дві непогоджені поправки - від Міністерства внутрішніх справ.
У законопроєкті йдеться, зокрема, про оперативну закупівлю товарів, робіт на послуг, необхідних для ліквідації та недопущення епідемії коронавірусу через переговірну процедуру, скорочену до одного дня; можливість 100-відсоткової попередньої оплати за товари, роботи та послуги, що закуповуються для запобігання та боротьби з коронавірусом.
Також ідеться про звільнення від сплати ввізного мита та ПДВ на лікарські засоби та вироби медичного призначення, що закуповуються для запобігання та боротьби з коронавірусом.
Крім того, йдеться про надання населенню можливості працювати дистанційно в умовах карантину або йти у відпустку; заборону на проведення заходів державного нагляду та контролю на час здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням та боротьбою з коронавірусом; віднесення введення карантину до форс-мажорних обставин.
"Адмінвідповідальність за порушення обсервації та кримінальна відповідальність - за умисне зараження людей", - заявив Радуцький. Також в проєкті йдеться про додаткові надбавки для медичного персоналу та інших працівників, які працюють над ліквідацією епідемії коронавірусу.
Крім того, законопроєктом передбачається зміна на три місяці деяких статей Трудового кодексу, де йтиметься про те, що людям може бути надана оплачувана відпустка.
маркировку зельонкой - "73 % ЗЕльоности"
Кепські справи, коли барига масочна починає вдавати законотворця
1) Своевременно границы не перекрыли.
2) Средства защиты распродали.
3) Ни одного решения в помощь людям не приняли.\
так что садись падла)))
А я ходила по Киеву чихала)))
даешь 95 квартал!!!!
Сонцелікий хотів ,щоб українці більше сміялись ?
Смішно...
ЗЕ: - ми це зробили разом !
"Лекарства в настоящее время не существует, амбулатории не готовы, врачи не обеспечены. Тестов несколько сотен тысяч на 37-ми миллионную страну. Но есть простое, хоть и не стопроцентное средство предотвращения распространения вируса.
Это - марлевая маска. Но почему в аптеках Украины сегодня не найти обычной марлевой маски? Потому что у нас есть предприимчивые люди, которые успели их выкупить и продать в Китай.
Например, господин Радуцкий.
По информации СМИ, он купил 28 млн масок и продал их с наваром 188 млн грн. Проблема одна, что теперь их нет в Украине, когда сюда пришел китайский вирус", - заявил Билецкий.
Политик сообщил, что спекуляцию Михаила Радуцкого, который по сути предал национальные интересы и совершил преступление против своего государства, уже расследует СБУ.
Но справедливого наказания, считает Билецкий, не будет. Главная причина в том, что Радуцкий - приближенное к Зеленскому лицо.
https://censor.net.ua/n3179292
30 июля 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Радуцкого внештатным советником.
Председатель комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в Верховной Раде IX созыва.
Ни одна падла, тот же билецкий так и не пощли в СБУ и МВД писать заявление - потому что это ТУПОЙ ВБРОС.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/03/14/infografika/obshhestvo/pandemiya-koronavirusa-kakie-simptomy-bolezni-i-kak-uberechsya
Председатель комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в Верховной Раде IX созыва.
Вы с Коморовским на пожизненное потянете!
А еще если выясниться, кто оставил всю страну в опасности после продажи запаса масок. Чем дольше молчит СБУ тем хуже Зеленскому - пацан ответит за всех!
КАК ты докажешь что это умышленно?
Кашель и чихание - это рефлекс!!!!
Разве что менты применят лучшие методики рашки и гестапо и тогда даже здоровый признается что умышленно заражал !!!