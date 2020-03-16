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Все про:карантин (200) медицина (890) кримінальна відповідальність (129) Радуцький Михайло (60)

 За умисне зараження людей коронавірусом можуть ввести кримінальну відповідальність, - "слуга народу" Радуцький

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, нардеп від "Слуги народу" Михайло Радуцький розповів про підготовку законопроєкту про заходи протидії коронавірусу, який передбачає кримінальну відповідальність за умисне зараження людей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він заявив на брифінгу.

Радуцький зауважив, що це тимчасовий законопроєкт, строком дії на три місяці, і лишилося дві непогоджені поправки - від Міністерства внутрішніх справ.

У законопроєкті йдеться, зокрема, про оперативну закупівлю товарів, робіт на послуг, необхідних для ліквідації та недопущення епідемії коронавірусу через переговірну процедуру, скорочену до одного дня; можливість 100-відсоткової попередньої оплати за товари, роботи та послуги, що закуповуються для запобігання та боротьби з коронавірусом.

Також ідеться про звільнення від сплати ввізного мита та ПДВ на лікарські засоби та вироби медичного призначення, що закуповуються для запобігання та боротьби з коронавірусом.

Крім того, йдеться про надання населенню можливості працювати дистанційно в умовах карантину або йти у відпустку; заборону на проведення заходів державного нагляду та контролю на час здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням та боротьбою з коронавірусом; віднесення введення карантину до форс-мажорних обставин.

"Адмінвідповідальність за порушення обсервації та кримінальна відповідальність - за умисне зараження людей", - заявив Радуцький. Також в проєкті йдеться про додаткові надбавки для медичного персоналу та інших працівників, які працюють над ліквідацією епідемії коронавірусу.

Крім того, законопроєктом передбачається зміна на три місяці деяких статей Трудового кодексу, де йтиметься про те, що людям може бути надана оплачувана відпустка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Громадський транспорт треба зупиняти, він має працювати у певні години, - Радуцький

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181720
 
 
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що там з нашими масками, які продав за два чумайдана зеленого бабла? За умышленное заражение людей коронавирусом могут ввести уголовную ответственность, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 7655
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Если бы одни только маски. Еще и средства защиты врачей. А дружбан Зели Пальчевский, которому он типа "анализы сдавал", теперь уже барыга или еще нет? Интересно чтобы Зеля прокомментировал это объявление --

За умышленное заражение людей коронавирусом могут ввести уголовную ответственность, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 8418
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цегой... кажуть шо правда За умышленное заражение людей коронавирусом могут ввести уголовную ответственность, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 8213 тіки но президент не зельонку роздавати буде, а її розчин...
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свой тест ЗЕбилы прошли на выборах, нужно только на лбу нанести

маркировку зельонкой - "73 % ЗЕльоности"
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порох бесплатно просрочену дюшеску не дасть
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ГЛАВНЫЙ ФАРМАЦЕВТ УКРАИНЫ)теперь уже ясно что до зели она достучалась

За умисне зараження людей коронавірусом можуть ввести кримінальну відповідальність, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 7228
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Зараз в нової влади руки розв'язані.Таким шансом гріх не скористатись.
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Чихнул или кашлянул на остановке, в магазине или автобусе - расстрел За умышленное заражение людей коронавирусом могут ввести уголовную ответственность, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 2634
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Дайте мне 95-квартал, и я из любого народа сделаю стадо свиней ! За умышленное заражение людей коронавирусом могут ввести уголовную ответственность, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 8661
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Что бы такого ляпнуть, ну чтоб НИЧЕГО полезного не делать , но в новостях тебе постоянно говорили. прихлебатель и распильщик медицинского бюджета на 110 миллиардов заговорило.
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от дурко, а хто буде доводити факт навмисного зараження?!!
Кепські справи, коли барига масочна починає вдавати законотворця
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Всіг "слуг не лоха" треба за короновірус в Україні на гиляку вішать.
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Так вас ***** первых нужно пересадить за умышленное заражение:
1) Своевременно границы не перекрыли.
2) Средства защиты распродали.
3) Ни одного решения в помощь людям не приняли.\

так что садись падла)))
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Продажа масок за границу может считаться "умышленным заражением людей коронавирусом" ? Тогда тебя, падлу первым сажать надо.
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Соевые, кому не хватает масок - обратитесь в ближайший супермаркет или аптеку. А то вы их и не собираетесь носить, зато громче всех голосите "а хде они???"
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Усадьба горила-палала,
А я ходила по Киеву чихала)))

даешь 95 квартал!!!!
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Прийшла платіжка...
Сонцелікий хотів ,щоб українці більше сміялись ?
Смішно...
ЗЕ: - ми це зробили разом ! За умышленное заражение людей коронавирусом могут ввести уголовную ответственность, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 8910
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То покажи вже і Юлькіну платіжку.
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А до чого тут Йулька? Ти ще совєцьку попроси, ото буде правільно.
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В разгар коронавируса "слуга народа" Радуцкий оставил Украину без марлевых масок, - Билецкий. ВИДЕО

"Лекарства в настоящее время не существует, амбулатории не готовы, врачи не обеспечены. Тестов несколько сотен тысяч на 37-ми миллионную страну. Но есть простое, хоть и не стопроцентное средство предотвращения распространения вируса.
Это - марлевая маска. Но почему в аптеках Украины сегодня не найти обычной марлевой маски? Потому что у нас есть предприимчивые люди, которые успели их выкупить и продать в Китай.
Например, господин Радуцкий.
По информации СМИ, он купил 28 млн масок и продал их с наваром 188 млн грн. Проблема одна, что теперь их нет в Украине, когда сюда пришел китайский вирус", - заявил Билецкий.
Политик сообщил, что спекуляцию Михаила Радуцкого, который по сути предал национальные интересы и совершил преступление против своего государства, уже расследует СБУ.
Но справедливого наказания, считает Билецкий, не будет. Главная причина в том, что Радуцкий - приближенное к Зеленскому лицо.
https://censor.net.ua/n3179292
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Да наплевать Радуцкому на украинцев. Он этого и не скрывает.
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кто что "стережет" - тот то и ворует....

30 июля 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Радуцкого внештатным советником.
Председатель комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в Верховной Раде IX созыва.
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Я уже писал на эту тему, когда вброс появился - кроме слов Ьксперта нет НИ ОДНОГО ДОКАЗАТЕЛЬСТВА!!! НИ ОДНОГО ПЛЯТб!!! но упоротые продолжают с этим овном носится.
Ни одна падла, тот же билецкий так и не пощли в СБУ и МВД писать заявление - потому что это ТУПОЙ ВБРОС.
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Радуцкий озолотится, МОЗ перехватывает инициативу у сантехников, газовщиков и электриков.
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В Италии челу который знал что у него вирус и пошёл в магаз грозит 12 лет тюрьмы. Это если выживет .
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новости нужно читать не только с цензора, есть и другие источники.
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Знал? Яким чином? Йому лікарі встановили діагноз? То, чому він не в лікарні, а вештається містом?
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у 80 % он проходит в легкой форме - и нет необходимости помещать в лечебные - они и так перегружены....- а домашняя изоляция это как раз то...

https://ru.slovoidilo.ua/2020/03/14/infografika/obshhestvo/pandemiya-koronavirusa-kakie-simptomy-bolezni-i-kak-uberechsya
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А коли СПЕЦОМ завезли заразу з Китаю в Україну, пейсатий фершал не подумав про шибеницю? А коли сплавив сотні тон масок за кордон... Думаю, що багатьом Українцям вже кортить ознайомитися з "Mein Kampf "...
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а за вивіз масок сотнями тон не вводять відповідальність? Підар!
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А продаж 39тис.тон захисних масок є фактом умисного зараження коронавірусом?
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Ну, і як вони збираються доводити "намір заразити"? Якщо немає надійних тестових систем, які можуть діагностувати хворобу. Якщо навіть банальних масок немає у продажу. Як завжди безграмотні ідіоти штампують безглузді закони.
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Вот дебил так дебил. Может на Китай в гаагский суд подать - за заражение коронавирусом?
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Радуцкого первого посадить за продажу масок за границу!!!
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так его и "посадили"...- вот...
Председатель комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в Верховной Раде IX созыва.
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Ну, бариг, які продавали маски за кордон можна вже судити за статтею "Навмисне ненадання допомоги" і нічого видумувати не потрібно.
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Радуцкий, а сколько человек поверили тебе и твоему попугаю Коморовскому, что маски не нужны и заразятся от чиха в лицо в переполненном утреннем метро?
Вы с Коморовским на пожизненное потянете!
А еще если выясниться, кто оставил всю страну в опасности после продажи запаса масок. Чем дольше молчит СБУ тем хуже Зеленскому - пацан ответит за всех!
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так зеля и привел этих парней -ему и отвечать за них всех... царь плохой ,то бояре плохие- в этом случае не пройдет ) хотел своих на всех ключевых постах- за это и получит
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За заражением спидом и сифилисом сколько посадили? За умышленное заражение людей коронавирусом могут ввести уголовную ответственность, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 741
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ИДИОТЫ!!!!
КАК ты докажешь что это умышленно?
Кашель и чихание - это рефлекс!!!!
Разве что менты применят лучшие методики рашки и гестапо и тогда даже здоровый признается что умышленно заражал !!!
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Хто визначить факт зараження і тим більше було воно умисним, чи не умисним? - Ця гнида піариться на біді.
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Якщо є відеофакт, як наприклад людина навмисно плює на дверну ручку, чи на кнопки ліфту, то можливо.
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як ви докажете, що навмисно? людина скаже що вона рефлекторно кашлянула чи пчихнула
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Какой тупой и циничный мудак! Хоть бы не светился лишний раз после своих гешефтов! Вот уж правда, что лучше с умным потерять, чем с дураком найти
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Петро на яхті маски привезе і всім роздасть бесплатно
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Та прислуга урода те маски конфискует через суд и продаст в Китай
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Чудесно, продажа на сторону масок в условиях надвигающейся эпидемии как раз под этот закон будет попадать.. )) Не так ли?
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