 Кабмін зобов'язаний конфіскувати і передати медустановам всі медичні маски, які продовжують вивозити з України, - Бутусов

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Термінова ситуація - уряд Шмигаля зобов'язаний вжити екстрених заходів для конфіскації і передачі в медичні установи всіх запасів медичних масок, які продовжують вивозити з України!" - закликав він.

"Глава Державної митної служби Максим Нефьодов повідомив, що за два дні на кордоні затримано 130 тисяч медичних масок, які вивозили за кордон. Це пряме порушення постанови уряду про заборону вивезення медичного обладнання. Порушення цієї заборони показує, що держава не забезпечила контроль над запасами масок і устаткування в країні, і цим намагаються користуватися спекулянти. Адже затримали тільки якусь видиму частину контрабанди", - додав журналіст.

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"Більшість лікарень в Україні необхідними запасами масок для лікарів і пацієнтів не забезпечені. Ситуація реально критична. Прем'єр Шмигаль заявив про наявність запасів масок, але більшість пацієнтів все одно купують їх за свої кошти за дуже високими цінами. Чому людей не забезпечують масками - незрозуміло. У роздробі маски продають по 24 гривні штука", - деталізував Бутусов.

"У цих умовах уряд повинен засідати щодня, і необхідно екстрене рішення про тимчасову конфіскацію всіх затриманих медичних вантажів та негайну передачу медичним закладам. Повертати маски слід пізніше - коли епідемія пройде і маски перестануть бути предметом ажіотажного попиту. Це покаже порушникам, що ризик для них не виправданий, і зупинить вивезення необхідних медичних запасів. Як змусити ці гальма на Банковій і Грушевського діяти швидко?" - резюмував журналіст.

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Нагадаємо, 3 березня 2020 року в Україні виявили перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Станом на 16 березня в Україні підтверджено 5 випадків інфікування коронавірусом.