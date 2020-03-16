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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:контрабанда (1114) медицина (890) Бутусов Юрій (1269) Нефьодов (157) Денис Шмигаль (96) COVID-19 (922)

 Кабмін зобов'язаний конфіскувати і передати медустановам всі медичні маски, які продовжують вивозити з України, - Бутусов

Прем'єр Шмигаль заявив про наявність запасів масок, але більшість пацієнтів все одно купують їх за свої кошти за дуже високими цінами. У роздріб маски продають по 24 грн штука.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Термінова ситуація - уряд Шмигаля зобов'язаний вжити екстрених заходів для конфіскації і передачі в медичні установи всіх запасів медичних масок, які продовжують вивозити з України!" - закликав він.

"Глава Державної митної служби Максим Нефьодов повідомив, що за два дні на кордоні затримано 130 тисяч медичних масок, які вивозили за кордон. Це пряме порушення постанови уряду про заборону вивезення медичного обладнання. Порушення цієї заборони показує, що держава не забезпечила контроль над запасами масок і устаткування в країні, і цим намагаються користуватися спекулянти. Адже затримали тільки якусь видиму частину контрабанди", - додав журналіст.

Також читайте: Кабмін опублікував список заборонених для експорту товарів протиепідемічного призначення на час карантину

"Більшість лікарень в Україні необхідними запасами масок для лікарів і пацієнтів не забезпечені. Ситуація реально критична. Прем'єр Шмигаль заявив про наявність запасів масок, але більшість пацієнтів все одно купують їх за свої кошти за дуже високими цінами. Чому людей не забезпечують масками - незрозуміло. У роздробі маски продають по 24 гривні штука", - деталізував Бутусов.

"У цих умовах уряд повинен засідати щодня, і необхідно екстрене рішення про тимчасову конфіскацію всіх затриманих медичних вантажів та негайну передачу медичним закладам. Повертати маски слід пізніше - коли епідемія пройде і маски перестануть бути предметом ажіотажного попиту. Це покаже порушникам, що ризик для них не виправданий, і зупинить вивезення необхідних медичних запасів. Як змусити ці гальма на Банковій і Грушевського діяти швидко?" - резюмував журналіст.

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Нагадаємо, 3 березня 2020 року в Україні виявили перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Станом на 16 березня в Україні підтверджено 5 випадків інфікування коронавірусом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181719
 
   
 Топ коментарі
 
а як же ж вони "харчеватися" будуть?
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В нормальной стране, при таком катастрофическом состоянии экономики и морали общества лидер бы уже издал указ об изъятии со складов у всех субъектов масок, антисептиков, медицинского кислорода и передачу их в распоряжение местных администаций для централизованного распределения, с последующей компенсацией бизнесу по ценам, которые были в ноябре 2019 года. Правда предыдущую администрауцию сначала нужно повесить потом набрать новую и ввести законы военного времени - за мародерство спекуляцию медикаментами и медоборудованием смертная казнь.
А у нас государство в этом виде может и не пережить эпидемию!
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В нормальній країні не може бути конфіскацій чи вилучень. Тому , що завтра ніхто вже не буде виробляти і не буде чого вилучати.
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а як же ж вони "харчеватися" будуть?
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Маски ж не панацея чего спохватились? Тогда и очки давайте сразу...
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В нормальной стране, при таком катастрофическом состоянии экономики и морали общества лидер бы уже издал указ об изъятии со складов у всех субъектов масок, антисептиков, медицинского кислорода и передачу их в распоряжение местных администаций для централизованного распределения, с последующей компенсацией бизнесу по ценам, которые были в ноябре 2019 года. Правда предыдущую администрауцию сначала нужно повесить потом набрать новую и ввести законы военного времени - за мародерство спекуляцию медикаментами и медоборудованием смертная казнь.
А у нас государство в этом виде может и не пережить эпидемию!
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В нормальній країні не може бути конфіскацій чи вилучень. Тому , що завтра ніхто вже не буде виробляти і не буде чого вилучати.
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и полный кирдык фармацевтической отрасли. молодец, ты только что Украину отправил в каменный век по медицине, деятель хренов.
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А у нас блин, кто конфисковал, тот и будет продавать!
Краеугольный камень власти - фамилию свинарчука, который продает маски огласить стране. Все должны знать фамилии и рожи этих крыс! Чтобы они потом не баллотировались в президенты...
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Шановний. В Україні можуть виробляти маски (це не складно), але з імпортної сировини. Наразі ціни на її виросли в 3-4 рази (попит у світі формує ціни). Мої знайомі німці ще в лютому ( до паніки) купували маски за 4 євро (багаторазові) . Наразі ціна вища в 5-6 разів. Сировину відвантажують тим, хто більше заплатить. Є можливість виробляти на давальницьким умовах, але продукцію з України не випустять. Спробуйте закупити, ввезти сировину в Україну, колим всі країни починають обмеження її експорту, а потім вже діліть "шкіру невбитого ведмедя".
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Эти ЗЕЛЕНЫЕ ТОРМОЗЫ - на то и тормозы, что изменить их невозможно... Для них простые люди - БИОМАССА. Так сказал папа ослика, так он воспитал самого ослика, и так теперь думают все друзья ослика, назначенные им на все должности в стране... Мы мешаем ему наслаждаться всевластием... Чем нас останется меньше, тем ему комфортнее...
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Бутусов, колхозы из баранов под предводительством шакалов обречены на вымирание и исчезновение в процессе естественного отбора.
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А он в Ізраїлі колгоспи процвітають і пів Європи годують.
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Сравнил блин... Устав израильского ссылается на Моисеевы законы, типа зуб за зуб, око за халатность и смерть шакалам!
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та який контроль,контрабандою все вивезуть ..про що це я,її ж ліквідували ще до нового року,тоді все буде добре.
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Как заставить этих тормозов на Банковой и Грушевского действовать быстро?" - резюмировал журналист.Источник: https://censor.net.ua/n3181719

после этого он не журналист. Здесь все нарушения журналистской этики. Объективность, беспристрасность, ну и опустилс до оскорблений. Это не журналист.
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Та- да, треба було давати правильне медицинске визначення стосовно розумових здібностей, а не ображати людей з особливими потребами.
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если он нащывает себя журналистом, то он обязан держаться журналистской этики. иначе пусть называет себя икспертом, толмачом, кем угодно, но не журналистом. Лишний раз показывает дно журналистики в Украине
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Ну, влада в черговий раз демонструє власну імпотенцію та неспроможність контролювати виконання власних роспоряджень та законів. Яка може бути розмова про право на прийняття цією владою доленосних рішень, якщо вона демонструє повну неспроможність їх контроля? Яка може бути розмова про якесь "ексклюзивне" право влади, якщо вона демонструє його вибіркове та корумповане застосування цього права?
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Іноді, в часи війни, стихійних лих та епідемій таке трапляється. Про форсмажори чули?
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Только что из магазина, продавцы на кассах без масок, народ лениво бродит по рядам. Вчера жена в аптеку заходила, масок нет, всем похрену. А ведь могли бы эти маски бесплатно людям на улицах раздавать, копеешный товар, но проще закрыть границы, остановить транспорт, добить промышленность до полного нуля...
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І одне і друге іноді необхідні. Я сам на карантині.
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Маска до сраки...маска это для того чтобы не чихал больной... остальным противопылевой респиратор 1:200 (лепесток или снежок) +средство защиты глаз
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