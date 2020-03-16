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 Четверо з п'яти британців заразяться COVID-19, - секретний документ НСОЗ Британії

Епідемія коронавірусу у Великій Британії триватиме до наступної весни і може призвести до госпіталізації майже 8 млн осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Guardian із посиланням на секретний звіт для високопоставлених чиновників британської Національної служби охорони здоров'я.

"Очікується, що протягом наступних 12 місяців близько 80% населення будуть інфіковані COVID-19, і до 15% (7,9 млн осіб) можуть потребувати госпіталізації", - свідчить текст документа.

Звіт також вказує, що Служба охорони здоров'я не може впоратися з великою кількістю людей із симптомами, які необхідно перевірити, бо лабораторії перебувають "під значним тиском".

Крім того, відтепер тільки важко хворі, які вже перебувають у лікарні, і люди в будинках для людей похилого віку та в'язницях, де був виявлений коронавірус, будуть проходити тестування.

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"Я думаю, що влітку, ближче до кінця червня, буде спад зараження. Але вірус повернеться в листопаді, як у випадку зі звичайним сезонним грипом. Я думаю, що тепер це назавжди, але із часом хвороба стане менш серйозною, оскільки імунітет до неї підвищиться", - зазначає професор медицини в університеті Східної Англії Пол Гантер.

Документ було складено групою із забезпечення готовності і реагування в надзвичайних ситуаціях і ухвалено, як достовірний, доктором Сьюзан Гопкінс, провідною посадовою особою, що займається спалахом коронавірусу в Британії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181717
 
 
 Топ коментарі
 
Это сказал профессор медицины, а не какой-то лопух.
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Ну и какой нахрен это секретный документ? Обычный фейковый вброс для поддержания паники.
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Пошли желтушные вбросы на дальнейшее развитие паники, пора вводить особое положение и наказывать паникеров по всей строгости военного времени.
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Это сказал профессор медицины, а не какой-то лопух.
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Интересно, а что делать госструктурам с такого рода пессимистическим докладом? Конечно засекретили, "хватит нагнетать" и всё такое. Хотя нормальные медики, с которыми я говорил, все в один голос говорят тоже самое вот уже месяц. В частной беседе. А вот выйти и сказать на камеру ни один не готов, потому что паника гораздо хуже эпидемии.
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укрепляем КПП от "наших кАрмильцев" - не исключена возможность ломануться...., с пеплом на голове Четверо из пяти британцев заразятся COVID-19, - секретный документ НСЗ Британии - Цензор.НЕТ 9835
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такие смешные люди, покупающие арбидол от коронавируса )))
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Маски и арбидол...
Самый известный в мире российский фуфломицин, если кто вдруг не в курсе. Вот что делает жизнь в "русском мире", даже в таком далеком от политики вопросе и то людям в голову успели насрать из телевизора.
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Почему? Поясни. Вирус есть? Есть. Больных все больше? Да. Зараза передается через контакт человека к человеку? Да. Воздушно капельным путем? Да. Вакцина и/или лекарство есть? Нет. Так в чем фейк?
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_Это просто плуги, сублимирующие страх отрицанием действительность. Реакция торможения стала преобладающей в высшей нервной деятельности. Попросту слабаки не справились со страхом в чрезвычайной ситуации. Так что логика и аргументы тут бессильны и напрасны. Вывести из ступора от нервной перегрузки можежет помочь хорошая пощёчина, например. Четверо з п'яти британців заразяться COVID-19, - секретний документ НСОЗ Британії - Цензор.НЕТ 1762
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и 73% могут потребовать госпитализации Четверо из пяти британцев заразятся COVID-19, - секретный документ НСЗ Британии - Цензор.НЕТ 9485 Четверо из пяти британцев заразятся COVID-19, - секретный документ НСЗ Британии - Цензор.НЕТ 9603 Четверо из пяти британцев заразятся COVID-19, - секретный документ НСЗ Британии - Цензор.НЕТ 3290
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Ну и какой нахрен это секретный документ? Обычный фейковый вброс для поддержания паники.
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Брехня,бо там де 4,там і 5.Ліваки дурять людей.
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не исключено что если в закрытой комнате держать 1000 человек и запустить туда одного с вирусом, то какой то процент не заразиться, хотя большинство заразится - возможно имеется ввиду это, кроме того если кто то живет в удаленных уголках без контакта с внешним миром (не знаю правда есть ли такое в Британии), то у них тоже есть шанс. Ну а так страна весьма густо населенная так что такие сценарии весьма возможны.
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а вас предупреждали на счёт химиотрасс но никто не верил
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Четверо из пяти британцев заразятся COVID-19, - секретный документ НСЗ Британии - Цензор.НЕТ 9926

да, для любителей дебильных конспирологических теорий сейчас настали золотые времена!
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Давай, нахлобучивай шапочку из фольги, шизик, не стесняйся. Четверо з п'яти британців заразяться COVID-19, - секретний документ НСОЗ Британії - Цензор.НЕТ 5422
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А Нострадамус с Вангой что насчет этого говорили?
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А як тоді розцінити майже повне припинення нових заражень в Китаї?
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Не бачу ніякої сенсації.Вірус є,він нікуди не зникне.Будуть періодичні спалахи різної інтенсивності .Це можна спостерігати на прикладі інших вірусів.Періодичність спалахів не прогнозована.В деяких випадках у вірусів відбувається зворотна мутація з пониженням вірулентності,такий процес не прогнозований і не контрольований.Можливо й таке.
Зупинить дію вірусу,або загонить в рамки нижчі за епід.поріг лише вакцина
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Вы уж там определитесь как -нибудь, господа дроченые ученые, 4 из 5 заразятся (согласно британским "ученым"), или 1 из 5 (согласно австралийским "ученым").
ТАК НЕ БЫВАЕТ.
Либо уровень зараженности 75%, либо 25%.
На нобелевку идете, ******.
Чтобы я так софтвер математический писала, как вы на подсосе у рептилоидов сидите.

P.S. Тикер то какой у гробовщиков какой?
Ведь вы же, "ученые", и на повышение акций похоронных компаний играете, а не только на понижение добывающий и производственных.
Или вы полные лохи и вообще не играете на бирже сейчас, а просто собираете крохи со стола вЯликих?
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я знаю такую штуку, что когда человек забоевает, то в организме начинают вырабатываться антитела и иммунитет в свой код вносит антитела к болезни и человек переболевший одной болезнью и потом если эта же болезнь подхватывается, то иммунитет уже имеет антитела и вынимает их сразу, как со своей базы данных геномной и уже второй раз иммунитет быстро справляется с болезнью. Даже вот эти вакцинации люди делают и не знают, что такое вакцина, а вакцина - это и есть та болезнь от которой вакцинируют, но только она в крошечной форме, что человек не заболевает, а просто вакцина провоцирует иммунитет распознать болезнь эту и выбелить к ней антитела. Исходя из этих знаний можно сделать предположение, что переболевшие коронавирусом на второй раз заболев повторно, то они будут уже иметь антитела и болезнь повторно будет легче проходить. Но слышал, что коронавирус мутирует и потому не могут создать вакцину. Мне почему то кажется, что коронавирус создавался где то в лабораториях секретных, как биологическое оружие. Потому что уже все болезни люди переболели такие эпидемические, а эта именно первый раз и такая мощная зараза и так легко ей заражаются. на 99% уверен, что это биологическое оружие разработанное синтетическим способом в лаборатории!
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Проблема в тому,що імунітет у перехворівших на цю заразу короткостроковий,тому є повторні захворювання.Це така особливість деяких короновірусів,він не один такий(просто він почав паразитувати на клітинах людей).Є короновірус ,що заражає деяких тварин,він вже коли потрапляє в організм,там і залишається на все життя.Одних вбиває,у інших набуває хронічної форми з легким проявом періодичного перебігу хвороби,а ще деякі є носіями і самі майже не хворіють.
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згоден.
Ще в лютому була інфа, що в індійському науково-дослідницькому центрі розшифрували РНК коронавірусу і зробили висновок про його штучне походження. Навіть вказали, що в РНК "вплетено" три фрагменти вірусу віч.
Незрозуміло тільки те, що зараз ніхто не піднімає питання відповідальності Кітаю за те, що бойовий вірус потрапив за межі лабораторій
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Поднять - можно. Унести не сможешь. Китай - не Ирак и не Ливия.
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Доживемо- побачимо.
Якщо це питання піднімуть США разом з Європою, то тушканчики відповідатимуть, нікуди вони не подінуться. Їхне "вялічіє" на кшалт **********-лаптєстанського: мильна бульбашка
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Да будет тебе известно, что иммунитет вырабатывается не ко всем болезням. Это раз. Чаще всего любой вирус мутирует и в следующем году он будет не такой как в этом. И даже если появился иммунитет к этому, то в следующем году от него толку ноль. это два. А есть еще и три и четыре и пять..
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такой "прогноз" и я могу написать. даже бесплатно.
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А лососни тунца, сявка.
Или ты, как австраийские академики, только на столы сс*ть умеешь, как они это делали моему мужу, когда он работал в оdном австралийском университете?
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Видимо Пальчевский мэром хочет быть ему деньги от соплей нужны.
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Кому війна, а кому мати рідна-"Так, на сайте Eurolab указано, что у них можно пройти диагностику всего за 30 минут. .... сообщила, что еще вчера, 14 марта, тест стоил 1 400 гривен, а в комментариях ее подписчики уточняют, что стоимость повысилась до 16
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Радуцкий предлагает ввести уголовную ответственность за умышленное заражение коронавирусом.
Интересно, а ̶к̶р̶о̶в̶а̶в̶ы̶е̶ проданные маски беспокоить не будут?

что там дубилет, уже посчитал с помощью спутника количество людей, зараженных коронавирусом?
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Ахренительно секретный документ! Что аж на Цензоре прочитали. Нужно ещё не забыть никому не рассказывать
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У Раді ініціюють зупинку транспорту на деякі години

Это чтобы все ехали в переполненном транспорте ОДНОВРЕМЕННО, да?
Так победим!
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Ну, це країна стабільна та розвинена. У нас інша справа.
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карантин вводиться виключно для того, аби розтягнути в часі навалу "тяжких" в лікарні. Без карантину медицина скоріше за все просто ляже бо, не втримає потоку хворих.
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Ну что рептилоиды, не получается у вас?
А вы жахните ядерным фугасом.
Как сделал один рептилоид по Хиросиме и Нагасаки.
Что, боитесь, что вам ответка прилетит, правда?
"Жаль", что не забили Вы меня с мужем в Перестройку лапатами, как Пол Пот интеллигенцию Кампучии, верно?
"Жаль", что на свете жил жил таой человек, как Джон Рокфеллер.
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Британские учёные... Дальше можно не продолжать
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