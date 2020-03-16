Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Guardian із посиланням на секретний звіт для високопоставлених чиновників британської Національної служби охорони здоров'я.
"Очікується, що протягом наступних 12 місяців близько 80% населення будуть інфіковані COVID-19, і до 15% (7,9 млн осіб) можуть потребувати госпіталізації", - свідчить текст документа.
Звіт також вказує, що Служба охорони здоров'я не може впоратися з великою кількістю людей із симптомами, які необхідно перевірити, бо лабораторії перебувають "під значним тиском".
Крім того, відтепер тільки важко хворі, які вже перебувають у лікарні, і люди в будинках для людей похилого віку та в'язницях, де був виявлений коронавірус, будуть проходити тестування.
"Я думаю, що влітку, ближче до кінця червня, буде спад зараження. Але вірус повернеться в листопаді, як у випадку зі звичайним сезонним грипом. Я думаю, що тепер це назавжди, але із часом хвороба стане менш серйозною, оскільки імунітет до неї підвищиться", - зазначає професор медицини в університеті Східної Англії Пол Гантер.
Документ було складено групою із забезпечення готовності і реагування в надзвичайних ситуаціях і ухвалено, як достовірний, доктором Сьюзан Гопкінс, провідною посадовою особою, що займається спалахом коронавірусу в Британії.
Самый известный в мире российский фуфломицин, если кто вдруг не в курсе. Вот что делает жизнь в "русском мире", даже в таком далеком от политики вопросе и то людям в голову успели насрать из телевизора.
да, для любителей дебильных конспирологических теорий сейчас настали золотые времена!
Зупинить дію вірусу,або загонить в рамки нижчі за епід.поріг лише вакцина
дроченыеученые, 4 из 5 заразятся (согласно британским "ученым"), или 1 из 5 (согласно австралийским "ученым").
ТАК НЕ БЫВАЕТ.
Либо уровень зараженности 75%, либо 25%.
На нобелевку идете,
******.
Чтобы я так софтвер математический писала, как вы на подсосе у рептилоидов сидите.
P.S. Тикер то какой у гробовщиков какой?
Ведь вы же, "ученые", и на повышение акций похоронных компаний играете, а не только на понижение добывающий и производственных.
Или вы полные лохи и вообще не играете на бирже сейчас, а просто собираете крохи со стола вЯликих?
Ще в лютому була інфа, що в індійському науково-дослідницькому центрі розшифрували РНК коронавірусу і зробили висновок про його штучне походження. Навіть вказали, що в РНК "вплетено" три фрагменти вірусу віч.
Незрозуміло тільки те, що зараз ніхто не піднімає питання відповідальності Кітаю за те, що бойовий вірус потрапив за межі лабораторій
Якщо це питання піднімуть США разом з Європою, то тушканчики відповідатимуть, нікуди вони не подінуться. Їхне "вялічіє" на кшалт **********-лаптєстанського: мильна бульбашка
Или ты, как австраийские академики, только на столы сс*ть умеешь, как они это делали моему мужу, когда он работал в оdном австралийском университете?
Интересно, а ̶к̶р̶о̶в̶а̶в̶ы̶е̶ проданные маски беспокоить не будут?
что там дубилет, уже посчитал с помощью спутника количество людей, зараженных коронавирусом?
Это чтобы все ехали в переполненном транспорте ОДНОВРЕМЕННО, да?
Так победим!
А вы жахните ядерным фугасом.
Как сделал один рептилоид по Хиросиме и Нагасаки.
Что, боитесь, что вам ответка прилетит, правда?
"Жаль", что не забили Вы меня с мужем в Перестройку лапатами, как Пол Пот интеллигенцию Кампучии, верно?
"Жаль", что на свете жил жил таой человек, как Джон Рокфеллер.