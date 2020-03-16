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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:Львівщина (1067) COVID-19 (922)

 У Львівській інфекційній лікарні перебувають 8 пацієнтів з підозрою на коронавірус, - ОДА

Вісім пацієнтів з підозрою на захворювання на гостру респіраторну хвороби Covid-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, перебувають зараз у Львівській інфекційній лікарні, повідомив в.о. директора департаменту охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації Андрій Васько.

"Вісім осіб із підозрою на коронавірус перебувають на лікуванні в обласній інфекційній лікарні. Результати аналізів будуть приблизно через два дня", - сказав Васько на брифінгу в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, серед них п'ятеро жителів Львова, двоє жителів Дрогобицького району та одна людина з Перемишлянського району Львівської області.

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Також Васько повідомив, що з понеділка, 16 березня, всі медичні заклади області переведено на карантин, призупинено планову госпіталізацію і планове лікування хворих. "Планове надання медичної допомоги та планову госпіталізацію призупинено. Включно з наданням платних послуг, зокрема профоглядів. Усіх пацієнтів, яких можна виписати зі стаціонару, буде виписано", - сказав він.

Крім того, керівник департаменту охорони здоров'я попросив жителів області не викликати без реальної потреби машини швидкої допомоги. "Бригади невідкладної допомоги працюють у посиленому режимі - навантаження за кількістю викликів зросло вдвічі. Тому просимо без нагальної потреби не викликати бригади швидкої допомоги", - сказав він.

За словами Васька, жителі Львівської області, які виявили в себе симптоми ГРВІ, мають у телефонному режимі проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181710
 
 
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Васько ще той фуй, мудило повне, перестраховщик і той хто йде по кістках до влади, бо хоче сісти в крісло департаменту охорони здоровя області, як не як зять Богдана Федака
https://dyvys.info/2020/02/11/rektorom-harkivskoyi-medakademiyi-mozhe-staty-prodavets-lvivskyh-malyukiv-u-90-h/
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Самое смешное, что порох действительно затарился всем необходимым под завязку. Но - только для себя и Мишеньки.
25%, думай и прочие будут болеть наравне с ненавистными зелеботами, а может и больше - потому как любят участвовать в масовых заходах.
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это вам по рентв рассказали? ещё что-то интересное есть?
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Болеть то будут все но ты представь что было б если Попошенко в 2014 году действовал как вазелин сейчас 900 тон масок и веспираторов продал деньги себе границы не перекрыл а наоборот позвал наших из стран где на ровном месте можно заразиться при нашей то медицине . И да только партия ЕС продвигает законы о коронавирусу только Кличко поддерживающий Пороха начал жесткий карантин и Гончарук обеспечивает тестами свои округа с зарплаты Порох тоже тестов закупит 100% если вспышка будет ну а зелупа продал маски забрал деньги и на МАУ нажился
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та то виходить Порох і вірус в Китай завіз У Львівській інфекційній лікарні перебувають 8 пацієнтів з підозрою на коронавірус, - ОДА - Цензор.НЕТ 1249, щоб з часо зедроченці зароріли?
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Как сказал премьер-министр Великобритании что " Пока мы победим этот вирус, многие из нас потеряют своих близких " …
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Це початок.
Багатотисячний натовп заробітчан повертається в Україну.
Далі, нажаль, буде..
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Novus.
вулиця Здолбунівська, 7Г,
Київ,.
Навіть і не сумнівався... У всих країнах люди останнім діляться в боротьбі з короновірусом і навіть нам допомогають, а тут на своїх же спів громадянах роблять статки. Во Львовской инфекционной больнице находятся 8 пациентов с подозрением на коронавирус, - ОГА - Цензор.НЕТ 2834 Во Львовской инфекционной больнице находятся 8 пациентов с подозрением на коронавирус, - ОГА - Цензор.НЕТ 1877
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як це з підозрою, а де ж ваші тести?
задрали, брехуни зелені
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"Також Васько повідомив, що з понеділка, 16 березня, всі медичні заклади області переведено на карантин, призупинено планову госпіталізацію і планове лікування хворих. "Планове надання медичної допомоги та планову госпіталізацію призупинено. Включно з наданням платних послуг, зокрема профоглядів. Усіх пацієнтів, яких можна виписати зі стаціонару, буде виписано"
Він напевно чекає коли до нього прийдуть в компанії полковника Кольта,а потім Калашнікова-Шмайсера ,Хюґо! У Львівській інфекційній лікарні перебувають 8 пацієнтів з підозрою на коронавірус, - ОДА - Цензор.НЕТ 6756
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