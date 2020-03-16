 У Львівській інфекційній лікарні перебувають 8 пацієнтів з підозрою на коронавірус, - ОДА

"Вісім осіб із підозрою на коронавірус перебувають на лікуванні в обласній інфекційній лікарні. Результати аналізів будуть приблизно через два дня", - сказав Васько на брифінгу в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, серед них п'ятеро жителів Львова, двоє жителів Дрогобицького району та одна людина з Перемишлянського району Львівської області.

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Також Васько повідомив, що з понеділка, 16 березня, всі медичні заклади області переведено на карантин, призупинено планову госпіталізацію і планове лікування хворих. "Планове надання медичної допомоги та планову госпіталізацію призупинено. Включно з наданням платних послуг, зокрема профоглядів. Усіх пацієнтів, яких можна виписати зі стаціонару, буде виписано", - сказав він.

Крім того, керівник департаменту охорони здоров'я попросив жителів області не викликати без реальної потреби машини швидкої допомоги. "Бригади невідкладної допомоги працюють у посиленому режимі - навантаження за кількістю викликів зросло вдвічі. Тому просимо без нагальної потреби не викликати бригади швидкої допомоги", - сказав він.

За словами Васька, жителі Львівської області, які виявили в себе симптоми ГРВІ, мають у телефонному режимі проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем.