 Громадський транспорт треба зупиняти, він має працювати у певні години, - Радуцький

Про це Радуцький повідомив на засіданні Погоджувальної ради в понеділок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
"Ми сьогодні на групі разом з усіма представниками усіх фракцій і груп вирішили ініціювати на цьому ж засіданні на вівторок (позачерговому засіданні Верховної Ради, ред.) постанову Верховної Ради по ще збільшенню карантинних заходів - ресторани, кафе, салони краси, спортивні клуби... І ще раз зараз будемо розмовляти, але ми вважаємо що громадський транспорт треба зупиняти й робити його по деяких годинах. Усе, що не стосується життєзабезпечення країни, - молоко, хліб, - я маю на увазі виробництво, має бути зупинено, це наша буде пропозиція Верховній Раді на завтра", - сказав Радуцький.
Як повідомлялося, за останніми даними, в Україні лабораторно підтверджено 5 випадків Covid-19. З них чотири — у Чернівецькій та один у Житомирській області.
З 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.
ходить надо ногами если можете.. ездить надо на такси если есть деньги (а если денег нема то нафигаче вы еще живете и путаетесь под ногами?!)- ваш идиот и негодяй Радуцкий..
"Почему Радуцкий еще не в тюрьме ?"
а теперь переживает за распространение её же.
за опустошение держ.резерва...?
Він з бригади борців з шоколадним баригою мародьором.
Закон зюзіка: друзям - усе, ворогам- закон!
А цей гадуцький є друзякою члєністограйного пісюаніста
Разумно.
І ще вистачає нахабства нам щось розповідати.
Там, де у звичайної людини совість, у радуцького йух виріс
транспорт должен работать как часы - чтоб народ не скапливался на остановках - раз,
и не набивался в салон друг на друга - два
чем меньше толпа - тем меньше вероятность заразиться... а НЕ НАОБОРОТ !!!
Зелебобики, а это ведь ваш выбор
Для них у всьому винний Порошенко.
«Ну, а єслі нє за Зєлєнского, то за кого, что за Порошенка ?!!! Ти чьо, прахабот ? !!!»
І рячиться на тебе баранячими баньками....
Побалакали.
Але наші "фахівці" пропонують діаметрально протилежне
Чем больше транспорта, тем меньше в нем народу и вероятности заражения
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Это типа когда коронавирус спит?
******, одним словом
Председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий Источник: https://censor.net.ua/n3181709
Щоб тобі дебілу ліфт у багатоповерхівці вимкнули і включали тільки по графіку, щоб ти перся на 15 поверх пішки, бо бачити можеш вірусом захворіти у ліфту