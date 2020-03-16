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Матеріали за темою:
Все про:ВР (7245) транспорт (425) Радуцький Михайло (60) COVID-19 (922) коронавірус (1)

 Громадський транспорт треба зупиняти, він має працювати у певні години, - Радуцький

Голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький разом з представниками депутатських фракцій і груп ініціювати зупинку на певні години роботи громадського транспорту для протидії поширенню епідемії коронавірусу.

Про це Радуцький повідомив на засіданні Погоджувальної ради в понеділок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Ми сьогодні на групі разом з усіма представниками усіх фракцій і груп вирішили ініціювати на цьому ж засіданні на вівторок (позачерговому засіданні Верховної Ради, ред.) постанову Верховної Ради по ще збільшенню карантинних заходів - ресторани, кафе, салони краси, спортивні клуби... І ще раз зараз будемо розмовляти, але ми вважаємо що громадський транспорт треба зупиняти й робити його по деяких годинах. Усе, що не стосується життєзабезпечення країни, - молоко, хліб, - я маю на увазі виробництво, має бути зупинено, це наша буде пропозиція Верховній Раді на завтра", - сказав Радуцький.

Як повідомлялося, за останніми даними, в Україні лабораторно підтверджено 5 випадків Covid-19. З них чотири — у Чернівецькій та один у Житомирській області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко затвердив тотальний карантин у Києві із 17 березня

З 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181709
 
 
 Топ коментарі
 
надо маски не продавать иностранным фирмам! урод!
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идиот!
транспорт должен работать как часы - чтоб народ не скапливался на остановках - раз,
и не набивался в салон друг на друга - два
чем меньше толпа - тем меньше вероятность заразиться... а НЕ НАОБОРОТ !!!
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в Італій навпаки збільшили кількість автобусів, в кожний сідає усього по 5-7 людей. Тобто держава свідомо іде на додаткові витрати, аби зменьшити вірогідність поширення вірусу.
Але наші "фахівці" пропонують діаметрально протилежне
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Общественный транспорт надо останавливать, возле аптек ( список прилагаю), с уважением ваш михаил.
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ага а Скорые клиники Борис вместо трамвая метро троллейбусса как для Киева в иных регионах повесим на остановках транспоррта плакаты
ходить надо ногами если можете.. ездить надо на такси если есть деньги (а если денег нема то нафигаче вы еще живете и путаетесь под ногами?!)- ваш идиот и негодяй Радуцкий..
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у меня только один вопрос:

"Почему Радуцкий еще не в тюрьме ?" Громадський транспорт треба зупиняти, він має працювати у певні години, - Радуцький - Цензор.НЕТ 8506
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надо маски не продавать иностранным фирмам! урод!
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точно. Этот ******** сперва оставил Украину без средств защиты от заразы,
а теперь переживает за распространение её же. Общественный транспорт надо останавливать, он должен работать по определенным часам, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 7105
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Председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи!!!Источник: https://censor.net.ua/n3181709
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и мозги у этих еханных "слуг", только по определенным часам включаются
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О, і цей тут як тут. Скільки там він на масках заробив?
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Та йому вже взагалі можна не працювати ні коли.
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Всі будуть тихо помирати по своїх містах, містечках і селах.
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Это конечно прикольно, предприятия! Стой! Раз, два! Кто будет выплачивать кредиты и коммуналку вместо меня? Радуций или Скалецкая? - вы сообщите пжлст.
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а почему Радуцкий еще не в тюрьме за спекуляцию мед.масками...?
за опустошение держ.резерва...?
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Нєльзя.
Він з бригади борців з шоколадним баригою мародьором.
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ну що Ви таке питаєте?
Закон зюзіка: друзям - усе, ворогам- закон!
А цей гадуцький є друзякою члєністограйного пісюаніста
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Чтоб не мешать проезду фур гружених масками на отправку в Китай.
Разумно.
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Тупой выродок. Надо увеличивать к-во транспорта. В Киеве это сложно, если вообще выполнимо. Но может в других местах, где меньше народа, это получится. Что там с масками, ублюдок? Все продал?
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Да закупить дополнительный транспорт можно, наверное. Только для этого деньги нужны. Ещё нужно нанять водителей, ремонтный персонал, дополнительное топливо.
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зачем увеличивать? - если в два раза сократить интервал следования - то без всякой закупки можно транспортный трафик увеличить в 2 раза. Или та не видел ни разу сколько стоят автобусы и маршрутки на конечных остановках?
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Видел, но никогда не задумывался почему. Видимо для бизнеса это оптимально. Водитель должен отдохнуть или ещё что. Это сложный вопрос. Бизнес не допустит что бы техника простаивала без причин.
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Идиот. Вирус по определенным часам распространяется ? Абы ляпнуть что-то, скотина.
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а-аа, ось він, барига масочний!
І ще вистачає нахабства нам щось розповідати.
Там, де у звичайної людини совість, у радуцького йух виріс
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Такси кому нада? не дорого! 100 баксов до аптеки и назад
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Якщо народ набиватиметься до вагонів і автобусів, як оселедці через перерви у русі, то, мабуть, це ще більше сприятиме поширенню коронавірусу.
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Нужно увеличивать частоту курсирования поездов метро - они должны ходить с интервалом в 1 минуту - как в час пик, только так можно уменьшить количество пассажиров в одном месте в одно время, ******.
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Дайош общественный транспорт по талонам!
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идиот!
транспорт должен работать как часы - чтоб народ не скапливался на остановках - раз,
и не набивался в салон друг на друга - два
чем меньше толпа - тем меньше вероятность заразиться... а НЕ НАОБОРОТ !!!
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А вообще шикарное предложение. Пусть транспорт ездит несколько часов в день, чтоб в него трамбовалось как можно больше людей, которым надо ехать. Чтоб они там сидели плотнее, заражались качественнее и чтоб любой чих накрывал максимальное количество народа.

Зелебобики, а это ведь ваш выбор
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Нє, нє.
Для них у всьому винний Порошенко.
«Ну, а єслі нє за Зєлєнского, то за кого, что за Порошенка ?!!! Ти чьо, прахабот ? !!!»
І рячиться на тебе баранячими баньками....
Побалакали.
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Супер.Лучше раз в день в один конец.Да, зедебилы.Туда надо посадить всех 73%,которые воняли ,хуже не будет! Барыга,торговец на крови! Так кто это? Сбылось желание 73%!
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А вот и мародер и барыга Свинарчук нарисовался со своими дебильными, антинародными идеями. Хавайте, зебилы.
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Разгорается скандал с 2 млн. масок из госрезерва проданных неизвестно кем и как то ли Словакии, то ли в Германию. Словаки прислали в МИД копию подписанной накладной и договор об условиях продажи. 10 млн. масок которые Шмыгаль решил отдать в "місцеві органи охорони здоров'я" видимо пойдут по этой же схеме.
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в Італій навпаки збільшили кількість автобусів, в кожний сідає усього по 5-7 людей. Тобто держава свідомо іде на додаткові витрати, аби зменьшити вірогідність поширення вірусу.
Але наші "фахівці" пропонують діаметрально протилежне
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а почему эта тварь вместе с Арахамлом еще не сидят? Поделились с Зе!барыгой?
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Потому что у нас законы для воров писаны.
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Які дебіли прийшли до влади, це щось страшне!
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Сперва введите мораторий на повышение цен продуктов питания, и первой необходимости, медицинских товаров, запрет вывоза всех продуктов питания за пределы Страны.
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Чого мовчимо, зЕбіли ??? Ваш баріґа маски продає в 10 разів дорожче !!! 1500 грн упаковка !!! А бреше нам, що готові до епідемії! Де пости про баріґ ? Пам'ятаєТе ЦИБУЛЮ прошлогодню ?? Таке враження було, що ви одну цибулю жерли. Зубожілі, зголоднілі
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Самое время политических разборок наступило.Борьбу с чумой-побоку!Зелю -долоой!!!
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Производственники должны обеспечить доставку персонала спецтранспортом и санитарный контроль подчинённых,если не хотят потерпеть крах.Очень важна логистика продукции.
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Ну, не козел?
Чем больше транспорта, тем меньше в нем народу и вероятности заражения
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Лишнее подтверждение того факта...что у зеленого стада мозгов никогда не было...нет...и уже никогда не будет..
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Ты где маски дел? Массажист и сколько заработал ? Поделись мародер с обществом.
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Радуцкий то ли специально то ли по дурости (сам общественным транспортом не пользуется) предлагает большую глупость, возьмем метро если оно будет работать по определенным часам, то его загрузка будет 300% и большинство гарантированно заразятся
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Общественный транспорт и так работает по "определённым часам" - у него есть расписание!
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Абсолютно верно...все должны ездить только в ЗЕленом такси
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Надо, чтоб людей в транспорте было побольше и потеснее, добавил фельдшер Радуцкий... Уж я-то разбираюсь в медицине...
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Повторюсь. Мир сошел с ума. Здесь, где я обитаю, тоже предприятия закрываются (магазины и табачки пока работают). Мой техник работает удалённо, типа кабели паяяет дома. Такое ощущение, что мы все как то вдруг оказались в паралленой вселенной. Не, ну в натуре, ну полный же бред!
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та же хрень была с 11 сентября весь мир оказался в матрице где злые террориситы только теперь вирус
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Есть у меня конечно вгипотеза почему всё это происходит. Люди, все, устали от этого миропорядка. Хотят глобального катаклизма. Вот и раздувается вся эта истерия. Так, чтобы "смыло" это банковское и олигархическое управление. Если к примеру будет на землю падать большой метеорит, уверен, основная масса населения конечно испугается, но при этом возможно даже будут радоваться возможным переменам. Это конечно размышления на тему, так что не судите строго.
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ну чего накинулись на чИлАвека.. у него гешефт на масках в сотни миллионов профита.. теперь можно и поэкспериментировать над гоями
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"Эксперт" чертов.. вы держиморды в комфортных авто будете рассекать, а народ как селедка в банке давиться в редком транспорте? Ты диплом купил?
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от зебил сраный, а цены , пля, кто остановит потом на перевозки, продукты, топливо...
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Виліз барига масочний.Сидів би вже та гавкав і не світив своїм більярдним шаром на публіку.Чмо зебільне
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...он должен работать по определенным часам, - Радуцкий

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Это типа когда коронавирус спит?
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Тупий поц!!! Він намагається підвищити вирогідність інфікування в транспорті!!!
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типичный зебилище. они изображают из себя, и то куево. пустота звенящая в головешках. это же было заранее понятно, но проголосовали... да на кол его - это первое дело, - а уж опосля..........
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цє та падлюка що распродала усі маски?....барижить на житті українців
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временной график только ухудшит положение , вы что хотите час пик сделать нормой ? Радуцкий лоббирует поставку пациентов в свой бизнес ? Смотри сам не стань пациентом , да так что и своя больница не поможет Громадський транспорт треба зупиняти, він має працювати у певні години, - Радуцький - Цензор.НЕТ 9758
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...маланец гребанный, ты куда тонны масок дел, с фильтром и без фильтра?! Громадський транспорт треба зупиняти, він має працювати у певні години, - Радуцький - Цензор.НЕТ 6421
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Тот случай, когда вещающий не знает, где ближайшая остановка общественного транспорта и на каком номере маршрутки доехать до центра Громадський транспорт треба зупиняти, він має працювати у певні години, - Радуцький - Цензор.НЕТ 2113
******, одним словом
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Гоните фельдшера Бориса Совлохова - Радуцкого! Он в эпидемиологии вообще баран.
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Радуцький у тебя мозгов как у ракушки.Такими вариантами транспорт будет ходить по часам и этот транспорт будет забит !
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Транспорт надо останавливать, чтобы исключить сборы людей на майданах... 😔
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Привіт, зелене підріло, позаяк ти вже виліз на публіку, то розкажи нам,на скільки ти нагрів руки на масках?
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сховайте цю гнилу паскуду - не піарте її...
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у меня только один вопрос:"Почему Радуцкий еще не в тюрьме ?" Громадський транспорт треба зупиняти, він має працювати у певні години, - Радуцький - Цензор.НЕТ 5575 Громадський транспорт треба зупиняти, він має працювати у певні години, - Радуцький - Цензор.НЕТ 5294
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Общественный транспорт надо останавливать, он должен работать по определенным часам -

Председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий Источник: https://censor.net.ua/n3181709

Щоб тобі дебілу ліфт у багатоповерхівці вимкнули і включали тільки по графіку, щоб ти перся на 15 поверх пішки, бо бачити можеш вірусом захворіти у ліфту Громадський транспорт треба зупиняти, він має працювати у певні години, - Радуцький - Цензор.НЕТ 3713
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И без телохранителя..ведь телохранитель может тоже заболеть
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он чо дурак. мне нужен общественный транспорт! мне что пиз..чить пешкаря херову тучу км. да и не только мне. на такси дорого кататься столько. хорошо, я согласен на остановку транспорта, если сделают такси по цене общественного транспорта!
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