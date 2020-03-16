 Верховна Рада направить до резервного фонду кошти, передбачені на депутатську діяльність, - Разумков

Про це він сказав під час Погоджувальної ради, передає Цензор.НЕТ.

"Також було досягнуто домовленості з усіма представниками депутатських фракцій і груп про те, щоб переказати кошти, передбачені на депутатську діяльність, в резервний фонд. Тому що, фактично, ми будемо працювати в комітетах, і ці кошти будуть спрямовані на забезпечення діяльності Апарату Верховної Ради України, народних депутатів і, в разі необхідності, на інші необхідні для держави напрями фінансування", - сказав Разумков.

Нагадаємо, Верховна Рада вирішила змінити черговість пленарних і комітетських тижнів через карантинні заходи з протидії коронавірусу. Парламент буде працювати до 3 квітня 2020 року в режимі роботи в комітетах.

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