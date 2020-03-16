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 Політика України
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 Верховна Рада направить до резервного фонду кошти, передбачені на депутатську діяльність, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що кошти, передбачені на депутатську діяльність, будуть переказані до резервного фонду.

Про це він сказав під час Погоджувальної ради, передає Цензор.НЕТ.

"Також було досягнуто домовленості з усіма представниками депутатських фракцій і груп про те, щоб переказати кошти, передбачені на депутатську діяльність, в резервний фонд. Тому що, фактично, ми будемо працювати в комітетах, і ці кошти будуть спрямовані на забезпечення діяльності Апарату Верховної Ради України, народних депутатів і, в разі необхідності, на інші необхідні для держави напрями фінансування", - сказав Разумков.

Нагадаємо, Верховна Рада вирішила змінити черговість пленарних і комітетських тижнів через карантинні заходи з протидії коронавірусу. Парламент буде працювати до 3 квітня 2020 року в режимі роботи в комітетах.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181707
 
 
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Разогнать к херам!
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Какую деятельность? Верховная Рада перечислит в резервный фонд средства, предусмотренные на депутатскую деятельность, - Разумков - Цензор.НЕТ 7149
Жлобье!!! У людей готовы последнее отобрать! Когда вы уже нажретесь?

И где президент? С ним все в порядке? Чем он занимается на данный момент?
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будут.-Любимое слово барыги кодлана Коломойского. Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард
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