 Рада працюватиме до 3 квітня в режимі роботи в комітетах, - Разумков

Про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков на засіданні погоджувальної ради, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що буде запропоновано змінити графік роботи парламенту.

"Верховна Рада не закривається, Верховна Рада продовжує працювати, однак ми міняємо черговість пленарних і комітетських тижнів, і до 3 квітня 2020 року ми переходимо в режим роботи в комітетах", - сказав Разумков.

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За його словами, представники всіх депутатських фракцій і груп підтримали цю пропозицію.