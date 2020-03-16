 Окупаційна влада Криму хоче закрити кордон з Україною через коронавірус

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це повідомив так званий глава півострова Сергій Аксьонов журналістам у понеділок.
"Ми сьогодні виходимо з ініціативою до столиці про те, щоб федеральна влада ухвалила рішення про закриття кордону Криму з Україною", - сказав Аксьонов, відповідаючи на запитання про профілактику поширення нового типу коронавірусу.
Він зазначив, що потік через прикордонні пункти великий, напередодні контроль там був посилений.
"Медики чергуватимуть постійно на постах ... У зв'язку з тим, що в Україні медична допомога в повному обсязі не надається, (жителі. - Ред.) прагнуть в цілях безпеки виїхати на територію республіки. Наша ініціатива підтримана Федеральною службою безпеки (ФСБ )", - додав Аксьонов.
Раніше окупаційна влада Криму погодила перенос Ялтинського міжнародного економічного форуму (ЯМЕФ) з 23-25 квітня на невизначений термін через коронавірус, обмежено проведення масових заходів.
На цей момент у Криму офіційно не зареєстровано жодного випадку COVID-19.
Не вздумайте открывать теперь их вообще - границы! Сидите и не рыпайтесь. Ни туда, ни оттуда! За водичку из Украины ЗАБУДЬТЕ НАВЕКИ!
Рашка открыто граничит с Китаем и оттуда идет наплыв китайцев..... А границу они с Украиной закрывать будут?!!!
Да слава Богу!!! Всякие оппорыги поменьше шастать будут!!!
Це в їхньому розумінні російсько-українська.
Крим - це Україна , путін - х у й л о .
Боже , кого ми вибрали , це жуть якась .