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 Події, За кордоном
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 У двох українців у Польщі підтверджено коронавірус

Міністерство охорони здоров'я Польщі надало інформацію про ще 25 підтверджених випадків коронавірусу в країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Wprost.pl.

Зазначається, що один українець приїхав з Німеччини, а другий - з України.

"Один з них був діагностований у Тихи, а інший в Цешині - пацієнт з інфекційного відділення лікарні в Цешині опинився в ізоляції - його відправили додому в гарному стані, і ми знаємо, що він приїхав з Німеччини. Другий пацієнт госпіталізований у лікарні в Тихи - він приїхав з України, тому там, імовірно, було джерело інфекції", - сказала речниця Сілезького воєводства Аліна Кучаржевська.

Як повідомлялося раніше, в Польщі ухвалили рішення призупинити міжнародне залізничне та авіаційне пасажирське сполучення, заборонити в'їзд в країну іноземцям, а також обмежити роботу торгових центрів і проведення масових заходів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща закрила кордон: сотні українців не можуть виїхати, посольство складає списки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181701
 
 
 Топ коментарі
 
он приехал из Украины Тоесть оттуда где епидемии коронавируса нет? У двух украинцев в Польше подтвержден коронавирус - Цензор.НЕТ 8369
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он приехал из Украины, поэтому там, вероятно, был источник инфекции", - сказала пресс-секретарь Силезского воеводства Алина Кучаржевская. Источник: https://censor.net.ua/n3181701
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Вирус уже давно гуляет по Украине, просто тестов нет. Да и кто будет разбираться из первичного звена медиков с чем пришел пациент? Два ответа: ОРВИ или ГРИПП. А если умрет кто-то, то при вскрытии напишут то, что нужно. У врачей круговая порука как у прокурорских и ментов.
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Намеренно чихающих на попутчиков авиапассажиров без защитных медицинских масок побили на борту самолета. Драку сняли на видео, ролик был опубликован на портале Daily Star.

На размещенных в сети кадрах видно, как толпа людей - путешественники и медики в костюмах химзащиты - толкаются и наносят друг другу удары, в то же время некоторые предпринимают попытки успокоить их.
За кадром слышны громкие возгласы и крики.
Инцидент произошел на борту воздушного судна, следовавшего по маршруту из Саудовской Аравии в ливанский Бейрут. По предварительным данным, потасовка началась после того, как несколько пассажиров отказались надевать защитные маски и намеренно чихали на окружающих.
Информация о том, были ли приняты какие-либо меры в отношении инициаторов конфликта, отсутствует.
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треба їх терміново евакуювати.. нам їх так не хватає.. чим вони гірші за італійських заробітчан?
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Зачем нас эвакуировать? В Польше медицина лучше и доступней. Конечно если человек не дурак и платит страховые взносы.
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Та в Италии она тоже точно не хуже, но Шмигли своих не бросают!
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За медицину Италии не буду говорить, так как не знаю, но стариков там очень много, % стариков высокий, и живут старики не до 65ти лет, а до 80-90 лет. А эвакуировать своих граждан Украина обязана. Точнее тех кто хочет эвакуироваться, но вся эта возня с парочкой рейсов из Италии больше похоже на показуху и шоу. Чем власть и занимается последнии 11 месяцев.
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Неважно , чи платить , чи застрахований і чи легально . Уряд постійно попереджає : діагностика та лікування коронавірусу в Польщі безкоштовне для всіх без вийнятку .
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Да ты вряд ли и сам поедешь, даже если за тобой пришлет самолет Зеленский У двох українців у Польщі підтверджено коронавірус - Цензор.НЕТ 7919 После европейского медицинского обслуживания лечится аспиринкой и чесноком с цибулей захотят не только лишь все.
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а в Україні випадки захворювання не фіксуються... І це при тій кількості людей, що повернулися з Польщі та Італії?
Це мені нагадує ситуацію з сезонною епідемією грипу років 10-15 тому: що б не псувать показники замість "грип" в діагнозі писали "ГРВІ" - і ніякої епідемії!
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он приехал из Украины, поэтому там, вероятно, был источник инфекции", - сказала пресс-секретарь Силезского воеводства Алина Кучаржевская. Источник: https://censor.net.ua/n3181701
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А в Украине инфицированых ПОЧТИ НЕТ! По крайней мере, так заявляют власти. ну-ну.
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Как говорили в старом фильме: "Меня терзают смутные сомнения"(с). Это относительно украинской власти.
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Нет тестов - нет инфицированных.Все просто же!
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он приехал из Украины Тоесть оттуда где епидемии коронавируса нет? У двух украинцев в Польше подтвержден коронавирус - Цензор.НЕТ 8369
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Ты не веришь своим властям? Нет ли тут скрытого сепаратизма?
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а зараз багатотисячний натовп заробітчан повертається в Україну, на кордоні величезні черги.
Загострення хвороби почнеться за тиждень-два.
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Вирус уже давно гуляет по Украине, просто тестов нет. Да и кто будет разбираться из первичного звена медиков с чем пришел пациент? Два ответа: ОРВИ или ГРИПП. А если умрет кто-то, то при вскрытии напишут то, что нужно. У врачей круговая порука как у прокурорских и ментов.
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Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов на тлі повідомлень про поширення коронавірусу світом віддав розпорядження про проведення спеціальних заходів з обкурювання населення димом гармали (лікарської трав'янистої рослини, також відомої під назвою юзарлик або могильник).
Бердимухаммедов заявив, що "дим від гармали - ефективний засіб, активно протидіє проникненню в організм людини різних, невидимих оку, вірусів".
Посилаючись на книгу Бердимухаммедова "Лікарські рослини Туркменістану", міністр охорони здоров'я Нурмухаммед Аманнепесов заявив, що для профілактики інфекційних захворювань необхідно використовувати методи народної медицини. Обкурювання приміщень димом рослини гармала, а також використання червоного перцю і інших рослин сприяє знищенню бактерій, зазначив міністр.
Поради президента вже використовуються на практиці. Як передає "Орієнт", димом гармали обкурювали кімнати і конференції на нещодавній конференції зі співробітництва з ООН в Ашхабаді. Усі ті, хто заходив до будівлі, також "обробляли руки антисептиком на основі йоду, змащували ніс оксоліновою маззю". У двух украинцев в Польше подтвержден коронавирус - Цензор.НЕТ 4426
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