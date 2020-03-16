 На мешканця Чернівецької області склали адмінпротокол за поширення неправдивих чуток про коронавірус, - поліція

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Чернівецької області, передає Цензор.НЕТ.
Під час моніторингу мережі Інтернет співробітники Глибоцького відділення поліції звернули увагу на допис 38-річного жителя району в одній із соціальних мереж. На своїй сторінці чоловік поширив недостовірну інформацію про кількість в Україні випадків захворювання на COVID-19, у тому числі й з летальними наслідками.
Співробітники Глибоцького відділення поліції склали щодо порушника адміністративний протокол за ознаками статті 173-1 (Поширювання неправдивих чуток) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти процентів заробітку.
https://www.youtube.com/watch?v=FT4NWXTzhas
друзья, я заранее извиняюсь, что видео с руцкого мира. поэтому камни не кидайте в меня.
но только здесь реально внятно объяснили течение это болезни.
почему в Украине нельзя такое показать и рассказать?
разве нет в Украине специалистов, которые могли бы простым языком по полкам разложить и выступить по телевидению, а не кормить лозунгами " всё нормально" и " без паники"?
пс. комаровского не вспоминайте он смешон на фоне этих людей.
если не показывают и не рассказывают- значит они в этом не заинтересованы.
Ось вам і вся боротьба зелених з короновірусом.
https://uznayvse.ru/images/stories2016/uzn_1480321922.jpg
а в тотальной аморальности,
которую коряво маскируют излишней псевдонабожностью
Весь вопрос в выявлении и открытости данных.
а потом уж дело открывать после своей бездеятельности.
А коли по всіх ЗМІ розповсюджували фейк: «Порошенко послал на смєрть мальчіков- моряков, чтоб сорвать вибори !» то ніхто цих розповсюджувачів фейків, чомусь не арештовував...
Українська сторона заздалегідь поінформувала про маршрут відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.
Міжнародний трибунал
10 травня 2019 року розпочалися відкриті слухання щодо незаконного захоплення 3 українських катерів та 24 моряків.
25 травня 2019 року розпочалося засідання Міжнародного трибуналу ООН з морського права щодо винесення вердикту в справі захоплення українських кораблів і екіпажів. Рішення зачитувалось президентом трибуналу протягом години. За результатами засідання було визначено, що Росія має негайно звільнити 3 судна і всіх членів екіпажів. Це рішення підтримали всі судді, крім представника Росії. Проте в рішенні не вказувалася заборона на подальше кримінальне переслідування моряків, як того вимагала українська сторона.[113]
Зеленський продає тести по 350 грн.
Не забудьте хто в нас барига.
брехлива потвора скомандувала безсовісним шавкам
Все диктаторские и авторитарные режимы плюют на свой народ и скрывают правду, пока она не вылезет наружу сама.