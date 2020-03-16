 На мешканця Чернівецької області склали адмінпротокол за поширення неправдивих чуток про коронавірус, - поліція

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Чернівецької області, передає Цензор.НЕТ.

Під час моніторингу мережі Інтернет співробітники Глибоцького відділення поліції звернули увагу на допис 38-річного жителя району в одній із соціальних мереж. На своїй сторінці чоловік поширив недостовірну інформацію про кількість в Україні випадків захворювання на COVID-19, у тому числі й з летальними наслідками.

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Співробітники Глибоцького відділення поліції склали щодо порушника адміністративний протокол за ознаками статті 173-1 (Поширювання неправдивих чуток) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти процентів заробітку.