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Все про:Буковина (282) Нацполіція (9167) фейк (230) COVID-19 (922)

 На мешканця Чернівецької області склали адмінпротокол за поширення неправдивих чуток про коронавірус, - поліція

Чоловік розмістив у мережі інтернет інформацію про ситуацію щодо захворюваності на COVID-19, яка не відповідає дійсності. Такі дії могли ввести громадян в оману і викликати паніку серед населення.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Чернівецької області, передає Цензор.НЕТ.

Під час моніторингу мережі Інтернет співробітники Глибоцького відділення поліції звернули увагу на допис 38-річного жителя району в одній із соціальних мереж. На своїй сторінці чоловік поширив недостовірну інформацію про кількість в Україні випадків захворювання на COVID-19, у тому числі й з летальними наслідками.

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Співробітники Глибоцького відділення поліції склали щодо порушника адміністративний протокол за ознаками статті 173-1 (Поширювання неправдивих чуток) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти процентів заробітку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181699
 
   
 Топ коментарі
 
У знайомого старик родич звалився з температурою 39 і кашлем. Зателефонував до Швидкої (як у президентському ролику) - там сказали, що у них немає лікарів. Порадили збивати температуру і йти до сімейного лікаря на прийом. Також, відповіли, що тести на коронавірус проводяться після 5-денного періоду під лікарським наглядом.
Ось вам і вся боротьба зелених з короновірусом.
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Порошенко привіз в Україну мільйон безкоштовних тестів на короновірус

Зеленський продає тести по 350 грн.

Не забудьте хто в нас барига.
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Практика показывает, что где нет тест-систем на коронавирус, то и коронавируса тоже как бы нет.
Весь вопрос в выявлении и открытости данных.

а потом уж дело открывать после своей бездеятельности.
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https://www.youtube.com/watch?v=FbRJLcRBSOY
https://www.youtube.com/watch?v=FT4NWXTzhas
друзья, я заранее извиняюсь, что видео с руцкого мира. поэтому камни не кидайте в меня.
но только здесь реально внятно объяснили течение это болезни.
почему в Украине нельзя такое показать и рассказать?
разве нет в Украине специалистов, которые могли бы простым языком по полкам разложить и выступить по телевидению, а не кормить лозунгами " всё нормально" и " без паники"?
пс. комаровского не вспоминайте он смешон на фоне этих людей.
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комаровский и есть кривляка
если не показывают и не рассказывают- значит они в этом не заинтересованы.
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Тут полфейсбука можно так, особенно того дурака, что предлагает пить перекись.
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У знайомого старик родич звалився з температурою 39 і кашлем. Зателефонував до Швидкої (як у президентському ролику) - там сказали, що у них немає лікарів. Порадили збивати температуру і йти до сімейного лікаря на прийом. Також, відповіли, що тести на коронавірус проводяться після 5-денного періоду під лікарським наглядом.
Ось вам і вся боротьба зелених з короновірусом.
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На Пороха с утра помолился? Икону святой семьи поцеловал?

На жителя Черновицкой области составили админпротокол за распространение ложных слухов о коронавирусе, - полиция - Цензор.НЕТ 5387https://uznayvse.ru/images/stories2016/uzn_1480321922.jpg
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В колонії влада і опозиція - це добрий і злий слідчий. Коли ви вже всі розуму наберетесь.
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Нет никаких нарушений в канонах. Есть вид икон , где рядом со святыми изображены молящиеся люди, например икона Покрова.
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нарушение не в канонах,

а в тотальной аморальности,

которую коряво маскируют излишней псевдонабожностью
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Не осуждаю тех,кто не дорос до моих заблуждений.
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картинка з сайта .ru ?? зовсім не палишся, ватнику
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І часто співробітники рядового відділку поліції в робочий час моніторять інтернет? У них там роботи не має?
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Ну контролюють ще точки продажу нар..ти. А що ще долбні, які пішли в мусарку, можуть робити? Баб голих ще дивитись
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Практика показывает, что где нет тест-систем на коронавирус, то и коронавируса тоже как бы нет.
Весь вопрос в выявлении и открытости данных.

а потом уж дело открывать после своей бездеятельности.
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не мешайте зелябеням честно зарабатывать на быдле, которое его выбрало!
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Ничего страшного в том не вижу. Лучше пусть пербздят, чем будут ходить с открытым забралом и по дешёвым турам летать в Египты и Китаи. На жителя Черновицкой области составили админпротокол за распространение ложных слухов о коронавирусе, - полиция - Цензор.НЕТ 8511
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Ото така у нас чьоткая боротьба з розповсюджувачами фейків.
А коли по всіх ЗМІ розповсюджували фейк: «Порошенко послал на смєрть мальчіков- моряков, чтоб сорвать вибори !» то ніхто цих розповсюджувачів фейків, чомусь не арештовував...
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25 листопада 2018 року кораблі українського флоту у складі двох малих броньованих артилерійських катерів «Бердянськ» і «Нікополь» та рейдового буксиру «Яни Капу» здійснювали плановий перехід з порту Одеси до порту Маріуполь Азовського моря.
Українська сторона заздалегідь поінформувала про маршрут відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.
Міжнародний трибунал
10 травня 2019 року розпочалися відкриті слухання щодо незаконного захоплення 3 українських катерів та 24 моряків.
25 травня 2019 року розпочалося засідання Міжнародного трибуналу ООН з морського права щодо винесення вердикту в справі захоплення українських кораблів і екіпажів. Рішення зачитувалось президентом трибуналу протягом години. За результатами засідання було визначено, що Росія має негайно звільнити 3 судна і всіх членів екіпажів. Це рішення підтримали всі судді, крім представника Росії. Проте в рішенні не вказувалася заборона на подальше кримінальне переслідування моряків, як того вимагала українська сторона.[113]
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Порошенко привіз в Україну мільйон безкоштовних тестів на короновірус

Зеленський продає тести по 350 грн.

Не забудьте хто в нас барига.
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Ага... богуцкой ( и ещё какая-то идиотка из СН была) уже предъявили? Так я и думал! ******** неприкасаемы.
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В китае тоже затыкали рот первому доктору, который обнаружил кв.
Все диктаторские и авторитарные режимы плюют на свой народ и скрывают правду, пока она не вылезет наружу сама.
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Кстати, Комаровский про вирус тоже фейки распростраял. Например в Санжарах рассказывал людям, что заразиться ним можно, только сожрав пол кило говна. Про то , что маски не помогают -то отдельная тема. Комаровского привлекать будет кто - нибудь за распространение фейков ?
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если фецк, то какого хера карантин ?
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