 З Італії та Китаю сумарно повернулися вже 170 українців, - Мінінфраструктури

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 45 українців були евакуйовані з Китаю 20 лютого.

Двоє повернулися України з лайнера Grand Princess12 березня, ще 123 українці повернулися з Італії 15 березня.

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