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 З Італії та Китаю сумарно повернулися вже 170 українців, - Мінінфраструктури

З початку карантинних заходів у лютому 2020 року 170 українців повернулися на батьківщину.

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 45 українців були евакуйовані з Китаю 20 лютого.

Двоє повернулися України з лайнера Grand Princess12 березня, ще 123 українці повернулися з Італії 15 березня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евакуйованим з Італії українцям зробили швидкий тест на COVID-19, вірусу не виявили, - МОЗ

З Італії та Китаю сумарно повернулися вже 170 українців, - Мінінфраструктури 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181698
 
 
 Топ коментарі
 
ЗЕблазень таки удушит Украину коронавирусом..
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Прямі поставки коронавірусу. Розумію розвинуті країни,які людей садять на карантин на 14 днів, і люди там сидять. А у нашого народу є якась відповідальність? Підуть бухать,спілкуватися ,розповідати про ситуацію і радуватися життю, заражаючи всіх довкола себе, навіть не знаючи про це.
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ЗЕблазень таки удушит Украину коронавирусом..
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на сегодня есть сакральная фраза для увязнувших в длинной очереди: "вчера наконец то удалось добраться на перекладных из уханя. через иран и италию пришлось добираться . так вот, не в китае, не в иране, не в италии нет такой паники, как здесь развели" )))
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Прямі поставки коронавірусу. Розумію розвинуті країни,які людей садять на карантин на 14 днів, і люди там сидять. А у нашого народу є якась відповідальність? Підуть бухать,спілкуватися ,розповідати про ситуацію і радуватися життю, заражаючи всіх довкола себе, навіть не знаючи про це.
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то ж їхали за кращею долею.. чого вертаються?
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А як же не вертатись?
В нас же найкращий в світі преЗедент і найпрофесійніший (вже другий за півроку) уряд. Корупцію побороли, бурштин не копають, Карпати не рубають, олігархи все роздали народу і самоізолювалися, зарплати ростуть, тарифний геноцид закінчився. Всі патріоти вже на свободі а сєпари в тюрьмі. Скоро буде рай на землі.Тільки зараз війну закінчать десь посередені. І все це завдяки Вам- мудрим патріотам і борцям з баригами. Дякуємо! Дуже дякуємо!
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Дуже радий, що вам, дякулам, народ дав смачного пєндєля.. і цьому дамо.. З Італії та Китаю сумарно повернулися вже 170 українців, - Мінінфраструктури - Цензор.НЕТ 4454
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Давай, починай.Хочу подивитися. Почни з Авакова - він заслужив найбільше з всього уряду. І нік ти вибрав правильний.
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Действительно! Здесь всё равно лучше!
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Мининфраструктуры или сильно заблуждается, или пропустило один или два нолика в цифре.
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Почему этих вчерашних 123 чел. не закрыли в РЕАЛЬНЫЙ КАРАНТИН, а отпустили по домам? Даже зеленым дебилам должно быть ясно, что "домашний карантин" - это полный бред. Достаточно было одному в самолдете быть носителем вируса без видимых симптомов, чтобы заразить всех в самолете и, далее, сотни людей в аэропорту, в автобусах, такси, дома и т.д... Для зели даже 123 чел. - уже непосильная задача? Ах да, мы же все для него - прыщи, которые неожиданно выскакивают и мешают ему наслаждаться своим липовым величием...
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ИТАЛЬЯНЦЫ тоже сначала игрались в домашнюю самоизоляцию - и ДОИГРАЛИСЬ... Понятно, что зеленые клоуны абсолютно без мозгов, но для того, чтобы смотреть вокруг и ПРОСТО НЕ ПОВТОРЯТЬ ЧУЖИХ ОШИБОК, много мозгов не нужно... Легче изолировать 123 чел., чем потом по всей стране иметь 123 отдельных источника заражения и десятки тысяч заболевших, от которых заразятся уже миллионы...
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Итальянскую модель уже полностью скопировали Автрия, Германия и Франция.
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