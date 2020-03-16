 З Італії та Китаю сумарно повернулися вже 170 українців, - Мінінфраструктури

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що 45 українців були евакуйовані з Китаю 20 лютого.
Двоє повернулися України з лайнера Grand Princess12 березня, ще 123 українці повернулися з Італії 15 березня.
В нас же найкращий в світі преЗедент і найпрофесійніший (вже другий за півроку) уряд. Корупцію побороли, бурштин не копають, Карпати не рубають, олігархи все роздали народу і самоізолювалися, зарплати ростуть, тарифний геноцид закінчився. Всі патріоти вже на свободі а сєпари в тюрьмі. Скоро буде рай на землі.Тільки зараз війну закінчать десь посередені. І все це завдяки Вам- мудрим патріотам і борцям з баригами. Дякуємо! Дуже дякуємо!