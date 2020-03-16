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 Політика України
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Все про:ВР (7245) Кондратюк Олена (11) Разумков Дмитро (414) COVID-19 (922)

 Рада може провести позачергове засідання 17 березня, щоб розглянути питання протидії коронавірусу

Верховна Рада може провести позачергове засідання у вівторок, 17 березня, щоб розглянути питання протидії коронавірусу.

Про це заявив глава парламенту Дмитро Разумков під час погоджувальної ради, передає Цензор.НЕТ.

Віцеспікер парламенту Олена Кондратюк виступила з ініціативою провести засідання з 8 до 10 ранку.

"Нам треба ухвалити всі необхідні рішення від змін в бюджет, державні закупівлі, економічні змін в роботі підприємств, а також про боротьбу з поширенням коронавірусу", - сказала Кондратюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко затвердив тотальний карантин у Києві із 17 березня

Вона пропонує скликати позачергове засідання без збору 150 підписів народних депутатів.

"Шановні колеги, було запропоновано провести позачергове засідання завтра з 8 до 10-ти, на якому винести два законопроєкти. Перший проєкт, який зараз опрацьовується в комітеті і готується до розгляду. Друге - це питання, пов'язане зі зміною календарного плану нашої роботи", - заявив Разумков.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181695
 
 
 Топ коментарі
 
Відмінять всі автобусні рейси між містами і селами і будуть українці кукувати по селах біля одного магазину,де вже все розкупили.
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Вы бы так по вопросам борьбы с рашистким агрессором собирались.
Борцуны хреновы.
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Это стадо способно только воровать наше бюджетное бабло.
Какое противодействие??
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Нехай засідають,може виздихають від вірусу. Хтось таки принесе.
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Будем надеяться, что Петрусь вчера привез
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А хто тут верещав шо він втік з кінцями?
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А від 3 демократичних партій депутати вічні? Їх вірус не візьме?
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Відмінять всі автобусні рейси між містами і селами і будуть українці кукувати по селах біля одного магазину,де вже все розкупили.
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Вы бы так по вопросам борьбы с рашистким агрессором собирались.
Борцуны хреновы.
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Добровольцы говорили 14го возле офису на банковой если верховна рада под предлогом вируса надумает собраться они и другие собираются возле рады так как под шумок хотят протянуть закон про ОРДЛО и рынок земли,карантин для всех и для верховнои включительно
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вы должны 24 часа сидеть.лежать ,стоять в Раде , жрачка и срачка там есть , и моментально решать возникающие проблемы , а не собирать вас панов эсемесками .. придите паны проголосуйте Рада может провести внеочередное заседание 17 марта, чтобы рассмотреть вопрос противодействия коронавирусу - Цензор.НЕТ 8217
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Порошенко привіз в Україну мільйон безкоштовних тестів на короновірус.

Зеленський продає тести по 350 грн.

Не забудьте хто в нас барига.
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..немного не в тему..на сайте Украинской Правды очень развернутое интервью отставного ГРУшника, о роли бесов из РПЦ Рада может провести внеочередное заседание 17 марта, чтобы рассмотреть вопрос противодействия коронавирусу - Цензор.НЕТ 6383 в захвате украинских в\частей в 14-м году в Крыму..рекомендую ознакомиться, впечатляет...
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