 Рада може провести позачергове засідання 17 березня, щоб розглянути питання протидії коронавірусу

Про це заявив глава парламенту Дмитро Разумков під час погоджувальної ради, передає Цензор.НЕТ.

Віцеспікер парламенту Олена Кондратюк виступила з ініціативою провести засідання з 8 до 10 ранку.

"Нам треба ухвалити всі необхідні рішення від змін в бюджет, державні закупівлі, економічні змін в роботі підприємств, а також про боротьбу з поширенням коронавірусу", - сказала Кондратюк.

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Вона пропонує скликати позачергове засідання без збору 150 підписів народних депутатів.

"Шановні колеги, було запропоновано провести позачергове засідання завтра з 8 до 10-ти, на якому винести два законопроєкти. Перший проєкт, який зараз опрацьовується в комітеті і готується до розгляду. Друге - це питання, пов'язане зі зміною календарного плану нашої роботи", - заявив Разумков.