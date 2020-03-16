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 Політика України, За кордоном
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Все про:Росія (26699) санкції (2534) Євросоюз (2846) Мережко (7)

 Ризик зняття санкцій проти Росії існує: у Європі є сили, які виступають за це, - "слуга народу" Мережко

Глава комітету зовнішньої політики Верховної Ради Олександр Мережко (СН) вважає, що існує ризик скасування санкцій проти Росії з боку Європейського Союзу.

Про це Мережко заявив в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"На мою думку, такий ризик (скасування санкцій проти Росії. - Ред.) існує. Але тут потрібно виділити кілька речей. Ці санкції поділяються на категорії. По-перше, це санкції, пов'язані з анексією Криму. І по-друге, санкції через війну Росії на Донбасі проти України. Що стосується санкцій, які були впроваджені Європейським Союзом у зв'язку з війною на Донбасі, – вони пов'язані з Мінськими домовленостями. Деякі політичні партії пропонують взагалі відмовитися від "мінського формату". Як на мене, вони не до кінця усвідомлюють окремих наслідків цього. Зокрема, якщо ми вийдемо з мінського формату, тоді у Європейського Союзу з'явиться нагода взагалі скасувати санкції", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жодних прямих переговорів між Україною та ОРДЛО не було і не буде: жодного статусу спостерігача РФ не отримає, - "слуга народу" Мережко

"Я впевнений, що в Європі є сили, які виступають за це. А є сили, які більш принципові. Водночас вихід Великобританії з ЄС дещо послабив наш вплив і позицію, адже це дуже активний наш союзник. На мою особисту думку, в ЄС нам може стати складніше через те, що число наших прихильників скорочується. Особисто я виступаю за нарощування санкцій. На мою думку, в питанні санкцій потрібно мати ціль, кінцеву мету – це повернення Криму і звільнення Донбасу від російських військ, а також відповідний розклад. Тобто якщо Росія не робить відповідні кроки, тоді ми і наші західні партнери маємо нарощувати санкції. Як юрист я вірю в те, що без санкційного механізму не можна змусити агресора припинити його неправомірні дії і повернутися в сферу міжнародного права", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181694
 
 
 Топ коментарі
 
Вы сами сделали все, что б сняли санкции с московии, а 73% недоумков помогли вам в этом.
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"у Европейского Союза появится возможность вообще отменить санкции... Я уверен, что в Европе есть силы, которые выступают за это." Источник: https://censor.net.ua/n3181694
не соромьтеся, назвіть ці сили: опзж, слуга народу, зеленське та ко.
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"в Европе есть силы, которые выступают за это"...

Прежде всего, в "Слуге урода" есть силы, которые выступают за это. Так какой с Европы спрос?
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Вы сами сделали все, что б сняли санкции с московии, а 73% недоумков помогли вам в этом.
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"у Европейского Союза появится возможность вообще отменить санкции... Я уверен, что в Европе есть силы, которые выступают за это." Источник: https://censor.net.ua/n3181694
не соромьтеся, назвіть ці сили: опзж, слуга народу, зеленське та ко.
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В частности, если мы выйдем из минского формата, тогда у Европейского Союза появится возможность вообще отменить санкции", - рассказал он.Источник: https://censor.net.ua/n3181694"

А если выполним,то они тоже снимутся как уже потерявшими актуальность.Но в этом случае мы сами добровольно откажемся от них,выполняя кабальные для Украины условия этого "минского формата"...Формат должен быть изменён.а "минский" с обязательствами похоронен как неоправдавший себя.Хватит играть "против своих ворот".Переформатировать переговорный процесс и обнулить прежние итоги.будут санкции или не будут,у нас конечная цель вытолкать врага,а не "посадить его на счётчи",причём такой.что не оказывает особого давления.
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"в Европе есть силы, которые выступают за это"...

Прежде всего, в "Слуге урода" есть силы, которые выступают за это. Так какой с Европы спрос?
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А всі ЗЕдебіли прокацапські так зняття цих санкцій чекають що від нетерпіння аж по ногах щось смердюче тече!!!
Риск снятия санкций против России существует: в Европе есть силы, которые выступают за это, - "слуга народа" Мережко - Цензор.НЕТ 5916
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Редкий случай, когда я согласен со "слугой Урода".
А всем возражающим, напомню:
"Україна, це - Європа"

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Желающие снять санкции есть всегда, ведь это не их близких убили в донецких степях. Ваша задача, зеленые, чтобы таких желающих было меньше.
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а этот Мережко не хочет добавить,что если выполнятся все хотелки путина по Донбассу,а это именно то.что "дожимают" из украины путинские "евробляхи" из Нормандского формата,то САНКЦИИ ВСЁ РАВНО СНИМУТСЯ как уже неактуальные? Или этот Мережко вообще не понимает значение санкций и условия их применения и снятия???...ГДЕ НАБИРАЛИ ЭТИХ "слуг народа" ?
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извиняюсь за опечатки...Читай " из Украины"..."Украина" с БОЛЬШОЙ БУКВЫ
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ага, ти вибачаєшся за помилки в коменті... але не вибачаєшся за свій зебілізм...
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ты читать умеешь или "так,просто свои пять копеек вставить"???...Я там как раз и раскритиковал представителя Зеленского..
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В частности, если мы выйдем из минского формата, тогда у Европейского Союза появится возможность вообще отменить санкции", - рассказал он.Источник: https://censor.net.ua/n3181694"

А если выполним,то они тоже снимутся как уже потерявшими актуальность.Но в этом случае мы сами добровольно откажемся от них,выполняя кабальные для Украины условия этого "минского формата"...Формат должен быть изменён.а "минский" с обязательствами похоронен как неоправдавший себя.Хватит играть "против своих ворот".Переформатировать переговорный процесс и обнулить прежние итоги.будут санкции или не будут,у нас конечная цель вытолкать врага,а не "посадить его на счётчи",причём такой.что не оказывает особого давления.
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Ничего. Будешь скоро ездить на росийском петемобиле, как ты и мечтал Риск снятия санкций против России существует: в Европе есть силы, которые выступают за это, - "слуга народа" Мережко - Цензор.НЕТ 481
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Так уже ж Ермак договорился что Рашка ето всего навсего посредник в переговорах а не сторона конфликта. Почему бы и не снять санкции с Рашки. Интересно только сколько Ермак и Шмыга за ето денег получили от *****. Потому что я не верю что они такие тупые забесплатно так жопу за Рашку рвут
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Если в Европе надумают снимать санкции, то слуг народа об этом спрашивать не будут. А эта мышиная возня не больше, чем пиар.
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в Раде таких сил еще больше чем в Европе .
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Європа а хто ще, не зеленим клопам же бути винними.
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одна радость и надежда - может дойдёт до 0...

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Треба створювати більше "платформ" для узаконення сепарні, як це робить зеленський і його шобла. І будуть кацапи без санкцій, а хахли, які привели до влади ворогів, будуть за власний кошт відбудовувати і утримувати доМбас. Ну і крим дозволять визнати кацапським і забезпечувати хохляцькою водою, електроенергією, товарами
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санкции для России
это плюс -- они решили эти проблемные вопросы
имея в десять раз больший потенциал чем Украина
помните ,,молочка,,обошлись и так все другое
а мы с год не знали что с ней делать
//решили/// --- вырезали скот
компрессора -- остановили. заводы
теперь их запустить --можно только на металлолом
нет ни --- плана развития ни стратегии
одни вопли и откровенный грабеж
читаю спиртовой завод -- убыточный /директора в расход /
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"В частности, если мы выйдем из минского формата, тогда у Европейского Союза появится возможность вообще отменить санкции", - рассказал он.Источник: https://censor.net.ua/n3181694"

А если выполним,то они тоже снимутся как уже потерявшими актуальность.Но в этом случае мы сами добровольно откажемся от них,выполняя кабальные для Украины условия этого "минского формата"...Формат должен быть изменён.а "минский" с обязательствами похоронен как неоправдавший себя.Хватит играть "против своих ворот".Переформатировать переговорный процесс и обнулить прежние итоги.будут санкции или не будут,у нас конечная цель вытолкать врага,а не "посадить его на счётчи",причём такой.что не оказывает особого давления.
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А что об этом думает товарисчь Зеля? Судя по всему именно он со своим завхозом думает как раз наоборот,как снять с России эти санкции в обмен на возможность иногда заглядывать в "глаз" Путину.
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