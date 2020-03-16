 Ризик зняття санкцій проти Росії існує: у Європі є сили, які виступають за це, - "слуга народу" Мережко

Про це Мережко заявив в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"На мою думку, такий ризик (скасування санкцій проти Росії. - Ред.) існує. Але тут потрібно виділити кілька речей. Ці санкції поділяються на категорії. По-перше, це санкції, пов'язані з анексією Криму. І по-друге, санкції через війну Росії на Донбасі проти України. Що стосується санкцій, які були впроваджені Європейським Союзом у зв'язку з війною на Донбасі, – вони пов'язані з Мінськими домовленостями. Деякі політичні партії пропонують взагалі відмовитися від "мінського формату". Як на мене, вони не до кінця усвідомлюють окремих наслідків цього. Зокрема, якщо ми вийдемо з мінського формату, тоді у Європейського Союзу з'явиться нагода взагалі скасувати санкції", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жодних прямих переговорів між Україною та ОРДЛО не було і не буде: жодного статусу спостерігача РФ не отримає, - "слуга народу" Мережко

"Я впевнений, що в Європі є сили, які виступають за це. А є сили, які більш принципові. Водночас вихід Великобританії з ЄС дещо послабив наш вплив і позицію, адже це дуже активний наш союзник. На мою особисту думку, в ЄС нам може стати складніше через те, що число наших прихильників скорочується. Особисто я виступаю за нарощування санкцій. На мою думку, в питанні санкцій потрібно мати ціль, кінцеву мету – це повернення Криму і звільнення Донбасу від російських військ, а також відповідний розклад. Тобто якщо Росія не робить відповідні кроки, тоді ми і наші західні партнери маємо нарощувати санкції. Як юрист я вірю в те, що без санкційного механізму не можна змусити агресора припинити його неправомірні дії і повернутися в сферу міжнародного права", - додав він.