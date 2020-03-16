 Ризик зняття санкцій проти Росії існує: у Європі є сили, які виступають за це, - "слуга народу" Мережко

Про це Мережко заявив в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"На мою думку, такий ризик (скасування санкцій проти Росії. - Ред.) існує. Але тут потрібно виділити кілька речей. Ці санкції поділяються на категорії. По-перше, це санкції, пов'язані з анексією Криму. І по-друге, санкції через війну Росії на Донбасі проти України. Що стосується санкцій, які були впроваджені Європейським Союзом у зв'язку з війною на Донбасі, – вони пов'язані з Мінськими домовленостями. Деякі політичні партії пропонують взагалі відмовитися від "мінського формату". Як на мене, вони не до кінця усвідомлюють окремих наслідків цього. Зокрема, якщо ми вийдемо з мінського формату, тоді у Європейського Союзу з'явиться нагода взагалі скасувати санкції", - розповів він.
"Я впевнений, що в Європі є сили, які виступають за це. А є сили, які більш принципові. Водночас вихід Великобританії з ЄС дещо послабив наш вплив і позицію, адже це дуже активний наш союзник. На мою особисту думку, в ЄС нам може стати складніше через те, що число наших прихильників скорочується. Особисто я виступаю за нарощування санкцій. На мою думку, в питанні санкцій потрібно мати ціль, кінцеву мету – це повернення Криму і звільнення Донбасу від російських військ, а також відповідний розклад. Тобто якщо Росія не робить відповідні кроки, тоді ми і наші західні партнери маємо нарощувати санкції. Як юрист я вірю в те, що без санкційного механізму не можна змусити агресора припинити його неправомірні дії і повернутися в сферу міжнародного права", - додав він.
не соромьтеся, назвіть ці сили: опзж, слуга народу, зеленське та ко.
А если выполним,то они тоже снимутся как уже потерявшими актуальность.Но в этом случае мы сами добровольно откажемся от них,выполняя кабальные для Украины условия этого "минского формата"...Формат должен быть изменён.а "минский" с обязательствами похоронен как неоправдавший себя.Хватит играть "против своих ворот".Переформатировать переговорный процесс и обнулить прежние итоги.будут санкции или не будут,у нас конечная цель вытолкать врага,а не "посадить его на счётчи",причём такой.что не оказывает особого давления.
Прежде всего, в "Слуге урода" есть силы, которые выступают за это. Так какой с Европы спрос?
А всем возражающим, напомню:
"Україна, це - Європа"
А если выполним,то они тоже снимутся как уже потерявшими актуальность.Но в этом случае мы сами добровольно откажемся от них,выполняя кабальные для Украины условия этого "минского формата"...Формат должен быть изменён.а "минский" с обязательствами похоронен как неоправдавший себя.Хватит играть "против своих ворот".Переформатировать переговорный процесс и обнулить прежние итоги.будут санкции или не будут,у нас конечная цель вытолкать врага,а не "посадить его на счётчи",причём такой.что не оказывает особого давления.
это плюс -- они решили эти проблемные вопросы
имея в десять раз больший потенциал чем Украина
помните ,,молочка,,обошлись и так все другое
а мы с год не знали что с ней делать
//решили/// --- вырезали скот
компрессора -- остановили. заводы
теперь их запустить --можно только на металлолом
нет ни --- плана развития ни стратегии
одни вопли и откровенный грабеж
читаю спиртовой завод -- убыточный /директора в расход /
А если выполним,то они тоже снимутся как уже потерявшими актуальность.Но в этом случае мы сами добровольно откажемся от них,выполняя кабальные для Украины условия этого "минского формата"...Формат должен быть изменён.а "минский" с обязательствами похоронен как неоправдавший себя.Хватит играть "против своих ворот".Переформатировать переговорный процесс и обнулить прежние итоги.будут санкции или не будут,у нас конечная цель вытолкать врага,а не "посадить его на счётчи",причём такой.что не оказывает особого давления.