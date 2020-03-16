 Кличко затвердив тотальний карантин у Києві із 17 березня

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба міського голови Віталія Кличка.
"Столиця продовжує убезпечувати і упереджувати ситуацію з можливим розповсюдженням коронавірусу. Міська влада посилює обмежувальні заходи в Києві. Ми повинні виграти час! Ми повинні зменшити шанси вірусу на розповсюдження столицею і Україною! Суворі та своєчасні заходи є вирішальними для стримування стрімкого поширення вірусу COVID-19 на території столиці", - наголосив Віталій Кличко.
Він зазначив, що з 17 березня у Києві максимально обмежується:
- Пересування людей між містом Києвом та іншими населеними пунктами України.
- Проведення культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших заходів за масовою участю громадян.
- Робота закладів громадського харчування. Не працюватимуть заклади швидкого харчування, ресторани, кафе, бари. Вони зможуть приймати онлайн замовлення на доставку їжі.
- Не працюватимуть і торговельні центри. За виключенням продуктових та господарських магазинів та аптек.
Працюватимуть АЗС, банки та банкомати.
Тимчасово призупиняється і робота:
- Спортивних комплексів і залів.
- Закладів побутового обслуговування населення. - СПА салонів, салонів краси, саун, косметологічних кабінетів, кабінетів масажу, перукарень, тату салони та інших.
- Розважальних закладів - дискотек, нічних клубів, комп’ютерних клубів.
"Ми розуміємо, що це незручності для мешканців міста та втрати для бізнесу. Але вони – вимушені та тимчасові. Прибутки та гроші – важливі. Та здоров'я і життя людей – найважливіше! І ми повинні дбати перш за все про це!" - додав мер Києва.
Він зазначив, що міська влада працюватиме в штатному режимі для забезпечення життєдіяльності та безпеки мешканців столиці. Департаментам КМДА доведені вимоги щодо тимчасового скасування нарадчих та колегіальних засідань, громадських слухань, особистих прийомів громадян. ЦНАПи – за потреби прийматимуть громадян, але за попереднім
онлайн записом.
"Місто подбає про забезпечення соціально незахищених груп населення, особливо одиноких людей похилого віку, продуктами харчування та предметами першої необхідності. – Їх доставлятимуть додому", - наголосив Віталій Кличко.
Разом з тим, керівники підприємств, установ та організацій столиці, незалежно від форм власності та підпорядкування повинні максимально перевести роботу персоналу на віддалений доступ із застосуванням електронних комунікаційних технологій. А також - запровадити режим профілактичного спостереження за співробітниками, які відвідували країни інфекційного ризику.
"Що стосується громадського транспорту, - користування ним ми поки не обмежуємо. Але сподіваємося на свідомість киян, - що не пересуватимуться містом без крайньої потреби. – На роботу (хто працюватиме), в магазини за продуктами, чи в аптеку. Увесь громадський транспорт обробляється дезинфікуючими засобами кілька разів на день. У метро ми просимо пасажирів їздити в масках! Це - ваша безпека і безпека оточуючих людей", - підкреслив мер Києва.
За словами міського голови, Київ з резервного фонду міського бюджету виділяє 10 мільйонів гривень на закупівлю медичних масок. В першу чергу, вони надійдуть в лікарні і поліклініки, працівникам громадського транспорту, в аптеки КП "Фармація".
Також столиця отримала 5 тисяч і замовила 100 тисяч швидких тестів на діагностування коронавірусу. Всі вони надійдуть в медзаклади міста. Віталій Кличко зауважив, що у жодній країні тестів не роблять людям, у яких немає симптомів вірусу COVID -19! І закликав не шукати їх в інтернеті чи в приватних клініках, щоб зробити "профілактично"!
"Друзі! Нас чекають непрості часи. Але все залежить від нашого свідомого ставлення до ситуації. До свого здоров'я, до безпеки людей, які поруч! Від чітких і спокійних дій. Міська влада максимально інформує мешканців і оприлюднює всю інформацію щодо ситуації. Не переймайтеся "страшилками". Отримуйте інформацію з офіційних джерел. Для нас пріоритет – здоров'я та безпека киян. Пам'ятайте про це та будьте розсудливими!" - підкреслив Віталій Кличко.
або повний карантин будуть не менше ніж 6 місяців,
або поки не перехворіє 70-75% населення,
або до винаходу вакцини..
при швидкому поширюванні вірусу лікарні не в змозі будуть
впоратися з кількістю хворих, і загиблих одномоментно буде
забагато.. як то це зараз в Італії..
вакцину Україна отримає у третю-четверту чергу,
після мільярду США/Європа, і після мільярду з Китаю
Герман Аксьом@eternalrailway 14 ч
Олена Добровольська:
"Заклики до громадян серйозно поставитись до загрози коронавірусу такі ж ефективні як і заклики в квітні 2019 не голосувати за табуретку."
Загнать, заколотить окна, двери и сжечь к херам, шоб даже воспоминаний не осталось.
У каждого есть, что дома подремонтировать, не лежать же в гробу и ждать смерти весь карантин.
сейчас они уже покойники...
Сонцелікий хотів ,щоб українці більше сміялись ?...
Смішно...
ЗЕ: - ми_це_зробили_разом !
Правду о масштабах этой эпидемии в Украине мы теперь узнаем только после уничтожения ЗЕбанария.
От сейчас Глово и всякие Ракеты на доставке еды рукожопым поднимутся.
Маску не носи, руки не мой, туси побольше в толпе. Быстрее встретишься с тем, кто это все придумал.
А нічогісінько! Тиша! І це Обласний центр з полутораміліонним населенням, а що там по селам і районам?
привели народ к новому рабству, теперь вместо камуняк будут царювать бандиты
из ОПГ МВД И и подобнвые