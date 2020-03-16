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 Київські новини
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 Кличко затвердив тотальний карантин у Києві із 17 березня

З 17 березня в Києві посилюються заходи щодо припинення поширення коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба міського голови Віталія Кличка.

"Столиця продовжує убезпечувати і упереджувати ситуацію з можливим розповсюдженням коронавірусу. Міська влада посилює обмежувальні заходи в Києві. Ми повинні виграти час! Ми повинні зменшити шанси вірусу на розповсюдження столицею і Україною! Суворі та своєчасні заходи є вирішальними для стримування стрімкого поширення вірусу COVID-19 на території столиці", - наголосив Віталій Кличко.

Він зазначив, що з 17 березня у Києві максимально обмежується:

- Пересування людей між містом Києвом та іншими населеними пунктами України.
- Проведення культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших заходів за масовою участю громадян.
- Робота закладів громадського харчування. Не працюватимуть заклади швидкого харчування, ресторани, кафе, бари. Вони зможуть приймати онлайн замовлення на доставку їжі.
- Не працюватимуть і торговельні центри. За виключенням продуктових та господарських магазинів та аптек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Людина з реальною підозрою на коронавірус не може пройти тест на нього вже третій день, - киянин Моргун про готовність до пандемії

Працюватимуть АЗС, банки та банкомати.

Тимчасово призупиняється і робота:

- Спортивних комплексів і залів.
- Закладів побутового обслуговування населення. - СПА салонів, салонів краси, саун, косметологічних кабінетів, кабінетів масажу, перукарень, тату салони та інших.
- Розважальних закладів - дискотек, нічних клубів, комп’ютерних клубів.

"Ми розуміємо, що це незручності для мешканців міста та втрати для бізнесу. Але вони – вимушені та тимчасові. Прибутки та гроші – важливі. Та здоров'я і життя людей – найважливіше! І ми повинні дбати перш за все про це!" - додав мер Києва.

Він зазначив, що міська влада працюватиме в штатному режимі для забезпечення життєдіяльності та безпеки мешканців столиці. Департаментам КМДА доведені вимоги щодо тимчасового скасування нарадчих та колегіальних засідань, громадських слухань, особистих прийомів громадян. ЦНАПи – за потреби прийматимуть громадян, але за попереднім
онлайн записом.

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"Місто подбає про забезпечення соціально незахищених груп населення, особливо одиноких людей похилого віку, продуктами харчування та предметами першої необхідності. – Їх доставлятимуть додому", - наголосив Віталій Кличко.

Разом з тим, керівники підприємств, установ та організацій столиці, незалежно від форм власності та підпорядкування повинні максимально перевести роботу персоналу на віддалений доступ із застосуванням електронних комунікаційних технологій. А також - запровадити режим профілактичного спостереження за співробітниками, які відвідували країни інфекційного ризику.

"Що стосується громадського транспорту, - користування ним ми поки не обмежуємо. Але сподіваємося на свідомість киян, - що не пересуватимуться містом без крайньої потреби. – На роботу (хто працюватиме), в магазини за продуктами, чи в аптеку. Увесь громадський транспорт обробляється дезинфікуючими засобами кілька разів на день. У метро ми просимо пасажирів їздити в масках! Це - ваша безпека і безпека оточуючих людей", - підкреслив мер Києва.

За словами міського голови, Київ з резервного фонду міського бюджету виділяє 10 мільйонів гривень на закупівлю медичних масок. В першу чергу, вони надійдуть в лікарні і поліклініки, працівникам громадського транспорту, в аптеки КП "Фармація".

Також столиця отримала 5 тисяч і замовила 100 тисяч швидких тестів на діагностування коронавірусу. Всі вони надійдуть в медзаклади міста. Віталій Кличко зауважив, що у жодній країні тестів не роблять людям, у яких немає симптомів вірусу COVID -19! І закликав не шукати їх в інтернеті чи в приватних клініках, щоб зробити "профілактично"!

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"Друзі! Нас чекають непрості часи. Але все залежить від нашого свідомого ставлення до ситуації. До свого здоров'я, до безпеки людей, які поруч! Від чітких і спокійних дій. Міська влада максимально інформує мешканців і оприлюднює всю інформацію щодо ситуації. Не переймайтеся "страшилками". Отримуйте інформацію з офіційних джерел. Для нас пріоритет – здоров'я та безпека киян. Пам'ятайте про це та будьте розсудливими!" - підкреслив Віталій Кличко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181692
 
   
 Топ коментарі
 
Прийшла платіжка...
Сонцелікий хотів ,щоб українці більше сміялись ?...
Смішно...
ЗЕ: - ми_це_зробили_разом ! Кличко затвердив тотальний карантин у Києві із 17 березня - Цензор.НЕТ 3867
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Парад обильно увлажнённых памперсов продолжается... Впрочем, я от этого мэра в восторге не был никогда, хоть и голосовал за него: рак на безрыбье! Кличко утвердил тотальный карантин в Киеве с 17 марта - Цензор.НЕТ 6508
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Потрібно брати приклад із австрійців. Можливо штрафи зупинять у мандрівках мою дружину.
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скажи, что ты пошутил.
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Австрійці можуть всі ваші функції взяти на себе?
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В Италии для передвижения по городам и весям выдают разрешения.Полиция строго проверяет.
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не правда, в Італії людина сама заповнює декларацію і з нею виходить при крайній необхідності. Кличко затвердив тотальний карантин у Києві із 17 березня - Цензор.НЕТ 7750
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главное, чтобы парад на ********* прошел с максимальным количеством населения на 1 мая и на 9 мая для верочки.
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Пик эпидемии в Европе придётся на апрель -май .Великдень и поминальный будут в самый разгар.Дети доучиваться будут летом.ЗНО и поступление в ВИШи сожмут максимально во времени.Ахметкин металл и уголь в мире не будет нужен.Заробитчане - тоже не нужны!Разве землекопами на погосте и труповозами.Хорошо будет только сельскому хозяйству.Спрос не уменьшится.Самоизоляция -единственный способ борьбы.И строгая сангигиена.Всем пережить страхиття китайской чумы 21века.
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пора тебя штрафовать за паникерские слухи. пока в бан
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обмеження, перекриття кордонів і міжміського сполучення
або повний карантин будуть не менше ніж 6 місяців,
або поки не перехворіє 70-75% населення,
або до винаходу вакцини..

при швидкому поширюванні вірусу лікарні не в змозі будуть
впоратися з кількістю хворих, і загиблих одномоментно буде
забагато.. як то це зараз в Італії..

вакцину Україна отримає у третю-четверту чергу,
після мільярду США/Європа, і після мільярду з Китаю
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Передёргиваешь, в бюллетене, в 2014 году, были и другие фамилии, кроме боксёра. Кто голосовал "потому что больше не за кого" - просто дебил.
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Хороший вопрос..... Вроде как "крестные ходы" отменили, вернее ограничили, "- проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан." Источник: https://censor.net.ua/n3181692. Но желающие свободно могут приложиться к иконам и полизать ОБЩУЮ ложку на причастии.....
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Ватикан объявил, что в этом году все пасхальные ритуалы пройдут за закрытыми дверями. Они будут транслироваться онлайн. Папа также вплоть до 12 апреля будет выступать с проповедями на сайте Ватикана, не выходя на публику. И вообще площадь Святого Петра закрыта. Святой престол призвал отметить праздник без физического присутствия верующих. Одновременно пришла новость: официальный представитель Русской православной церкви митрополит Илларион заявил, что богослужения в храмах РПЦ будут совершаться вне зависимости от степени распространения коронавируса. "Я вам точно скажу, что мы не будем ни закрывать храмы, ни отменять богослужения", - сказал митрополит в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".
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Герман Аксьом@eternalrailway 14 ч

Олена Добровольська:
"Заклики до громадян серйозно поставитись до загрози коронавірусу такі ж ефективні як і заклики в квітні 2019 не голосувати за табуретку."
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там есть уже проект закона и новость на сайте … не разгоняй "зраду" "платнык" ...
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праЄкт! Та вони ще хай зберуться і проголосують! Багуцькая, ще досі гундосить шо то всё ПіАр!
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что "зрадомёт" под номером регистрации 454949 заглох ?
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В ЗЄклована повилазило? Цифри з літерами плутаєш? То мабуть коронавірус таку побічну дію має. Що до податків, то ФОП платить ЄСВ і єдиний не залежно від того була в нього економічна діяльність чи не було. А тут йому і взагалі працювати забороняють, а податки не скасовують!!!
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ЕСВ , налог на землю и ещё некоторые будут отменены на 3 месяца с возможным продлением . Но то таке , главное посеять панику . А номер который я написал , то номер твоей регистрации на сайте в акурат выборов президента . Так что засунь теперь свои беньки обратно в орбиты . Так понятно ?
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Забота о людях зашкаливает. Следующий шаг всем в Киеве дадут статус УБД и по 10 соток земли.
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Есть хорошая новость, никаких голосований по земле не будет как минимум до 3 апреля, Рада будет работать но только в комитетах.
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Доповнити наступним пунктом: "Загнати всіх ЗЕдебілів в одне приміщення і заколотити вікна та двері нах...!"
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Всех оставшихся зебилов вместе с СН.

Загнать, заколотить окна, двери и сжечь к херам, шоб даже воспоминаний не осталось.
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Ну, хоть хозяйственные магазины будут работать.
У каждого есть, что дома подремонтировать, не лежать же в гробу и ждать смерти весь карантин.
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многие так говорили...
сейчас они уже покойники...
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К сожалению, мрут только старые идиоты. Молодые идиоты продолжают портить жизнь себе и другим.
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Прийшла платіжка...
Сонцелікий хотів ,щоб українці більше сміялись ?...
Смішно...
ЗЕ: - ми_це_зробили_разом ! Кличко затвердив тотальний карантин у Києві із 17 березня - Цензор.НЕТ 3867
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Ну тогда нужно вводить налоговые и арендные каникулы для бизнеса и каникулы по оплате коммуналки для неработающего населения.
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Значит МОЗ точно скрывает статистику по Киеву, столько людей прилетело из Италии и отовсюду...
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Шоб ты и не сомневался.

Правду о масштабах этой эпидемии в Украине мы теперь узнаем только после уничтожения ЗЕбанария.
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Тату и СПА салоны закроют. Как жить? Народ будет повышать рождаемость.
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А шо делать хомячкам, которые никогда сами еду не готовили? Кличко затвердив тотальний карантин у Києві із 17 березня - Цензор.НЕТ 9843

От сейчас Глово и всякие Ракеты на доставке еды рукожопым поднимутся. Кличко затвердив тотальний карантин у Києві із 17 березня - Цензор.НЕТ 6142
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по ящику висит плашка что Киев закрывает все кроме продуктовых, аптек и АЗС
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Матрица билять))) Это матрица. Если нужно сформируют любую реальность. Интересно кто это придумал провести такой социально-психологический эксперимент в масштабах всей планеты и главное - зачем?
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Так он хотя б других за собой не утащит.
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я уже тоже думаю что кто-то просто решил повторить сюжет фильмов - например: Заражение.
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Та стопудово заговор масонов. Кличко затвердив тотальний карантин у Києві із 17 березня - Цензор.НЕТ 9347

Маску не носи, руки не мой, туси побольше в толпе. Быстрее встретишься с тем, кто это все придумал.
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маску не ношу, руки всегда мою - как и до коронавируса))) Интересно как это специалисты ВООЗ, которые были в Китае в январе месяце и оценивали степень угрозы распространения новой инфекции не рекомендовали изолировать Китай? И дождались пока зараза распространится на весь мир? Вариантов не много: 1) специалисты вооз были некомпетентные дибилы и не смогли адекватно оценить степень угрозы и своевременно предложить адекватные мероприятия - изолировать Китай. Но там вряд ли дибилы я думаю. 2) Значит они намеренно не предупредили мир об опасности - а это уже преступление, либо получается опасность "слегка" преувеличена.
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Я ж и говорю - заговор это все, шоб обмануть простой народ.
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Вже тиждень в дружини, вона лікар, питаю: Чи є якісь вказівки з МОЗ?
А нічогісінько! Тиша! І це Обласний центр з полутораміліонним населенням, а що там по селам і районам?
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Санжари були першим прикладом про компетенцію влади ( боляче казати але крім картинки з екранів і горячих промов наи нічим ця влада не допоможе
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в США народ раскупает оружие и боеприпасы, спасибо ублюдкам-президентам Украины,
привели народ к новому рабству, теперь вместо камуняк будут царювать бандиты
из ОПГ МВД И и подобнвые
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Ніколи не надіявся на "моя міліція мєня бєрєжот". Маю достатньо легального інструменту і "маслят". Всі в хаті вміють цим користуватись. Кругову оборону забезпечу.
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Тотальный карантин? Че серьезно да? В субботу снова ярмарка ?
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очень интересно услышать разъяснения по пункту "(ограничено) передвижение людей между городом Киевом и другими населенными пунктами Украины". на работу ездить позволено?
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Киевский клоун где маски,маски за границей.
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Переведите плиз с выталькавага езыка на нормальный - поездом например из Тернополя в Киев теперь попасть нереально ?
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буду тебе гландьі палкой от швабрьі прочищать
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Граждане без паники, всё ок! В Украине после посещения туалета руки моют 70%. в Италии 50% ... Так что мы культурнее Европы!
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