 Кличко затвердив тотальний карантин у Києві із 17 березня

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба міського голови Віталія Кличка.

"Столиця продовжує убезпечувати і упереджувати ситуацію з можливим розповсюдженням коронавірусу. Міська влада посилює обмежувальні заходи в Києві. Ми повинні виграти час! Ми повинні зменшити шанси вірусу на розповсюдження столицею і Україною! Суворі та своєчасні заходи є вирішальними для стримування стрімкого поширення вірусу COVID-19 на території столиці", - наголосив Віталій Кличко.

Він зазначив, що з 17 березня у Києві максимально обмежується:

- Пересування людей між містом Києвом та іншими населеними пунктами України.

- Проведення культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших заходів за масовою участю громадян.

- Робота закладів громадського харчування. Не працюватимуть заклади швидкого харчування, ресторани, кафе, бари. Вони зможуть приймати онлайн замовлення на доставку їжі.

- Не працюватимуть і торговельні центри. За виключенням продуктових та господарських магазинів та аптек.

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Працюватимуть АЗС, банки та банкомати.

Тимчасово призупиняється і робота:

- Спортивних комплексів і залів.

- Закладів побутового обслуговування населення. - СПА салонів, салонів краси, саун, косметологічних кабінетів, кабінетів масажу, перукарень, тату салони та інших.

- Розважальних закладів - дискотек, нічних клубів, комп’ютерних клубів.

"Ми розуміємо, що це незручності для мешканців міста та втрати для бізнесу. Але вони – вимушені та тимчасові. Прибутки та гроші – важливі. Та здоров'я і життя людей – найважливіше! І ми повинні дбати перш за все про це!" - додав мер Києва.

Він зазначив, що міська влада працюватиме в штатному режимі для забезпечення життєдіяльності та безпеки мешканців столиці. Департаментам КМДА доведені вимоги щодо тимчасового скасування нарадчих та колегіальних засідань, громадських слухань, особистих прийомів громадян. ЦНАПи – за потреби прийматимуть громадян, але за попереднім

онлайн записом.

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"Місто подбає про забезпечення соціально незахищених груп населення, особливо одиноких людей похилого віку, продуктами харчування та предметами першої необхідності. – Їх доставлятимуть додому", - наголосив Віталій Кличко.

Разом з тим, керівники підприємств, установ та організацій столиці, незалежно від форм власності та підпорядкування повинні максимально перевести роботу персоналу на віддалений доступ із застосуванням електронних комунікаційних технологій. А також - запровадити режим профілактичного спостереження за співробітниками, які відвідували країни інфекційного ризику.

"Що стосується громадського транспорту, - користування ним ми поки не обмежуємо. Але сподіваємося на свідомість киян, - що не пересуватимуться містом без крайньої потреби. – На роботу (хто працюватиме), в магазини за продуктами, чи в аптеку. Увесь громадський транспорт обробляється дезинфікуючими засобами кілька разів на день. У метро ми просимо пасажирів їздити в масках! Це - ваша безпека і безпека оточуючих людей", - підкреслив мер Києва.

За словами міського голови, Київ з резервного фонду міського бюджету виділяє 10 мільйонів гривень на закупівлю медичних масок. В першу чергу, вони надійдуть в лікарні і поліклініки, працівникам громадського транспорту, в аптеки КП "Фармація".

Також столиця отримала 5 тисяч і замовила 100 тисяч швидких тестів на діагностування коронавірусу. Всі вони надійдуть в медзаклади міста. Віталій Кличко зауважив, що у жодній країні тестів не роблять людям, у яких немає симптомів вірусу COVID -19! І закликав не шукати їх в інтернеті чи в приватних клініках, щоб зробити "профілактично"!

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"Друзі! Нас чекають непрості часи. Але все залежить від нашого свідомого ставлення до ситуації. До свого здоров'я, до безпеки людей, які поруч! Від чітких і спокійних дій. Міська влада максимально інформує мешканців і оприлюднює всю інформацію щодо ситуації. Не переймайтеся "страшилками". Отримуйте інформацію з офіційних джерел. Для нас пріоритет – здоров'я та безпека киян. Пам'ятайте про це та будьте розсудливими!" - підкреслив Віталій Кличко.