 Ми розробили антикризові заходи для підтримки бізнесу через коронавірус, - глава податкового комітету ВР Гетманцев. СПИСОК

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповів глава цього комітету Данило Гетманцев, відповідаючи на запитання журналіста. Оскільки 13 березня він розмістив на своїй сторінці у фейсбуці допис із пропозицією до бізнесу та експертів висловлювати свої пропозиції, ми вирішили дізнатися, що вдалося вже зробити, адже з такими законодавчими змінами затягувати не можна.

"Звернувшись до експертного середовищя та вивчивши досвід зарубіжних країн, ми розробили два законопроєкти про допомогу бізнесу, - пояснив він. - Вони ще не в остаточній редакції, проте ми вже маємо якесь своє бачення. Ми закінчуємо роботу і вони будуть розглянуті на позачерговому засіданні ВР".

Основні нововведення, які підготовлено на цей момент:

- Звільнення від будь-якої відповідальності за порушення податкового законодавства протягом двох місяців. Але, можливо, цей термін буде продовжено.

- Звільнення від сплати ЄСВ всіх самозайнятих осіб терміном на два місяці.

- Заборона на проведення перевірок до 1 липня 2020 року (крім камеральних).

- Декларації фізособам-підприємцям пропонують дозволити подавати до 1 липня 2020 року.

- Звільнення від сплати земельного податку, якщо земля перебуває під об'єктами, які використовуються у підприємницькій діяльності до 31 травня 2020 року.

- Звільнення від податку за нерухомість до 31 травня 2020 року (тільки в частині комерційної нерухомості). Тобто, якщо, наприклад, у людини магазин, який він змушений закрити на період карантину, він не буде платити податки на землю і нерухомість.

- Набуття чинності гучних законів про застосування касових апаратів і програмних РРО для малого бізнесу відкладається на три місяці.

- Виплати за вимушений простій співробітникам підприємств звільняються від податку на доходи фізосіб. Йдеться про те, що якщо підприємство зупиняється на період карантину і люди не працюють, то за законом роботодавець все одно має платити цей податок. Тому депутати пропонують його скасувати, поки є такі надзвичайні обставини.

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За словами Данила Гетманцева, є ще заходи, які не стосуються податків, і вони обговорюються спільно з парламентським комітетом з питань економічного розвитку. "Я запропонував комерційну плату щодо орендної нерухомості і обладнання нараховувати без урахування прибутку орендодавця, - розповів народний депутат. - Якщо є витрати на утримання, на амортизацію - вони покриваються. Але якщо є прибуток, він не має бути сплачений за цей період. Друга пропозиція - ми визнаємо ситуацію, пов'язану з коронавірусом, форс-мажором і звільняємо всіх від цивільно-правової відповідальності (від сплати штрафів, пені тощо)".