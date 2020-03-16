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 Політика України, Економіка
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 Ми розробили антикризові заходи для підтримки бізнесу через коронавірус, - глава податкового комітету ВР Гетманцев. СПИСОК

У Комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики розробили пакет антикризових заходів, які спрямовані на підтримку бізнесу в період негативного впливу фінансової кризи, викликаної ситуацією з коронавірусом.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповів глава цього комітету Данило Гетманцев, відповідаючи на запитання журналіста. Оскільки 13 березня він розмістив на своїй сторінці у фейсбуці допис із пропозицією до бізнесу та експертів висловлювати свої пропозиції, ми вирішили дізнатися, що вдалося вже зробити, адже з такими законодавчими змінами затягувати не можна.

"Звернувшись до експертного середовищя та вивчивши досвід зарубіжних країн, ми розробили два законопроєкти про допомогу бізнесу, - пояснив він. - Вони ще не в остаточній редакції, проте ми вже маємо якесь своє бачення. Ми закінчуємо роботу і вони будуть розглянуті на позачерговому засіданні ВР".

Основні нововведення, які підготовлено на цей момент:

- Звільнення від будь-якої відповідальності за порушення податкового законодавства протягом двох місяців. Але, можливо, цей термін буде продовжено.

- Звільнення від сплати ЄСВ всіх самозайнятих осіб терміном на два місяці.

- Заборона на проведення перевірок до 1 липня 2020 року (крім камеральних).

- Декларації фізособам-підприємцям пропонують дозволити подавати до 1 липня 2020 року.

- Звільнення від сплати земельного податку, якщо земля перебуває під об'єктами, які використовуються у підприємницькій діяльності до 31 травня 2020 року.

- Звільнення від податку за нерухомість до 31 травня 2020 року (тільки в частині комерційної нерухомості). Тобто, якщо, наприклад, у людини магазин, який він змушений закрити на період карантину, він не буде платити податки на землю і нерухомість.

- Набуття чинності гучних законів про застосування касових апаратів і програмних РРО для малого бізнесу відкладається на три місяці.

- Виплати за вимушений простій співробітникам підприємств звільняються від податку на доходи фізосіб. Йдеться про те, що якщо підприємство зупиняється на період карантину і люди не працюють, то за законом роботодавець все одно має платити цей податок. Тому депутати пропонують його скасувати, поки є такі надзвичайні обставини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: США і низка країн вводять податкові пільги для бізнесу

За словами Данила Гетманцева, є ще заходи, які не стосуються податків, і вони обговорюються спільно з парламентським комітетом з питань економічного розвитку. "Я запропонував комерційну плату щодо орендної нерухомості і обладнання нараховувати без урахування прибутку орендодавця, - розповів народний депутат. - Якщо є витрати на утримання, на амортизацію - вони покриваються. Але якщо є прибуток, він не має бути сплачений за цей період. Друга пропозиція - ми визнаємо ситуацію, пов'язану з коронавірусом, форс-мажором і звільняємо всіх від цивільно-правової відповідальності (від сплати штрафів, пені тощо)".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181691
 
 
 Топ коментарі
 
А кредиты? Или прибыль банков - это святое?
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И зарплаты своих "госсуперменеджеров" к адеквату приведите,
а не в пять раз больше чем у президента США. Мы разработали антикризисные меры для поддержки бизнеса из-за коронавируса, - глава налогового комитета ВР Гетманцев - Цензор.НЕТ 9455
Кризисная экономика должна быть экономной.
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А Каламойша джесяток? Ще на білатах ціну в пятеро задрав!
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Что-то ни один бот не гавкнул,парадокс.
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А **** гавкать, це лише прожекти!
Дій поки що ніяких, тільки інфікованих завозять в Київ ешелонами!
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Петрусь давече самолет целый приволок.
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А Каламойша джесяток? Ще на білатах ціну в пятеро задрав!
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Бизнесмены они деньги на всем зарабатывает и на карантинах и на войне, детей то надо как то в Англии учить.
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Гандольєри це! Роналду свої готелі в лікарні перепрофілює і лікарям зарплату за власний рахунок платить!!!
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Это не бизнес мены, это схематозники барыги

В Украине заработать можно только на схемах и барыжничестве.
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это украинский бред. Ахметов, Порошенко и Коломойский не бизнесмены, а воры.
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их еще принять надо,если соберется вр
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Та ще й тисячі поправок внесуть і до літа розглядатимуть.
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И зарплаты своих "госсуперменеджеров" к адеквату приведите,
а не в пять раз больше чем у президента США. Мы разработали антикризисные меры для поддержки бизнеса из-за коронавируса, - глава налогового комитета ВР Гетманцев - Цензор.НЕТ 9455
Кризисная экономика должна быть экономной.
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А на віщо, Кабінет міністрів звільняють "за розвал економіки", а премії вони "за високі показники і інтенсивність" поїздок по за буграм по розпихали по кишеням. Мы разработали антикризисные меры для поддержки бизнеса из-за коронавируса, - глава налогового комитета ВР Гетманцев - Цензор.НЕТ 4209
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Гетьманович,отменять нужно все налоги,малый и средний бизнес должен быть освобожден от поборов,всю бюджетную недостачу покроете конфискацией имущества и бизнеса у таких крыс как потрох,ахметка,беня и прочие чуки, вирус - хороший повод провести эту справедливую операцию через принятие срочного закона.
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когда будут АРЕСТОВАНЫ все активы бЭни и бОголюбова - а он сам арестован.....
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..вот поддержали так уж поддержали ! Ми розробили антикризові заходи для підтримки бізнесу через коронавірус, - глава податкового комітету ВР Гетманцев - Цензор.НЕТ 6791
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Я надеюсь меры поддержки малого бизнеса и ФОПов ,или как обычно ,Ахметова и Бени ?
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Чому обмеження вводяться поза правовим полем?Чому не запроваджено НС, там є розді4 стаття16,17,розділ5 ітд.
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Ага розробляємо як набарижить на здоров`ї українців! Дезактин був по 472 грн, тепер продають по 850. Марлеві повязки були оп 1,2грн за штуку, тепер по 21,50 грн.! І хто тебе "барига"?
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А налог на доходы ФОП вынуждено приостановивших деятельность, например в сфере образования? Освобождение от ответственности, срок подачи деклараций и отсутствие проверок - это не то! Чистый же форс-мажор, малый бизнес и так на ладан дышит. А еще и арендную плату ни за что платить!
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