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 Світ збожеволів від коронавірусу. Навіть "рідна Росія закрила кордон із Білоруссю", - Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, погоджуючи призначення керівників місцевих органів влади, закликав їх без паніки будувати свою роботу в зв'язку з ситуацією з коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє БЕЛТА.

"Викликів дуже багато. Ви бачите: світ збожеволів від коронавірусу або, може, на основі цих всіх міркувань про коронавірус. Але для нас не це головне і страшне. Ми ці віруси переживали, переживемо і цей. Були і складніші віруси: і свинячий, і пташиний, і атипова пневмонія. Потім ахали і охали, звідки це з'явилося: ось, бачте, засоби масової інформації винні, що вони занадто широко і не так висвітлювали проблеми. Напевно, і цього разу засоби масової інформації звинуватять через місяць-другий. Хоча і до них претензій чимало", - зазначив Лукашенко.

На його думку, в Білорусі адекватно реагують на погрози. Медики вже давно  вживають точкові заходи, і самі білоруси в цілому адекватно реагують на ситуацію, зауважив Олександр Лукашенко.

"Білоруси просто молодці. За винятком одного випадку: не бігайте по аптеках і не скуповуйте маски, спецодяг або якісь ліки", - сказав він.

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Після того, як в країні різко зріс попит на медичні маски, вітчизняні підприємства були орієнтовані на збільшення обсягів їхніх виробництв. Як розповів Лукашенко, вчора про ситуацію, що складається в Білорусі, йому доповідав прем'єр-міністр. Виявилося, що тепер нікуди дівати випущену продукцію.

"Зшили - дівати нікуди. Легпром вимагає: сплатіть нам. А охорону здоров'я каже: нам стільки не треба, нам нікуди дівати. Правда, я йому сказав, що треба розвертатися: в Німеччині не вистачає спецодягу, масок. Треба продати їх, якщо на них є попит", - додав білоруський президент.

За його словами, крім Мінська і великих міст, ситуація з коронавірусом не така проблема для районів і районних центрів. "Найбільша для нас (не проблема, а відповідальність) - це економіка. На жаль, всі ці рухи тіла в напрямку коронавірусу дуже різко позначилися на економіці. Дійшло до того, що наша рідна Росія - підкреслюю - закрила кордон з Білоруссю", - зазначив глава білоруської держави.

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У той же час він констатував, що в Білорусі відносно спокійна обстановка, а "Росія вся палає від коронавірусу".

"Так хто від кого повинен закриватися. Питання риторичне", - додав Президент Білорусі.

Лукашенко закликав місцеві органи влади без будь-якої паніки працювати з людьми, нагадуючи їм про запобіжні заходи.

За даними Міністерства охорони здоров'я країни, в Білорусі зареєстровано 36 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181687
 
 
 Топ коментарі
 
а этот всё поёт песни про родную раису …
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а этот всё поёт песни про родную раису …
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Поэтому думающие украинцы давно поняли, что лично усатая Бульба нам
не то что не "родня", а даже и - не седьмая вода на киселе.
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Главный душевнобольной говорит, что все вокруг стали душевнобольными.. Как это мило..
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Родная? Від фрази "родная расія" мене аж пересіпує
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Щас, вот только фильтр противогаза помадой докрасит и тени под окулярами подведет!
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"Дядя Федор". пока в виде комбеза ОЗК не оденешь, Галя гулять не пойдеть!!!"
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брюкву и бульбу свари подыши на кастрюлькой)
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Kakja ona radnaja mozet bit fasistkaja rosjia?Tam fasisty etogo veka zyvut bolse nikde takix nanajdios
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йому може й рідна, бо тільки завдяки їй він ще досі президент
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Jest Belorus takze.V rosiji danyje nepravylnyje dajut realno tam uze desiatki tysiac.Smotriu Chabarovks jedut kitajci svobodno tam milioni gorod vet i poslo dalse takze po rosiji.Realo rosji desiatki tysiac zarozionix uze jest na dani moment.Ne tysiaca a desiatki tysiac
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там все опнутые. с одной стороны радная расея, с другой - та орёт, шо она старший брат. короче - родилась расея в ночь. не то сына, не то дочь.
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Так радуйся, шо закрыли. От кацапов ничего доброго не бывает.
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Афганские учёные пытались создать вакцину против коронавируса, но всякий раз получали героин. Мир сошел с ума от коронавируса. Даже "родная Россия закрыла границу с Беларусью", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 6567

и
Коронавирус скоро сгинет сам по себе, потому что СДЕЛАНО В КИТАЕ. Мир сошел с ума от коронавируса. Даже "родная Россия закрыла границу с Беларусью", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 5567
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как самому приготовить антисептик для рук (вода, спирт, перекись и глицерин)
https://youtu.be/XG1Nj7uHons
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Ждем когда Башкоростан закроет границу с Татарстаном
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Авторитарным и тоталитарным режимам не страшны такого рода угрозы.
Лукашенко и путену проще "засекретить потери", контролировать ручные СМИ - чем бороться за жизни и здоровье граждан.
По такому пути они и пойдут...
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Похоже диктаторы все конченые. Лука не исключение.
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"Білоруси просто молодці. За винятком одного випадку" Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3181687

А що це за випадок? Просто цікаво.
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Так этому ж радоваться надо!!! Не было бы счастья,да несчастье помогло.
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Кому родная , а кому поганая . Но Саша тролит . молодец усатый .
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русских коронавирус не берёт, у них есть защитная хромосома, а чтобы наверняка защититься нужно на*бнуть бояры, и на ярмарку песни плясать под балалайку
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Лука щось знає? "Россия вся полыхает от коронавируса". Источник: https://censor.net.ua/n3181687
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Уверен, Лукашенко примет строгие и решительные меры.
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