 "Розборки" у "СН" через Консультативну раду ведуть до створення нової групи всередині фракції, - Бутусов

Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"У фракції "Слуга народу" тривають "розборки" з тими депутатами, хто зажадав парламентського контролю і підписав заяву протесту проти таємних переговорів з РФ у Мінську і створення спільної Консультативної ради з представниками російської окупаційної адміністрації. Це звернення розмістили на своїх сторінках 62 депутати, проте потім щонайменше 7 депутатів, близьких до "групи Коломойського", відкликали свої підписи і видалили записи проти протоколу", - повідомив журналіст.

Він також наголосив, що попри повний контроль усіх парламентських комітетів, включно з комітетом з оборони і безпеки і комітетом із закордонних справ, керівництво ОП не ставить до відома парламент про хід переговорів з РФ.

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11 березня в Мінську були підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Як повідомлялося, деякі депутати фракції "Слуга народу" просять Зеленського повернути переговори в Мінську в поле законодавства України. Звернення на своїх сторінках у фейсбуці розмістили, зокрема, Микита Потураєв, Богдан Яременко, Єгор Чернєв, Гео Лерос, Дмитро Наталуха, Віталій Безгін, Анастасія Красносільська, Вікторія Подгорна, Анна Бондар, Андрій Мотовиловець, Дмитро Гурін, Ігор Василів.