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Все про:Мінськ (543) Бутусов Юрій (1269) Слуга народу (723)

 "Розборки" у "СН" через Консультативну раду ведуть до створення нової групи всередині фракції, - Бутусов

Депутати монобільшості, які протестують проти капітулянтських протоколів у Мінську, обговорюють можливість створення нової депутатської групи в складі фракції.

Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"У фракції "Слуга народу" тривають "розборки" з тими депутатами, хто зажадав парламентського контролю і підписав заяву протесту проти таємних переговорів з РФ у Мінську і створення спільної Консультативної ради з представниками російської окупаційної адміністрації. Це звернення розмістили на своїх сторінках 62 депутати, проте потім щонайменше 7 депутатів, близьких до "групи Коломойського", відкликали свої підписи і видалили записи проти протоколу", - повідомив журналіст.

Він також наголосив, що попри повний контроль усіх парламентських комітетів, включно з комітетом з оборони і безпеки і комітетом із закордонних справ, керівництво ОП не ставить до відома парламент про хід переговорів з РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підписаний в Мінську протокол не є юридичним документом, обов'язковим до виконання, - Єрмак

11 березня в Мінську були підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Як повідомлялося, деякі депутати фракції "Слуга народу" просять Зеленського повернути переговори в Мінську в поле законодавства України. Звернення на своїх сторінках у фейсбуці розмістили, зокрема,  Микита Потураєв, Богдан Яременко, Єгор Чернєв, Гео Лерос, Дмитро Наталуха, Віталій Безгін, Анастасія Красносільська, Вікторія Подгорна, Анна Бондар, Андрій Мотовиловець, Дмитро Гурін, Ігор Василів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181685
 
   
 Топ коментарі
 
Ведут к тюрьме.Кучму и ермака надо арестовать за измену Украине.Теперь понятьно,почему убрали Бессмертного. Он реальный банднровец.
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Слугы народу розваливаються на глазах!КАРТОЧНЫЙ ДОМИК!!
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Ведут к тюрьме.Кучму и ермака надо арестовать за измену Украине.Теперь понятьно,почему убрали Бессмертного. Он реальный банднровец.
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Когда ты приводишь к власти комиков, статистов и фотографов, то потом тебе на их мнение глубоко наплевать. У них не должно быть своего мнения. Ты можешь министра здравоохранения (которая стала министром из-за своих женских чар) ради пиара послать в карантин. И она пойдет.
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Слугы народу розваливаються на глазах!КАРТОЧНЫЙ ДОМИК!!
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Нарешті прокинулись! А це тоді що було?

"Разборки" в "СН" из-за Консультативного совета ведут к созданию новой группы внутри фракции, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4890
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Й геть не суб'єктність?
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І як з того тексту витікає, що вони ніхто, якщо підписи йдуть у загальному списку? До речі, перечитай уважно 12 пункт, якщо в змозі його зрозуміти.
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І як з того тексту витікає, що вони ніхто, якщо підписи йдуть у загальному списку?
--
а кто они?

перечитай уважно 12 пункт, якщо в змозі його зрозуміти.
--
считаешь себя умным? настолько умным, что вправе хамить? докажи! реши задачку на IQ
8 # 7=33
5#5=15
9 # 11 = 103
14 # 9 =?
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Ні, не відповість- соя очі застить!
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Як же отара правди боїться, немов чорти денного світла!
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Бумажка, яку підписали два посли, колишній президент, та якихось два чмирі з вулиці з прізвищами, схожими на нині покійного захараста і зниклого кудись плотву.
А на тих, що підписані 11.03.20 перед підписами стоять посади ЛДНР, а ще там присутній підпис Голови ОПи - офіційної морди. Різницю відчуваєш?
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деякі слуги уродів забоялись київських каштанів.
а беня нічого не боїться.
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Он на море на яхте снова это все переживет...
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Торговля на соплях. Превратится ли Зеленский из-за эпидемии в коронавирусного "барыгу"
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Сопли делят после продажи, слуги народа, ведь если только 100 депутатов не удолетворят они разваляться.
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Люди, уважно дивіться за руками ЗЕбілів!! щоб ті мерзотники чогось під паніку не натворили.....
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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Каждый депутат ВР из фракции СН должен крепко подумать, а стоит ли ему становиться предателем Украины и чем это для него, в итоге, кончится.
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Пока думають ті, які реально розуміють, що швидко втікти не успіють.
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Зе-депутаты от Киева, значит, согласны сдать Украину врагу. И тут я вспоминаю, печерский округ Киева, на первом месте Зе-ипло, Анна пуртова вроде, что-то около 20%, на втором Леонид Емец от Голоса, и на третьем -европейская солидарность, и у них по 16%. Вопрос: неужели нельзя было договориться, поделить округа, не подыгрывать зебилам? а теперь эти киевские зе-депутаты делают всё, чтобы враг пришел на нашу землю.
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Педро совсем не меньше вреда Украине нанес, чем самые лютые враги.
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ну вам и мозги засрали. не смотрите до обеда олигархических телеканалов. так других нет. вот никакие и не смотрите... Да благодаря Порошенко, Яценюку, Турчинову и куче других патриотов, вы сейчас имеет возможность пропихивать свои темнички, а то бы писали что Малороссийский федеральный округ поддреживает обнуление путина
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Это Вы мозги людям засоряете тем, чего не было. Педро -- вор, который должен сидеть в тюрьме.
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самая темная Зе-ночь перед рассветом. Портнов, Путин, Медвечук, Янукович, а теперь еще Ермак с Зелёным ушлёпком должны сидеть в тюрьме. Беня ваш, за то, что железнодорожными составами крал деньги из Приват-банка, которыми потом оплачивал компанию Главзебила, вот они должны сесть. Путин вообще крадёт процентами ВВП России но нам на него пох, нам бы главное своих ворюг посадить, тех, которые масочки от коронавируса из Украины вывозят, за чемоданы бабла кешем
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В украинской политике куда не ступишь везде вступишь. Что правда , то правда.
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Да украл он путина хла страну , успокойтесь и его обнулил . Теперь - это страна 404 и без конституции.
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Группа может и образуется, но это ситуативная и нестойкая группа. По всем другим вопросам они будут подчинятся указаниям из ОП.
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пусть выходят из СН во внефракционные, а там и в КС уже можно подавать обращение
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Просто некоторые члены СН вспомнили, что они украинцы и им здесь в Украине жить,как и их детям, внукам. Жаль,что большинство СН еще не вспомнили, какого народа они слуги,все им затмили конверты с 5000 дол. ежемесячно.
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Что за зуд что то подписывать ? Что уже ОБСЕ уже ввело контроль ОРДЛО круглые сутки и по всей территории ? Может уже Дебальцево вернули ? Руки надо рубить таким подписантам !
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