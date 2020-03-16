 Перший розгром "Слуги народу" на довиборах у Раду: На 179-му окрузі Світлична набирає близько 70% голосів, - Бутусов

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє журналіст і головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Я писав про цю вражаючу історію. За 13 днів до виборів кандидатка "Слуги народу" Вікторія Алєксєйчук знялася з виборів і виступила на підтримку Світличної - яка була головою Харківської ОДА за президента Петра Порошенка. Офіційна причина, яку озвучили президенту Володимиру Зеленському, щоб він не влаштував скандал, - катастрофічне падіння рейтингу "Слуги народу" за соціологією. Але насправді, тіньовий куратор "СН" Вадим Слюсарев домовився про проведення Світличної в Раду в обмін на необхідні Слюсареву рішення обласної ради. Тому поставили слабкого кандидата, адже Алєксєйчук жодного стосунку до 179-го округу не мала", - йдеться в повідомленні.
За словами Бутусова, по суті "Слуги" самі злили свій рейтинг на 179-му окрузі, і це сигнал, як вони готуються проводити місцеві вибори.
"Партія, яка на виборах в липні 2019-го виграла всі округи в області, крім двох, ганебно здала без бою цілий округ, де якихось 7 місяців тому кандидат "СН" Кучер отримав 50% голосів", - підсумував він.
Нагадаємо, вибори на 179 окрузі відбулися 15 березня у зв'язку з тим, що обраний там народним депутатом Олексій Кучер був призначений головою Харківської ОДА.
А может Аваков у власти - министр времен Порошенко - показатель победы Порошенко?
Во-первых, у нее с Зе конфликт.
Во-вторых, в СН ныне идут только политические самоубийцы, которым нужно срочно напаковаться.
одно дело за Клоуна в кабинке бумажку опустить тайно.., и совсем другое выйти на улицу с табличкой - "Я идиот!"
что он предложит ?
«подчиняйся , а потом обжалуй» ?
или « бальшая стройка » ?
.....
«не на часі» сказал Зеленский про вооружение населения
ехай дальше - ответили лохи
Просто не самый сильный из возможных.
А Светличная была главой областной администрации, в политику не лезла, занималась областью, она имеет популярность там.
А это пока предварительные ласки.
На вотчині Авакова, на Харківщині, керували аваківці (ну, окрім, власне, Харкова; там - Кернес, гепа і допа...). Якщо хто зрозуміє оцю просту істину - той зрозуміє, чому Світлична була губернатором; і чому нині йде в Раду, як "незалежна"... І чия вона, "незалежна"... А те, що в неї є свої союзники (втім, як і в у Авакова) з різних політичних сил, включаючи зажиддя - то вже деталі.
Никакого отношения победа Светличной не имеет к партийным разборкам. Люди голосовали за нее лично, а не за принадлежность либо непринадлежность к какой либо партии.
Во-вторых, я так смотрю, СН не нужна победа на местах. Изначально этот проект создавался под решение олигархических нужд на общенациональном уровне (окрытие рынка земли, удержание цен на коммуналку, с чего получает копеечку Ахметов-Коломойский-Пинчук-Ко, и т.д.). Ну так эти задачи они успешно решают.