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Все про:Харків (1685) Бутусов Юрій (1269) Світлична (64)

 Перший розгром "Слуги народу" на довиборах у Раду: На 179-му окрузі Світлична набирає близько 70% голосів, - Бутусов

На 179-му окрузі в Харківській області перемогу здобула самовисуванець Юлія Світлична. Явка на окрузі була рекордно низька - до 27%, і Світлична набрала близько 70% голосів.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє журналіст і головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Я писав про цю вражаючу історію. За 13 днів до виборів кандидатка "Слуги народу" Вікторія Алєксєйчук знялася з виборів і виступила на підтримку Світличної - яка була головою Харківської ОДА за президента Петра Порошенка. Офіційна причина, яку озвучили президенту Володимиру Зеленському, щоб він не влаштував скандал, - катастрофічне падіння рейтингу "Слуги народу" за соціологією. Але насправді, тіньовий куратор "СН" Вадим Слюсарев домовився про проведення Світличної в Раду в обмін на необхідні Слюсареву рішення обласної ради. Тому поставили слабкого кандидата, адже Алєксєйчук жодного стосунку до 179-го округу не мала", - йдеться в повідомленні.

За словами Бутусова, по суті "Слуги" самі злили свій рейтинг на 179-му окрузі, і це сигнал, як вони готуються проводити місцеві вибори.

"Партія, яка на виборах в липні 2019-го виграла всі округи в області, крім двох, ганебно здала без бою цілий округ, де якихось 7 місяців тому кандидат "СН" Кучер отримав 50% голосів", - підсумував він.

Нагадаємо, вибори на 179 окрузі відбулися 15 березня у зв'язку з тим, що обраний там народним депутатом Олексій Кучер був призначений головою Харківської ОДА.

Читайте також: Лідери на виборах у Раду по 179 округу: Світлична (самовисування) - 62,3%, Алексейчук (СН) - 12,5%, Діденко (ОПЗЖ) - 8,5%, - "Рейтинг"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181684
 
   
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праздник будет ???
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От перефарбувалася мудачка. Віддано служила Петру Олексійовичу, а тепер буде депутаншою від Оппо за Жоппу.
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Місцеві вибори- це окремий світ. Там дуже мало депутатів, що постійно від однієї партії. Переважна більшість вступає у правлячу партію. І коли кажуть- от той від Пороха, а тепер за Зе, або був у Ригів, а став від Пороха- все це не має ніякого значення. Через 4 роки вони знову змінять свій прапор.
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Это не6 ПОРАЖЕНИЕ ЭТО АКСИОМА ТИПА рейтинга вернее АНТИ рейтинга СН и полный их зашквар даже самые упоротые поумнели а через меся два полета в карантине даже полные дауны дебилы и кретины поцмнеют...
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О каком-либо "рейтинге" СН изначально говорить могли только дурачки. Нет у них рейтинга и никогда не было. Это часть рейтинга Великого Зе, делегированная никому неизвестным фрикам.
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В Чорноморську ми маємо мера котрий був во всіх партіях починаючи з кпсс. Він був 1-й секретар кпсс міста Іллічівськ. Зараз йому 76 років.
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традиційний український чиновник. Кращих, на жаль, немає.
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Самовыдвиженка. Еще раз перечитай - самовыдвиженка. Где ты увидел ЖОПО-блок?
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Нет такой партии:слуга народу.Это сброд.Даже не сборняк.От них тошнит,как и от порошенко.
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помнится, тоже был такой "Народный фронт"... тоже набрал больше всех голосов на выборах в ВР... никто его не видел? куда делся?
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В чем разгром? В том, что кандидат от СН снялась в пользу победившей Светличной? Или в том что Светличная перебежала к Зе?
А может Аваков у власти - министр времен Порошенко - показатель победы Порошенко?
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Интересно будет почитать мнение эксперта во всех областях, когда Светличная войдет во фракцию СН, о чем наверняка есть договорняк.
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Не пойдет.
Во-первых, у нее с Зе конфликт.
Во-вторых, в СН ныне идут только политические самоубийцы, которым нужно срочно напаковаться.
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Автор текста часто желаемое за действительное выдает. Понятнто,что Светличная-стандартный чиновник. Служила Порошенко,теперь Зеленскому,потом Ведмедчуку, и.т д.. Эти люди вообще не имеют идеологии.
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так шо, нехай зюзя більше не звиздить, що виконує бажання виборців, коли здає національні інтереси
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Любят в Харьковской области разных райнинов.
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Просто вас сейчас украинцы живьем сожгут, если таки отважитесь выйти.
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нет уж увольте.....

одно дело за Клоуна в кабинке бумажку опустить тайно.., и совсем другое выйти на улицу с табличкой - "Я идиот!"


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зеленский прокидал голосовавших за него
что он предложит ?
«подчиняйся , а потом обжалуй» ?
или « бальшая стройка » ?
.....
«не на часі» сказал Зеленский про вооружение населения
ехай дальше - ответили лохи
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Вас не дивує, що слуга народу знялась з виборів і підтримала порохоботку Світличну?)))
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Какая тут радость? У его записных холуёв рейтинг выше чем у него самого. Когда кричал "Через рік так через рік !", эта ситуация виделась ему несколько по другому...
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А вы ожидали от А.Полтавы высокого уровня IQ?
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эти выборы - приговор квартальному идиоту и его шапито. а еще ж не было официальной капитуляции от ермака, еще не было бениного дефолта. вообщем, к осени зельцмана выкинут из охфиса на свалку истории. запомните этот пост.
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Бутусов сам себе противоречит, говорит о разгроме СН, но тут же оказывается что кандидат от СН даже не участвовал в выборах а выступил в поддержку Светличной.
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В підтримку Світиличної, яка була головою ОДА при Порошенку...
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Нисколько не противоречит. Он фанатично верен Порошенко.
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Кандидат от СН - участвовал.
Просто не самый сильный из возможных.
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Ничего он не противоречит. Была предварительная социология, кандидат от слуг набирала чуть больше 10%. Вот и снялась, чтобы явно не было видно, что народ уже отошел от дурмана и на слуг не поведётся.
А Светличная была главой областной администрации, в политику не лезла, занималась областью, она имеет популярность там.
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Разгром будет, когда повешенные на фонарных столбах "слуги" будут направление ветра указывать.

А это пока предварительные ласки.
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Это начало конца СН на местах. Необратимый процесс набирает обороты.
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Главное ,как Ювт и другие назвать черное белым.Если часто повторять,то поверят.Политични вподобання неангажованной прессы.Люди с политичным статусом и полностью безответственные.Вот подфартило! Экономичный кризис,Короновирус.Золотое время для желания лузеров развалить Украину.Ату зеленского! Ату!
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Фотографа тоже под Богуслаева подкладывали, да вот нежданчик народ проголосовал не за местного барона, а за алкаша выдали ему кредит доверия. Кредит исчерпался весь...
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Всі, хто тут іспражняється, забуває, що попередня влада складалась з складних блоків (отака тавтологія; але точність - понад усе). Був блок БПП, і був блок НФ, разом - коаліція. В кожен блок коаліції входили, як мінімум, по 5 політичних сил; і, щоб існував баланс всередині коаліції і окремо блоків - посади ділились.
На вотчині Авакова, на Харківщині, керували аваківці (ну, окрім, власне, Харкова; там - Кернес, гепа і допа...). Якщо хто зрозуміє оцю просту істину - той зрозуміє, чому Світлична була губернатором; і чому нині йде в Раду, як "незалежна"... І чия вона, "незалежна"... А те, що в неї є свої союзники (втім, як і в у Авакова) з різних політичних сил, включаючи зажиддя - то вже деталі.
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всё просто : -дерибан Харьковской земли продолжается...
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У Светличной очень хорошая репутация в Харькове и области, она неоднократно была лучшим губернатором Украины, очень умная и образованная женщина. Она бы победила на любом округе Харькова или области, я бы сама за нее голосовала, баллотируйся она в моем округе.
Никакого отношения победа Светличной не имеет к партийным разборкам. Люди голосовали за нее лично, а не за принадлежность либо непринадлежность к какой либо партии.
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А вы думали Харьковчане за Пташник будут голосовать?Светличная много сделала для области.
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Во-первых, Светличная весьма популярна в Харьковской области. Скорее всего, она выиграла бы и без подавков от СН.
Во-вторых, я так смотрю, СН не нужна победа на местах. Изначально этот проект создавался под решение олигархических нужд на общенациональном уровне (окрытие рынка земли, удержание цен на коммуналку, с чего получает копеечку Ахметов-Коломойский-Пинчук-Ко, и т.д.). Ну так эти задачи они успешно решают.
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а есть хоть что-то где светличная упоминает россию как страну агрессора, курс в НАТО и евроинтеграцию? не пополнится блок мертдведчинки?
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Не розумію, з чого весь хайп? Ну, "вибрали" представника влади за типовою схемою договорняків. Все, як завжди. Як на всіх виборах. Кумедні вибори, коли народ не має жодної реальної політичної партії, а всі місця у владі розподіляються через попередні домовленості між чиновниками згідно ієрархії.
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Вот скоро Петины бабки объединятся с Зелиной властью, как вы потом будете обниматься, непримиримые сейчас 73 и 24 процента? Забыли Ющера и премьера Яныка? А зря!
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