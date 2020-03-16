 Контррозвідка СБУ запобігла нелегальному вивезенню за кордон комплектуючих, які використовують у системах ППО. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, мешканець столиці планував під виглядом аудіотехніки протиправно перемістити за кордон товари подвійного призначення, що підлягають обов`язковому державному експортному контролю.

Викрили зловмисника на одному із митних постів під час спроби відправити за кордон вакуумні лампи, що є складовими елементами системи наведення ПВО.



Фото: сайт СБУ

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Зловмисник підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт направлено до суду.