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Все про:контррозвідка (208) ПВО (78) Правоохоронні органи (925) СБУ (5399)

 Контррозвідка СБУ запобігла нелегальному вивезенню за кордон комплектуючих, які використовують у системах ППО. ФОТО

Незаконне вивезення з України комплектуючих, які використовують у системах протиповітряної оборони попередила контррозвідника Служби безпеки України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, мешканець столиці планував під виглядом аудіотехніки протиправно перемістити за кордон товари подвійного призначення, що підлягають обов`язковому державному експортному контролю.

Викрили зловмисника на одному із митних постів під час спроби відправити за кордон вакуумні лампи, що є складовими елементами системи наведення ПВО.

Контррозвідка СБУ запобігла нелегальному вивезенню за кордон комплектуючих, які використовують у системах ППО 01
Фото: сайт СБУ

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Зловмисник підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181683
 
   
 Топ коментарі
 
Полная ерунда! Эта лампа в военной технике лет 50 как не используется. А вывезенные из Украины 900 тонн марлевых повязок СБУ не заметила.
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Скорее всего это и есть радиотехника. Контрразведка СБУ предотвратила нелегальный вывоз за границу комплектующих, которые используют в системах ПВО - Цензор.НЕТ 9373
Что не исключает конечно их применения в военной технике.
Любитель тёплого лампового звука погорел Контрразведка СБУ предотвратила нелегальный вывоз за границу комплектующих, которые используют в системах ПВО - Цензор.НЕТ 1223
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Але ж і ідіоти бо вважають що решта людей ідіоти . Хоча відносно 73% вони можливо і мають рацію . На сьогодні лампа 6С33С досить ходова в аматорів "лампового звуку" які її тулять до своїх ПНЧ і чамріють від щастя . Звичайно могла стояти в БП якоїсь древньої РЛС розробки першої половини 60х , а ще стояли в лабораторних ЛІПСах теж розробки тих часів . Загалом імітація бурхливої діяльності . Круті в нас "контрики" з СБУ .
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Скорее всего это и есть радиотехника. Контрразведка СБУ предотвратила нелегальный вывоз за границу комплектующих, которые используют в системах ПВО - Цензор.НЕТ 9373
Что не исключает конечно их применения в военной технике.
Любитель тёплого лампового звука погорел Контрразведка СБУ предотвратила нелегальный вывоз за границу комплектующих, которые используют в системах ПВО - Цензор.НЕТ 1223
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Звісно , що більшість радіодеталей - подвійного призначення. Але такий древній девайс можливо застосовувати в самих застарілих системах. Якщо такі є і десь працюють. СБУ вже 21 століття. Займіться реальними справами, а не дурницями.
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Болты, гайки и металл тоже используются в системах ПВО. Даже танки и автоматы ...
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Полная ерунда! Эта лампа в военной технике лет 50 как не используется. А вывезенные из Украины 900 тонн марлевых повязок СБУ не заметила.
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Але ж і ідіоти бо вважають що решта людей ідіоти . Хоча відносно 73% вони можливо і мають рацію . На сьогодні лампа 6С33С досить ходова в аматорів "лампового звуку" які її тулять до своїх ПНЧ і чамріють від щастя . Звичайно могла стояти в БП якоїсь древньої РЛС розробки першої половини 60х , а ще стояли в лабораторних ЛІПСах теж розробки тих часів . Загалом імітація бурхливої діяльності . Круті в нас "контрики" з СБУ .
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100 тыс. тонн масок не заметили, а лампочки у мужика забрали, ну кто их нормальными назовёт, у меня этих лампочек два ящика в сарае, есть полностью в металле и на эбонитовом розъеме, может дети в музей когда то отнесут, даже есть ГУ размером с бутылку шампанского, папа в детстве на них музыку крутил по всему союзу и хранил их всю жизнь.
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Яка "грандіозна" операція - з гармати по горобцях, аби якийсь показник.
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