EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події, Суспільство
  2141  48
Матеріали за темою:
Все про:хабар (2948) Держприкордонслужба (2471) карантин (200)

 На КПВВ на Донбасі громадяни шість разів намагалися підкупити прикордонників з метою безперешкодного проїзду

Співробітники Держприкордонслужби зафіксували спроби дати хабар у трьох контрольних пунктах в'їзду-виїзду на Донбасі за пропуск через лінію розмежування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Так, припинено пропуск через лінію розмежування на виїзд з тимчасово окупованої території України громадян (у тому числі іноземців та осіб без громадянства), які не мають постійної реєстрації місця проживання на контрольованій території України. А громадян (у тому числі іноземців та осіб без громадянства), які мають постійну реєстрацію місця проживання на контрольованій території України – на в’їзд до тимчасово окупованої території України.

При цьому пропуск зазначених категорій громадян до зареєстрованого місця проживання буде здійснюватися без обмежень.

Минулої доби пасажиро-транспортний потік зменшився, хоча і зберігав високу динаміку. Загалом через КПВВ проїхало 55 000 осіб та 5,9 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" – 12 900 осіб та 1425 транспортних засобів;

"Мар’їнка" – 10 725 осіб та 1625 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" – 10 820 осіб та 1850 транспортних засобів;

"Гнутове" – 4480 осіб та 965 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" – 16 055 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карантин в Україні: від опівночі в країну не пустили понад пів сотні іноземців

Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 0/20; "Мар’їнка" – 0/15; "Новотроїцьке" – 0/0; "Гнутове" – 0/10.

"Учора в КПВВ "Новотроїцьке", "Майорське" та "Мар’їнка" прикордонники зафіксували шість спроб надання неправомірної вигоди. Громадяни України пропонували за гроші сприяти безперешкодному перетинанню лінії розмежування. Від таких пропозицій прикордонники відмовились та по даним фактам повідомили співробітників Нацполіції", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 березня уряд України затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.

17 березня з 00:00 пункти пропуску через державний кордон буде закрито для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для українців, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску залишаться відкритими.

У зв'язку з карантином 94 пункти пропуску через кордон зупинять роботу, ще 49 - припинять пішохідне сполучення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181676
 
 
 Топ коментарі
 
Чего вообще эти падлы шныряют туда сюда? Голосовали за днр ну и сидите там.
 показати весь коментар
 
Досить годувати Україну, годуйте самі себе.
 показати весь коментар
 
К вражим Украм!? За позорными пенсиями!? Пропустите, это ж НАШИ люди! На КПВВ на Донбассе граждане шесть раз пытались подкупить пограничников с целью беспрепятственного проезда - Цензор.НЕТ 7576
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Озолотяться хлопці. А лісосмугами, через мінні поля лугандони не пробували?
 показати весь коментар
 
 
Чего вообще эти падлы шныряют туда сюда? Голосовали за днр ну и сидите там.
 показати весь коментар
 
 
Сепарні там 89%. Офіційні дані з їхнього рехверендуму.
 показати весь коментар
 
 
Чем ты отличаешься от той ваты, которая верит этим процентам по раша-ТВ?
 показати весь коментар
 
 
когда им удобно - их парашаСМИ вполне устраивает. Главное чтоб свой когнитивный манямир не рухнул.
 показати весь коментар
 
 
а как же - "под дуломи автоматов"? Вы там определитесь - либо их под автоматами загоняли голосовать, либо все таки они сами реально себе рюзке мир выбрали
 показати весь коментар
 
 
Никто под автоматом на избирательные участки не загонял. Они сами с танцами и плясками за паРашу туда привалили и еще выстаивали длинные очереди- фото ниже.)
 показати весь коментар
 
Я про что и говорю. А в СМИ преподносили как? наберите в гугле "референдум днр под дулами автоматов". Я уже даже и не вспоминаб как обь этом первые лица Украины говорили На КПВВ на Донбасі громадяни шість разів намагалися підкупити прикордонників з метою безперешкодного проїзду - Цензор.НЕТ 8761. Вот даже новость немного ниже, там не про дыныры, а про Крым - но не суть - Порох о чем талдычит? Он все шесть лет втирает очки, что рехферендум насильный, фиктивный, нарисованный. Или все таки добровольно и сами решили?
еще раз касательно дыныры и лыныры. т.е. вы согласны с тем что граждане этих непризнанных образований в большинстве (5 копеек говорит 89 процентов0 проголосовали за рюзке мир?
 показати весь коментар
 
Идиот даунбасские, не такие же, потому что я не голосовала за ДНР, ЛНР, а они голосовали и танцевали перед захватчиком и сейчас убивают наших защитников. Так что помалкивай мразь и не равняй го-но с оладком.
 показати весь коментар
 
Т. е. вы признаете их "рехверендумы, выборы" законными, так ?
 показати весь коментар
 
Вони голосували за ДЬІНЬІРУ. Нехай і живуть в маладой республікє.

 показати весь коментар
 
 
Они голосовали за ДЫНЫРУ, но живут в Украине. Это Мариуполь.
 показати весь коментар
 
 
Ну и что? Это равносильно тому, что я буду постить эту картинку и давать ссылку на

5 копійок.) Зашибись, какая логика. Вот официальный сайт Мариуполя:
https://www.0629.com.ua/news/2492074/mariupol-28-let-v-usloviah-nezavisimosti-2014-god-foto

С описанием тех событий, фото и результатами "выборов". И это действительно был референдум за донецкую, прости Господи, республику, только в Мариуполе. Проголосовало 89, 07% избирателей... якобы. Этим результатам можно верить? Вряд ли, хотя там ваты и до фига.
 показати весь коментар
 
Ніхто ні за кого не голосував, те що назівають референдумом чи виборами то, максимум, Карго-культура. Їх захватили військові підрозділи росії, потім зробили "картинку", потім ти постиш їх пропаганду, тебе підтримує пропаганда із-за поребрика. За кадром сміються режисери.
 показати весь коментар
 
 
Чего эти падлы тут на цензоре возмущаются? Голосовали за клоуна-малороса, ну и помалкивайте в тряпочку.
 показати весь коментар
 
К вражим Украм!? За позорными пенсиями!? Пропустите, это ж НАШИ люди! На КПВВ на Донбассе граждане шесть раз пытались подкупить пограничников с целью беспрепятственного проезда - Цензор.НЕТ 7576
 показати весь коментар
 
 
Они в 14 году говорили, что им Украина не нужна , они и сами с усами, теперь пластинку поменяли, говорят, почему Украина им пенсии не дает и не кормит. Да потому что вы шакалы и предатели и вас должен оккупант кормить. То же и с Крымом. Орали Крымнаш, Украина нах, а теперь требуют воду от Украины. А смолы горячей не хотят? Мост построили? Все кацапы с кацапскими паспортами на мост и на восток из Крыма нах.
 показати весь коментар
 
 
Поясняю за пенсии. пенсии себе люди заработали работая в Украине. это так на минуточку.
за воду - крым не требует. Крым предложил вопрос решить цивилизованно - ща деньги. Теперь поясняю, как там на самом деле - нет воды? рашинским властям до одного места. им абсолютно плевать что изза бурения скважин щемля превратится в солончак. и абсолютно пофиг, что убилось в хлам сельское хозяйство. там на первом месте стратегически важное местоположение. Безусловно, перекрыв канал, Украина нанесла оккупанту ущерб. Но он был просчитан, и не на первых местах. очевидно же.
 показати весь коментар
 
А ДЬІНЬІРЬІ перечисляє внески в ПФ зараз? Звідки будуть гроші на їхні пензії? Це теж на минуточку.
 показати весь коментар
 
 
ниже , вроде букову ответил : ну и последнее - если дед с бабкой пахали в Украине - с какого хрена им не платить? Сделайте перерасчет - ппусть не платят с момента когда эти банановые недообразования полуцчились. Сделайте цивильно.
 показати весь коментар
 
Ти не розумієш звідки беруться гроші в пенсійному фонді.
 показати весь коментар
 
ну короче, я за то чтоб 6 лет выпадало, но допустим пенсы вышедшие еще до рефрендума или как там его - Вы тут сами определиться не можете - получали бы полную. они ее заработали. А по остальным - это все несложно просчитать
 показати весь коментар
 
Поясняю тебе тоже за пенсии. Украину многие из них не любят, но пенсию требуют, получается любят за деньги, но они же люди, а не проститутки ? И для того чтоб они не роняли человеческое достоинство, пенсия теперь платится только тем, кто живет в, на Украине. Для всех. Смотри , читай , уважай Законьі Украиньі
 показати весь коментар
 
каким образом бабка, работавшая в Украине, с приходом власти банановых республик - перестала быть гражданкой Украины?
 показати весь коментар
 
Вот и пусть получает пенсию свою. Которую она честно заработала в Украине
 показати весь коментар
 
Стоп стоп, так получается ты утверждаешь - что Донецкая и Луганская область - не Украина? То есть ты сейчас сепаратизм сеешь, да , сепар поганый?
 показати весь коментар
 
Я вас не розумію, напишіть українською
 показати весь коментар
 
Досить годувати Україну, годуйте самі себе.
 показати весь коментар
 
 
Сами они только в жопе умеют ковыряться и получать гуманитарную помощь от Красного креста. А до войны орали, что кормят всю Украину, суки.
 показати весь коментар
 
20 процентов от общего обхема промпроизводства . и это только донецкая область
 показати весь коментар
 
Так я не маю нічого проти, 20 відсотків виробництва можуть дати пенсію 4 відсоткам істот, що там лишились? Вони ж не платять податки в Україні, нехай живуть собі окремо.
 показати весь коментар
 
ты знаешь вообще что такое взаимосвязи в экономике? Что такое Добывающий регион, что такое сбывающий? не мели чушь - глупо выглядишь.
ну и последнее - если дед с бабкой пахали в Украине - с какого хрена им не платить? Сделайте перерасчет - ппусть не платят с момента когда эти банановые недообразования полуцчились. Сделайте цивильно.
 показати весь коментар
 
О, я це знаю ! Збивающий регіон це Арабські Емірати-збили ціну на нафту. Дід з бабкою не пахали, а проїдали кредити МВФ, бо Україна брала кредити, та дотувала збиткові шахти, так що нехай збирають гроші -віддавати треба
 показати весь коментар
 
если регион был дотационный и никому не нужный - то почему ВВП сразу в минус ушел?
 показати весь коментар
 
Де це я таке написав , що нікому не нужньій регіон ? Чи дотаціоний ? ШАхти були дотаціонньіе, війна з росією почалася, чули таке про таке ? От ввп і підкосився
 показати весь коментар
 
Когда они уже перестанут нас кормить-то?)
 показати весь коментар
 
 
граждане шесть раз пытались подкупить, седьмой раз оказался судьбоносным.
 показати весь коментар
 
То,что не смогли сделать власти,сделал коронавирус, перекрыл границы с Лугандонами.
 показати весь коментар
 
 
Ти дивись, виявляється у них є ще гроші і на підкуп!
 показати весь коментар
 
Там , в тому звіринці ОРДЛО , зараз віспа бушує і коронавірус . Їх не можна до людей впускати . Потрібна максимальна ізоляція .
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору