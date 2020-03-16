 На КПВВ на Донбасі громадяни шість разів намагалися підкупити прикордонників з метою безперешкодного проїзду

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Так, припинено пропуск через лінію розмежування на виїзд з тимчасово окупованої території України громадян (у тому числі іноземців та осіб без громадянства), які не мають постійної реєстрації місця проживання на контрольованій території України. А громадян (у тому числі іноземців та осіб без громадянства), які мають постійну реєстрацію місця проживання на контрольованій території України – на в’їзд до тимчасово окупованої території України.

При цьому пропуск зазначених категорій громадян до зареєстрованого місця проживання буде здійснюватися без обмежень.

Минулої доби пасажиро-транспортний потік зменшився, хоча і зберігав високу динаміку. Загалом через КПВВ проїхало 55 000 осіб та 5,9 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" – 12 900 осіб та 1425 транспортних засобів;

"Мар’їнка" – 10 725 осіб та 1625 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" – 10 820 осіб та 1850 транспортних засобів;

"Гнутове" – 4480 осіб та 965 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" – 16 055 осіб.

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Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 0/20; "Мар’їнка" – 0/15; "Новотроїцьке" – 0/0; "Гнутове" – 0/10.

"Учора в КПВВ "Новотроїцьке", "Майорське" та "Мар’їнка" прикордонники зафіксували шість спроб надання неправомірної вигоди. Громадяни України пропонували за гроші сприяти безперешкодному перетинанню лінії розмежування. Від таких пропозицій прикордонники відмовились та по даним фактам повідомили співробітників Нацполіції", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 березня уряд України затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Зокрема, запропоновано введення обмежень на проведення масових заходів, в яких запланована участь 200 і більше осіб. Але це не стосується заходів державної необхідності. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні.

17 березня з 00:00 пункти пропуску через державний кордон буде закрито для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення. Для українців, які подорожують власним транспортом, пункти пропуску залишаться відкритими.

У зв'язку з карантином 94 пункти пропуску через кордон зупинять роботу, ще 49 - припинять пішохідне сполучення.