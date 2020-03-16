 Росія закрила два бєлгородські автомобільні пункти пропуску в Україну в зв'язку з коронавірусом

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС", про це повідомили в пресслужбі прикордонного управління ФСБ Росії по Бєлгородській та Воронезькій областях.
"Тимчасово припиняють роботу автомобільні пункти пропуску через державний кордон, які раніше функціонували в Бєлгородській області: Красноярузький район "Колотилівка"(Росія) -"Покровка"(Україна), Валуйський район "Логачівка"(Росія) - "Піски"(Україна)" , - йдеться в повідомленні.
Ще три автомобільні пункти пропуску на кордоні Росії та України в регіоні продовжать роботу з тимчасовим призупиненням пішохідного та автобусного сполучення.
Хотя это уже давно должна была сделать Украина, ещё лет 6 назад, когда рашка напала на Украину и оккупировала Крым.
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75,15 руьлей за доллар
84,35 рублей за евро
31,43 доллара за баррель нефти марки Брент
к слову,
ещё Порошенко должен был это сделать