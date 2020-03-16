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 За кордоном
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 Росія закрила два бєлгородські автомобільні пункти пропуску в Україну в зв'язку з коронавірусом

Два автомобільні пункти пропуску через російсько-український кордон, які раніше функціонували в Бєлгородській області, з 16 березня призупинили роботу у зв'язку із заходами щодо боротьби з розповсюдженням коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС", про це повідомили в пресслужбі прикордонного управління ФСБ Росії по Бєлгородській та Воронезькій областях.

"Тимчасово припиняють роботу автомобільні пункти пропуску через державний кордон, які раніше функціонували в Бєлгородській області: Красноярузький район "Колотилівка"(Росія) -"Покровка"(Україна), Валуйський район "Логачівка"(Росія) - "Піски"(Україна)" , - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія і Білорусь припиняють залізничне сполучення з Україною

Ще три автомобільні пункти пропуску на кордоні Росії та України в регіоні продовжать роботу з тимчасовим призупиненням пішохідного та автобусного сполучення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181673
 
   
 Топ коментарі
 
Да и слава Богу.
Хотя это уже давно должна была сделать Украина, ещё лет 6 назад, когда рашка напала на Украину и оккупировала Крым.
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І так щоб було до закінчення війни, повернення Криму та виплатими мокшами контрибуції.
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для особоумных... рашка напала на Украину и оккупировала Крым 6 лет назад а не сейчас...
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Да и слава Богу.
Хотя это уже давно должна была сделать Украина, ещё лет 6 назад, когда рашка напала на Украину и оккупировала Крым.
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І так щоб було до закінчення війни, повернення Криму та виплатими мокшами контрибуції.
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Украина это тоже сделала - если вы не в курсе - с сегодняшнего дня границы закрыты для не-резидентов Украины, с завтрашнего - для всех.
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для особоумных... рашка напала на Украину и оккупировала Крым 6 лет назад а не сейчас...
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россия подкинула Итальянцем подарок в виде вируса - и теперь самоизолируется... достаточно взглянуть на карту заражения и становится понятно откуда рога козлинные торчат! России и Северной корее полько польза уничтожить цивилизацию и жить в овне
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Пожалуйста, дайте ссылку. Хочу на рога посмотреть) Спасибо.
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Полиграфф ПАлиграффович! Вас НЕ спрашивали! Будете вставать от компа, не сбейте люстру своми рогами! И вообще... Вы уже тест на вирус в короне прошли? Похоже, что да)))
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россия с северной кореей подкинула "подарок" не только итальянцам, но и всему миру.
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Немного позитива на данный момент:
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75,15 руьлей за доллар
84,35 рублей за евро
31,43 доллара за баррель нефти марки Брент
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А самый главный переход - "Гоптивка" - не закрыли?
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Лучше бы закрыла все, и лет на 200 забыла где они находятся.
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Скоро будут посты межобластные в Украине.Даже отдельные блокады районов областей.Самое время политических разборок.Ату Зеленского!
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Членограй и Ермак и тут в дерьмо , уже кацапы от нас закрылись,
к слову,
ещё Порошенко должен был это сделать
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