 Псевдореферендум і окупація українського Криму ніколи не будуть визнані цивілізованим світом, - Порошенко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у фейсбуці пише п'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

"Шість років тому російський агресор влаштував на нашій кримській землі свій незаконний "референдум". Під дулами російських автоматів відбулося показове знущання над українським суверенітетом і територіальною цілісністю. На весь світ Кремль продемонстрував свою зневагу до міжнародного права і принципів добросусідства. І отримав законне покарання, яке і сьогодні стримує його ворожі апетити, а також невпинно наближає день повернення Криму під український суверенітет!" - зазначив Порошенко.

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Він підкреслив, що цивілізований світ не визнав і не визнає результати голосування на незаконному російському "референдумі". Як і не визнає незаконної анексії Росією українського півострова!



"Глибоко вдячний всім нашим міжнародним партнерам за незламну позицію невизнання незаконної анексії Криму, протидію повзучій окупації акваторій Чорного і Азовського морів та тверду підтримку української боротьби за відновлення суверенітету і територіальної цілісності нашої держави.



Наша боротьба триває. Крим – це Україна!" - резюмував Порошенко.