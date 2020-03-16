 Псевдореферендум і окупація українського Криму ніколи не будуть визнані цивілізованим світом, - Порошенко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у фейсбуці пише п'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.
"Шість років тому російський агресор влаштував на нашій кримській землі свій незаконний "референдум". Під дулами російських автоматів відбулося показове знущання над українським суверенітетом і територіальною цілісністю. На весь світ Кремль продемонстрував свою зневагу до міжнародного права і принципів добросусідства. І отримав законне покарання, яке і сьогодні стримує його ворожі апетити, а також невпинно наближає день повернення Криму під український суверенітет!" - зазначив Порошенко.
Він підкреслив, що цивілізований світ не визнав і не визнає результати голосування на незаконному російському "референдумі". Як і не визнає незаконної анексії Росією українського півострова!
"Глибоко вдячний всім нашим міжнародним партнерам за незламну позицію невизнання незаконної анексії Криму, протидію повзучій окупації акваторій Чорного і Азовського морів та тверду підтримку української боротьби за відновлення суверенітету і територіальної цілісності нашої держави.
Наша боротьба триває. Крим – це Україна!" - резюмував Порошенко.
Потужние заявления делает время от времени....
Так что да....- он наш следующий Президент...!!!
Тимошенко, Гриценко, Тягнибока? Де ті скрипіни, дроздови?
Порошенко, из негорящих цитат..
потому что вопрос о кризисе повис еще в декабре, и непонятно как провисел еще февраль ибо стал бушевать коронавирус.
Потому что бюджет рашки в отличие от США верстается с учетом цен на черную жижу ибо порядка 35 процентов дохода.
потому что НРК снизил промпроизводство на минимальный уровень за 30 лет.
потому что изза раскола с ОПЕК цены на жижу и рухнули, собственно рубль и упал, ибо привязка к экспорту.
НИ В ОДНОМ ИЗ ЭТИХ ПУНКТОВ ПРО САНКЦИИ НЕТ НИ ЧЕРТА.
ты совсем у мамы глупый , да? ну так не лезь строить умного, там где дяди шарят поболее.
Наш Светоч, Надежда, Мыслитель и Философ...
жаль только что тупому клоуну просрал по всем позициям....
Он что.., еще тупее тупых...?
Логика где...?
войне - крысмане должны понять, что этот «рейхферендум» их вечный фюрер делал не для их счастливого
будущего, а для их жизни в страхе, от ежегодного ожидания на его военной базе «Крым»
начала боевых действий!