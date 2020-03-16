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 Політика України
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Все про:Крим (8900) Порошенко (11606) Європейська Солідарність (291)

 Псевдореферендум і окупація українського Криму ніколи не будуть визнані цивілізованим світом, - Порошенко

Цивілізований світ ніколи не визнає результатів так званого "референдуму" в Криму 16 березня 2014 року та анексії українського півострова Російською Федерацією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у фейсбуці пише п'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

"Шість років тому російський агресор влаштував на нашій кримській землі свій незаконний "референдум". Під дулами російських автоматів відбулося показове знущання над українським суверенітетом і територіальною цілісністю. На весь світ Кремль продемонстрував свою зневагу до міжнародного права і принципів добросусідства. І отримав законне покарання, яке і сьогодні стримує його ворожі апетити, а також невпинно наближає день повернення Криму під український суверенітет!" - зазначив Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Раду внесли заяву про спроби відновлення постачання води в Крим (оновлено)

Він підкреслив, що цивілізований світ не визнав і не визнає результати голосування на незаконному російському "референдумі". Як і не визнає незаконної анексії Росією українського півострова!

"Глибоко вдячний всім нашим міжнародним партнерам за незламну позицію невизнання незаконної анексії Криму, протидію повзучій окупації акваторій Чорного і Азовського морів та тверду підтримку української боротьби за відновлення суверенітету і територіальної цілісності нашої держави.

Наша боротьба триває. Крим – це Україна!" - резюмував Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181671
 
   
 Топ коментарі
 
А Зеля даже ссыт говорить что Крым - Украина
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Пётр Ляксеич снова огорчил раструбивших весть об его очередном бегстве! Псевдореферендум и оккупация украинского Крыма никогда не будут признаны цивилизованным миром, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4142
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А Зеля даже ссыт говорить что Крым - Украина
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Кремль заплатить за окупацію Криму, - Порошенко https://www.youtube.com/watch?v=_Fi0lZDblC8&lc=z12mzlnb0v3vf5mxq04cgjbjdsfoxtaxd3c Ватани зЕфільні, ви принципово брешите, чи дихаєте так? Немічне, набери в пошуковику- "окупація криму. Порошенко"
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Пётр Ляксеич снова огорчил раструбивших весть об его очередном бегстве! Псевдореферендум и оккупация украинского Крыма никогда не будут признаны цивилизованным миром, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4142
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Это точно. Пишет из Испании в фейсбуке.
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Хорош речуги толкать, лучше денег дай как новая почта. Или барыга?
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Може продати тести що привіз, і дати тобі гроші.
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тебе зарплату снова выдали киноапоказом "Сватов" ?
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Да не смотрел я их, и не собираюсь, пора бы запомнить.
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Снова этот Порошенко нашему Зелинскому палки в спицы сует...
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Петро в 6-й раз втік з країни за тиждень.
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дом в Испании и дела там требуют присмотра...., но и об Украине не забывает...
Потужние заявления делает время от времени....
Так что да....- он наш следующий Президент...!!! Псевдореферендум и оккупация украинского Крыма никогда не будут признаны цивилизованным миром, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9940
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А де ж заяви інших українських політиків?
Тимошенко, Гриценко, Тягнибока? Де ті скрипіни, дроздови?
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Петя переходит на пейсбучный фронт. А то эпидемия кругом и выступать перед верным соевым людом - это, конечно, хорошо, но свое здоровье дороже.
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Оманський віслюк навіть від фейсбучного ухилився, дезертир форева.
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Зеленский боится заразится через ютуб - у всех своих видеороликов отключает комментарии.
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"Россия не способна была вывести флот, а Украина - оплачивать необходимый ей газ, потому подписание Харьковских соглашений стало решением этих проблем"

Порошенко, из негорящих цитат..
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Добре що прийшов Зеля і вигнав той флот.
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на московии проблемы сгущаются , доллар на торгах снова по 75 фу-блей за доллар США . " на санкции наплевать" - жалкий высер карлика разбивается о реальность
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75 рушлей за бакс и санкции - вещи разные. не натягивай сову на глобус.
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да ты что ? ещё один экономизд ? Почему США , добывая 13,1 миллиона бочек нефти в сутки удерживают курс доллара к валютам других стран ? А московия , добывая 11 ,5 миллионов бочек обвалила курс фу - *** с 61 до 75 ? Напиши.
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потому что Путин своим решением разосраться с ОПЕК подтолкнул повисший в воздухе вопрос о мировом экономическом кризисе. потому что США - до сих пор пока мировой гегемон и доллар - основная мировая валюта (пля, это совсем как ребенку прописные истины говорить)
потому что вопрос о кризисе повис еще в декабре, и непонятно как провисел еще февраль ибо стал бушевать коронавирус.
Потому что бюджет рашки в отличие от США верстается с учетом цен на черную жижу ибо порядка 35 процентов дохода.
потому что НРК снизил промпроизводство на минимальный уровень за 30 лет.
потому что изза раскола с ОПЕК цены на жижу и рухнули, собственно рубль и упал, ибо привязка к экспорту.
НИ В ОДНОМ ИЗ ЭТИХ ПУНКТОВ ПРО САНКЦИИ НЕТ НИ ЧЕРТА.
ты совсем у мамы глупый , да? ну так не лезь строить умного, там где дяди шарят поболее.
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да что там - он Глыба опередивший свое время..!!!
Наш Светоч, Надежда, Мыслитель и Философ...
жаль только что тупому клоуну просрал по всем позициям....
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ну как же так получилось, что порошенко не смог привлечь на свою сторону даже тупых..?
Он что.., еще тупее тупых...?
Логика где...?
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соевые и логика - это несовместимые вещи
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так ты ленинградец , потому и флаг пиндосский нацепил , какие вы там все тупые
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цивиизованным миром может и не будут признанны а зебобики аж бегом признают . конечно немножко поотнекиваются для виду
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…судя по подготовке в Крыму и шестилетней подготовке всего мира к большой
войне - крысмане должны понять, что этот «рейхферендум» их вечный фюрер делал не для их счастливого
будущего, а для их жизни в страхе, от ежегодного ожидания на его военной базе «Крым»
начала боевых действий!
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