 Жодних прямих переговорів між Україною та ОРДЛО не було і не буде: жодного статусу спостерігача РФ не отримає, - "слуга народу" Мережко

Про це заявив глава парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко (СН) в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"По-перше, жодних серйозних протестів не було. Була зустріч з Єрмаком (головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, – ред.), на якій ми змогли отримати компетентні і вичерпні відповіді на всі запитання. Жодних прямих переговорів між Україною та ОРДЛО не було, немає і не буде. І жодного статусу спостерігача РФ не отримає", - розповів він.
"Я, чесно кажучи, дуже здивований такими версіями подій, які, на мою думку, свідомо чи несвідомо лише на руку кремлівській пропаганді і інтересам Росії. Насправді, переговори по суті є між Україною та Росією, так само як і стан війни є між Україною і Росією. Війни, причиною якої стала збройна агресія Росії проти України", - додав Мережко.
"Якщо чесно, я більше вірю в "тиху дипломатію" і в непублічну дипломатію, тому що те, що відбувається в межах переговорів, не завжди доцільно виносити на широкий загал. І по-друге, я не дуже вірю в бюрократичний спосіб вирішення серйозних міжнародних проблем. Тобто створення чергового комітету, чергової робочої групи – це не дієвий інструмент. Треба виходити з того, які у нас є інструменти. А наші інструменти – це ратифікація міжнародної угоди, або прийняття закону, або заява парламенту – і на цьому все. Як це може вплинути на реалії міжнародної політики? На жаль, не дуже може вплинути. В основному усе відбувається на рівні високої політики, це питання дипломатії і поточної зовнішньої політики. А ми, скоріше, повинні законодавчо забезпечувати цей процес, якщо вже політичне рішення треба буде оформити в законодавчий акт. Це наша основна функція., - констатірровал Мережко.
"Що таке нормандський формат? На мою думку, це певні рамки для ведення дипломатичних, політичних переговорів. Зараз питання в тому, від чого ми відштовхуємося. Для мене як для юриста значення має текст. В даному випадку текстом, навколо якого відбувається дискусія, є Мінські угоди. Там є положення, які мають дуже розпливчастий характер і які можуть по-різному інтерпретуватись. І зараз відбуваються політичні переговори про те, що має бути першим: контроль над кордоном, як вимагає Україна, або навпаки, спочатку проведення виборів, а потім – кордон, як вимагає Росія. Це питання політичне. Як воно буде вирішено, я не знаю, це дуже складний механізм. В якій формі воно буде прийнято, в якому законопроекті буде запропоновано Раді, я не знаю. Це питання майбутнього, ми поки можемо лише над цим розмірковувати", - додав він.
"Мені здається, вони самі до кінця не розуміють, чого вони вимагають. Я чув дуже багато інтерпретацій цієї формули(Штанймаєра, - ред.). Я хочу побачити це текстуально, у вигляді, наприклад, законопроекту. Звісно, Росія має власні бажання, які вона намагається реалізувати, Україна має власні інтереси, тут знову відбувається дискусія, це скоріше політичне питання, а не юридичне. Я розумію тільки одну річ: зміна Конституції – це дуже складний процес, для якого треба мати мінімум триста голосів. У нашої фракції такої чисельності голосів немає. У будь-якому разі тут парламент має визначатися із врахуванням позиції інших фракцій", - пояснив Мережко.
Нагадаємо, 11 березня в Мінську були підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача виявилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.
Як повідомлялося, кілька депутатів фракції "Слуга народу" просять Зеленського повернути переговори в Мінську в поле законодавства України.
клянися на 3,14дора
Как это не было? Минским договорняком пороха предусмотрена трехсторонняя комиссия в составе в т.ч. и боевиков ОРДЛО. Они все время сидят в Минске и участвуют еще со времен Порошенко. Теперь их статус хотят понизить до консультативного и вон сколько вони разнеслось. Так где зрада?
завод козака (уже) в крыму без воды
Но я интересовался, как они отвечают на этот прямой вопрос
уровне.
Зачем Расия начала войну? Для того, чтоб чего-то добиться.
Она прекратит войну, не добившись своих целей? Нет.
О ЧЁМ, мать вашу, вести с ней переговоры?
Переговоры - с кем ? (ФСБшниками простых там не допустят , простых на подвал отправят)
10 человек не замазанных с кем и чем ? ( там паспорта путина хла уже в обиходе)
Простой человек пойдет к администрацию ОРДЛО путина хла и скажет
- не стреляте ....
А як ти зебільне, галасувало за клоунів... аби - за зелених...
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Дорогой ты кому веришь - своей честной и верной жене....
Или своим наглым и лживым глазам?
Брехло конч-е!!!! Мы этот документ видели!!!! Ермак них-я объяснить толком ничего не мог!!!! Какие жители ОРДЛО? Кто их выбирать будет? И чего с ними говорить, если от них в принципе ничего не зависит? Как рашка скажет - так и будет!
все написано, все можна знайти й прочитати, зробити власні висновки.
навіщо чекати та слухати їхні брехливі пояснення? це може бути до вподоби хіба що прихильникам урінотерапії.
Лошарик, а если прочитать то, что подписано, а не прослушать то, что ермак напел?
создания Консультативного совета при политической подгруппе на переговорах в
Минске" Украинская правда
======================================================================
маленька поправка. Потрібно писати "добавил конченный ДЕБИЛ Мережко"
назвіть мені ще ситуацію, коли між країнами війна а дипвідносини не розірвані, парламентарії однієї країни не просто їздять до ворога, а і сидять в його прарламенті, торгівля з ворогом йде аж гай шумить. Я другой такой страны не знаю. Лише Україну.
А взагалі, всі ці опуси пройдох типу Мережко направлені на те, щоб явну зраду загорнути в кольоруву обгортку.
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
1. Стратегическом мышлении руководством Украины.
2. Высоком уровне профессионализма переговорщиков с нашей стороны.
3. Безусловном отстаивании интересов ГОСУДАРСТВА Украины.
4. Доверии граждан Украины к этим переговорщикам и топ менеджменту государства.
А Україна не зобовязана виконувати всі пункти того протоколу в односторонньому порядку при тому, касапи не виконують навіть першого пункту...
Якщо перестать шаленно просити Путіна повернуть Донбас назад , то через півроку Рашка сама буде благать забрать даром, або ще з великою дотацією.
Сцивоха их моральный ублюдоченвый лидер
пролетев на первых же выборах начали Лохам
лапшу вешать,идите в жопу, ублюдки
Валите на московию - предатели Украины! На той помойке ваше место.