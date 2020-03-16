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 Політика України
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Все про:Росія (26699) Донбас (15564) нормандська четвірка (1010) Єрмак Андрій (149) Мережко (7) Формула Штайнмаєра (182)

 Жодних прямих переговорів між Україною та ОРДЛО не було і не буде: жодного статусу спостерігача РФ не отримає, - "слуга народу" Мережко

Зараз відбуваються політичні переговори про те, що має бути першим: контроль над кордоном, як вимагає Україна, чи навпаки, спочатку проведення виборів, а потім - кордон, як вимагає Росія.

Про це заявив глава парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко (СН) в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"По-перше, жодних серйозних протестів не було. Була зустріч з Єрмаком (головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, – ред.), на якій ми змогли отримати компетентні і вичерпні відповіді на всі запитання. Жодних прямих переговорів між Україною та ОРДЛО не було, немає і не буде. І жодного статусу спостерігача РФ не отримає", - розповів він.

"Я, чесно кажучи, дуже здивований такими версіями подій, які, на мою думку, свідомо чи несвідомо лише на руку кремлівській пропаганді і інтересам Росії. Насправді, переговори по суті є між Україною та Росією, так само як і стан війни є між Україною і Росією. Війни, причиною якої стала збройна агресія Росії проти України", - додав Мережко.

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"Якщо чесно, я більше вірю в "тиху дипломатію" і в непублічну дипломатію, тому що те, що відбувається в межах переговорів, не завжди доцільно виносити на широкий загал. І по-друге, я не дуже вірю в бюрократичний спосіб вирішення серйозних міжнародних проблем. Тобто створення чергового комітету, чергової робочої групи – це не дієвий інструмент. Треба виходити з того, які у нас є інструменти. А наші інструменти – це ратифікація міжнародної угоди, або прийняття закону, або заява парламенту – і на цьому все. Як це може вплинути на реалії міжнародної політики? На жаль, не дуже може вплинути. В основному усе відбувається на рівні високої політики, це питання дипломатії і поточної зовнішньої політики. А ми, скоріше, повинні законодавчо забезпечувати цей процес, якщо вже політичне рішення треба буде оформити в законодавчий акт. Це наша основна функція., - констатірровал Мережко.

"Що таке нормандський формат? На мою думку, це певні рамки для ведення дипломатичних, політичних переговорів. Зараз питання в тому, від чого ми відштовхуємося. Для мене як для юриста значення має текст. В даному випадку текстом, навколо якого відбувається дискусія, є Мінські угоди. Там є положення, які мають дуже розпливчастий характер і які можуть по-різному інтерпретуватись. І зараз відбуваються політичні переговори про те, що має бути першим: контроль над кордоном, як вимагає Україна, або навпаки, спочатку проведення виборів, а потім – кордон, як вимагає Росія. Це питання політичне. Як воно буде вирішено, я не знаю, це дуже складний механізм. В якій формі воно буде прийнято, в якому законопроекті буде запропоновано Раді, я не знаю. Це питання майбутнього, ми поки можемо лише над цим розмірковувати", - додав він.

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"Мені здається, вони самі до кінця не розуміють, чого вони вимагають. Я чув дуже багато інтерпретацій цієї формули(Штанймаєра, - ред.). Я хочу побачити це текстуально, у вигляді, наприклад, законопроекту. Звісно, Росія має власні бажання, які вона намагається реалізувати, Україна має власні інтереси, тут знову відбувається дискусія, це скоріше політичне питання, а не юридичне. Я розумію тільки одну річ: зміна Конституції – це дуже складний процес, для якого треба мати мінімум триста голосів. У нашої фракції такої чисельності голосів немає. У будь-якому разі тут парламент має визначатися із врахуванням позиції інших фракцій", - пояснив Мережко.

Нагадаємо, 11 березня в Мінську були підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача виявилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Як повідомлялося, кілька депутатів фракції "Слуга народу" просять Зеленського повернути переговори в Мінську в поле законодавства України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181670
 
 
 Топ коментарі
 
Зачем нам такой президент?Вместо того,чтобы до конца стоять за страну,которая тебя подняла до такого уровня,которого ты даже и не заслуживаешь,ты этой стране создаешь угрозу за угрозой.Люди уже устали за тобой подбирать.Иди с богом.Это не твое.
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Народ вже відноситься до Зє і зєкомандо якдо гулящої невістки. Якщо та фарбує губи та підписує валєнтінку перед зустріччю з мокшами, бути народу України знову з рогами.
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Народ вже відноситься до Зє і зєкомандо якдо гулящої невістки. Якщо та фарбує губи та підписує валєнтінку перед зустріччю з мокшами, бути народу України знову з рогами.
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А вот Петя и его петярасты спалились. При пете статус голоса боевиков был обязательным. Теперь его понизили до консультативного и сразу Петя поднял вой. Вот, кто оказывается заинтересован в продолжении войны!
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Нема чого дивуватись упороому зебілу Кирпичеву. Бо чи не головною ознакою 73/43%зебіла є нагла і цинічна брехня.
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Точно врет.
Как это не было? Минским договорняком пороха предусмотрена трехсторонняя комиссия в составе в т.ч. и боевиков ОРДЛО. Они все время сидят в Минске и участвуют еще со времен Порошенко. Теперь их статус хотят понизить до консультативного и вон сколько вони разнеслось. Так где зрада?
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Вызвал секретарь (ша) и от сношала ДЕПУТАТОВ, урезав им паек в конверте.
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Потуги отмыть или помыть зелень малороскую
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Договор в омане осла и угрозы хла
завод козака (уже) в крыму без воды
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Та это понятно,

Но я интересовался, как они отвечают на этот прямой вопрос
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Зачем нам такой президент?Вместо того,чтобы до конца стоять за страну,которая тебя подняла до такого уровня,которого ты даже и не заслуживаешь,ты этой стране создаешь угрозу за угрозой.Люди уже устали за тобой подбирать.Иди с богом.Это не твое.
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У Зеленського планують зібрати Раду через коронавірус і розглянути особливий статус Донбасу https://www.depo.ua/ukr/politics/u-zelenskogo-planuyut-zibrati-radu-cherez-koronavirus-i-rozglyanuti-osobliviy-status-donbasu-202003161131587 Може бути. З легкістю
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А где всенародные обсуждения, анонсированная открытость? Вам (СН) не верят.
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Гарант ни словом не прокомментировал ситуацию. То ли хватает ума держаться подальше от зашквара (что вряд ли), то ли его просто оттеснили от серьезных дел.
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на которой мы смогли получить компетентные и исчерпывающие ответы на все вопросы, сразу обделались и поудаляли посты.
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"слуга народа" Мережко... - Это кто такой? Это президент? Это премьер? Министр? Нет. Это никто. Поэтому всем должно быть наплевать на мнение какого-то неизвестного.
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Ты так уверена, Мережка!? Подойди к тесле своего фюрер-комика и приоткрой багажник: оттудова-то совсеееем другие песни...
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Еще один Зеленый идиот хочет на бумаги отПутина посмотреть.. Это у них на генетическом
уровне.
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А как мудрости " Что написано пером не вырубить топором" или "Рукописи не горят".
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Ось тому, по тихій, і підписали цю "не" капітуляцію? Улюблена тема пліснявих: "Верьте мне. Зрады "не" будет". І кожен раз після цих заяв, 100 % здача інтересів України
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зели всегда брешут, а подписывают другое и втихаря
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Эй, кто нибудь!
Зачем Расия начала войну? Для того, чтоб чего-то добиться.
Она прекратит войну, не добившись своих целей? Нет.
О ЧЁМ, мать вашу, вести с ней переговоры?
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На какаго человека это дурилка расшитана
Переговоры - с кем ? (ФСБшниками простых там не допустят , простых на подвал отправят)
10 человек не замазанных с кем и чем ? ( там паспорта путина хла уже в обиходе)
Простой человек пойдет к администрацию ОРДЛО путина хла и скажет
- не стреляте .... Никаких прямых переговоров между Украиной и ОРДЛО не было и не будет: никакого статуса наблюдателя РФ не получит, - "слуга народа" Мережко - Цензор.НЕТ 3111
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Там уже все є...читай новини з кремля....ти сліпе,чи дурне?
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Та хто він такий, мережко? Президент України, якщо він не президент зради, має виступити перед Українським Народом і дивлячись Народу в вічі, заявити - НІЯКИХ переговорів зі зрадниками, вбивцями і террористами НЕ БУДЕ! А воно - мовчить, никається десь поза кутками.
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Оно слабое, трусливое и неумное чмо.
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доходить тобі, 73/43%зебіл?Хоча. ні. Бо іншою головною ознакою 73/43%зебілів є суцільний дебілізм.
А як ти зебільне, галасувало за клоунів... аби - за зелених...
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Одичалая отара 73%,вы засрали Украину своим Зелёным дерьмо, детям отмывать придётся ещё.
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якщо дітям....це ще добре....я думаю і на внуків потягне...Зебіли спасли раSSію вдруге...спасуть і потім....
тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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Всё это - дешевая демагогия, а на практике зе-команда шаг за шагом сдаёт интересы Украины. Всё получается так, как хочет Путин, как хочет Россия. Украина находится в позе "чего изволите", а взамен почти ничего, так, иногда пленными обмениваются для успокоения масс.
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Ну да..... Как в анекдоте.....
Дорогой ты кому веришь - своей честной и верной жене....
Или своим наглым и лживым глазам?
Брехло конч-е!!!! Мы этот документ видели!!!! Ермак них-я объяснить толком ничего не мог!!!! Какие жители ОРДЛО? Кто их выбирать будет? И чего с ними говорить, если от них в принципе ничего не зависит? Как рашка скажет - так и будет!
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После подписи представителями ОРДЛО этого документа, между ОРДЛО и ЛДНР можно ставить знак равенства, т.к. эти представители являются чиновниками ЛДНР.
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Если честно, я больше верю в "тихую дипломатию"- измена и предательство ,как правило,творится всегда в "тихую"
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Ти цю "туфту" ЗЕдебіл розказуй таким самим як ти!!!
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Зебилы настолько тупые, что не способны придумать какую-бы то ни было хитрую брехню, - просто ссут в морду лохторату... Но не все ведь зебилы, гниды зеленые!
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Думаю, что все, просто некоторые не понимают, кто они на самом деле.
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Верим, конечно. Зеко ***** самая честная, как им можно не верить.
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винаснетакзрозуміли-минецемалинаувазі-цісловабуливирванізконтексту
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Це ніби як звинувачений в згвалтуванні заявляє, що і я не я і вона не моя і взагалі я кастрат.І штангенциркуля не підписували і в Омані нічого не було і на консультативну раду згоди не давали. Не здатні не то що керувати, а і брехати віртуозно, ляп за ляпом.
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значит будет, ссать в глаза зелебобы научились прекрасно
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Примітивна демагогія для дупоголових 73% . І що цікаво , то те що "пракатіт" .
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Я ЭНТОТ ОТВЕТ ПОНЯЛ ТАК - ЧТО УКРАИНА ХОЧЕТ ТАК А ПАРАША ПО ДРУГОМУ И НИЧЕГО НЕ ЯСНО НАДО ДОГОВАРИВАТЬСЯ . ОТВЕТ НАПРАШИВАЕТСЯ ОДИН -ВЫБОРОВ ПРИ ЗАКРЫТОЙ НАМИ ГРАНИЦЫ НЕ БУДУТ (ПРИ ЭНТОЙ СОПЛЕЖЕВАЮЩЕЙ ВЛАСТИ ) ! ПАРАША НА ЭТО ДОБРО НЕ ДАСТ.
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Тварь брехливая, говорят одно, а делают противоположное.
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а хтось ще потребує пояснень від зеленського та ко?
все написано, все можна знайти й прочитати, зробити власні висновки.
навіщо чекати та слухати їхні брехливі пояснення? це може бути до вподоби хіба що прихильникам урінотерапії.
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Никаких прямых переговоров между Украиной и ОРДЛО не было и не будет: никакого статуса наблюдателя РФ не получит, - "слуга народа" Мережко
Лошарик, а если прочитать то, что подписано, а не прослушать то, что ермак напел?
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Зеленые крысу уже чуют близкий конец, начинают переобуватся, думают что это их спасет Жодних прямих переговорів між Україною та ОРДЛО не було і не буде: жодного статусу спостерігача РФ не отримає, - "слуга народу" Мережко - Цензор.НЕТ 6675
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Що ти киздиш, ідіоте? "10 представників України, 10 представників лугандона, по представнику посередників - Франції, Німеччини, ОБСЄ, Кацапщини." Кому ти, кідар зелений, мозги єдеш?
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"Идет ли речь в упомянутом документе о прямых переговорах между Украиной и ОРДЛО на площадке "Консультативного совета"? С формальной точки зрения - нет. Консультации и выработка предложений - это не прямые переговоры. Но косвенно они такую функцию могут выполнять. И здесь очень многое будет зависеть от того, кто будет участвовать в этом Совете, и какими будут функции Совета. Если, не дай бог, там будут официальные лица, тогда, пусть косвенно, речь может идти о прямых официальных контактах с сепаратистскими республиками. Иллюзию прямых переговоров с ОРДЛО создает и упомянутая формула "10 на 10" с правом решающего голоса только для Украины и ОРДЛО. Правда, по словам главы Офиса Президента А.Ермака со стороны ОРДЛО "Консультативный совет" будет формироваться на паритетных основаниях (5 человек от украинской части Донбасса, 5 - от сепаратистских республик). В этом случае нельзя будет говорить о том, что Украина ведет переговоры именно с сепаратистскими республиками. Однако в тексте опубликованного документа ("Решение ТКГ об учреждении Консультативного совета") об этом не говорится. Почему? Это идея, которую еще надо согласовать, или это подразумевается "по умолчанию". То есть, об этом договорились, но, по каким-то причинам, не зафиксировали в документе. Но если это не зафиксировано в документе, то будет ли выполняться?" Фесенко в своей статье "О дискуссии по поводу
создания Консультативного совета при политической подгруппе на переговорах в
Минске" Украинская правда


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Теж мені, знайшли авторитета - аналітега фесенка. Флюгер - шлюха. Копійка - ціна його висновкам.
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може, і флюгер. Але, напрям вітру показує...
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От що животворящей марш робить!!!Але віри зелі поки там сидить цей Єрмак нема!!!
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Лицемірна юридична гілка влади , особливо судді, бачить вирішення проблеми " по тихому", то б то брехливо і аморально , бо вони за 30 років звикли саме так працювати ! Так само ,і ще гірше працює і ФСБ-РФ ! І тут їх методи збігаються , а справа стає лише гіршою для України. Московську "імперію" погубить лише Відкритість і Правда з сторони України перед всім Світом. Брехня і підкилимні ігрища будуть нас знищувати і опускати на моральне і економічне Дно! Треба перестати одночасно боротися зі Злом і заробляти на ньому - це шлях в НІКУДИ !
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Все не просто, может ищут повод выйти из минских соглашений, где прописана эта очередность, чтобы санкции слетели.
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так же как и состояние войны между Украиной и Россией. Войны, причиной которой стала вооруженная агрессия России против Украины", - добавил Мережко.

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маленька поправка. Потрібно писати "добавил конченный ДЕБИЛ Мережко"

назвіть мені ще ситуацію, коли між країнами війна а дипвідносини не розірвані, парламентарії однієї країни не просто їздять до ворога, а і сидять в його прарламенті, торгівля з ворогом йде аж гай шумить. Я другой такой страны не знаю. Лише Україну.

А взагалі, всі ці опуси пройдох типу Мережко направлені на те, щоб явну зраду загорнути в кольоруву обгортку.
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Люди, уважно дивіться за руками ЗЕбілів!! щоб ті мерзотники чогось під паніку не натворили.....

тільки ІМПІЧМЕНТ ЗЕбілу нас врятує!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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"Тихая" дипломатия может быть эффективна, при
1. Стратегическом мышлении руководством Украины.
2. Высоком уровне профессионализма переговорщиков с нашей стороны.
3. Безусловном отстаивании интересов ГОСУДАРСТВА Украины.
4. Доверии граждан Украины к этим переговорщикам и топ менеджменту государства.
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Твои слова в банк не положишь Мережко,бо они ничего не стоят.А вот бумажку,яку подписал Ермак,москали положат в банк и будут просить с тебя процент Жодних прямих переговорів між Україною та ОРДЛО не було і не буде: жодного статусу спостерігача РФ не отримає, - "слуга народу" Мережко - Цензор.НЕТ 2381
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"Была встреча с Ермаком (главой Офиса президента. - Ред.), на которой мы смогли получить компетентные и исчерпывающие ответы на все вопросы. Никаких прямых переговоров между Украиной и ОРДЛО не было, нет и не будет. И никакого статуса наблюдателя РФ не получит" - а потім буде по чечетовськму "развели, как котят".
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Дуже смішить, коли ці зєльоні підараси (ярмак сотоваріщі, в тому числі і тут на форумі) посилаються на Пороха і підписані в Мінську домовленності, не надаючи конкретної цитати з цього документа, це - по - перше, а по друге НІХТО і НІКОЛИ не збирався його виконувати, так що "нєрусь" ї...баная своє "что напісяно піром" запхайте собі в сра....ку і підітріться тим "Мінськом", бо МИ не дозволимо НІКОМУ ЗРАДЖУВАТИ УКРАЇНУ. Впевнений, 14 березня ви це побачили і ,сподіваюсь, зрозуміли, а якщо ні, нагадаємо і розтлумачимо, як для тупих, в будь-який потрібний момент. І ніякі забарони - карантіни на заваді не стануть. Нєбалєйтє зєлєнь(краще одразу здохніть).
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Абсолютно правильно, "НІХТО і НІКОЛИ не збирався його (Мінський протокол) виконувати". В першу чергу - не збирались виконувати касапи. І Порошенко, погоджуючись на них - знав це наперед. І санкції на касапів давили; і хоч по грамульці, але все ж нові прикладали...
А Україна не зобовязана виконувати всі пункти того протоколу в односторонньому порядку при тому, касапи не виконують навіть першого пункту...
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Московія в економічній ДУПІ, їй ЛуганДон і нафік не потрібен, від них тільки проблемі.
Якщо перестать шаленно просити Путіна повернуть Донбас назад , то через півроку Рашка сама буде благать забрать даром, або ще з великою дотацією.
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СлугиНарода сборище мразей и брехунов
Сцивоха их моральный ублюдоченвый лидер
пролетев на первых же выборах начали Лохам
лапшу вешать,идите в жопу, ублюдки
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Ордло стреляют российским оружием, в т.ч. тяжелым, по нам - украинцам - каждый день до сих пор, а вы хотите говорить с участием РФ о чем? О том, что РФ прекратит поставлять это оружие в постоянном режиме? В то время как Зеленский отвел ВС... Даже мы - русские в центре страны - не хотим иметь разговоры с убийцами. Серая зона нужна. Какие-нибудь миротворцы ЕС тоже. На сегодня это не гражданский конфликт.
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Разве можно верить потребителям москальского говна? СН - это ассенизаторы! Сами - говно, выбраны говном (73%). И что может произвести говно?! Такое же говно!
Валите на московию - предатели Украины! На той помойке ваше место.
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