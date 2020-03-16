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 Двох нових інфікованих коронавірусом пацієнток на Буковині ізолювали, їхній стан стабільний, - МОЗ

МОЗ проводить роботу з людьми, які контактували із зараженими COVID-19 пацієнтками в Чернівецькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"16 березня в Чернівецькій області у двох жінок було лабораторно підтверджено COVID-19. Пацієнтки ізольовані, їхній стан стабільний. Проводиться робота із контактними особами", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на сьогодні за результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру отримано 5 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (4) та Житомирська (1, летальний випадок) області.

Нагадаємо, сьогодні підтвердили два нові випадки зараження коронавірусом в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поки не існує ліків від COVID-19, не займайтеся самолікуванням, за перших симптомів телефонуйте сімейному лікарю, - МОЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181669
 
 
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Мне ну очень ехидно знать, а что скрывается за фразой " Минздрав проводит работу с людьми, которые контактировали с зараженными "
поговорили по телефону или только смс-ку отправили с инструкцией?
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когда окажешся в "том " списке - тогда и узнаешь, что скрывается за той фразой Двох нових інфікованих коронавірусом пацієнток на Буковині ізолювали, їхній стан стабільний, - МОЗ - Цензор.НЕТ 524
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да, если в списке, яйца "клатц-клатц" ,--єто если 2-е яиц, если одно, то только "клатц".
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Только жесточайший карантин способен спасти Украину. Уголовная ответственность и бешеные штрафы - тоже необходимы. Наша экономики и отсутствие современной медицины не способны нас защитить.
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