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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:Держприкордонслужба (2471) карантин (200)

 Карантин в Україні: від опівночі в країну не пустили понад пів сотні іноземців

Понад 50 іноземців не пропустили на в'їзд в Україну в понеділок відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

З 00.00 до 8:00 16 березня понад пів сотні іноземців не пропущено на в'їзд в Україну.

Наголосимо, що від сьогодні відповідно до Розпорядження КМУ тимчасово забороняється в’їзд в Україну для іноземців та осіб без громадянства, за винятком окремих категорій.

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Крім того, упродовж останньої доби прикордонники оформили в пунктах пропуску на державному кордоні понад 140 тис. осіб, у т. ч. на в’їзд прослідувало 85 тис. осіб, на виїзд з України – 58 тис. громадян.

У КПВВ в районі проведення ООС в обох напрямках пропущено близько 55 тис. осіб, на адміністративній межі з АРК – 4,7 тис. громадян.

Також минулої доби, 15 березня, прикордонники провели температурний скринінг щодо майже 120 000 осіб.

У Держприкордонслужбі також нагадали, що з 00.00 16 березня 2020 року тимчасово закрито близько сотні пунктів пропуску (контролю), ще у майже півсотні пунктів пропуску тимчасово припинено пішохідне сполучення. Обмеження пропускних операцій на державному кордоні України введено згідно з рішеннями РНБО та Уряду, прийнятими через пандемію хвороби COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181666
 
   
 Топ коментарі
 
вот новая мировая действительность на сегодня - да ,а говорили - фантастика
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может лучше сжечь на месте из огнемёта, о перебздевший ты наш? Карантин в Украине: с полуночи в страну не пустили более полусотни иностранцев - Цензор.НЕТ 4620 или ты просто лахта...
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вот новая мировая действительность на сегодня - да ,а говорили - фантастика
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ИБД (имитация бурной деятельности) бурлит. Поклонникам ГУЛАГа и прочим зе- де- билам нравится. Обильно увлажнённые памперсы им нашёптывают: Чем более идиотская мера, тем она эффективней. Синдром горького лекарства, другими словами: Чем мерзостней,тем эффективней. Мазохисты мля! Карантин в Украине: с полуночи в страну не пустили более полусотни иностранцев - Цензор.НЕТ 3941
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Всех кто выехал, назад не впускать! Или впускать, но только через Санжары, и через процедуру "приветствия" местных жителей.
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может лучше сжечь на месте из огнемёта, о перебздевший ты наш? или ты просто лахта...
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Ты прав, чемоданы надо сжечь на месте из огнемёта.
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компенсация за твой счёт? но чемоданы - то таке. людей куда, о решительный ты наш? на лапидацию?
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Какая компенсация? Они еще услуги огнемёта должны оплатить.
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с тобой, о любитель ГУЛАГа, усё ясно. если твоё имущество решат уничтожить для борьбы с гремучим вирусом... не возражаешь? и потом всё жизнь работать на оплату услуг уничтожателей тоже не против?
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Дивные времена насталити!То с Украины в Европу проблема была выехать,а теперь наоборот,в Украину не пускают!
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А сколько заразных тварей впустили из ордло?
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