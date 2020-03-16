 У 13 провінціях Китаю більше немає жодного хворого з коронавірусом

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN із посиланням на місцевий телеканал CCTV.
Зазначається, що подтврежденних випадків коронавірусу немає в таких провінціях: Тибет, Синьцзян-Уйгурський автономний район, Цинхай, Фуцзянь, Аньхой, Цзяньсю, Шаньсі, Хунань, Цзянсу, Чунцин, Гуйчжоу, Цзілінь і місто Тяньцзінь.
Нагадаємо, загальна кількість інфікованих на материковій частині китайської території з грудня минулого року становила 80,860 тис., станом на ранок понеділка, кількість хворих в інших країнах світу перевищила кількість хворих у Китаї, досягнувши 87,9 тис.
Зєлю геть. Дострокові.
Так нормально буде?
Був би радянський союз - взагалі б не було цього вірусу в ньому. Перефразовуючи класику - "В Китае вируса нет!"
Тепер Піднебесна ліквідувала спалах на своїй землі (бо була до того заздалегіть готова!), а срані демократи ковтають гівно, ними же завезене на свої землі. Привіт Трампу від Конфуція!
"В 13 провинциях Китая больше не было подтвержденных случаев лечения нового коронавируса по состоянию на 11 часов утра по местному времени."
Либо редактора Цензора в ударе, либо китайские коммунисты.
Потому Китай в Совбезе и заседает.
Житьжрать захочешь - не так раскорячешься"(С) кефирзаваривание дверей очень хорошо помогает от сердцакоронавируса"(С Паниковский). Именно заваривание дверей (чтобы обитатели подохли, замурованные внутри), по мнению сявки, остановило коронавирус в Китае.
Я считаю, что вирусологи, намеренно раздувающие панику среди населения (чтобы рептилоиды: а) совершили госперевороты в странах, находящихся в состоянии хаоса; б) наварились на падении бирж; в) заставили государство содержать всех не ходящих на работу из-за "карантина" и потом, разорившись, брать у рептилоидов деньги на их, рептилоидах условиях) сами заранее заварили себе двери, дав пример населению.
Впрочем, ка я уже написала в другой теме, веревка с мылом коронарус излечивают кардинально. Давайте поставим такой научный эксперимент.
На рептилоидных вирусологах.
P.S. Напоминаю алтернативно одаренным, что Китай - государство тоталитарное, и армия там называется Народно-Освободительная. Посмотрим, какого размера армии имеются в нетоталитарных государствах и насколько охотно они будут "заваривать" население в домах.
Также напоминаю, что рептилоды армии национальных государств боятся до икоты, и именно потому назначают министрами обороны баб "со строны", к армии отношения не имеющих, чтобы переворота не сделали, армия их не поддержит. А вот начальники полиций растут по ступенькам карьерной лестницы, продвигаясь по службе. А почему? А потому, что полиция занимается своим бизнесом, и в чужие бизнесы не лезет.
P.P.S. В ЛДНР то не "народная милиция", то российская армия и натренированные ими террористы.