EN|RU|UK
Теми дня: Карантин в Україні Коронавірус із Китаю Російські терористи збили Боїнг Новий Кабмін Російсько-турецька війна в Сирії Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 За кордоном
  5520  29
Матеріали за темою:
Все про:Китай (521) COVID-19 (922)

 У 13 провінціях Китаю більше немає жодного хворого з коронавірусом

У 13 провінціях Китаю більше не було підтверджених випадків лікування нового коронавірусу станом на 11 годину ранку за місцевим часом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN із посиланням на місцевий телеканал CCTV.

Зазначається, що подтврежденних випадків коронавірусу немає в таких провінціях: Тибет, Синьцзян-Уйгурський автономний район, Цинхай, Фуцзянь, Аньхой, Цзяньсю, Шаньсі, Хунань, Цзянсу, Чунцин, Гуйчжоу, Цзілінь і місто Тяньцзінь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: США і низка країн вводять податкові пільги для бізнесу

Нагадаємо, загальна кількість інфікованих на материковій частині китайської території з грудня минулого року становила 80,860 тис., станом на ранок понеділка, кількість хворих в інших країнах світу перевищила кількість хворих у Китаї, досягнувши 87,9 тис.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181664
 
 
 Топ коментарі
 
Захоплююся геніальністю цієї древньої нації.Без єдиного пострілу, бомби, ракети, без єдиної бойової операції заразили території противників розробленим бойовим вірусом! Причім - руками, силами, засобами самого противника! (Дебілів, що самі же і завезли хворих і заражених з карантинної території Китаю на свої землі, у свої країни!). Під лже патріотичноєю і лже демократичною маскою "захисту співвітчизників".У порушення всіх відомих протиепідемічних і карантинних норм!
Тепер Піднебесна ліквідувала спалах на своїй землі (бо була до того заздалегіть готова!), а срані демократи ковтають гівно, ними же завезене на свої землі. Привіт Трампу від Конфуція!
 показати весь коментар
 
птичка выпорхнула из клетки и полетела по Миру.
 показати весь коментар
 
Слава комуністичній партії Китаю! Партія сказала - всі зразу одужали В 13 провинциях Китая больше нет ни одного больного с коронавирусом - Цензор.НЕТ 8247
Був би радянський союз - взагалі б не було цього вірусу в ньому. Перефразовуючи класику - "В Китае вируса нет!"
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
птичка выпорхнула из клетки и полетела по Миру.
 показати весь коментар
 
 
За китайською конституцією у Китайській Народній Республіці існує три рівні адміністративних одиниць, хоча фактично існує п'ять. Усьго існує 33 провінційного рівня утворень,
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Може Китай і комуністичний, але керують ним сьогодні розумні патріоти. А в нас Україною керують дебільні російські шпигуни.
Зєлю геть. Дострокові.
 показати весь коментар
 
 
Продажною підніжкою, як ти, я ніколи не був. Совістю не торгую.
 показати весь коментар
 
Слава комуністичній партії Китаю! Партія сказала - всі зразу одужали В 13 провинциях Китая больше нет ни одного больного с коронавирусом - Цензор.НЕТ 8247
Був би радянський союз - взагалі б не було цього вірусу в ньому. Перефразовуючи класику - "В Китае вируса нет!"
 показати весь коментар
 
 
заразили все ксиоми и заразой пол макаронников перемерло и как они с ними расплатятся дошираком шоли В 13 провинциях Китая больше нет ни одного больного с коронавирусом - Цензор.НЕТ 7788
 показати весь коментар
 
Захоплююся геніальністю цієї древньої нації.Без єдиного пострілу, бомби, ракети, без єдиної бойової операції заразили території противників розробленим бойовим вірусом! Причім - руками, силами, засобами самого противника! (Дебілів, що самі же і завезли хворих і заражених з карантинної території Китаю на свої землі, у свої країни!). Під лже патріотичноєю і лже демократичною маскою "захисту співвітчизників".У порушення всіх відомих протиепідемічних і карантинних норм!
Тепер Піднебесна ліквідувала спалах на своїй землі (бо була до того заздалегіть готова!), а срані демократи ковтають гівно, ними же завезене на свої землі. Привіт Трампу від Конфуція!
 показати весь коментар
 
 
Меня несколько напрягает эта фраза.
"В 13 провинциях Китая больше не было подтвержденных случаев лечения нового коронавируса по состоянию на 11 часов утра по местному времени."

Либо редактора Цензора в ударе, либо китайские коммунисты.
 показати весь коментар
 
 
Скоро самой безопасной страной ( по наличию вируса) станет Китай. При такой плотности населения, это что то из области фантастики ( если конечно китайские власти говорят правду) С учетом что вирус в первые был выявлен кажется 17 ноября то можно добавить что Китай долго молчал, а когда сказал многие не придали этому особого значения, ну а теперь вот пандемия.
 показати весь коментар
 
Якщо примінити статистику, то 81 тис. заражених на 1,360 млрд. чоловік - 1 заражений на 17000 тис. Куйня якась виходить, а не епідемія. З чого така паніка? Та в Україні від туберкульозу більше в день помирає, як від цього віруса.
 показати весь коментар
 
Неужели не понятно, что больше не заразилось только потому что были приняты экстренные меры. Иначе могло быть не 81 тыс, а 1,360 млрд.
 показати весь коментар
 
 
Ти по клавіатурі строчиш в перчатках і в масці?
 показати весь коментар
 
Китайским коммунякам и кацапским энкэвэдистам верить себя не уважать. верить. Людоедские режимы все одинаковы.
 показати весь коментар
 
 
Мне одному пришло на ум: а вот... предьяву Китаю "весь цивлилизованный мир" кидать не собирается!? Это ж из их поганой лаборатории в Хунь-яне пошла вся хрень...? Неужели узкопленочные так легко отделаются!?
 показати весь коментар
 
 
Буде предь'ява. Аби хтось залишивсь, щоб цю пред'яву їм закидувати
 показати весь коментар
 
про рынок в ухане почитай, там такое было что и лаборатория отдыхает.
 показати весь коментар
 
 
Так у них же ЯО имеется.
Потому Китай в Совбезе и заседает.
 показати весь коментар
 
Наверное китайские товарищи просто решили что от голода помирать еще более больно , значить хватит карантинниться, надо работать
 показати весь коментар
 
"Жить жрать захочешь - не так раскорячешься"(С)
 показати весь коментар
 
Как писала на форуме одна рептилоидная сявка, от "кефир заваривание дверей очень хорошо помогает от сердца коронавируса"(С Паниковский). Именно заваривание дверей (чтобы обитатели подохли, замурованные внутри), по мнению сявки, остановило коронавирус в Китае.

Я считаю, что вирусологи, намеренно раздувающие панику среди населения (чтобы рептилоиды: а) совершили госперевороты в странах, находящихся в состоянии хаоса; б) наварились на падении бирж; в) заставили государство содержать всех не ходящих на работу из-за "карантина" и потом, разорившись, брать у рептилоидов деньги на их, рептилоидах условиях) сами заранее заварили себе двери, дав пример населению.
Впрочем, ка я уже написала в другой теме, веревка с мылом коронарус излечивают кардинально. Давайте поставим такой научный эксперимент.
На рептилоидных вирусологах.

P.S. Напоминаю алтернативно одаренным, что Китай - государство тоталитарное, и армия там называется Народно-Освободительная. Посмотрим, какого размера армии имеются в нетоталитарных государствах и насколько охотно они будут "заваривать" население в домах.
Также напоминаю, что рептилоды армии национальных государств боятся до икоты, и именно потому назначают министрами обороны баб "со строны", к армии отношения не имеющих, чтобы переворота не сделали, армия их не поддержит. А вот начальники полиций растут по ступенькам карьерной лестницы, продвигаясь по службе. А почему? А потому, что полиция занимается своим бизнесом, и в чужие бизнесы не лезет.

P.P.S. В ЛДНР то не "народная милиция", то российская армия и натренированные ими террористы.
 показати весь коментар
 
все это очень нелогично! у них всего!!!80000 заболевших при такой плотности населения. и умерло их не много, тысяч до 3! у них вероятно есть лекарство против этой гадости, которую они они сами и создали, взяв у летучих мышей! есть информация, китайцы скупают все что могут в Европе, пользуясь обвалом акций... вот такое вот кино
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору