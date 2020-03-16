 У 13 провінціях Китаю більше немає жодного хворого з коронавірусом

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN із посиланням на місцевий телеканал CCTV.

Зазначається, що подтврежденних випадків коронавірусу немає в таких провінціях: Тибет, Синьцзян-Уйгурський автономний район, Цинхай, Фуцзянь, Аньхой, Цзяньсю, Шаньсі, Хунань, Цзянсу, Чунцин, Гуйчжоу, Цзілінь і місто Тяньцзінь.

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Нагадаємо, загальна кількість інфікованих на материковій частині китайської території з грудня минулого року становила 80,860 тис., станом на ранок понеділка, кількість хворих в інших країнах світу перевищила кількість хворих у Китаї, досягнувши 87,9 тис.