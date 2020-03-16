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 За минулий тиждень під час пожеж в Україні загинуло понад 30 людей, на водних об'єктах - 12, - ДСНС

Протягом минулого тижня (з 09.03 по 15.03) під час пожеж в Україні загинула 31 особа, на водних об'єктах - 12.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Протягом тижня виникла 1 надзвичайна ситуація та зареєстровано 3 тис. 25 надзвичайних подій. В результаті вжитих заходів врятовано 41 особу.

Ліквідовано 2 тис. 692 пожежі, врятовано на пожежах 38 осіб та не допущено знищення вогнем 541 будівлі і 38 од. техніки. На пожежах загинула 31 особа, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 5 млн230 тис. грн.

Впродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 247 виїздів, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 795вибухонебезпечних предметів часів минулих війн.

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Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 12 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181662
 
 
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Запретить пользоваться нагревательными приборами и спичками, на воду не выходить. Что бы не умирать, нужно просто перестать жить...
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42 человека...а от вируса 1....
И ни какой истерики.... в воду заходить не запрещают....спички и зажигалки из магазинов не изымают...
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