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 Політика України, Здоров'я
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Все про:Івано-Франківськ (134) карантин (200) Марцінків (7) COVID-19 (922)

 Усі заклади громадського харчування, ТРЦ і магазини, крім продуктових і аптек, із 16 березня закрито в Івано-Франківську, - мер Марцінків

В Івано-Франківську в понеділок, 16 березня, оголосили про закриття всіх закладів громадського харчування, ТРЦ і магазинів, крім продуктових і аптек, у зв'язку з карантином в Україні через коронавірус.

Рішення озвучив на засідання комісії з надзвичайних ситуацій щодо гарантування безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19 мер Руслан Марцінків, передає Цензор.НЕТ із посиланням на obozrevatel.

За його словами, також тимчасово обмежать діяльність ЦНАП та філії департаменту соціальної політики. Послуги надаватимуть тільки в онлайн-доступі. Керівникам підприємств різних форм комісія доручила перевести працівників на віддалену роботу.

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"Ми рекомендуємо перейти на дистанційну форму роботи. Залишаються тільки служби, які забезпечують життєдіяльність міста. Зупинити роботу установ усіх, крім продуктових магазинів, аптек і заправок. Власникам ринків і громадського транспорту – проводити дезінфекцію постійно", – зачитав перелік необхідних заходів Марцінків.

Також заплановано обмеження випуску комунального транспорту – тролейбусів та автобусів – за графіком вихідного дня.

Комісія постановила перепрофілювати міські медичні заклади, зокрема пологовий будинок, щоб бути готовими до приймання хворих на COVID-19.

"Прохання з розумінням поставитися до ситуації, бути людьми, допомагати одне одному. Прошу не виходити без зайвої потреби з дому, залишатися на самоізоляції", – додав мер.

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Як повідомлялося, раніше карантин ввели у Львові. Мер Андрій Садовий схвалив заборону на торгівлю і громадське харчування. Аналогічних заходів вжили і в Одесі – закрили все, крім магазинів із продуктами, аптек і заправок.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181659
 
   
 Топ коментарі
 
Я считаю есть некоторый перебор, риск заразится в переполненной маршрутке несравнимо выше чем в кафешке или хозтоварах.
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Не знаю какой смысл закрывать, например, эпицентр.
Народу мало, охрана больше 200 человек не пропускает, постоянно моют какой то гадостью.
Единственное - надо увеличить число работающих касс за счёт бесцельно снующего и ничего не шарящего в стройматериалах персонала.
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ну вот.. завод останавливается в Станиславе.. эх экономика....
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Я считаю есть некоторый перебор, риск заразится в переполненной маршрутке несравнимо выше чем в кафешке или хозтоварах.
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Так не буде переповнених маршруток, ніяких не буде.
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Да будет, запрета то нет, их просто обязали проводить дезинфекцию салона, но я сомневаюсь что все так и послушались.
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Це залежить від міської влади, у нас в села вже заборонили.
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это пока водители целы , а не дай Бог что то , маршрутки одновременно все сломаются , кроме того лишние расходы на дезинфекцию нашим барыгам аж ни как не нужны , а они влетят в копеечку , а про компенсацию их ни кто не говорит , будем надеяться на лучшее ,выбор у нас небольшой
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Бери приклад з Голобородька і їзди лісапетом.
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Там того Ивано-Франковска, фиг да нифига. Весь город спокойно пешком обойти можно.Думаю, многие просто перестанут на маршрутках ездить. Разве что спешка да плохая погода могут загнать в общественный транспорт.
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Ещё одна банда чиновников решила вытереть ноги об людей, но обезопасить свои жЁпы! Усі заклади громадського харчування, ТРЦ і магазини, крім продуктових і аптек, із 16 березня закрито в Івано-Франківську, - мер Марцінків - Цензор.НЕТ 9945
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Тобто, він мав піти в люди, з усіма поцілуватися і морально підтримати, а на кордоні особисто усіх франківців зустрічати? Я з Франківська. І наш мер досить непоганий, хоч я за нього не голосував.
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зачем? а вот закрытие почти всех магазинов - дурь! точнее, см. выше. от такой борьбы с вирусом может помереть больше народу, чем от вируса.
стремление к простым выходам из сложной ситуации хорошо не кончается.
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Не знаю какой смысл закрывать, например, эпицентр.
Народу мало, охрана больше 200 человек не пропускает, постоянно моют какой то гадостью.
Единственное - надо увеличить число работающих касс за счёт бесцельно снующего и ничего не шарящего в стройматериалах персонала.
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Цілком згідний, щодо кількості кас і обслуговування. Це вже всі межі перейшло.
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