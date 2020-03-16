 Усі заклади громадського харчування, ТРЦ і магазини, крім продуктових і аптек, із 16 березня закрито в Івано-Франківську, - мер Марцінків

Рішення озвучив на засідання комісії з надзвичайних ситуацій щодо гарантування безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19 мер Руслан Марцінків, передає Цензор.НЕТ із посиланням на obozrevatel.
За його словами, також тимчасово обмежать діяльність ЦНАП та філії департаменту соціальної політики. Послуги надаватимуть тільки в онлайн-доступі. Керівникам підприємств різних форм комісія доручила перевести працівників на віддалену роботу.
"Ми рекомендуємо перейти на дистанційну форму роботи. Залишаються тільки служби, які забезпечують життєдіяльність міста. Зупинити роботу установ усіх, крім продуктових магазинів, аптек і заправок. Власникам ринків і громадського транспорту – проводити дезінфекцію постійно", – зачитав перелік необхідних заходів Марцінків.
Також заплановано обмеження випуску комунального транспорту – тролейбусів та автобусів – за графіком вихідного дня.
Комісія постановила перепрофілювати міські медичні заклади, зокрема пологовий будинок, щоб бути готовими до приймання хворих на COVID-19.
"Прохання з розумінням поставитися до ситуації, бути людьми, допомагати одне одному. Прошу не виходити без зайвої потреби з дому, залишатися на самоізоляції", – додав мер.
Як повідомлялося, раніше карантин ввели у Львові. Мер Андрій Садовий схвалив заборону на торгівлю і громадське харчування. Аналогічних заходів вжили і в Одесі – закрили все, крім магазинів із продуктами, аптек і заправок.
стремление к простым выходам из сложной ситуации хорошо не кончается.
Народу мало, охрана больше 200 человек не пропускает, постоянно моют какой то гадостью.
Единственное - надо увеличить число работающих касс за счёт бесцельно снующего и ничего не шарящего в стройматериалах персонала.