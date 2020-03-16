 В Україні посилять боротьбу з нелегальним обігом тютюну

Саме формування більш прогнозованої податкової і акцизної політики є запорукою прозоріших правил гри на тютюновому ринку.

"Не має бути різкого підвищення акцизів – відразу в 4 рази, як запропоновано, наприклад, для систем електронного нагрівання тютюну. Тим більше, що такі системи вважаються більш безпечними порівняно зі звичайними сигаретами. Це вдарить, зокрема, по малому і середньому бізнесу, для якого 80% продажів – це тютюнова продукція", – пояснює представник Національної організації роздрібної торгівлі Микола Ганул, передає Agronews.

Він запропонував замість підвищення акцизів на ТВЕНи (тютюновмісні вироби для електричного нагрівання) в 4 рази, як це передбачено в ухваленому сумновідомому законі №1210 – запровадити перехідний період на кілька років, аби бізнес, у т.ч. малий, зміг адаптуватися.

Схожої позиції дотримуються і в асоціації "Укртютюн". Асоціація у своєму офіційному листі від 20 лютого 2020 р. до Мінекономіки та Міністерства фінансів запропонувала план поступового підвищення акцизних ставок на ТВЕНи. Зокрема, з 2021 по 2025 р. – на 35% щороку і з 2026 по 2030 р. – на 10% щороку.

За підрахунками Асоціації "Укртютюн", такий план підвищення акцизів на ТВЕНи вже у 2021 році збільшить надходження до держбюджету на 1 млрд грн, порівняно з запланованим на 2020 р.

Водночас у разі згаданого суттєвого підвищення акцизів на ТВЕНи – в 4 рази, їхня ціна в Україні стане вищою, ніж у Молдові (різниця в ціні за 1 короб ТВЕНів порівняно з прогнозованою новою ціною в Україні – 670 доларів), Білорусі (різниця – 750 доларів), Росії (540 доларів).

Аби запобігти додатковій тінізації тютюнового ринку, пропозиції щодо плану поступового підвищення акцизів на ТВЕНи будуть передані на розгляд до Кабінету Міністрів України, а також до Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.