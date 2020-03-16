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 Економіка
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Все про:цигарки (457) тютюн (105)

 В Україні посилять боротьбу з нелегальним обігом тютюну

Щоб не провокувати зростання тіньового ринку, в робочій групі запропонували, зокрема, відмовитися від різкого підвищення акцизу на вироби, що містять тютюн, для електричного нагрівання. Як заявила заступниця міністра економіки Світлана Панаіотіді, зараз надзвичайно зростає актуальність впровадження виробниками тютюнових виробів дієвих механізмів виявлення недобросовісних контрагентів, пише Агро Ньюз.

Саме формування більш прогнозованої податкової і акцизної політики є запорукою прозоріших правил гри на тютюновому ринку.

"Не має бути різкого підвищення акцизів – відразу в 4 рази, як запропоновано, наприклад, для систем електронного нагрівання тютюну. Тим більше, що такі системи вважаються більш безпечними порівняно зі звичайними сигаретами. Це вдарить, зокрема, по малому і середньому бізнесу, для якого 80% продажів – це тютюнова продукція", – пояснює представник Національної організації роздрібної торгівлі Микола Ганул, передає Agronews.

Він запропонував замість підвищення акцизів на ТВЕНи (тютюновмісні вироби для електричного нагрівання) в 4 рази, як це передбачено в ухваленому сумновідомому законі №1210 – запровадити перехідний період на кілька років, аби бізнес, у т.ч. малий, зміг адаптуватися.

Схожої позиції дотримуються і в асоціації "Укртютюн". Асоціація у своєму офіційному листі від 20 лютого 2020 р. до Мінекономіки та Міністерства фінансів запропонувала план поступового підвищення акцизних ставок на ТВЕНи. Зокрема, з 2021 по 2025 р. – на 35% щороку і з 2026 по 2030 р. – на 10% щороку.

За підрахунками Асоціації "Укртютюн", такий план підвищення акцизів на ТВЕНи вже у 2021 році збільшить надходження до держбюджету на 1 млрд грн, порівняно з запланованим на 2020 р.

Водночас у разі згаданого суттєвого підвищення акцизів на ТВЕНи – в 4 рази, їхня ціна в Україні стане вищою, ніж у Молдові (різниця в ціні за 1 короб ТВЕНів порівняно з прогнозованою новою ціною в Україні – 670 доларів), Білорусі (різниця – 750 доларів), Росії (540 доларів).

Аби запобігти додатковій тінізації тютюнового ринку, пропозиції щодо плану поступового підвищення акцизів на ТВЕНи будуть передані на розгляд до Кабінету Міністрів України, а також до Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181657
 
 
 Топ коментарі
 
А вы цены скиньте это демпинг называется и не будет конробанды.
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красавцы. сами развели это все.
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Величні державні мужі Яценюк та Гройсман довели акцизами вартість сигарет до абсурду.
І думали, що курців можна буде доїти в геометричній прогресії та вічно. Та система дає сбої. Самосад с, контобанда... Тай чому вони не в парламенті зрозуміло, а держбюджет в дупі.
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Возле каждой остановки в Киеве торгуют левым табачным контрафактом, а полиция не замечает.
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Все рівно майже в 2 рази дешевше курцям, навіть із хабарями для мєнтів, сбушників, таіншим корєшам.
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с белоруси фурами едут сигареты и все там руки греют..
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Величні державні мужі Яценюк та Гройсман довели акцизами вартість сигарет до абсурду.
І думали, що курців можна буде доїти в геометричній прогресії та вічно. Та система дає сбої. Самосад с, контобанда... Тай чому вони не в парламенті зрозуміло, а держбюджет в дупі.
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А вы цены скиньте это демпинг называется и не будет конробанды.
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Японці навели офіційну інформацію про те, що тільки 2% захворівших на коронавірус були курцями. Тобто курців він не пошкоджує....
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Ссылку дай , а то я не знаю, начинать курить, или нет
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Чим менше легальних виробників тютюнових виробів в Україні - тим більше нелегальщини. Напевне, не потрібно пояснювати, чому.
Тим часм завдяки зеко-манді в минулому році три виробника забрались геть з України...
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Ось тут про всю цю "боротьбу" досить багато сказано - почитайте кому цікаво.
https://stopcor.org/zahovay-mene-dim-shho-prihovuyut-na-lvivskiy-***********-fabritsi/
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Мрази,когда цена на сигареты перестанет повышаться,когда пропутниский тедис перестанет быть монополистом,хватит брать взятки и принимать решения на которые вам не давали право.
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