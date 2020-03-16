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 Київські новини, Здоров'я
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Все про:Київ (7434) COVID-19 (922)

 Людина з реальною підозрою на коронавірус не може пройти тест на нього вже третій день, - киянин Моргун про готовність до пандемії

Не буває так, що в країнах Європи за день підтверджують понад 100 випадків на добу, а в Україні за тиждень лише 3(!) випадки.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав мешканець Києва Олександр Моргун, передає Цензор.НЕТ.

"Усім день добрий і міцного здоров'я!

Хочу розповісти, як Україна "готова" до пандемії COVID-19.

Вже який день відчуваю це на власній шкурі, в особі рідної матері, у якої діагностовано підозру на вірусну пневмонію.

Передісторія: з 07.03.2020 підвищилася температура (39оС), загальне нездужання, легкий кашель. Усі ознаки звичайної застуди.

Але... температура не збивалася жарознижувальними надовго.

На 5-й день 11.03.2020 було звернення в поліклініку за місцем проживання з усіма "перевагами": сімейний лікар на курсах, черговий хз де. Діагноз: ГРВІ. Призначення: пити жарознижувальні. Ні аналізу, ні рентгену не призначено!!!

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні підтверджено п'ять випадків COVID-19, - ЦГЗ

Вечір 11.03.2020, стан тільки погіршується. Звертаємося в приватні клініку Viva. Рентген легенів, діагноз - правобічна пневмонія. Ставлять крапельницю.

У четвер 12.03.2020 ще дві крапельниці. Результату - 0,0.

13.03.2020 телефоную у швидку. Радять везти в приймальне відділення Київської міської клінічної лікарні #3. Привезли. Обстеження, аналіз крові, рентген легенів.

Діагноз: бронхіт, у легенях чисто, кров - норма.

Госпіталізація. Наполіг, щоб помістили в пульмонологію, а не в терапевтичне.

Призначено чергові крапельниці антибіотика.

Відразу (!) прошу направлення на експрес-тест на COVID-19. Відповідь лікуючого і чергового лікарів: "Не накручуйте себе, все в нормі...".

14.03.2020 ввечері температура 40оС, що підтверджує нульову ефективніть призначеного лікування. Записую на ранок наступного дня в Медичну мережу "Добробут".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українці, які затрималися в Хорватії через скасування рейсів, повернулися на батьківщину, - посол Кирилич. ФОТО

15.03.2020 (сьогодні) о 8:00 у терапевта в "Добробуті": розгорнутий аналіз крові, КТ грудної клітки, тест на грип.

Діагноз: грип - немає, підозра на двосторонню вірусну пневмонію. Рекомендовано тест на COVID-19.

Їду в Київську міську дитячу клінічну лікарню 2, як лікарню, анонсовану владою, де можна зробити експрес-тест.

Відповідь в приймальному: йдіть в інфекційне.

В інфекційному - "ми такого не робимо нехай вам "Добробут" робить".

Телефоную в Олександрівську клінічну лікарню, інфекційне відділення. Кажуть не робитимуть і кидають слухавку. Телефоную ще - не беруть.

Тягати людину з температурою під 40 не став", - розповів він.

"Коротко про головне: людина з реальною підозрою на "карантинний" вірус COVID-19 НЕ МОЖЕ пройти тест на нього вже 3-й день!!!! Не буває так, що в країнах Європи за день підтверджують понад 100 випадків на добу, а в Україні за тиждень лише 3 (!) випадки!!!! Правда: нічим ставити правильний діагноз!!! Лікуємо пневмонію або те, що вміємо. Пост трохи панічний! Сподіваюся, що це справді просто пневмонія. Але після "кіпішу" в пульмонології маму перевели у відділення інтенсивної терапії. Лікар знову не дає направлення на тест. Віталію Кличко, Міністерство охорони здоров'я України, для кого тести були куплені в анонсовані вами лікарні??? Чи якщо не тестувати, то і підтверджених випадків не буде? Кабінет Міністрів України, ви кажете про готовність до епідемії, але в профільних відділеннях лікарень, пульмонології відсутні тести на COVID-19, коли просиш дати направлення, лікарі його не дають!!! Це навмисно??? Для картини - все під контролем????

Усіх розміщують у загальних палатах з діагнозом пневмонія. Отже, якщо ви думаєте, що в Києві, столиці (!!!!), можна зробити тест на цей китайський вірус, то ви дуже (!) глибоко помиляєтеся. Печаль", - резюмував Моргун.

Людина з реальною підозрою на коронавірус не може пройти тест на нього вже третій день, - киянин Моргун про готовність до пандемії 01
Людина з реальною підозрою на коронавірус не може пройти тест на нього вже третій день, - киянин Моргун про готовність до пандемії 02
Людина з реальною підозрою на коронавірус не може пройти тест на нього вже третій день, - киянин Моргун про готовність до пандемії 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181653
 
   
 Топ коментарі
 
Пусть этот человек идет на прием к Емцу...
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Вот поэтому в Украине зафиксировано только 3 случая.

Все прекрасно!!! ЗЕбанарий работает...
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К счастью для этой конкретной пациентки - почти наверняка у нее не ковид.
діагноз - правобічна пневмонія - при ковиде - равномерная, по всем лёгким, пневмония, насколько я знаю.
Это не отменяет того, что у нас во власти дилетанты, и это дорого обойдется всем, даже тем, кто не заболеет.
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наоборот, очень все похоже на ковид.
Учитывая возраст и то что вирусную пневмонию очень сложно лечить, т.к. антибиотики на него действуют далеко не все - ситуация серьезная.
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Ну тут положение было бы одинаковое при любом президенте. Так что, как раз, в этом случае проценты значения не имеют.
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Минулого року була епідемія кору. Хтось це помітив? "Прі любом прєзідєнтє"
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с мамой вместе. чтобы она на Емца покашляла! и на Скалецкую с Радуцким тоже!!!
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гребаная наша медицинская бюрократия...
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з таким відношенням Україна через три місяці перетвориться на державу без громадян
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Супрун, що ти робиш... Зупинись нарешті. Человек с реальным подозрением на коронавирус не может пройти тест на него уже третий день, - киевлянин Моргун о готовности Украины к пандемии - Цензор.НЕТ 3569
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нужно Зе запилить еще одно видео...- про всяких там симулянтов, дикунов и паникеров с Средневековья..
Успокоить и пристыдить народец....
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Покупайте гробы, граждане. Наша медицина способна только добить.
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наша медицина)во всем Мире нет еще вакцин и лекарств против этого вируса ,но есть средства защиты и выявления... Так что зебоба способен только добить, а не медицина
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Вот поэтому в Украине зафиксировано только 3 случая.

Все прекрасно!!! ЗЕбанарий работает...
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Это "звиздец". Они(власть ЗеБилов) думают что бессмертны ? Эта зараза цепляется ко всем будь ты президентом или бомжом.....Где инстинкт самосохранения..если рванет то так что страшно вслух говорить....
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О готовности Украины отчетливо свидетельствует онлайн карта распространения вируса:
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Во всех соседних странах количество зараженных больше 20ти. В одной только Молдове на этот момент 29 случаев и ни одной смерти. А у нас територия 20 ти Молдов и всего 3 случая. Обосрались зеленые клоуны по полной и ничего не контролируют.
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Зато в таком гадюшнике как москвабад ни одного случая...и никто туда не ездит
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Они тест на вирус держат для себя, белых и пушистых. человек голым в этот мир приходит, голым и уйдет.
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Ой да ладно, как будто при Пете медицина была другой.
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Орали: "Супрун - доктор Смерть", получили доктора Емца. По делам и воздалось!
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Я уже убедился давно, что в Украине медицины нет, совсем
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Италия где медицина одна из лучших в мире на грани катастрофы а как это сравнять с нищей,обворованной и отсталой Украиной.
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У нас будет лучше ситуация - у нас мало кто до 80 доживает. Поэтому у нас народ крепкий без медицины - естественный отбор.
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В Италии ОЧЕНЬ старое население, % людей в возрасте за 60 очень большое.
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У нас молодое, но так как умирают раньше уже куча проблем со здоровьем, мы первые по сердечно сосудистым, среди таких больных смертность 13%
Пожто у у нас могут умирать более молодые.
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Возможно, но надеюсь, что такого не будет.
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Нет в Италии "одной из лучших медицин", кто вам такую фигню сказал?
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В Италии - одна из худших медицин в Европе.
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Вот такая и готовность у Украины и нарИда...

Иранские власти - вон, запасливые, заранее могилы на кладбищах роют.
Человек с реальным подозрением на коронавирус не может пройти тест на него уже третий день, - киевлянин Моргун о готовности Украины к пандемии - Цензор.НЕТ 6161
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Последние 10 лет официально взят курс на вымирание населения! Вы что не видите? Все законы , все действия направлены именно на это. Очнитесь! От властей ничего путного не будет! Это только начало , и не факт что по всему миру не реализовывается план ЗОЛОТОГО МИЛЛИАРДА! Кто не знает что это -гуглите.
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Хм . Акцент на пенсіонерів вказує на те що вірус розроблявся за певним ТЗ . Для дискредитації проблеми її варто зробити смішною . Тоді навіть страшну проблему серйозно не сприйматимуть .
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Вот потому и нет случаев заражения что никто тестов не делает.
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И это столица...на периферии можно время и не тратить, а потихоньку собираться на кладбище...
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Власть в Украине если наступит пандемия просто разбежится кто куда. Украина в это тяжелое время не имеет лидеров и патриотов у власти а шоу 95-го квартала...
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Мама Моргуна не депутат, за неї спікер парламенту з секретарем РНБО не похлопочуть.
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https://minfin.com.ua/blogs/irvin/21556/

Ничего не напоминает? Включите мозги и проанализируйте события.
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При владі неосовки, а очільник МОЗ - копія Брєжнєва, так що правду ми не взнаємо.
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Если кого-то это успокоит, ЗЕбанарий действует так же, как Лука в Беларуси и ***** на Роисе - молчумба и несознанка о масштабах коронавируса в стране.

В целом понятно почему - ЗЕбанарий разлит из той же совковой бочки, что и ***** с Лукой.
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В РФ лікарства хоть є їхнього виробництва в деяких випадках ефективні та сама калетра в них по ліцензії виробляється дешевша в декілька разів і ще багато ефективних препаратів які не дають довести до ускладнення, у нас наша фармацевтика не готова поки що взагалі...
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Вопрос не в лекарствах (лекарств от короновируса пока что просто нет, кстати), а в том, что хрен ты где пройдешь тест и фиг тебя официально признают больным коронавирусом, шоб не портить статистику.
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В Украине все красиво только на словах а на деле все идет к тому что катастрофа скоро накроет ее. Люди не надейтесь на эту власть клоунов и олигархов. Думайте о себе и своих родных. Вам никто не поможет. Это не США,ЕС где кто то еще как то думает о людях.
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шел 2020, недавно отметили 100-летие испанки, а по сути то особо ничего не изменилось: наша медицина может гордиться своей качественно неизменяемой стабильностью, дебилы у власти , пандемия , набирающая обороты...ах да, из новенького - инет, помогающий наблюдать этот неизменный круговорот в обществе, не выходя из дому.
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Кто бы сомневался
Инфа от киевских врачей- лекарств нет, аппаратов вентиляции легких - ДВА
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Киянин. Видно,з-за хвороби голова не так працює.
1.Йдеш на Грушевського 7,або на Банкову,11 поближче до входу.
2. Два-три рази гарненько кашляєш,розповідаючи про свою проблему.
Все.
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Самое время криворожскому недомерку снять сериал про то, как он побеждает вирус. Дебилы схавали слугу народа - и это съедят.
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Напомню... евролаб Людина з реальною підозрою на коронавірус не може пройти тест на нього вже третій день, - киянин Моргун про готовність до пандемії - Цензор.НЕТ 2825 evrolab это там, где Зеленский сдавал анализы, где забор анализов делал актёр и массажист и где перепутали цифры в анализах))) А сегодня вы можете там сделать анализы на коронавирус за 16 000 грн.
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если после такого материала небудет заявления от власти то это не власть а ***** с ушами
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Людина з реальною підозрою на коронавірус не може пройти тест на нього вже третій день, - киянин Моргун про готовність до пандемії - Цензор.НЕТ 9121
Пане Василь! Вмієте підняти настрій! Дякую! Людина з реальною підозрою на коронавірус не може пройти тест на нього вже третій день, - киянин Моргун про готовність до пандемії - Цензор.НЕТ 6761
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доброго настрою і доброго здоров"я усім добрим людям!!!
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Навзаєм! Бережіть себе та своїх рідних.
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Вот это "новость"! Это и так было сразу понятно. Зебуины рулят! Пока главный зебуин после кипиша в СМИ не рявкнет и не топнет ножкой, никто ничего делать не будет. И то, сделают по конкретному случаю. Это называется: полное отсутствие управления процессами в стране. Оно и не удивительно. Клованы умеют только гримасничать.
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Они физически не могут определить вирус... Слава зеленому дерьму за наступающую падемию !
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У матери аффтора симптомы не похожи на коронавирус.
Если каждой истеричке делать тест, то быстро все тесты закончатся и потом не хватит на тех кто действительно нуждается.
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Добрый день, всем, кто не имеет цели кого-то опорочить, оправдать или возвысить.
Мне кажется эта информация выдумкой (фейком), конечно же я могу ошибаться.
Но уж слишком все врачи и организации и на каждом этапе лажают. Причем в такой ситуации...
Это все равно что бы сборная Испании по Футболу проиграла сборной Албании со счетом 39:0 пусть даже в товарищеском матче...
Или разбивать стекла в изолированном автобусе с возможным вирусом, когда первая естественная нормальная реакция человека, который действительно переживает за свое здоровье и здоровье близких была бы, брать руки в ноги и валить подальше...
Я пытаюсь поставить себя на место киевлянина:
Что бы я прежде всего сделал, если бы понял, что гос мед система не даст мне ответ по поводу зараженности моей любимой и бесценной матери?
1. Я бы узнал, делают ли тест на коронавирус в коммерческих организациях.
Его как и писали выше делают.
Тем более он (якобы) обращался в частную клинику.
И не поверю, что там ему не предложили пройти тест у них, заказав экспресс тест, или взяв анализ и отправив его на проверку к колегам, которые его делают двумя способами (как говорил Ян Орлазоров, "быстрым" экспресс-тестом на антитела, "но неточным, или долгим" поиском именно РНК вируса, "но точным")
2. Точно бы не возил ее с темп. 40 по всему Киеву.
И странно, что о скорой не упомятуто. Когда уже была темп. 40...
Это уж совсем все как-то неумело слеплено, но на большинство подействует...
Жаль что мы в большинстве своем такие недоверчивые к тем, кто желает нам добра, и такие наивно благодарные к людям, которые нас просто используют.
Еще конечно есть вариант, что человек такой действительно есть и мать у него действительно больна, но он слышит от врачей, только то, что хочет услышать... Т.е. ему по ряду симптомов и анализов компетентно объясняют то, что это точно не вирус Ковид-19, но он упорно хочет именно пройти тест и в их ответах слышит только безразличие...
Здоровья всем.
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15.03.2020 (сегодня) в 8.00 у терапевта в "Добробут"-е: развёрнутый анализ крови, КТ грудной клетки, тест на грипп.
Диагноз: грипп- нет, подозрение на двустороннюю вирусную пневмонию. Рекомендован тест на Covid-19.
Еду в Киевская Городская Детская Клиническая Больница 2, как больницу анонсированную властями, где можно сделать экспресс-тест.
Ответ в приемном: идите в инфекционное.
В инфекционном- "мы такого не делаем пусть вам Добробут делает".
Звоню в Александровская Клиническая Больница, инфекционное отделение. Говорят не будут делать и бросают трубку. Звоню ещё - не берут.
Тягать человека с температурой под 40 не стал", - рассказал он.
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возможно, но на то есть Бутусов и команда, чтобы фэйки не публиковать
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если бы у фейка была особая метка на заголовке...
это не так просто, бывают и ошибки, мы все люди. бывают и намеренные ошибки. Я в политике не сильно... Просто когда мне приходилось обращаться в гос мед учреждения в обычной ситуации, с таким, как описывает автор, я не сталкивался. А тут, казалось бы, ситуация для медиков и сверху жестче и с низу ответственнее и вот так... просто как не вяжется с этим...
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скорее всего не фэйк, т.к. чел в фэйсбуке выкладывает чеки, счета и результаты анализов.
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возможно, но в такую ситуацию, описанную автором, в такое тотальное безразличие врачей во всех организациях ну не поверю...
может он многого недоговаривает,а что-то неосознанно гиперболизирует, в волнении и под влиянием ситуацией в мире + болезни матери...
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жаль в 14 году не спер два противогаза с мусорки и пачку распираторов--выдавали а не пользовали..жаль((((((((((((((((((((((((((((((((((
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по телеку звиздеть это одно, а реальность это другое.
и настоящая паника будет, когда этой реальностью все больницы будут забиты.
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Тесты похоже были выделены только на бумаге, а на самом дели их или просто нет или продали. Если же тесты таки были переданы в больницы, то уже в больницах врачи их разобрали для себя и своих родственников, остальное просто распродали.
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https://www.youtube.com/watch?v=FbRJLcRBSOY
https://www.youtube.com/watch?v=FT4NWXTzhas
друзья, я заранее извиняюсь, что видео с руцкого мира. поэтому камни не кидайте в меня.
но только здесь реально внятно объяснили течение это болезни.
почему в Украине нельзя такое показать и рассказать?
разве нет в Украине специалистов, которые могли бы простым языком по полкам разложить и выступить по телевидению, а не кормить лозунгами " всё нормально" и " без паники"?
или клепка не выросла еще в колхозе?
пс. комаровского не вспонимайте он смешон на фоне этих людей.
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У нас, как и во всем мире, проверенную информацию можно получить от первоисточника.
Т.е. от организации, в которую стекаются все данные от компетентных специалистов по вопросам Ковид-19
Организация эта называется "Всемирная Организация Здравоохранения"
Тут вопрос-ответ, проверенные и самые достоверные в мире.
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses

ВОЗ была и есть истиной в последней инстанции, с тем и создавалась.
Все остальное базируется на их информации и их исследованиях.
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Жиди пархаті перживають за рейтенг Зеленського, а не за українців!!!
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..у зекомандЫ всё по плану: меньше народу - больше кислороду, Зеля с Беней экономят на пенсиях, весь завал Вошьдя можна списать на вирус, мировой кризис, патриотов можно законно "винтить" авак-овцами, опять же любимый бенин дефолт...
у зелиной влады олигархов от приближающегося пздца - только бонусы, упоротый зебильный лохторат поверит всему, что скажут "сваты" на Г+Г
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як наша медицина "готова" до пандемійі...Запорізька область, Оріхівський район, жителька села Одарівка пані Олена,яка працювала в Італійі, повернулася днями додому. Вчора йій стало зле ,були ознаки схожі на вірусну пневмонію, вона зателефонувала в швидку м. Запоріжжя, але йій відмовили!!! сказали,що зверніться до сімейного лікаря, жінка пойіхала в сусіднє село,де вона приписана до свого врача, а там в цей час було повно хворих,дітей, пенсіонерів і тд, і от вона, можливо хвора на коронавірус ходила по цій лікарні , де могла заразити вже десятки людей, !!!! зараз вона в районній лікарні,де нема ні тестів, ні норм лікарів! ось така історія! а вони, падли,виступають з екранів тв про готовність, а на самому ділі абсолютно нічого НЕ РОБИТЬСЯ! як могла швидка не вийіхати на виклик ,де людина прибула з очагу зараження? як? ви хоч уявляєте, ЩО в нас буде робитися через місяць??? це брехня,що в нас лише 3 хворих!!!! просто нікому нічого не роблять, не тестують! очевидно така вказівка зверху....люди,ви вибрали клоуна,який нічого не тямить,він не вміє керувати,крайіна в руках непрофесіоналів,які ведуть нас в пропасть
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А чому ви не вірите на слово? Вам же сказали, що все під контролем, а Ви портите імінж бубочки! Немає і не може бути, бо все під контролем!
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щойно ходила в нашу сільську аптеку; масок нема, марлі нема, є ще трохи спирту, аптекарка здивовано говорить,нащо вам та маска??? вона ж не захищає , лол
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