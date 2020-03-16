 Людина з реальною підозрою на коронавірус не може пройти тест на нього вже третій день, - киянин Моргун про готовність до пандемії

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав мешканець Києва Олександр Моргун, передає Цензор.НЕТ.
"Усім день добрий і міцного здоров'я!
Хочу розповісти, як Україна "готова" до пандемії COVID-19.
Вже який день відчуваю це на власній шкурі, в особі рідної матері, у якої діагностовано підозру на вірусну пневмонію.
Передісторія: з 07.03.2020 підвищилася температура (39оС), загальне нездужання, легкий кашель. Усі ознаки звичайної застуди.
Але... температура не збивалася жарознижувальними надовго.
На 5-й день 11.03.2020 було звернення в поліклініку за місцем проживання з усіма "перевагами": сімейний лікар на курсах, черговий хз де. Діагноз: ГРВІ. Призначення: пити жарознижувальні. Ні аналізу, ні рентгену не призначено!!!
Вечір 11.03.2020, стан тільки погіршується. Звертаємося в приватні клініку Viva. Рентген легенів, діагноз - правобічна пневмонія. Ставлять крапельницю.
У четвер 12.03.2020 ще дві крапельниці. Результату - 0,0.
13.03.2020 телефоную у швидку. Радять везти в приймальне відділення Київської міської клінічної лікарні #3. Привезли. Обстеження, аналіз крові, рентген легенів.
Діагноз: бронхіт, у легенях чисто, кров - норма.
Госпіталізація. Наполіг, щоб помістили в пульмонологію, а не в терапевтичне.
Призначено чергові крапельниці антибіотика.
Відразу (!) прошу направлення на експрес-тест на COVID-19. Відповідь лікуючого і чергового лікарів: "Не накручуйте себе, все в нормі...".
14.03.2020 ввечері температура 40оС, що підтверджує нульову ефективніть призначеного лікування. Записую на ранок наступного дня в Медичну мережу "Добробут".
15.03.2020 (сьогодні) о 8:00 у терапевта в "Добробуті": розгорнутий аналіз крові, КТ грудної клітки, тест на грип.
Діагноз: грип - немає, підозра на двосторонню вірусну пневмонію. Рекомендовано тест на COVID-19.
Їду в Київську міську дитячу клінічну лікарню 2, як лікарню, анонсовану владою, де можна зробити експрес-тест.
Відповідь в приймальному: йдіть в інфекційне.
В інфекційному - "ми такого не робимо нехай вам "Добробут" робить".
Телефоную в Олександрівську клінічну лікарню, інфекційне відділення. Кажуть не робитимуть і кидають слухавку. Телефоную ще - не беруть.
Тягати людину з температурою під 40 не став", - розповів він.
"Коротко про головне: людина з реальною підозрою на "карантинний" вірус COVID-19 НЕ МОЖЕ пройти тест на нього вже 3-й день!!!! Не буває так, що в країнах Європи за день підтверджують понад 100 випадків на добу, а в Україні за тиждень лише 3 (!) випадки!!!! Правда: нічим ставити правильний діагноз!!! Лікуємо пневмонію або те, що вміємо. Пост трохи панічний! Сподіваюся, що це справді просто пневмонія. Але після "кіпішу" в пульмонології маму перевели у відділення інтенсивної терапії. Лікар знову не дає направлення на тест. Віталію Кличко, Міністерство охорони здоров'я України, для кого тести були куплені в анонсовані вами лікарні??? Чи якщо не тестувати, то і підтверджених випадків не буде? Кабінет Міністрів України, ви кажете про готовність до епідемії, але в профільних відділеннях лікарень, пульмонології відсутні тести на COVID-19, коли просиш дати направлення, лікарі його не дають!!! Це навмисно??? Для картини - все під контролем????
Усіх розміщують у загальних палатах з діагнозом пневмонія. Отже, якщо ви думаєте, що в Києві, столиці (!!!!), можна зробити тест на цей китайський вірус, то ви дуже (!) глибоко помиляєтеся. Печаль", - резюмував Моргун.
діагноз - правобічна пневмонія - при ковиде - равномерная, по всем лёгким, пневмония, насколько я знаю.
Это не отменяет того, что у нас во власти дилетанты, и это дорого обойдется всем, даже тем, кто не заболеет.
Учитывая возраст и то что вирусную пневмонию очень сложно лечить, т.к. антибиотики на него действуют далеко не все - ситуация серьезная.
Успокоить и пристыдить народец....
Все прекрасно!!! ЗЕбанарий работает...
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
Во всех соседних странах количество зараженных больше 20ти. В одной только Молдове на этот момент 29 случаев и ни одной смерти. А у нас територия 20 ти Молдов и всего 3 случая. Обосрались зеленые клоуны по полной и ничего не контролируют.
Пожто у у нас могут умирать более молодые.
Иранские власти - вон, запасливые, заранее могилы на кладбищах роют.
Ничего не напоминает? Включите мозги и проанализируйте события.
В целом понятно почему - ЗЕбанарий разлит из той же совковой бочки, что и ***** с Лукой.
Инфа от киевских врачей- лекарств нет, аппаратов вентиляции легких - ДВА
1.Йдеш на Грушевського 7,або на Банкову,11 поближче до входу.
2. Два-три рази гарненько кашляєш,розповідаючи про свою проблему.
Все.
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Пане Василь! Вмієте підняти настрій! Дякую!
Все буде добре!!!!
Если каждой истеричке делать тест, то быстро все тесты закончатся и потом не хватит на тех кто действительно нуждается.
Мне кажется эта информация выдумкой (фейком), конечно же я могу ошибаться.
Но уж слишком все врачи и организации и на каждом этапе лажают. Причем в такой ситуации...
Это все равно что бы сборная Испании по Футболу проиграла сборной Албании со счетом 39:0 пусть даже в товарищеском матче...
Или разбивать стекла в изолированном автобусе с возможным вирусом, когда первая естественная нормальная реакция человека, который действительно переживает за свое здоровье и здоровье близких была бы, брать руки в ноги и валить подальше...
Я пытаюсь поставить себя на место киевлянина:
Что бы я прежде всего сделал, если бы понял, что гос мед система не даст мне ответ по поводу зараженности моей любимой и бесценной матери?
1. Я бы узнал, делают ли тест на коронавирус в коммерческих организациях.
Его как и писали выше делают.
Тем более он (якобы) обращался в частную клинику.
И не поверю, что там ему не предложили пройти тест у них, заказав экспресс тест, или взяв анализ и отправив его на проверку к колегам, которые его делают двумя способами (как говорил Ян Орлазоров, "быстрым" экспресс-тестом на антитела, "но неточным, или долгим" поиском именно РНК вируса, "но точным")
2. Точно бы не возил ее с темп. 40 по всему Киеву.
И странно, что о скорой не упомятуто. Когда уже была темп. 40...
Это уж совсем все как-то неумело слеплено, но на большинство подействует...
Жаль что мы в большинстве своем такие недоверчивые к тем, кто желает нам добра, и такие наивно благодарные к людям, которые нас просто используют.
Еще конечно есть вариант, что человек такой действительно есть и мать у него действительно больна, но он слышит от врачей, только то, что хочет услышать... Т.е. ему по ряду симптомов и анализов компетентно объясняют то, что это точно не вирус Ковид-19, но он упорно хочет именно пройти тест и в их ответах слышит только безразличие...
Здоровья всем.
Диагноз: грипп- нет, подозрение на двустороннюю вирусную пневмонию. Рекомендован тест на Covid-19.
Еду в Киевская Городская Детская Клиническая Больница 2, как больницу анонсированную властями, где можно сделать экспресс-тест.
Ответ в приемном: идите в инфекционное.
В инфекционном- "мы такого не делаем пусть вам Добробут делает".
Звоню в Александровская Клиническая Больница, инфекционное отделение. Говорят не будут делать и бросают трубку. Звоню ещё - не берут.
Тягать человека с температурой под 40 не стал", - рассказал он.
это не так просто, бывают и ошибки, мы все люди. бывают и намеренные ошибки. Я в политике не сильно... Просто когда мне приходилось обращаться в гос мед учреждения в обычной ситуации, с таким, как описывает автор, я не сталкивался. А тут, казалось бы, ситуация для медиков и сверху жестче и с низу ответственнее и вот так... просто как не вяжется с этим...
может он многого недоговаривает,а что-то неосознанно гиперболизирует, в волнении и под влиянием ситуацией в мире + болезни матери...
и настоящая паника будет, когда этой реальностью все больницы будут забиты.
https://www.youtube.com/watch?v=FT4NWXTzhas
друзья, я заранее извиняюсь, что видео с руцкого мира. поэтому камни не кидайте в меня.
но только здесь реально внятно объяснили течение это болезни.
почему в Украине нельзя такое показать и рассказать?
разве нет в Украине специалистов, которые могли бы простым языком по полкам разложить и выступить по телевидению, а не кормить лозунгами " всё нормально" и " без паники"?
или клепка не выросла еще в колхозе?
пс. комаровского не вспонимайте он смешон на фоне этих людей.
Т.е. от организации, в которую стекаются все данные от компетентных специалистов по вопросам Ковид-19
Организация эта называется "Всемирная Организация Здравоохранения"
Тут вопрос-ответ, проверенные и самые достоверные в мире.
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
ВОЗ была и есть истиной в последней инстанции, с тем и создавалась.
Все остальное базируется на их информации и их исследованиях.
у зелиной влады олигархов от приближающегося пздца - только бонусы, упоротый зебильный лохторат поверит всему, что скажут "сваты" на Г+Г