 COVID-19: США і низка країн вводять податкові пільги для бізнесу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Білого дому.

Таке рішення ухвалено для того, щоб згладити економічні наслідки коронавірусу COVID-19, заявив президент Дональд Трамп.

Американський президент також повідомив, що має намір доручити Управлінню у справах малого бізнесу (SBA) "використовувати наявні повноваження для надання капіталу і ліквідності фірмам, які постраждали від коронавірусу". Управління виділятиме дешеві кредити компаніям в постраждалих галузях.

Також Трамп збирається звернутися до конгресу з проханням збільшити фінансування програми кредитування SBA на додаткові $ 50 мільярдів.

Міністерству фінансів буде доручено призупинити збір податків з деяких фізичних і юридичних осіб, які постраждали від коронавірусу, без стягання подальших неустойок. Цей захід, як зазначається, забезпечить економіці додаткову ліквідність на суму понад $ 200 мільярдів.

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Президент закликав конгрес "негайно ввести послаблення в частині оподаткування на заробітну плату". Він також оголосив, що найближчим часом вживатиме надзвичайні заходи для надання фінансової допомоги працівникам, які хворі, перебувають на карантині або доглядають за іншими через коронавірус.

В кінці лютого американські чиновники в сфері охорони здоров'я попередили, що коронавірус майже напевно пошириться по країні, хоча невідомо, наскільки серйозним буде його вплив.

У середу генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейесус оголосив про пандемію у зв'язку з триваючим розповсюдженням коронавірусу в глобальному масштабі.

Як пише "Економічна правда", крім США, деякі країни також вводять податкові пільги для бізнесу, щоб допомогти подолати наслідки епідемії коронавірусу. Український уряд поки мовчить.

Так, в Данії дадуть відстрочку платникам зі сплати ПДВ через коронавірус, щоб пом'якшити удар.

В Австралії збираються вжити пакет заходів, спрямований на порятунок бізнесу від наслідків коронавірусу у вигляді податкових пільг для інвестицій, підтримки малого і середнього бізнесу і пільг для пенсіонерів.

У Китаї терміново вводяться податкові пільги для захисту економіки від коронавірусу. Не будуть обкладатися індивідуальним прибутковим податком медичне приладдя та препарати, які купуються за безготівковим розрахунком і видаються співробітникам в установах і громадських організаціях.

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Від ПДВ звільняються логістичні та кур'єрські компанії, що забезпечують доставку громадянам життєво необхідних товарів.

Податкові пільги також чекають підприємства в галузі транспорту, туризму, готельного та ресторанного бізнесу, які через коронавірус зазнають значних збитків.

Крім того, заохочувальні премії будуть видаватися лікарям та іншим учасникам загальнонаціональної програми з боротьби із захворюванням.

Міністерство фінансів Великої Британії оголосило про план стимулювання економіки в зв'язку з кризою.

Фінансові стимули, які підготував бізнесу уряд, будуть включати зниження податків і видачу кредитів малому бізнесу.

Фінансову допомогу Мінфін погодив з Банком Англії - центральним банком Великої Британії.

Останній 11 березня знизив рівень ключової ставки з 0,75% річних до 0,25% річних, тобто в три рази!

Розглядається можливість зниження ПДВ, як відповідь на коронавірус.