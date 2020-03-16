 COVID-19: США і низка країн вводять податкові пільги для бізнесу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Білого дому.
Таке рішення ухвалено для того, щоб згладити економічні наслідки коронавірусу COVID-19, заявив президент Дональд Трамп.
Американський президент також повідомив, що має намір доручити Управлінню у справах малого бізнесу (SBA) "використовувати наявні повноваження для надання капіталу і ліквідності фірмам, які постраждали від коронавірусу". Управління виділятиме дешеві кредити компаніям в постраждалих галузях.
Також Трамп збирається звернутися до конгресу з проханням збільшити фінансування програми кредитування SBA на додаткові $ 50 мільярдів.
Міністерству фінансів буде доручено призупинити збір податків з деяких фізичних і юридичних осіб, які постраждали від коронавірусу, без стягання подальших неустойок. Цей захід, як зазначається, забезпечить економіці додаткову ліквідність на суму понад $ 200 мільярдів.
Президент закликав конгрес "негайно ввести послаблення в частині оподаткування на заробітну плату". Він також оголосив, що найближчим часом вживатиме надзвичайні заходи для надання фінансової допомоги працівникам, які хворі, перебувають на карантині або доглядають за іншими через коронавірус.
В кінці лютого американські чиновники в сфері охорони здоров'я попередили, що коронавірус майже напевно пошириться по країні, хоча невідомо, наскільки серйозним буде його вплив.
У середу генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейесус оголосив про пандемію у зв'язку з триваючим розповсюдженням коронавірусу в глобальному масштабі.
Як пише "Економічна правда", крім США, деякі країни також вводять податкові пільги для бізнесу, щоб допомогти подолати наслідки епідемії коронавірусу. Український уряд поки мовчить.
Так, в Данії дадуть відстрочку платникам зі сплати ПДВ через коронавірус, щоб пом'якшити удар.
В Австралії збираються вжити пакет заходів, спрямований на порятунок бізнесу від наслідків коронавірусу у вигляді податкових пільг для інвестицій, підтримки малого і середнього бізнесу і пільг для пенсіонерів.
У Китаї терміново вводяться податкові пільги для захисту економіки від коронавірусу. Не будуть обкладатися індивідуальним прибутковим податком медичне приладдя та препарати, які купуються за безготівковим розрахунком і видаються співробітникам в установах і громадських організаціях.
Від ПДВ звільняються логістичні та кур'єрські компанії, що забезпечують доставку громадянам життєво необхідних товарів.
Податкові пільги також чекають підприємства в галузі транспорту, туризму, готельного та ресторанного бізнесу, які через коронавірус зазнають значних збитків.
Крім того, заохочувальні премії будуть видаватися лікарям та іншим учасникам загальнонаціональної програми з боротьби із захворюванням.
Міністерство фінансів Великої Британії оголосило про план стимулювання економіки в зв'язку з кризою.
Фінансові стимули, які підготував бізнесу уряд, будуть включати зниження податків і видачу кредитів малому бізнесу.
Фінансову допомогу Мінфін погодив з Банком Англії - центральним банком Великої Британії.
Останній 11 березня знизив рівень ключової ставки з 0,75% річних до 0,25% річних, тобто в три рази!
Розглядається можливість зниження ПДВ, як відповідь на коронавірус.
От скажіть мені...🧐🧐🧐
А наша ЗЕ-влада (президент, уряд, парламент) окрім гасел: «терміново закрити, зупинити, обмежити, припинити дію...» на якісь конструктивні і соціальновідповідальні дії здатна????
Ну, зокрема, чи не хоче влада, паралельно із закриттям сервісно-торгівельної інфраструктури, забезпечити:
⛔️ негайне оформлення допомоги по безробіттю (з першого дня звернення) тим, хто втратить роботу;
⛔️виплату цієї допомоги, на рівні середньої зарплати людини за 6 останніх місяців, без жодних обмежень сум;
⛔️зміну правил та невідкладне оформлення субсидій для тимчасово непрацюючих;
⛔️запровадження державної системи дистанційного перенавчання та підвищення кваліфікації для безробітних українців;
⛔️відтермінування сплати орендних плат, земельних податків, кредитів, обов'язкових нлатежів, ЄСВ, на час обмежувальних заходів;
⛔️ реальну програму пільгового кредитування для тих, хто саме зараз хоче розпочати свіі бізнес;
⛔️ індексацію пенсій з 1 березня 2020 року.
ОКРІМ СУРОВИХ ПОГЛЯДІВ В ТЕЛЕКАМЕРИ, ВІДОСИКІВ В Ю-ТУБІ ТА «РІШУЧИХ» ПОСТІВ НА САЙТАХ МІНІСТЕРСТВ БУДЕ ЩЕ ЩОСЬ??????🤷♂️🤷♂️🤷♂️
Вот, как надо с "короновирусом":
Бурятии шаманы из религиозной организации Тэнгэр провели обряд ради подавления эпидемии коронавируса. Об этом сообщил глава Тэнгэри Баир Цырендоржиев, пишут российские СМИ.
"Чтобы донести до божественных сил, что мы понимаем, какую опасность несет болезнь, мы, как и все религии мира по всей Бурятии, молимся", - заявил Цырендоржиев.
Глава организации также добавил, что болезни приходят, когда материальное начинает преобладать над духовным.
Баир Цырендоржиев посоветовал всем верующим молиться.
Также он отметил, что эпидемия COVID-19 пойдет на спад "в течение трех-четырех месяцев".
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Поки жирний схудне, худий здохне
Источник: https://censor.net.ua/n3181651
Ну что, демократические рептилоды в Палате Представителей Конгресса США, рискнете не поддержать?
Перед выборами.
Поддержите - Дональд Фредович молодец.
Не поддержите - Дональд Фредович опять же молодец.
Шах вам, рептилоиды.
И мат.