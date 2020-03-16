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 В Україні підтверджено два нові випадки COVID-19, - ЦГЗ

Станом на 16 березня 2020 року в Україні підтверджено 5 випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба ЦГЗ на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ

За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано 5 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (4) та Житомирська (1) області.

Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила понад 500 зразків.

Від початку року Центром громадського здоров'я України отримано 94 підозри на коронавірус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поширення коронавірусу піде на спад, заразивши до 70% населення, - міністр освіти Франції Бланке

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181650
 
 
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Проффесор кловунських наук. В Украине подтверждены пять случаев COVID-19, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 6839
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500 тестов это ничто.
моз и близко не в курсе событий
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А як по вашому це робити. Вони перевірили всіх тих, хто контактував з хворими.
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проверять всех, у кого симптомы заболевания.
это же очевидно.

а как вы думаете это делается?
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А як ви розрізните застуду, грип та коронавірус?На всіх не вистачить тестів.
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Та що ви кажете?
А потрібно, щоб вистачало. Саме це і є одним з критерієв 'підготовленості' держави.

А то вони молодці, вони рапортують, що до всього готові і все під контролем, в перевірили всього 500 чоловік.

Нема тестів - нема вірусу - нема проблеми.

США вакцину тестують, а ми кращі - у нас просто всі на орві хворіють.
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https://www.youtube.com/watch?v=FbRJLcRBSOY
https://www.youtube.com/watch?v=FT4NWXTzhas
друзья, я заранее извиняюсь, что видео с руцкого мира. поэтому камни не кидайте в меня.
но только здесь реально внятно объяснили течение это болезни.
почему в Украине нельзя такое показать и рассказать?
разве нет в Украине специалистов, которые могли бы простым языком по полкам разложить и выступить по телевидению, а не кормить лозунгами " всё нормально" и " без паники"?
или клепка не выросла еще в колхозе?
пс. комаровского не вспонимайте он смешон на фоне этих людей.
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куй там два , в Сарате вчера вечером госпитализировали по скорой женщину - вернулась из Италии, вьехала через преднестровье, повезли в Измаил... родственники и соседи в шоке-отмечали вместе приезд...
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Про діяльність нашої вщент пореформованої медицини без сліз говорити неможливо.
П'ять випадків? Усього?

На даний момент у Польщі вже 150 виявлених випадків коронавіруса. Це все одно удвічі менше, ніж у Чехії, але "найцікавіше" - серед новоінфікованих ДВА УКРАЇНЦІ.

Якщо один міг підхопити заразу десь у Польщі, то другий нещодавно "встиг" приїхати з України, де, на думку польських епілеміологів, швидше за все й заразився.

Dwie kolejne osoby zakażone koronwirusem w województwie śląskim to obywatele Ukrainy. Mężczyźni są w sile wieku, ich stan jest dobry. Jednego z nich zdiagnozowano w Tychach a drugiego w Cieszynie. - Pacjent z oddziału zakaźnego szpitala w Cieszynie trafił do izolacji domowej - został odesłany do domu w stanie dobrym; wiemy, że przyjechał z Niemiec. Drugi z pacjentów jest hospitalizowany w szpitalu w Tychach - przyjechał z Ukrainy, więc tam prawdopodobnie było źródło zakażenia - poinformowała rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska.
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Чим вони там зафіксували як що справжніх тест систем на вірус COVID 19 немає ? В Україні підтверджено два нові випадки COVID-19, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 9888
В Київі зафіксували, ще б повірив, бо то місто влади.
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