 В Україні підтверджено два нові випадки COVID-19, - ЦГЗ

Про це повідомляє пресслужба ЦГЗ на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ
За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано 5 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (4) та Житомирська (1) області.
Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила понад 500 зразків.
Від початку року Центром громадського здоров'я України отримано 94 підозри на коронавірус.
моз и близко не в курсе событий
это же очевидно.
а как вы думаете это делается?
А потрібно, щоб вистачало. Саме це і є одним з критерієв 'підготовленості' держави.
А то вони молодці, вони рапортують, що до всього готові і все під контролем, в перевірили всього 500 чоловік.
Нема тестів - нема вірусу - нема проблеми.
США вакцину тестують, а ми кращі - у нас просто всі на орві хворіють.
https://www.youtube.com/watch?v=FT4NWXTzhas
друзья, я заранее извиняюсь, что видео с руцкого мира. поэтому камни не кидайте в меня.
но только здесь реально внятно объяснили течение это болезни.
почему в Украине нельзя такое показать и рассказать?
разве нет в Украине специалистов, которые могли бы простым языком по полкам разложить и выступить по телевидению, а не кормить лозунгами " всё нормально" и " без паники"?
или клепка не выросла еще в колхозе?
пс. комаровского не вспонимайте он смешон на фоне этих людей.
П'ять випадків? Усього?
На даний момент у Польщі вже 150 виявлених випадків коронавіруса. Це все одно удвічі менше, ніж у Чехії, але "найцікавіше" - серед новоінфікованих ДВА УКРАЇНЦІ.
Якщо один міг підхопити заразу десь у Польщі, то другий нещодавно "встиг" приїхати з України, де, на думку польських епілеміологів, швидше за все й заразився.
Dwie kolejne osoby zakażone koronwirusem w województwie śląskim to obywatele Ukrainy. Mężczyźni są w sile wieku, ich stan jest dobry. Jednego z nich zdiagnozowano w Tychach a drugiego w Cieszynie. - Pacjent z oddziału zakaźnego szpitala w Cieszynie trafił do izolacji domowej - został odesłany do domu w stanie dobrym; wiemy, że przyjechał z Niemiec. Drugi z pacjentów jest hospitalizowany w szpitalu w Tychach - przyjechał z Ukrainy, więc tam prawdopodobnie było źródło zakażenia - poinformowała rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska.
В Київі зафіксували, ще б повірив, бо то місто влади.