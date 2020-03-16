 В Україні підтверджено два нові випадки COVID-19, - ЦГЗ

Про це повідомляє пресслужба ЦГЗ на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ

За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано 5 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (4) та Житомирська (1) області.

Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила понад 500 зразків.

Від початку року Центром громадського здоров'я України отримано 94 підозри на коронавірус.

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