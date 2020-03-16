 COVID-19: продажі зброї, амуніції та наборів для виживання у США значно зросли

Про це повідомляє Fox 2, передає Цензор.НЕТ.
"Я за дві години продав 12 пістолетів", - наводить телеканал слова власника збройового магазина в Каліфорнії Гебріела Вона.
За його словами, продажі гвинтівок, рушниць, пістолетів, револьверів, а також боєприпасів до них в останні кілька тижнів злетіли в п'ять разів. "Завжди, коли люди не почуваються в безпеці, продажі зброї йдуть вгору", - зазначає Вон.
Як пояснюють самі американці, вони побоюються того, що через пандемію в країні припинять нормально функціонувати сили правопорядку, наголошує телеканал.
"Якщо наші поліцейські заразяться, хто патрулюватиме вулиці, хто нас охоронятиме? Не хочеться, щоб тебе пограбували. Потрібно самому захищати себе і свою сім'ю", - заявив один із покупців у збройовому магазині в Каліфорнії.
Побоюючись того, що спалах захворювання, викликаного коронавірусом, перерве ланцюжок поставок продуктів у магазини, жителі країни також скуповують сухі пайки і набори для виживання.
"Люди хочуть, щоб у них були запаси під рукою, якщо поставки продовольства перервуться", - каже менеджер одного з магазинів Джо Мейсон.
это вам не селяне с Н.Санжар с их камушками.....
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Зєлю геть. Обираймо справжнього патріота своїм Лідером. Це питання бути, або не бути.
Починаймо політкомпанію "Зєлю геть. Досторкові". Кожен може взяти участь у політкомпанії, якщо причепить собі на груди емблему політкомпанії:
У нас всё наоборот.
у которых Зеленский прислуживает прокурором