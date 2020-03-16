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 Суспільство, За кордоном
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 COVID-19: продажі зброї, амуніції та наборів для виживання у США значно зросли

Жителі США у зв'язку з поширенням коронавірусу почали масово скуповувати вогнепальну зброю, набої та всілякі набори для виживання.

Про це повідомляє Fox 2, передає Цензор.НЕТ.

"Я за дві години продав 12 пістолетів", - наводить телеканал слова власника збройового магазина в Каліфорнії Гебріела Вона.

За його словами, продажі гвинтівок, рушниць, пістолетів, револьверів, а також боєприпасів до них в останні кілька тижнів злетіли в п'ять разів. "Завжди, коли люди не почуваються в безпеці, продажі зброї йдуть вгору", - зазначає Вон.

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Як пояснюють самі американці, вони побоюються того, що через пандемію в країні припинять нормально функціонувати сили правопорядку, наголошує телеканал.

"Якщо наші поліцейські заразяться, хто патрулюватиме вулиці, хто нас охоронятиме? Не хочеться, щоб тебе пограбували. Потрібно самому захищати себе і свою сім'ю", - заявив один із покупців у збройовому магазині в Каліфорнії.

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Побоюючись того, що спалах захворювання, викликаного коронавірусом, перерве ланцюжок поставок продуктів у магазини, жителі країни також скуповують сухі пайки і набори для виживання.

"Люди хочуть, щоб у них були запаси під рукою, якщо поставки продовольства перервуться", - каже менеджер одного з магазинів Джо Мейсон.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181648
 
   
 Топ коментарі
 
Все правильно роблять - для чого купувати гречку і макарони? в кого буде зброя - в того буде і гречка і макарони COVID-19: продажи оружия, амуниции и наборов для выживания в США выросли в разы - Цензор.НЕТ 3328
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Які ж все таки розсудливі та приємні люди ці американці. Та і везе ж їм - бо вільна країна, а в колоніях вільний продаж зброї заборонено.
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это против мародеров берут оружие
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Все готовятся по голливудским фильмам о зомби апокалипсисе.
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Які ж все таки розсудливі та приємні люди ці американці. Та і везе ж їм - бо вільна країна, а в колоніях вільний продаж зброї заборонено.
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не скільке везе а скільки люди для цього зробили за 300 років.
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Ну за Штаты я спокоен. Зомбаки не пройдут. Будут встречены метким и сварливым огнем домохозяек. COVID-19: продажи оружия, амуниции и наборов для выживания в США выросли в разы - Цензор.НЕТ 3559
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Все правильно роблять - для чого купувати гречку і макарони? в кого буде зброя - в того буде і гречка і макарони COVID-19: продажи оружия, амуниции и наборов для выживания в США выросли в разы - Цензор.НЕТ 3328
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Когда в магазинах закончится туалетная бумага и гречка понадобятся пистолеты.
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вот это правильно... - американцы знают как надо... - покупать полуавтоматическое оружие отбиваться от со-граждан...

это вам не селяне с Н.Санжар с их камушками.....
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Прочиталось...продажи оружия, амуниции и наборов для выживания в Украине выросли в разы,подумалось...на конец то COVID-19: продажи оружия, амуниции и наборов для выживания в США выросли в разы - Цензор.НЕТ 7753
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везет кому то можно с наганом и маузер в атб пойти--не нравится разрядить ее в охраника и кассиршу.от бедра с двух рук и забрать контик и шнягу каку то пивко чипсы.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Кому зря не дают,дают разрешение тем кто имеет собственность ,если у тебя нет собственности то тебя будет защищать полиция,а полиция тебя дополнительно защитит если оплатишь услугу. COVID-19: продажі зброї, амуніції та наборів для виживання у США значно зросли - Цензор.НЕТ 470
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охранник скажет ты шо быкуешь с мамкой так будешь базарить..а у тебя на спине ппш и все летит в кассу))) с дымком))
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пистолеты скупать бесполезно . они в моменты бунтов и анархии не эффективное оружие . полуавтоматические винтовки АР15 это то самое что поможет .
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Если есть пистолет ,то ловкостью можно обменять на винтовку АР15
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Українцям, фактично казацьому племені, не дозволяють мати при собі зброю тому, що всі українські президенти були російськими ставлениками, а фактично шпигунами.
_______________
Зєлю геть. Обираймо справжнього патріота своїм Лідером. Це питання бути, або не бути.
Починаймо політкомпанію "Зєлю геть. Досторкові". Кожен може взяти участь у політкомпанії, якщо причепить собі на груди емблему політкомпанії:
COVID-19: продажі зброї, амуніції та наборів для виживання у США значно зросли - Цензор.НЕТ 2675
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Це не обговорюється. Кожен олігарх знає, як двічі по два, що Юля - його найбільший ворог COVID-19: продажі зброї, амуніції та наборів для виживання у США значно зросли - Цензор.НЕТ 9845
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Рабы скуповывают еду а американцы - оружие. Молодцы, свободные люди.
COVID-19: продажі зброї, амуніції та наборів для виживання у США значно зросли - Цензор.НЕТ 7892
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Американцы и сами не дураки и правительство им помогает.
У нас всё наоборот.
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Вот сейчас кто-то чихнет в американском автобусе - и все! Кранты ему! )
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Свободная страна. Люди понимают что может начаться паника, мародерство, грабежи и полиция не поможет. Украина - страна рабов, наша власть предлагает защищаться от грабителей топором, хотя себя власть оружием и охраной обеспечила.
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зеленский - подонок и кидала - заявил - оружие «не на часі» ...
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Украина - государство воров, бандитов и мусоров
у которых Зеленский прислуживает прокурором
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..а в Украине все огнестрельные козыри как всегда у полицаев авак-овцев, криминала, депутатов и психов в законе типа Кивы..
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