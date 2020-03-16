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 Суспільство, За кордоном
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Все про:Єгипет (133) карантин (200) МЗС (2108) консул (99)

 Український консул вилітає до Шарм-ель-Шейха для надання допомоги українцям, - МЗС

Український консул вилітає до Шарм-ель-Шейха і перебуватиме там для постійного надання допомоги українцям.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС на сторінці в мережі Facebook.

"Негайні кроки на допомогу нашим громадянам у Єгипті. 16 березня консул вилітає до Шарм-ель-Шейха і перебуватиме там на місці для постійного надання допомоги українцям. Посол України в Єгипті отримав від міністра закордонних справ Дмитра Кулеби доручення мобілізувати усі ресурси на підтримку зв’язку з туристами. У Києві, у центральному апараті МЗС України створюється спеціальна група оперативного реагування, щоб надавати всю необхідну допомогу Посольству України в Єгипті", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що майже 1000 громадян України перебуватимуть на карантині в трьох готелях Єгипту.

Читайте також: Серед українців, які перебувають на карантині в Єгипті, немає хворих на коронавірус, - Кулеба

Український консул вилітає до Шарм-ель-Шейха для надання допомоги українцям, - МЗС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181645
 
 
 Топ коментарі
 
кинуть уебков вместе с консулом там. пусть разхлебываються как хотят. в Украине на 60000 населения 1 аппарат искуственного дыхания. а отдыхающим, на 50-150 человек предоставляют самалеты с консулами. пошли нах..... хозяева жизни
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Бубуочка в цей час може вже десь на Сейшелах відпочивати від перевтоми.
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Так боремся с эпидемией,что с радостью притащим ее в Украину!?
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Буде така боротьба, що не залишиться каменя на камені.
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и накуя спрашивается ?
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хто знає які реагенти добавляють в оприскувачі ?
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Как раз наоборот, в эти отели путевки были весьма дорогие, порядка 450 долларов в неделю за одного туриста. Reef Oasis 5*, там всегда отдыхала масса итальянских туристов, когда-то хозяином был итальянец, рядом отель Faraana Reef 4*, аналогично, масса итальяшек там всегда была.
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Куча народу повелось на халявные путевки, а теперь все будет зависеть от туроператора, оплатят им проживание или крутитесь сами. Вывезти десятки тысяч людей будет проблемой.
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Как раз наоборот, в эти отели путевки были весьма дорогие, порядка 450 долларов в неделю за одного туриста. Reef Oasis 5*, там всегда отдыхала масса итальянских туристов, когда-то хозяином был итальянец, рядом отель Faraana Reef 4*, аналогично, масса итальяшек там всегда была. Халява это когда 200 долларов, но никак не 450.
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Оні єщьо будут снімать гнєвниє відосікі мол почєму так долго іх нікто нє забірал.
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кинуть ****** вместе с консулом там. пусть разхлебываються как хотят. в Украине на 60000 населения 1 аппарат искуственного дыхания. а отдыхающим, на 50-150 человек предоставляют самалеты с консулами. пошли нах..... хозяева жизни
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Кажется президент дал ТРИ дня на возвращение.. После этого если кто выберется из своего турне на 45 суток карантина на удаленный остров Змеиный ( реально отдаленное карантинное место)
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Літуни відкладають рейси з Єгипту .
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там есть даже такие жлобы, шо три дня назад только улетели ...
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Это типа тех кого Украина вынуждена выменивать на боевиков и преступников только потому что они в период пяти лет войны ездят в Крым, ОРДЛО, РФ, союзное государство Беларусь - в гости, по делам, на отдых, на свидание, к родственникам,. Так и эти вирус бушует по планете но поехать было "обязательно" нужно. А теперь государство должно что то придумывать что бы их вытаскивать и ставить под угрозу заражения массу народа. Когда уже людей приучат отвечать за принятые ими решения и думать своей головой а не.... ( ну вы в курсе)
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..Підтвердили ще два випадки зараження в Україні ! ТВ !
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