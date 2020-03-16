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 Економіка, За кордоном
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Все про:Китай (521) економія (28) Компанієць (6)

 Економіка Китаю продемонструвала одні з найгірших показників за всю історію: падіння промвиробництва на 13,5%, продажів - на 20,5%, - економіст Компанієць

Китай є одним із ключових торгових партнерів України.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав економіст Володимир Компанієць, передає Цензор.НЕТ.

"Економіка Китаю показала одні із найгірших показників за всю історію, а Китай є одним із ключових торгових партнерів України", - повідомив він.

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"Сьогодні зранку державна служба статистики Китаю оприлюднила шокові офіційні показники:
- промислове виробництво впало на 13,5% в січні-лютому 2020 року до січня-лютого 2019 року, прогноз експертів був зниження на 3%;
- роздрібні продажі падіння на 20,5%, прогноз був зниження на 4%;
- інвестицій в основний капітал, падіння на 24,5%,прогноз був на 2%", - розповів він.

Економіка Китаю продемонструвала одні з найгірших показників за всю історію: падіння промвиробництва на 13,5%, продажів - на 20,5%, - економіст Компанієць 01
Економіка Китаю продемонструвала одні з найгірших показників за всю історію: падіння промвиробництва на 13,5%, продажів - на 20,5%, - економіст Компанієць 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3181643
 
 
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Теперь зеленое стадо начнет списывать все свои провалы в экономике на Китай и вирус...
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Тільки от розумні люди бачать, що падати економіка почала ДО епідемії в Китаї!
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Об этом говорили еще в сентябре прошлого года...
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Все ждали кризиса и без вируса. Причём наибольшие проблемы были именно в Китае. Там был надут гигантский финансовый пузырь в 3 китайских ввп который по-любому должен был лопнуть.
Ну теперь всё спишут на вирус.
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идет большой экономический кризис - а у власти - популисты - бедная моя Украина
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ідіоти, як можна називати Китай економічним партнером? якби не цей довбаний партнер, то більшість цих товарів, які їдуть сюди, могли б вироблятися в Україні..... і росла б наша економіка
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Гончарук с Миловановым уже вылетели спасать экономику Китая?...Может им здравоохранение надо спасать, то тоже Скалецкая свободна... Економіка Китаю продемонструвала одні з найгірших показників за всю історію: падіння промвиробництва на 13,5%, продажів - на 20,5%, - економіст Компанієць - Цензор.НЕТ 4480
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Вот дебил зачем нам статистика китая если своя ниже плинтуса.
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Промышленность то они быстро запустят, но в ближайшие месяцы со сбытом точно будут проблемы.
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вся проблема - бизнес это принцип домино - все построено на производственных цепочках - не выполнение хотя бы одним из звеньев плана - не получение конечного продукта итак далее - короче - будет весело
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вот мне интересно - эти зеленые может сделают каникулы налоговые для бизнеса на время карантина ,я уже не говорю, за прямую финансовую помощь ,хотя бы реально бедным - а ведь налоги ,аренды ,комуналка ,проценты по кредитам и так далее - бизнесу платить - это просто пипец
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Кацапская многомиллиардная труба "сила сибири" китайцам нафиг не нужна с таким падением пр-ва
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Даже, если в Китае перемрёт половина населения, украинцев больше не станет. Ну а по экономике,- гаджеты подешевели? - кушайте вместе с контентом.
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